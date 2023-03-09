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В течение 9 марта россияне обстреляли 3 территориальные громакды Сумщины, - ОВА

сумщина,шостка,область,сумська

В течение 9 марта россияне совершили обстрелы 3 территориальных громад области: Середино-Будской, Белопольской, Новослободской. Было зафиксировано 18 прилетов из артиллерии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сумская ОВА.

В частности, были обстреляны:

- Середино-Будская громада: по окраине города Середина-Буда враг ударил из артиллерии – 10 прилетов. Взрывами повреждена квартира в многоквартирном доме (выбиты окна, стены). У дома повреждены хозяйственные постройки и линия электропередач.

- Новослободская громада: за день зафиксировано 5 прилетов из артиллерии.

- Белопольская громада: окрестности одного из сел громады россияне обстреляли из САУ.

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По сообщениям военных, оперативная обстановка на приграничные Сумщины контролируется. Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено.

Автор: 

обстрел (27885) Сумская область (3326)


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09.03.2023 21:48 Ответить
 
 