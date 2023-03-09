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Новости Война
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Россия предложила Ирану беспрецедентное военное сотрудничество, - Пентагон

путін,іран

Российская Федерация пошла на беспрецедентное военное сотрудничество с Ираном, в том числе относительно ракет и средств противовоздушной обороны.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы особенно озабочены растущим стратегическим партнерством Ирана с Россией", - сказал Остин. По его словам, такое сотрудничество включает в себя применение иранских беспилотников на территории Украины.

"За последний год военное сотрудничество России с Ираном углубилось. Это представляет серьезные вызовы для этого региона. Иран получает важный боевой опыт в Украине, который будет передан подконтрольным Тегерану силам на Ближнем Востоке", - сказал министр обороны США.

Остин добавил, что Россия предложила Ирану беспрецедентное военное сотрудничество, в том числе в отношении ракет и ПВО.

Читайте также: Украина становится "боевой лабораторией" для испытаний иранского оружия, - CNN

Автор: 

Иран (1829) Пентагон (1469) россия (96200) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+22
Якби Обама(демократ) не почав перезавантажувати стосунки з засрашею, а жорстко поставив, після захоплення Грузії, на місце цю наволоч, цих людожерів, то не було вторгнення в Україну.
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09.03.2023 21:43 Ответить
+15
Одна надія на Ізраїль.
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09.03.2023 21:54 Ответить
+13
Мабуть, сусіди Ірану "надзвичайно раді", що дикунський режим отримує не лише готівку від рашистів, а й досуп до раніше недоступних йому ядерних та військових технологій. Чим довше вони будуть лише мовчки за цим спостерігати, тим важче в майбутньому доведеться боротися з наслідками цієї співпраці.
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09.03.2023 21:43 Ответить
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Більше війни на свинособачу територію.
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09.03.2023 21:37 Ответить
Спостерігайте!
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09.03.2023 21:42 Ответить
Мабуть, сусіди Ірану "надзвичайно раді", що дикунський режим отримує не лише готівку від рашистів, а й досуп до раніше недоступних йому ядерних та військових технологій. Чим довше вони будуть лише мовчки за цим спостерігати, тим важче в майбутньому доведеться боротися з наслідками цієї співпраці.
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09.03.2023 21:43 Ответить
Якби Обама(демократ) не почав перезавантажувати стосунки з засрашею, а жорстко поставив, після захоплення Грузії, на місце цю наволоч, цих людожерів, то не було вторгнення в Україну.
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09.03.2023 21:43 Ответить
А якби американці замість Обами обрали Джона Маккейна, то до такого пиз*еця, як зараз, точно б не дійшло.
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09.03.2023 22:11 Ответить
"Я, Барак Обама, президент США, встановив, що реалізація Іраном заходів, пов'язаних з ядерною програмою, визначених у розділах 15.1-15.11 Додатка V Спільного всеосяжного плану дій від 14 липня 2015 року (СВПД) між учасниками формату P5 +1 (Китай, Франція, Німеччина, Росія, Великобританія і США), Європейським Союзом та Іраном, на підставі перевірки МАГАТЕ, визначає фундаментальні зміни обставин в контексті ядерної програми Ірану"Тому, зазначив американський президент, "з метою забезпечення реалізації зобов'язань США, пов'язаних із санкціями, я відкликаю розпорядження (щодо встановлення цих санкцій - ред.)".

В Раді ЄС також зробили відповідну заяву: «16 січня 2016 року Рада Євросоюзу скасувала усі економічні і фінансові санкції ЄС, які були запроваджені проти Ірану у зв'язку із ядерною програмою».

