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Новости Помощь Украине
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Администрация Байдена предлагает отдельное финансирование помощи Украине в бюджете на 2024 год

байден

Администрация президента Байдена представила государственный бюджет США на 2024 финансовый год, в котором учтено конкретное финансирование для помощи Украине в войне против РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Государственному департаменту и Агентству США по международному развитию предлагается выделить $63,1 миллиарда, включая конкретное финансирование для Украины, что почти на $5 миллиардов больше, чем в скорректированном бюджете на 2023 финансовый год.

Запрос включает $1,7 миллиарда, "которые помогут Украине победить в войне и заложить фундамент реформ и восстановления для достижения мира, а также помогут другим партнерам, пострадавшим от войны, стабилизировать свою экономику и подготовиться к восстановлению".

Кроме того, новый бюджет предусматривает увеличение на $1,5 миллиона финансирования Центра глобального взаимодействия, который будет поддерживать программы противодействия пропаганде и дезинформации со стороны России.

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Администрация также просит $8,9 "на поддержку приоритетной стратегической цели США по увеличению общего финансирования НАТО, начиная с 2023 года, как это было согласовано Североатлантическим советом в декабре 2022 года".

"Увеличение финансирования гражданского бюджета НАТО позволит организации сохранить свое технологическое и оперативное преимущество в меняющейся стратегической среде и среде безопасности, которая включает такие угрозы и вызовы, как более агрессивная и напористая Россия и Китай, необходимость усиления кибербезопасности, а также угрозы, связанные с новыми и разрушительными технологиями", - говорится в документе.

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Автор: 

бюджет (4839) США (27156)


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Топ комментарии
+11
$63,1млрд - це на $10млрд більше, ніж вся видаткова частина довоєного держбюджету України...
God Bless America!

Тільки, блд, щоб зелені не розікрали по конвертам...
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09.03.2023 23:56 Ответить
+5
Україні "перепаде" все що треба, *********** - нігуя
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10.03.2023 00:09 Ответить
+4
Тяжелый бюджет будет на следущий год. Трамписты сделают все возможное, чтобы нагадить Украине при принятии конгрессом бюджета
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10.03.2023 00:11 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
$63,1млрд - це на $10млрд більше, ніж вся видаткова частина довоєного держбюджету України...
God Bless America!

Тільки, блд, щоб зелені не розікрали по конвертам...
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09.03.2023 23:56 Ответить
Навчиться не тільки читати, а і розуміти, що там $1,7 мільярда для USAID в Україні, яка тут займається тим, що потрібно владі США. Так в минулому році під час війни пустили 5,5 млн грн на оцінку розвитку ринку землі в Україні. А також усіляка хрінь типу підтримка неурядових організацій та ЛГБТ.
БОЖЕ спаси Україну.
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10.03.2023 06:15 Ответить
Як зазвичай, ватним ідіотам не подобається "внєшнєє управлєніє".
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10.03.2023 07:37 Ответить
Справжнім українцям більш подобається вибір кому продатися...
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10.03.2023 09:32 Ответить
Кому продався ти сумніві не викликає.
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10.03.2023 09:58 Ответить
Твій IQ теж сумнівів не викликає.
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10.03.2023 11:36 Ответить
якщо тебе бентежить "кому продатись" це твоя особиста проблема
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10.03.2023 17:46 Ответить
Мєдвєдєв! А ти як сюди затесався? Ти ба - ще й мову вивчив!
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10.03.2023 10:17 Ответить
Тобто Україні перепаде аж $1.7 млрд.
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10.03.2023 00:02 Ответить
Україні "перепаде" все що треба, *********** - нігуя
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10.03.2023 00:09 Ответить
Можешь добавити з зельмарком разом
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10.03.2023 00:09 Ответить
В Україні всі адекватні люди ЗА
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10.03.2023 00:08 Ответить
Тяжелый бюджет будет на следущий год. Трамписты сделают все возможное, чтобы нагадить Украине при принятии конгрессом бюджета
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10.03.2023 00:11 Ответить
Зеля видосиком порчу напустит на Трампа
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10.03.2023 00:13 Ответить
в чем он не прав? то что несут республиканцы, вводит нас в ужас.
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11.03.2023 00:42 Ответить
де сантис откатил назад в помощи Украины, маккарти раздараженно нахамил нашему президенту, грин сказала прекратить помощь, трамп вообще предложил отдать нас русским. Вам этого мало?
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11.03.2023 01:18 Ответить
Не советую спорить с упоротыми трампистами и рашистами. это болезнь, которую почти невозможно вылечить
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11.03.2023 01:23 Ответить
ну она же вроде наша. Должна же быть разумная мотивация. Или может мы чего-то не понимаем, так пусть объяснит.
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11.03.2023 01:30 Ответить
Трампизм не щадит никого. Даже когда их дебил прямым текстом говорит, что надо остановить помощь Украине, а он бы отдал х*йлу ещё и ее территории, всегда выскочит кто-то из секты, и будет рассказывать, что все не так однозначно и Байден ещё хуже. И переубедить не смогут никакие факты или цитаты. Многие просто становятся агрессивными... Поэтому просто игнорирую такие ответы
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11.03.2023 01:56 Ответить
я вам указал 4 ведущих респов, которые топят Украину. 1 их них был, и не дай Бог еще опять станет президентом.
Сказать есть что по сути или порассуждаем про абстрактных 36,019.694 респов?
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11.03.2023 14:39 Ответить
он/они хоть что-то делают. А вот что сделают респы, это большой вопрос. Внятной позиции их партии я не вижу.
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11.03.2023 15:14 Ответить
Витрати на Україну це крапля в морі і вона нічого фінансово не вирішує.
У порівнянні з витратами Байдена на зелену енергетику та соціальне забезпечення його виборців які працюють за мініиалку чи не працюють зовсім. Середній клас обурює сам факт того що на іншу країну витрати у пріоритеті а середньому класу не приділяється уваги. Питання не у грошах а у пріоритетах
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10.03.2023 06:33 Ответить
"Агентству США з міжнародного розвитку пропонується виділити $63,1 мільярда"
Знає цю USAID, так минулому році USAID виділила 5,5 млн грн на оцінку розвитку ринку землі в Україні.
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10.03.2023 06:05 Ответить
5,5 млн з 63,1 млрд. -це крапля в морі. Тож чи варто розганяти тему американських інтересів?
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10.03.2023 06:23 Ответить
Так він же - Дмитрий Анатольевич Денегнетновьідержитесь.
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10.03.2023 10:23 Ответить
63 млрд,, на всіх союзників. Україні на оборону гроші збережеться, от на утримання бюджетників вже навряд - доведеться всіх на мінімалку переводити, або половину скорочувати.
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10.03.2023 06:37 Ответить
Байден що не слухає зеленого довбойоба Буданова, чи дебіла Зеленського? війна закінчиться 2023.
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10.03.2023 07:08 Ответить
2024 рік? Значить таки буде "заморозка" війни...
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10.03.2023 08:53 Ответить
Краще спитати Буданова ніж самому гадати...
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10.03.2023 09:34 Ответить
Краще "пєрєбдєть" ніж "нєдобдєть",а головне не пєрєбздєть.
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10.03.2023 10:00 Ответить
Дякуємо, Америко. Дякуємо, Сер.
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10.03.2023 10:09 Ответить
 
 