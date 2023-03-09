Россия сейчас не использует воздушное пространство Беларуси для атак по Украине, - Игнат

Россия не использует воздушное пространство Беларуси для атак по Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" сказал спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Из Беларуси, видимо, несколько месяцев назад были пуски "Шахедов", по Днепру они шли на Киевщину, их сбивали. Сейчас Беларусь, ее воздушное пространство не используется. Даже для тех же ударов ракетами С-300, С-400. Поэтому сегодня имеем запуски из Рязанской области, также с восточного, южного направления", - сказал Игнат.

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Напомним, по данным ГУР МОУ, в ближайшие дни оккупанты планируют масштабную провокацию на украинско-белорусской границе, в ходе которой предполагается угроза разрушения объектов инфраструктуры и возможные жертвы среди мирного населения Беларуси. Организация освещения событий поручена российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.