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Новости
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Оппозиция на акции протеста в Грузии требует отставки правительства и досрочных выборов

грузія

На акции протеста в центре Тбилиси начали предъявлять политические требования и вместе с отставкой правительства требуют проведения досрочных выборов.

Об этом сообщает телеканал Рустави 2, пишет Цензор.НЕТ.

К трибуне вышли оппозиционные политики, которые обратились к митингующим и заявили, что необходимо сменить власть.

Часть оппозиции заявляет, что не разойдется и протесты не прекратятся, пока они не убедятся, что путь и курс на Европу неизменны.

Читайте также: Все задержанные в Тбилиси протестующие освобождены, - МВД Грузии

Издание Interpressnews сообщает, что 10 марта перед зданием парламента Грузии состоится митинг.

Организаторы акции на проспекте Руставели призвали граждан собраться снова завтра в 11:00 возле парламента.

Такое заявление озвучил один из лидеров митинга Нодар Чачанидзе после того, как стало известно, что 10 марта в парламенте назначено заседание бюро, после которого состоится пленарное заседание. Как известно, в повестке дня будет только один вопрос, а именно будут голосовать за так называемое второе слушание проекта об "иноагентах".

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Напомним, после двух ночей протестов и насильственного разгона демонстрантов под грузинским парламентом, власти Грузии сообщили, что "откликают" скандальный законопроект об "иноагентах".

Автор: 

Грузия (4504) закон (3178) протест (5862)


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Топ комментарии
+18
Грузины, гоните в шею всех кацапов из своей страны. Кто не убежит, убивайте на месте.
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09.03.2023 22:51 Ответить
+16
Оце вже діло.

Хай ЗЄ дивиться дуже уважно.
Якщо після війни не піде сам, його чекає щось подібне, але з більш летальними наслідками.
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09.03.2023 23:09 Ответить
+9
Грузинська опозиція не має впливового лідера. А грузинська влада як смерті боїться М. Саакашвілі. Ситуація для керівництва Грузії патова: якщо Саакашвілі вийде з в"язниці, зміна влади і його повернення незбіжне. Якщо він "раптово" помре в камері від "серцевого нападу"- Грузія матиме свій Майдан. І, знову ж таки - зміну влади. Якщо втрутиться росія для "захисту русскоязиких" - буде український сценарій з непередбачуваними наслідками...
По-любому, ці перехвалені "свободолюбиві горці" своєю продажністю і братанням з москалями д о г р а л и с я. Москалі ще нікого і ніколи та ніде до добра не довели. Всюди, куди б вони не приходили, кому б не "допомагали" та не "протягували "братньої руки, не "асвабаждалі" - все закінчувалося кров"ю, руїнами", розбратом, горем і той народ і країна відкидалися у розвитку назад на сотні років...
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10.03.2023 06:15 Ответить
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Грузины, гоните в шею всех кацапов из своей страны. Кто не убежит, убивайте на месте.
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09.03.2023 22:51 Ответить
О,це вже щось.Дивись,і Саакашвілі вийде.
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09.03.2023 23:02 Ответить
Оце вже діло.

Хай ЗЄ дивиться дуже уважно.
Якщо після війни не піде сам, його чекає щось подібне, але з більш летальними наслідками.
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09.03.2023 23:09 Ответить
влада обіцяла всіх випустити, но не факт що звільнити від відповідальності, а є ще ті хто під криміналом на кого обіцянки не розповсюджуються. Так що валити нукерів рашен-рейха по повній.
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09.03.2023 23:15 Ответить
Их надо лупить и желательно ногами.
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09.03.2023 23:24 Ответить
Підвозьте шини і коктейлі, рецепт відомий. Гарних шашликів!
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09.03.2023 23:46 Ответить
За звільнення Саакашвілі вимог не чути
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10.03.2023 05:18 Ответить
вони знають хто він такий навіть кращe за українців
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10.03.2023 12:25 Ответить
Звісно що краще. Він же їхній Президент. Колишній і наступний.
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10.03.2023 18:34 Ответить
Грузинська опозиція не має впливового лідера. А грузинська влада як смерті боїться М. Саакашвілі. Ситуація для керівництва Грузії патова: якщо Саакашвілі вийде з в"язниці, зміна влади і його повернення незбіжне. Якщо він "раптово" помре в камері від "серцевого нападу"- Грузія матиме свій Майдан. І, знову ж таки - зміну влади. Якщо втрутиться росія для "захисту русскоязиких" - буде український сценарій з непередбачуваними наслідками...
По-любому, ці перехвалені "свободолюбиві горці" своєю продажністю і братанням з москалями д о г р а л и с я. Москалі ще нікого і ніколи та ніде до добра не довели. Всюди, куди б вони не приходили, кому б не "допомагали" та не "протягували "братньої руки, не "асвабаждалі" - все закінчувалося кров"ю, руїнами", розбратом, горем і той народ і країна відкидалися у розвитку назад на сотні років...
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10.03.2023 06:15 Ответить
Мишико как Тимошенко. Никому не нужен. Когда приедет из тюрьмы на коляске все будут над ним смеяться.
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10.03.2023 08:34 Ответить
Русня бежит из Грузии обратно в рашку. На границе километровые очереди.
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10.03.2023 08:26 Ответить
Борітеся!
Поборете!
Хай вам Бог помогає!
З вами сила, з вами правда, з вами воля святая!

Т.Шевченко "Кавказ"
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10.03.2023 08:32 Ответить
Слава Сакартвело !
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10.03.2023 08:34 Ответить
зараз у грузинів унікальний шанс здихатися ярма паРаші і кацапсячого впливу. ***** зараз нема чого кинути у Грузію для "защіти руzкаязичнага насєлєнія", тому грузини можуть вперше за останні десятиріччя повністю вичистити свою країну від руzкого міра. сподіваюсь, вони не втратять цей шанс.
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10.03.2023 08:38 Ответить
https://twitter.com/EtoBuziashvili/status/1633889041178345476
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10.03.2023 11:09 Ответить
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10.03.2023 11:17 Ответить
https://twitter.com/EtoBuziashvili/status/1633889041178345476/photo/1
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10.03.2023 11:25 Ответить
 
 