Белый дом о ракетной атаке РФ: США будут поставлять все необходимое для защиты украинцев

Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами будут снабжать Украину всем необходимым для защиты от ракетных ударов со стороны России, а также другим вооружением и оборудованием.

Такую позицию высказала на пресс-брифинге заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Делтон в контексте очередной массированной атаки РФ против Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Конечно, это ужасно видеть жестокие, неоправданные нападения на гражданскую инфраструктуру по всей Украине", - отметила представительница Белого дома.

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Она подчеркнула, что последняя массированная атака РФ была нацелена на гражданскую инфраструктуру, в том числе с целью повреждения систем отопления и электроснабжения. В то же время в результате нападения были убиты и ранены украинские граждане.

"Соединенные Штаты продолжают предоставлять Украине возможности для противовоздушной обороны и обеспечивать в сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами по всему миру то, что им нужно в этот момент", - подчеркнула официальный представитель администрации США.

Как сообщалось, в ночь на 9 марта произошла массированная ракетная атака РФ против Украины. В результате обстрелов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Ограниченное электроснабжение в Житомирской, Харьковской и Одесской областях. В целом, взрывы были зафиксированы в Киеве, Одессе, Николаеве, Днепре, Харькове, Запорожье, Житомире, Киевской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской областях. Кроме того, в результате обстрелов была обесточена Запорожская атомная электростанция, однако к концу дня энергопитание АЭС было возобновлено.