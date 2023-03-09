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Белый дом о ракетной атаке РФ: США будут поставлять все необходимое для защиты украинцев

сша

Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами будут снабжать Украину всем необходимым для защиты от ракетных ударов со стороны России, а также другим вооружением и оборудованием.

Такую позицию высказала на пресс-брифинге заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Делтон в контексте очередной массированной атаки РФ против Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Конечно, это ужасно видеть жестокие, неоправданные нападения на гражданскую инфраструктуру по всей Украине", - отметила представительница Белого дома.

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Она подчеркнула, что последняя массированная атака РФ была нацелена на гражданскую инфраструктуру, в том числе с целью повреждения систем отопления и электроснабжения. В то же время в результате нападения были убиты и ранены украинские граждане.

"Соединенные Штаты продолжают предоставлять Украине возможности для противовоздушной обороны и обеспечивать в сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами по всему миру то, что им нужно в этот момент", - подчеркнула официальный представитель администрации США.

Как сообщалось, в ночь на 9 марта произошла массированная ракетная атака РФ против Украины. В результате обстрелов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Ограниченное электроснабжение в Житомирской, Харьковской и Одесской областях. В целом, взрывы были зафиксированы в Киеве, Одессе, Николаеве, Днепре, Харькове, Запорожье, Житомире, Киевской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской областях. Кроме того, в результате обстрелов была обесточена Запорожская атомная электростанция, однако к концу дня энергопитание АЭС было возобновлено.

Автор: 

обстрел (27885) помощь (7879) россия (96200) США (27156)


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Топ комментарии
+17
Нам нужны ракеты и самолеты позволяющие дотянутся до складов, кораблей, военных предприятий и военных аэродромов Помойки. А так же средства способные сбивать носители крылатых ракет. Вот тогда, рашисты будут вынуждены ползти на коленях на переговоры.
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09.03.2023 22:30 Ответить
+11
Дякуемо США
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09.03.2023 22:25 Ответить
+9
Постачайте F-16.
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09.03.2023 22:27 Ответить
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Дякуемо США
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09.03.2023 22:25 Ответить
Постачайте F-16.
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09.03.2023 22:27 Ответить
Постачайте MQ-9 Reaper
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09.03.2023 22:37 Ответить
Нам нужны ракеты и самолеты позволяющие дотянутся до складов, кораблей, военных предприятий и военных аэродромов Помойки. А так же средства способные сбивать носители крылатых ракет. Вот тогда, рашисты будут вынуждены ползти на коленях на переговоры.
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09.03.2023 22:30 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=8xTURyMLkBE
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09.03.2023 23:51 Ответить
Всім всього не даш, тому що всіх багато, а всього мало
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09.03.2023 22:33 Ответить
Треба самим дещо мати окрім шашликів.
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09.03.2023 22:35 Ответить
всіх багато, але рашист веде війну не те, що з багатьма, а лише з Україною,та її народом
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09.03.2023 22:58 Ответить
тоді дайте ракети на 1500-2000 км щоб знищити аеродроми і склади ракет . бажано і заводи з їх виробництва .
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09.03.2023 22:36 Ответить
Та де ж воно, оте все необхідне
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09.03.2023 22:36 Ответить
Конкретно please: Що саме "необхідно", і скільки того "все"?
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09.03.2023 22:40 Ответить
Необхідно все, а всього - скільки необхідно. Що ви як маленький.
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09.03.2023 22:54 Ответить
Ракетні удари вже півроку, то чого ж раніше не поставили? Навіть атакамс на 300 км не дали. Скільки ще будете дивитися, як озвірілі террористи вбивають сім'ї з дітьми?
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09.03.2023 22:42 Ответить
Давайте будемо чесними. їм похер і дають тількі те що хочуть давати. Кажуть "вам не потрібні ф-16 зараз" і за ракети ATACMS мовчать, і ніякі втрати чи вбивства цивільних на них не впливають окрім "глубокой озабоченности"
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09.03.2023 23:01 Ответить
Та це зрозуміло. Не зрозуміло, навіщо тоді взагалі такі полуміри - щоб ледве трималися, але не дай бог, не перемогли? Якщо ми не переможемо, то програємо. Їм потрібна перемога ***** і знищення на корню світового порядку? Щоб усі міні-хуйли на планеті почали бикувати, і світ пішов в раздрай?
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10.03.2023 00:39 Ответить
Минув рік боротьби. Після всього того, що русня наробила і всього що їм зійшло з рук, немає сенсу з'ясовувати, чому Захід досі не допомагає Україні всім чим може. Вони просто хочуть це діло затягнути, скільки б не загинуло українців. І досі не зрозумілі цілі такого підходу особливо коли дійшло все до того що китай тепер намагается постачати зброю русні. А нам тлумачать що нам не потрібні ані літаки іні дрони ані ракети. Можливо США хочить розшириння конфронтації і втянути китайців в кофлікт щоб мати на що списати витрати і тільки тоді допомога Україні збільшиться, але самі звісно в конфлікт невлізатимут. Виходить що життями україців хочить розмінюватись заради своїх власних інтересів. Це тільки добре для Путіна і погано для України. Але у нас немає іншого вибору, оскільки ми не маємо власної зброї, ми покладаємось виключно на підтримку Заходу.
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10.03.2023 01:45 Ответить
Літаки де??
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09.03.2023 22:50 Ответить
Ну добре, системи захисту то добре. А що далі? Жити під постійними обстрілами рік, два, десять, сподіваючись, що в США не поміняється влада, яка вирішить більше нічого не надавати?
Будемо реалістами, в мирний час Україна не змогла побудувати свого озброєння, зараз, сидячи на допомозі з заходу та під постійними ракетними обстрілами - точно не збудує.
Скільки ще США та ЄС планують надавати допомогу, в той час як раша все нищить? Скільки ще тягнутиметься війна, де частину України перетворюють на місячний ландшафт, в той час як по самій росії стріляти не можна?
Може час надіслати далекобійних ракет і Україна сама вирішить і проблему обстрілів і час закінчення війни? Буде і швидше і набагато дешевше.
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09.03.2023 23:03 Ответить
Західні телепні бояться погроз кацапердії застосувати ЯЗ.
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09.03.2023 23:22 Ответить
Ви давайте не тільки те що потрібне для захисту, але й те що необхідне для перемоги.
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10.03.2023 04:34 Ответить
От-от, про перемогу там ані слова. Напрошується висновок-а може їм вигідна війна в Україні, так, чисто теоретично?
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10.03.2023 05:43 Ответить
А чому теоретично?
Вигідна і практично. Росія слабшає та тратить імідж у світі. Її дедалі простіше випихувати з ринків, а те, що не можна замінити , можна буде у неї купувати скоро за буси. При цьому США нічим не ризикує.
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10.03.2023 07:04 Ответить
 
 