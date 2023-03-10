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Новости Война
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Следующие несколько месяцев войны в Украине будут решающими, – директор ЦРУ Бернс

бернс

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что следующие несколько месяцев будут решающими в войне России против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

"Следующие несколько месяцев будут решающими на поле боя в Украине", — говорит Бернс. Он подчеркнул, что важно, чтобы США предоставили всю возможную поддержку Украине.

Также, по его словам, оккупанты могут постепенно продвигаться на фронте, но не достигнут значительных успехов за год.

"Российские вооруженные силы способны добиваться постепенных успехов — но по нашей коллективной оценке — они вряд ли смогут добиться значительных стратегических прорывов или поддерживать их до конца этого года", — отметил он.

По словам Бернса, российский диктатор Владимир Путин планирует измотать западных сторонников Украины и "выбрал долгосрочный путь".

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разведка (4195) ЦРУ (216) Бернс Уильям (51)


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Топ комментарии
+12
Прогнози шикарні, а головне стабільні - кожен місяць одна і та ж мантра.
Яке смислове навантаження на такі заяви?
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10.03.2023 03:33 Ответить
+11
Якщо мені не зраджує пам `ять, вирішальні місяці були у серпні. Чи то були меньш вирішальні, а зараз найвирішальніші?
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10.03.2023 02:25 Ответить
+10
Знову?
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10.03.2023 01:22 Ответить
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10.03.2023 01:15 Ответить
Знову?
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10.03.2023 01:22 Ответить
Він з тих, хто забирали у України ядерну зброю "перший спеціальним посланником США на переговорах з колишніми радянськими республіками з питань денуклеаризації". І він не військовий і не розвідник, і навіть неполітик, а все життя чинуша.
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10.03.2023 05:48 Ответить
А ще Америка забрала в України Чорноморський Флот, ракети, літаки...усі ці розмови про українську ядерну зброю лише для того, щоб відволікти від вступу України до НАТО.
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10.03.2023 07:38 Ответить
Літаки та ракети пиляли на вимогу США, Крим то взагалі в 2014 році саме віце-президент Байден дзвонив Турчинову і казати не робити кацапам спротиву.
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10.03.2023 10:16 Ответить
Наша пісня гарна й нова.
Вже рік "наступні тижні/місяці" є вирішальними.
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10.03.2023 07:06 Ответить
Директор ЦРУ Вільям Бернс у четвер заявив законодавцям:
"Я думаю, що ніхто не спостерігав за досвідом Володимира Путіна в Україні більш пильно, ніж Сі Цзіньпін, і я думаю, що він був певною мірою протверезний, принаймні, це наш аналіз тим, наскільки Захід зміг зберегти солідарність і поглинути деякі короткострокові економічні витрати в інтересах накладення на Росію ще більших довгострокових економічних витрат", - сказав Бернс на слуханнях Комітету з розвідки Палати представників щодо світових загроз.
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10.03.2023 01:37 Ответить
Прихильники продовження підтримки України з боку Конгресу США підтримaли коментарі Бернса щодо Китаю, стверджуючи своїм скептичним колегам, що протидія Китаю є однією з ключових причин продовжувати допомагати Україні захищатися від Росії.
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10.03.2023 01:40 Ответить
Якщо мені не зраджує пам `ять, вирішальні місяці були у серпні. Чи то були меньш вирішальні, а зараз найвирішальніші?
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10.03.2023 02:25 Ответить
найвирішальніші вірішальні ...
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10.03.2023 02:53 Ответить
А що буде через рік!
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10.03.2023 05:49 Ответить
Вирішальні були в 2019
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10.03.2023 08:05 Ответить
Наприкінці кожного місяця, наступні місяці борються за звання вирішальних і лише піздень тихо чекає своєї черги...
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10.03.2023 02:59 Ответить
До початку виплати *********** репарацій кожний місяць вирішальний.
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10.03.2023 03:27 Ответить
"Наступні кілька місяців війни в Україні будуть вирішальними, - директор ЦРУ Бернс
так вот почему Байден обещает дать 31 танк только через полгода!
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10.03.2023 03:33 Ответить


https://www.radiosvoboda.org/a/news-cnn-desantis-pidtrymka-ukrajiny/32289546.html Потенційний суперник Трампа в Республіканській партії змінив свою думку щодо підтримки України

