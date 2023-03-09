В течение 9 марта россияне обстреляли 3 территориальные громакды Сумщины, - ОВА
В течение 9 марта россияне совершили обстрелы 3 территориальных громад области: Середино-Будской, Белопольской, Новослободской. Было зафиксировано 18 прилетов из артиллерии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сумская ОВА.
В частности, были обстреляны:
- Середино-Будская громада: по окраине города Середина-Буда враг ударил из артиллерии – 10 прилетов. Взрывами повреждена квартира в многоквартирном доме (выбиты окна, стены). У дома повреждены хозяйственные постройки и линия электропередач.
- Новослободская громада: за день зафиксировано 5 прилетов из артиллерии.
- Белопольская громада: окрестности одного из сел громады россияне обстреляли из САУ.
По сообщениям военных, оперативная обстановка на приграничные Сумщины контролируется. Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено.
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