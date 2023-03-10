Следующие несколько месяцев войны в Украине будут решающими, – директор ЦРУ Бернс
Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что следующие несколько месяцев будут решающими в войне России против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
"Следующие несколько месяцев будут решающими на поле боя в Украине", — говорит Бернс. Он подчеркнул, что важно, чтобы США предоставили всю возможную поддержку Украине.
Также, по его словам, оккупанты могут постепенно продвигаться на фронте, но не достигнут значительных успехов за год.
"Российские вооруженные силы способны добиваться постепенных успехов — но по нашей коллективной оценке — они вряд ли смогут добиться значительных стратегических прорывов или поддерживать их до конца этого года", — отметил он.
По словам Бернса, российский диктатор Владимир Путин планирует измотать западных сторонников Украины и "выбрал долгосрочный путь".
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Вже рік "наступні тижні/місяці" є вирішальними.
"Я думаю, що ніхто не спостерігав за досвідом Володимира Путіна в Україні більш пильно, ніж Сі Цзіньпін, і я думаю, що він був певною мірою протверезний, принаймні, це наш аналіз тим, наскільки Захід зміг зберегти солідарність і поглинути деякі короткострокові економічні витрати в інтересах накладення на Росію ще більших довгострокових економічних витрат", - сказав Бернс на слуханнях Комітету з розвідки Палати представників щодо світових загроз.
так вот почему Байден обещает дать 31 танк только через полгода!
https://www.radiosvoboda.org/a/news-cnn-desantis-pidtrymka-ukrajiny/32289546.html Потенційний суперник Трампа в Республіканській партії змінив свою думку щодо підтримки України
https://news.obozrevatel.com/ukr/abroad/odin-z-favoritiv-respublikantsiv-desantis-rozkritikuvav-ssha-za-dopomogu-ukraini-ne-v-nashih-interesah-vstupati-u-vijnu-z-kitaem.htm Один із фаворитів республіканців ДеСантіс розкритикував США за допомогу Україні
Яке смислове навантаження на такі заяви?
Що ся стало з чоловіком?
я бы и три доби не дал. Бодунов говорит шо 23го знал шо нападут, а Зеля говорит шо мирно спал и был потревожен детьми. так шо либо Бодунов врет, либо как всегда.
че ты кривляешься то? шо ся стало мля - Ипсошечка блин, усыпляет увагу ватников.
він "молов" 2 міс. перед атакою русні.
ти подивись шо молола наша Зеля краще.
******* блін, в коментах всі сруть на Бернса, котрий мля, приїжджав і втовкмачував Єрмаку(о, так той знав і так) і Зелі(угу, так не втікав тому ЩО!(щоб здатись?)) шо нападуть.
чо ти і інші такі ж вчепились до мужика, котрий може сказати для публіки то шо треба Сирському і Арахамії, тобто шоб русня виснажилась, а потім - оп, перемога і Зеля на день Побяки сміливо жере шашлики на Смердостополі
нам казали шо нападе русня, але.. "вибач мені, шашлики горять" - так **** а дупа у тебе не горить?
що тобі "пох"? на який текст тобі "пох"?
піздуй, і візьми Зелю з Єлдаком і там людям котрі постраждали скажи - "иииии, а мінє пох"
Я думаю шо собаки місцеві стануть ще більш ожирілими.
шо ти взагали звіздиш?
пох йому, то не пиши тут тоді
Але мені чомусь більш реальна думка що то все перетворюється в позиційну війну на довгі роки, на виснаження кацапії. Бо так було задумано заздалегідь...