https://news.obozrevatel.com/ukr/abroad/odin-z-favoritiv-respublikantsiv-desantis-rozkritikuvav-ssha-za-dopomogu-ukraini-ne-v-nashih-interesah-vstupati-u-vijnu-z-kitaem.htm Один із фаворитів республіканців ДеСантіс розкритикував США за допомогу Україні
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10.03.2023 06:49 Ответить
Следующим президентом будет Помпео
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10.03.2023 12:52 Ответить
"Украина поглощает миллиарды денег и военно-технических ТМЦ, без каких то перспектив того, что вложившиеся отыграют свои затраты обратно." Кацапы палятся именно вот такими высерами. Доже ослу понятно, что вложения в Украину не продполагают заработка.
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10.03.2023 08:14 Ответить
США цинично передают Украине миллиарды денег и военно-технических ТМ ))))))
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10.03.2023 08:17 Ответить
Ты уже не интересен
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10.03.2023 08:49 Ответить
tupocapam s 47 xromosomami čerezčur složno poniatj, čto vse eti mulijardy amerike vozvratiat oni že...
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11.03.2023 03:53 Ответить
Рюзьге, то, что "закусила" федерастия это не удила. )))))
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10.03.2023 08:15 Ответить
Прогнози шикарні, а головне стабільні - кожен місяць одна і та ж мантра.
Яке смислове навантаження на такі заяви?
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10.03.2023 03:33 Ответить
Дуже прості це посилання тим дебілам які вважають що війна закінчиться 2023.
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10.03.2023 07:19 Ответить
Ви зараз порівнюєте балаканину Данілова та Резнікова, бо це вони постійно одне й те саме говорять. Меньше їх слухайте. Бернс же повторив те саме, що казав місця-півтора тому. І йому якось більше довіри.
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10.03.2023 07:26 Ответить
ВСУ готовит ряд подарочков для кацапиков, не без помощи одной страны
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10.03.2023 03:35 Ответить
Задовбали вже ці віщуни.
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10.03.2023 06:15 Ответить
Вже все вирішили - раССєю нах в отбой..
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10.03.2023 06:43 Ответить
ну, как скажешь(отключаЕЕт ватникам инТТернет)
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10.03.2023 07:29 Ответить
А рік тому з таким же апломбом базікав про Київ за три доби.
Що ся стало з чоловіком?
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10.03.2023 06:56 Ответить
а ты слушал и в курсе что несла Зеля?
я бы и три доби не дал. Бодунов говорит шо 23го знал шо нападут, а Зеля говорит шо мирно спал и был потревожен детьми. так шо либо Бодунов врет, либо как всегда.
че ты кривляешься то? шо ся стало мля - Ипсошечка блин, усыпляет увагу ватников.
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10.03.2023 07:31 Ответить
За Зєлю говорити будемо потім. А от за Бернса можна і зараз.
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10.03.2023 22:03 Ответить
ну-ну - хрен там, потім "проголосуємо " за ту ж Зелю, причому я в "лапки" взяв не просто так
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16.03.2023 18:45 Ответить
Каждый хочет закосить под Вангу. Про "вирішальні місяці" читаем всё время. Это из репертуара - «Будет Клич, будет Порох, будет Тьма, будет Кролик»
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10.03.2023 07:03 Ответить
А до цього було що?((
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10.03.2023 07:18 Ответить
*****,він реально це вже півроку меле🤦
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10.03.2023 07:25 Ответить
ти неправий.
він "молов" 2 міс. перед атакою русні.
ти подивись шо молола наша Зеля краще.
******* блін, в коментах всі сруть на Бернса, котрий мля, приїжджав і втовкмачував Єрмаку(о, так той знав і так) і Зелі(угу, так не втікав тому ЩО!(щоб здатись?)) шо нападуть.
чо ти і інші такі ж вчепились до мужика, котрий може сказати для публіки то шо треба Сирському і Арахамії, тобто шоб русня виснажилась, а потім - оп, перемога і Зеля на день Побяки сміливо жере шашлики на Смердостополі
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10.03.2023 08:21 Ответить
Багато тексту на який мені пох. Вибачай. Ще раз пишу--- американські балачки за#бали.
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10.03.2023 14:35 Ответить
так ти шо, совок?
нам казали шо нападе русня, але.. "вибач мені, шашлики горять" - так **** а дупа у тебе не горить?
що тобі "пох"? на який текст тобі "пох"?
піздуй, і візьми Зелю з Єлдаком і там людям котрі постраждали скажи - "иииии, а мінє пох"
Я думаю шо собаки місцеві стануть ще більш ожирілими.
шо ти взагали звіздиш?
пох йому, то не пиши тут тоді
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16.03.2023 18:51 Ответить
Він робе вигляд, що він не зрозумів хто такі Єрмак та Зеля.
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10.03.2023 07:57 Ответить
,,Це ж вже було"
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10.03.2023 08:08 Ответить
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10.03.2023 08:19 Ответить
Шо? Опять!!!
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10.03.2023 08:50 Ответить
Дежавю, в вухах вже півроку якщо не більше стоїть ця фраза - вирішальні місяці. Від Арестовича, Данілова, Кулеби, Буданова і звичайно Найвеличнішого. А тут ще іноземні "пророки" підтягнулись.
Але мені чомусь більш реальна думка що то все перетворюється в позиційну війну на довгі роки, на виснаження кацапії. Бо так було задумано заздалегідь...
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10.03.2023 08:58 Ответить
 
 