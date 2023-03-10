Общие боевые потери РФ с начала войны – около 156 990 человек (+870 за сутки), 304 самолета, 3448 танков, 2475 артсистем, 6742 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 10 марта 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 156 990 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.03.23 ориентировочно:

личного состава – около 156 990 (+870) человек ликвидировано,

танков - 3448 (+7) ед,

боевых бронированных машин - 6742 (+6) ед,

артиллерийских систем - 2475 (+10) ед,

РСЗО - 491 (+3) ед,

средств ПВО - 256 (+2) ед,

самолетов - 304 (+1) ед,

вертолетов - 289 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2107 (+9),

крылатых ракет - 907 (+34),

кораблей /катеров - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5337 (+6) ед,

специальной техники – 240 (+3).

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"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.