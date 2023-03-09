Администрация Байдена предлагает отдельное финансирование помощи Украине в бюджете на 2024 год
Администрация президента Байдена представила государственный бюджет США на 2024 финансовый год, в котором учтено конкретное финансирование для помощи Украине в войне против РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Государственному департаменту и Агентству США по международному развитию предлагается выделить $63,1 миллиарда, включая конкретное финансирование для Украины, что почти на $5 миллиардов больше, чем в скорректированном бюджете на 2023 финансовый год.
Запрос включает $1,7 миллиарда, "которые помогут Украине победить в войне и заложить фундамент реформ и восстановления для достижения мира, а также помогут другим партнерам, пострадавшим от войны, стабилизировать свою экономику и подготовиться к восстановлению".
Кроме того, новый бюджет предусматривает увеличение на $1,5 миллиона финансирования Центра глобального взаимодействия, который будет поддерживать программы противодействия пропаганде и дезинформации со стороны России.
Администрация также просит $8,9 "на поддержку приоритетной стратегической цели США по увеличению общего финансирования НАТО, начиная с 2023 года, как это было согласовано Североатлантическим советом в декабре 2022 года".
"Увеличение финансирования гражданского бюджета НАТО позволит организации сохранить свое технологическое и оперативное преимущество в меняющейся стратегической среде и среде безопасности, которая включает такие угрозы и вызовы, как более агрессивная и напористая Россия и Китай, необходимость усиления кибербезопасности, а также угрозы, связанные с новыми и разрушительными технологиями", - говорится в документе.
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God Bless America!
Тільки, блд, щоб зелені не розікрали по конвертам...
БОЖЕ спаси Україну.
Сказать есть что по сути или порассуждаем про абстрактных 36,019.694 респов?
У порівнянні з витратами Байдена на зелену енергетику та соціальне забезпечення його виборців які працюють за мініиалку чи не працюють зовсім. Середній клас обурює сам факт того що на іншу країну витрати у пріоритеті а середньому класу не приділяється уваги. Питання не у грошах а у пріоритетах
Знає цю USAID, так минулому році USAID виділила 5,5 млн грн на оцінку розвитку ринку землі в Україні.