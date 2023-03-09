Оппозиция на акции протеста в Грузии требует отставки правительства и досрочных выборов
На акции протеста в центре Тбилиси начали предъявлять политические требования и вместе с отставкой правительства требуют проведения досрочных выборов.
Об этом сообщает телеканал Рустави 2, пишет Цензор.НЕТ.
К трибуне вышли оппозиционные политики, которые обратились к митингующим и заявили, что необходимо сменить власть.
Часть оппозиции заявляет, что не разойдется и протесты не прекратятся, пока они не убедятся, что путь и курс на Европу неизменны.
Издание Interpressnews сообщает, что 10 марта перед зданием парламента Грузии состоится митинг.
Организаторы акции на проспекте Руставели призвали граждан собраться снова завтра в 11:00 возле парламента.
Такое заявление озвучил один из лидеров митинга Нодар Чачанидзе после того, как стало известно, что 10 марта в парламенте назначено заседание бюро, после которого состоится пленарное заседание. Как известно, в повестке дня будет только один вопрос, а именно будут голосовать за так называемое второе слушание проекта об "иноагентах".
Напомним, после двух ночей протестов и насильственного разгона демонстрантов под грузинским парламентом, власти Грузии сообщили, что "откликают" скандальный законопроект об "иноагентах".
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Хай ЗЄ дивиться дуже уважно.
Якщо після війни не піде сам, його чекає щось подібне, але з більш летальними наслідками.
По-любому, ці перехвалені "свободолюбиві горці" своєю продажністю і братанням з москалями д о г р а л и с я. Москалі ще нікого і ніколи та ніде до добра не довели. Всюди, куди б вони не приходили, кому б не "допомагали" та не "протягували "братньої руки, не "асвабаждалі" - все закінчувалося кров"ю, руїнами", розбратом, горем і той народ і країна відкидалися у розвитку назад на сотні років...
Поборете!
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Т.Шевченко "Кавказ"