Белый дом о ракетной атаке РФ: США будут поставлять все необходимое для защиты украинцев
Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами будут снабжать Украину всем необходимым для защиты от ракетных ударов со стороны России, а также другим вооружением и оборудованием.
Такую позицию высказала на пресс-брифинге заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Делтон в контексте очередной массированной атаки РФ против Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Конечно, это ужасно видеть жестокие, неоправданные нападения на гражданскую инфраструктуру по всей Украине", - отметила представительница Белого дома.
Она подчеркнула, что последняя массированная атака РФ была нацелена на гражданскую инфраструктуру, в том числе с целью повреждения систем отопления и электроснабжения. В то же время в результате нападения были убиты и ранены украинские граждане.
"Соединенные Штаты продолжают предоставлять Украине возможности для противовоздушной обороны и обеспечивать в сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами по всему миру то, что им нужно в этот момент", - подчеркнула официальный представитель администрации США.
Как сообщалось, в ночь на 9 марта произошла массированная ракетная атака РФ против Украины. В результате обстрелов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Ограниченное электроснабжение в Житомирской, Харьковской и Одесской областях. В целом, взрывы были зафиксированы в Киеве, Одессе, Николаеве, Днепре, Харькове, Запорожье, Житомире, Киевской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской областях. Кроме того, в результате обстрелов была обесточена Запорожская атомная электростанция, однако к концу дня энергопитание АЭС было возобновлено.
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Будемо реалістами, в мирний час Україна не змогла побудувати свого озброєння, зараз, сидячи на допомозі з заходу та під постійними ракетними обстрілами - точно не збудує.
Скільки ще США та ЄС планують надавати допомогу, в той час як раша все нищить? Скільки ще тягнутиметься війна, де частину України перетворюють на місячний ландшафт, в той час як по самій росії стріляти не можна?
Може час надіслати далекобійних ракет і Україна сама вирішить і проблему обстрілів і час закінчення війни? Буде і швидше і набагато дешевше.
Вигідна і практично. Росія слабшає та тратить імідж у світі. Її дедалі простіше випихувати з ринків, а те, що не можна замінити , можна буде у неї купувати скоро за буси. При цьому США нічим не ризикує.