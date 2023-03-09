Кислица о России: Страна, совершающая военные преступления, не может председательствовать в Совбезе ООН

Россия, которая совершает военные преступления и бомбит украинские города, не может председательствовать в Совете Безопасности ООН, отмечает постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Он обратился ко всем руководителям дипломатических миссий (кроме РФ) в Совбезе с вопросом: "Если российские ракеты попадут в ваши города, разрешите ли вы россии председательствовать в Совете Безопасности?" - передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Кроме того, Кислица разместил твиты на испанском, итальянском и польском и т егнул СМИ, выходящие на соответствующих языках, задав риторический вопрос: "Будет ли Небензя, посланник кремлевского диктатора, обвиненный в военных преступлениях и преступлениях против человечности, председательствовать в Совете Безопасности? Позволили бы вы профессиональному преступнику председательствовать в верховном суде?"

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Свои твиты Кислица проиллюстрировал фотографиями постпредов стран-членов РБ. По портрету Василия Небензи на фото стекает кровь.

Председательство в Совете Безопасности ООН меняется поочередно между членами СБ ежемесячно. В январе председательствовала Япония, в феврале – Мальта, в марте – Мозамбик, в апреле по плану – Россия, в мае – Швейцария, в июне – ОАЭ. Членами Совета Безопасности ООН являются 15 стран: пять постоянных членов (США, Великобритания, Франция, Китай и Советский Союз, место которого заняла Россия) и 10 избранных на два года стран, на сегодняшний день это Албания, Мальта, Япония, Швейцария, Эквадор, ОАЭ, Бразилия, Гана, Мозамбик, Габон.