Оппозиция на акции протеста в Грузии требует отставки правительства и досрочных выборов

На акции протеста в центре Тбилиси начали предъявлять политические требования и вместе с отставкой правительства требуют проведения досрочных выборов.

Об этом сообщает телеканал Рустави 2, пишет Цензор.НЕТ.

К трибуне вышли оппозиционные политики, которые обратились к митингующим и заявили, что необходимо сменить власть.

Часть оппозиции заявляет, что не разойдется и протесты не прекратятся, пока они не убедятся, что путь и курс на Европу неизменны.

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Издание Interpressnews сообщает, что 10 марта перед зданием парламента Грузии состоится митинг.

Организаторы акции на проспекте Руставели призвали граждан собраться снова завтра в 11:00 возле парламента.

Такое заявление озвучил один из лидеров митинга Нодар Чачанидзе после того, как стало известно, что 10 марта в парламенте назначено заседание бюро, после которого состоится пленарное заседание. Как известно, в повестке дня будет только один вопрос, а именно будут голосовать за так называемое второе слушание проекта об "иноагентах".

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Напомним, после двух ночей протестов и насильственного разгона демонстрантов под грузинским парламентом, власти Грузии сообщили, что "откликают" скандальный законопроект об "иноагентах".