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Новости
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Россия сейчас не использует воздушное пространство Беларуси для атак по Украине, - Игнат

юрій,ігнат

Россия не использует воздушное пространство Беларуси для атак по Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" сказал спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Из Беларуси, видимо, несколько месяцев назад были пуски "Шахедов", по Днепру они шли на Киевщину, их сбивали. Сейчас Беларусь, ее воздушное пространство не используется. Даже для тех же ударов ракетами С-300, С-400. Поэтому сегодня имеем запуски из Рязанской области, также с восточного, южного направления", - сказал Игнат.

Читайте также: Россия месяц накапливала ракеты для сегодняшнего удара, - ГУР

Напомним, по данным ГУР МОУ, в ближайшие дни оккупанты планируют масштабную провокацию на украинско-белорусской границе, в ходе которой предполагается угроза разрушения объектов инфраструктуры и возможные жертвы среди мирного населения Беларуси. Организация освещения событий поручена российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.

Автор: 

Беларусь (7921) разведка (4194) ракеты (3616) атака (403) Игнат Юрий (610)


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Топ комментарии
+10
Значить пора вже закупляти бітум і електроенергію в Бульбостані)
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09.03.2023 22:57 Ответить
+9
А МІГи, з яких кинджали запускають, звідки злітають?
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09.03.2023 22:58 Ответить
+7
закрив би ти рота і не каркав ! вчора вже писали скільки днів світло не вимикалось .
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09.03.2023 22:58 Ответить
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Значить пора вже закупляти бітум і електроенергію в Бульбостані)
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09.03.2023 22:57 Ответить
Через бєніні прокладки. зєля потурбується, ще й сам на них попіариться, і пару відосиків запише.
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09.03.2023 22:59 Ответить
закрив би ти рота і не каркав ! вчора вже писали скільки днів світло не вимикалось .
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09.03.2023 22:58 Ответить
А що, Мачулищі уже відійшли росії?
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09.03.2023 22:58 Ответить
А МІГи, з яких кинджали запускають, звідки злітають?
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09.03.2023 22:58 Ответить
Останнім часом - дійсно, з кацапії. Але це нічого не значить. Захотять - і з бульболандії пускатимуть. Можливо, технічна проблема якась. Може дійсно той локаційний літак пошкодили, ніби тепер в таганрогу ремонтують. Мабуть, не довіряють білоруській охороні. Як той дрон там крутився - жодного охоронця не було видно.
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09.03.2023 23:11 Ответить
До речі, від Запоріжжя до Таганрога всього 200 км. У Таганрозі Ростовської області РФ розташоване авіабудівне підприємство імені Берієва, де літаки ДРЛО, власне, і сконструювали. Але асфальт не долетить.
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09.03.2023 23:25 Ответить
Перепрошую, Помилка. 300 км.
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09.03.2023 23:27 Ответить
З повітряного простору кацапії вони ракети запускають. А носії з цими ракетами злітають з аеродромів у Мачулищах та Барановичах у бульбостані.
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09.03.2023 23:33 Ответить
Це все слова, покажіт дію ВСУ .!
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09.03.2023 23:01 Ответить
Ледливі слова !
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10.03.2023 10:48 Ответить
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09.03.2023 23:15 Ответить
Ну тогда можно все поворачивать в зад.
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09.03.2023 23:25 Ответить
https://youtu.be/nzCxG9PqN04 ...

О Братской помощи НАТО Украине, интересные факты...
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09.03.2023 23:30 Ответить
Краматорськ-Новочеркаськ = 240 км: Краматорськ-Таганрог = 200 км.

По Маріуполю ж можуть діставати.
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09.03.2023 23:37 Ответить
I що такэ «зараз» - одна секунда? А затiм можно змiритися? Милый человек, а не пошел бы ты лесом за такие высказывания. Сравни свои обязанности с тем что говориш. Мабуть, кiлька мiсяцiв, шахiди - а ниче что если что то взлетает с территории белоруси объявляется тревога. Ну ты нехороший человек
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10.03.2023 00:07 Ответить
Потому что получили звёзды (с) и это всего один дрончик слегка задел кацаполет. А представляете если бы наши серьезно химарсами зарядили, Лука бы гору с Эверест наложил
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10.03.2023 00:40 Ответить
Цей теж зрадник !
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10.03.2023 10:46 Ответить
 
 