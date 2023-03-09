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Новости Война
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Кислица о России: Страна, совершающая военные преступления, не может председательствовать в Совбезе ООН

Россия, которая совершает военные преступления и бомбит украинские города, не может председательствовать в Совете Безопасности ООН, отмечает постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Он обратился ко всем руководителям дипломатических миссий (кроме РФ) в Совбезе с вопросом: "Если российские ракеты попадут в ваши города, разрешите ли вы россии председательствовать в Совете Безопасности?" - передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Кроме того, Кислица разместил твиты на испанском, итальянском и польском и т егнул СМИ, выходящие на соответствующих языках, задав риторический вопрос: "Будет ли Небензя, посланник кремлевского диктатора, обвиненный в военных преступлениях и преступлениях против человечности, председательствовать в Совете Безопасности? Позволили бы вы профессиональному преступнику председательствовать в верховном суде?"

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Свои твиты Кислица проиллюстрировал фотографиями постпредов стран-членов РБ. По портрету Василия Небензи на фото стекает кровь.

Кислица о России: Страна, совершающая военные преступления, не может председательствовать в Совбезе ООН 01

Кислица о России: Страна, совершающая военные преступления, не может председательствовать в Совбезе ООН 02

Председательство в Совете Безопасности ООН меняется поочередно между членами СБ ежемесячно. В январе председательствовала Япония, в феврале – Мальта, в марте – Мозамбик, в апреле по плану – Россия, в мае – Швейцария, в июне – ОАЭ. Членами Совета Безопасности ООН являются 15 стран: пять постоянных членов (США, Великобритания, Франция, Китай и Советский Союз, место которого заняла Россия) и 10 избранных на два года стран, на сегодняшний день это Албания, Мальта, Япония, Швейцария, Эквадор, ОАЭ, Бразилия, Гана, Мозамбик, Габон.

Автор: 

ООН (4193) россия (96200) Совбез ООН (1123) Кислица Сергей (180) Небензя Василий (51)


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Топ комментарии
+8
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09.03.2023 21:49 Ответить
+7
Кохайтеся ж, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Знущаються вами.

з Днем народження , Тарас Григорович
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09.03.2023 22:05 Ответить
+6
Забігала учора на Цензор з таким жартом . Ви мабудь пропустили
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09.03.2023 22:28 Ответить
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почему по чайнику не стекает, хитроглазожопые тут тоже приложили свои ручёнки.
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09.03.2023 21:47 Ответить
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09.03.2023 21:49 Ответить
Пані Софія, де ж ви вчора були,? Хотів привітати з святом, та так і не знайшов.
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09.03.2023 22:25 Ответить
Забігала учора на Цензор з таким жартом . Ви мабудь пропустили
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09.03.2023 22:28 Ответить
До речі, а з тим збіговиськом у Відні - парламентською асамблеєю пєсні і пляскі ОБСЄ - куди австрійці уклінно запросили аж 60 гівнокацапів, яких делегат Латвії обматюкав - як там, схвалили напад кацапів на Україну?
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09.03.2023 21:54 Ответить
оон - це паразит на тілі населення планети.
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09.03.2023 21:57 Ответить
не спаадало нікому на думку з якого переляку Британія зіскочила з цього й'баного оон і єврейського союзу імпотентів? гадаю, що ви, ми всі розумієм! є команда "зверху" так або ні, і всі прихвостні на лапках тиснуть потрібну кнопку. Хто є той "верх", це вже потрібно запитати у бритів
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09.03.2023 21:59 Ответить
А хто сказав, що Британія "зіскочила" з оон? чи я щось пропустив?
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09.03.2023 22:06 Ответить
Тільки що знайшов: "парламентарі ОБСЄ висловили всебічну солідарність з Україною і рішуче засудили війну Російскої Федерації . - так на сайті ОБСЄ, чомусь кацапським нарєчієм. Там є лище одна мова - англійська. І "нарєчіє"
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09.03.2023 22:04 Ответить
Кохайтеся ж, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Знущаються вами.

з Днем народження , Тарас Григорович
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09.03.2023 22:05 Ответить
OT VINTA - Кохайтесь, чорноброві! (Official video)

https://youtu.be/CpJdWHHAgH8
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09.03.2023 22:07 Ответить
А я пожалуй ЗА, чтобы подчеркнуть полную импотентность и абсурдность всего связанного с ООН
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09.03.2023 22:14 Ответить
По моїм підрахункам, до п'яти країн (якщо не більше) членів Радбезу ООН не погодяться проголосувати проти головування касапів. І навіть проблема не в тому, що самі касапи заветують... Заветує і Китай...

Що це змінить... А в квітні нас очікують неприємності в Радбезі з розглядом фейків на Україну. Бо головуюча сторона має повноваження виносити питання на обговорення...
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09.03.2023 22:16 Ответить
Сірьога, Кислиця, ти пісня! Крути, верти, бреши, запутуй словами, аби тіко кацапії було хужє с каждим дньом ***
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09.03.2023 22:21 Ответить
и шо?
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09.03.2023 22:23 Ответить
Да к зачем варварам вообще визы в Штаты давать спрашивается.
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09.03.2023 23:19 Ответить
 
 