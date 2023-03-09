Россия предложила Ирану беспрецедентное военное сотрудничество, - Пентагон
Российская Федерация пошла на беспрецедентное военное сотрудничество с Ираном, в том числе относительно ракет и средств противовоздушной обороны.
Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы особенно озабочены растущим стратегическим партнерством Ирана с Россией", - сказал Остин. По его словам, такое сотрудничество включает в себя применение иранских беспилотников на территории Украины.
"За последний год военное сотрудничество России с Ираном углубилось. Это представляет серьезные вызовы для этого региона. Иран получает важный боевой опыт в Украине, который будет передан подконтрольным Тегерану силам на Ближнем Востоке", - сказал министр обороны США.
Остин добавил, что Россия предложила Ирану беспрецедентное военное сотрудничество, в том числе в отношении ракет и ПВО.
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В Раді ЄС також зробили відповідну заяву: «16 січня 2016 року Рада Євросоюзу скасувала усі економічні і фінансові санкції ЄС, які були запроваджені проти Ірану у зв'язку із ядерною програмою».
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Завдяки цьому Іран зміг отримати доступ до технологічних комплектуючих які використав у воробництві бойових дронів і ракет
З індусами вже кацапи поторгувались - ті їм техніку, а цигани їм рупії.
Ін зі сракен рупірен засунен? викидайт у ******** нахт шнель..
Індонезія - за СУ-30 - пальмовим маслом розрахувалась.
Одне неясно - що за пальми, і що за масло.
верно дорогой идете, товарищи сс*ны
І зараз Захіпзадівна робить асоціацію з Іранським банком. А вони їм ПВО і авіацію. Правнуки тих персів займаються тим самим -плати готівкою і товариш Пу платить+