Россия предложила Ирану беспрецедентное военное сотрудничество, - Пентагон

Российская Федерация пошла на беспрецедентное военное сотрудничество с Ираном, в том числе относительно ракет и средств противовоздушной обороны.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы особенно озабочены растущим стратегическим партнерством Ирана с Россией", - сказал Остин. По его словам, такое сотрудничество включает в себя применение иранских беспилотников на территории Украины.

"За последний год военное сотрудничество России с Ираном углубилось. Это представляет серьезные вызовы для этого региона. Иран получает важный боевой опыт в Украине, который будет передан подконтрольным Тегерану силам на Ближнем Востоке", - сказал министр обороны США.

Остин добавил, что Россия предложила Ирану беспрецедентное военное сотрудничество, в том числе в отношении ракет и ПВО.

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