_____________________

Завдяки цьому Іран зміг отримати доступ до технологічних комплектуючих які використав у воробництві бойових дронів і ракет
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09.03.2023 22:23 Ответить
Зате нобеля отримав, а тепер усі, в т.ч. і США, змушені це розгрібати. Цивілізований світ має затямити - диктаторам не можна йти на поступки. Допускаю, якби Буш не ****** режим Хусейна у 2003-му, то мали б ще одного їбанутого на додачу до існуючих. Аналогічно варто було дати тягла аятоллам та Асаду - русня з китайцями сиділи б зараз тихо.
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10.03.2023 00:47 Ответить
Ядерное оружие тоже вот-вот у Ирана появится, ну и...?! Делать-то будем что-то товарищ Остин епрст?
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09.03.2023 21:51 Ответить
Одна надія на Ізраїль.
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09.03.2023 21:54 Ответить
З язика зняли. Я саме збирався написати, що це Ізраїлю до відома.
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09.03.2023 21:57 Ответить
Там хребет цих відносин Китай. Не зламавши його, ці канібали й надалі себе будуть непогано почувати
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09.03.2023 22:01 Ответить
Ну пусть у Израиля штаны преют
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09.03.2023 22:02 Ответить
Ну-ну. Турбуйтеся далі - скоро у Ірану і ЯЗ з'явиться. Відкопуйте Рейгана, поки не пізно, і вирішуйте питання світових гопників силою.
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09.03.2023 22:15 Ответить
Та хоча б Буша. Він хоч і тупий був, але Саддама вчасно прикопали, і тепер Ірак нікому не загрожує.
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10.03.2023 00:49 Ответить
І хто кого, у що поглибив? На всю тюбетейку?
З індусами вже кацапи поторгувались - ті їм техніку, а цигани їм рупії.
Ін зі сракен рупірен засунен? викидайт у ******** нахт шнель..
Індонезія - за СУ-30 - пальмовим маслом розрахувалась.
Одне неясно - що за пальми, і що за масло.
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09.03.2023 22:18 Ответить
Було б непогано "відволікти" іран від співпраці з кацапстаном.
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09.03.2023 22:24 Ответить
продовжуйте свою особливу стурбованість...
верно дорогой идете, товарищи сс*ны
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09.03.2023 22:24 Ответить
Еслі пєтуху, которий слева на фото намотать на башке хню у которая у черта справа на фото то кацапи заглотнут молча или все таки возбудятся ,?
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09.03.2023 22:30 Ответить
що там по прогнизу погоди, коли буря в пустелі почнеться?
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09.03.2023 22:34 Ответить
Если Израиль не займётся бармалеями дела не будет.
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09.03.2023 22:54 Ответить
Я так думаю, що скоро в Ірані буде СВО
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09.03.2023 22:59 Ответить
Іран контролює частину Ірака. Офіційно, зі згоди в тому числі США. Іранці там типу миротворців. Хоча про це мало пишуть. Отож все зайшло занадто далеко
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10.03.2023 00:51 Ответить
Синю ізоленту і матрьошки на шахіди міняти будуть?
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09.03.2023 23:08 Ответить
радянський союз/росія дали ядерку північній кореї, дали ірану. ЦЕ треба було тушити на самому початку. Що зараз очікувати від коаліції цих ублюдків не дуже важко уявити - терор всього світу.
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09.03.2023 23:10 Ответить
Ну что израильтяне. Как там ваша нейтральность? Еще не намазали вазелином?
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10.03.2023 00:17 Ответить
Старі справи. В першу світову через персів вивозили для кайзера продовольство. В один з років вивезли третину врожаю цукру. Навіть арештували царського банкіра Мітьку Рубінштейна за ці справи, а вже Володька Ульянов переправляв золотишко в Німеччину . Як писав один з "чекістів - перебежчиков" будучи у 20 генконсулом весь час займався видачею грошей місцевим персам.
І зараз Захіпзадівна робить асоціацію з Іранським банком. А вони їм ПВО і авіацію. Правнуки тих персів займаються тим самим -плати готівкою і товариш Пу платить+
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10.03.2023 00:21 Ответить
"вялікая страна" побирається у ірана
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10.03.2023 01:12 Ответить
 
 