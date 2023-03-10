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Новости Агрессия России против Украины Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 156 990 человек (+870 за сутки), 304 самолета, 3448 танков, 2475 артсистем, 6742 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 10 марта 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 156 990 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.03.23 ориентировочно:

  • личного состава – около 156 990 (+870) человек ликвидировано,
  • танков - 3448 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин - 6742 (+6) ед,
  • артиллерийских систем - 2475 (+10) ед,
  • РСЗО - 491 (+3) ед,
  • средств ПВО - 256 (+2) ед,
  • самолетов - 304 (+1) ед,
  • вертолетов - 289 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2107 (+9),
  • крылатых ракет - 907 (+34),
  • кораблей /катеров - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5337 (+6) ед,
  • специальной техники – 240 (+3).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 156 990 человек (+870 за сутки), 304 самолета, 3448 танков, 2475 артсистем, 6742 бронированные машины 01

"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.

армия РФ (19703) Генштаб ВС (6489) ликвидация (3706) уничтожение (7273) техника (1752)


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Топ комментарии
+14
ух які ж ви молодці
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10.03.2023 08:07 Ответить
+8
"Патєрьнет":

Как сообщает проект "https://t.me/vchkogpu/37033 ВЧК-ОГПУ ", кладбище российских морпехов появилось во Владивостоке. Всех их ликвидировали под Угледаром Донецкой области во время "мясных штурмов".
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10.03.2023 08:12 Ответить
+8
Героям Слава! Поки трупи і каліки не заполонять засрашу "от мокші і до окраїн", війна не скінчиться
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10.03.2023 08:20 Ответить
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ух які ж ви молодці
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10.03.2023 08:07 Ответить
Хто знає: укацаріа заводи по виробництву артсистем продовжують працювати? Наші щодня по десятку і більше їх знищують, а таке враження, що їх запаси у ворога нескінченні і постійно поповнюються...
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10.03.2023 08:10 Ответить
ти смішний, там артсистем різних близько 20 тисяч
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10.03.2023 08:14 Ответить
То дівчинка, Валентина, вона такі нюанси може і не знати.
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10.03.2023 08:19 Ответить
Навіщо заводи?

Согласно отчету The Military Balance 2022, на вооружении российских войск находится примерно шесть тысяч артиллерийских установок (включая РСЗО), но россия имеет огромные запасы артиллерийских установок на складах - более 22 тысяч.
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10.03.2023 08:18 Ответить
В кінці 80-х на артбазі під кунгуром(пермська губєрнія) бачив арттехніки на 5 кадрірованих артполків. Що з тими гарматами стало за 33 роки - невідомо?
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10.03.2023 09:02 Ответить
Невідомо. З одного боку - висновок "ствол готовий до використання" робиться після 35 років зберігання за критерієм "немає видимих трішин та наскрізної іржі". З іншого боку, гармата/гаубиця, це не тільки ствол. Приціли - скоріш за все розворовані. Колеса без резинових виробів. ВСІ поршня/пневматика, прокладки, підшипники - в незадовільному стані. І частина з номенклатури деталей/розхідників не виробляється в "товарних кількостях" 15+ років.

Та й проблема у рашки не з стволами на зберіганні. В них і у військах ще "достатньо", бо доктрина вимагала "гарантовану перевагу в арті та вогняні вали". Проблема рашки в тому, що вони за рік відстріляли ту кількість БК, з якою сподівались на штурм Лондона та Вашингтона... Звісно, будуть знаходити та тягти хоч від товарша Чучхе, але то вже не той торт, що був навесні та початку літа 2022 року...
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10.03.2023 21:49 Ответить
"Патєрьнет":

Как сообщает проект "https://t.me/vchkogpu/37033 ВЧК-ОГПУ ", кладбище российских морпехов появилось во Владивостоке. Всех их ликвидировали под Угледаром Донецкой области во время "мясных штурмов".
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10.03.2023 08:12 Ответить
Деколи проглядаю такий собі кацапоресурс блокнот.волгоград.. Останнім часом дають регулярно інфу (через 10 днів) про "нагрждєніє адінадцаті пагібших в сво ардєнамі мужества ". " А патєрь то нєт"!
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10.03.2023 09:10 Ответить
Героям Слава! Поки трупи і каліки не заполонять засрашу "от мокші і до окраїн", війна не скінчиться
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10.03.2023 08:20 Ответить
Це ще як вийде. Те, що ***** вигрібає на війну, переважно, з національних окраїн, може стати для нього поганим жартом. Саме у цих регіонах втрати можуть, раптом, перевищити "больовий поріг" і спричинити вибух. Адже серед чоловіків певної вікової категорії вони можуть скласти суттєвий відсоток. Ще слід враховувати, що там же не кацапи, а ті хто кацапів вищикує вночі у казармі й піною для бриття або зубною пастою пише їм на спинах: "Чечня - круто!", або "Дагестан".
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10.03.2023 10:10 Ответить
https://t.me/DIUkraine/2065 «если сейчас в ближайшие пару месяцев вовка всю эту х*йню не предотвратит, п*зда ему будет»;
▪️ окупанти припускають, що путін вже готує плани відступу.
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10.03.2023 08:45 Ответить
Та навряд чи срущий-в-чемодан ризикне відступати. Він живий, поки він веде цю війну.
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10.03.2023 08:59 Ответить
там не він один..там ціла банда.
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10.03.2023 09:02 Ответить
Щось мені підказує, що та банда вже не в захваті. Якби "за три дня", то да.
А тепер - нерухомість за кордоном заарештована, рахунки за кордоном - заморожені, в Куршавель на лижи - куй, в Баден-Баден на мінеральну водичку - куй. Дітей в Європі і Штатах чморять.
Ітого: відпочинок - на морі лаптєвих. Дітей на навчання - уральський металургійний інститут, дружини на шопінг - супермаркет ашан в кунцево...
Така собі олігархічна житуха в перспективі.
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10.03.2023 09:16 Ответить
ось можете глянути відео для підняття настрою https://www.youtube.com/watch?v=cXpCRhgsrxE&t=42s Курдюмовка, Донецкая область. Сообщается, что оккупантов могла навестить "умная" бомба JDAM.
З урахуванням того, що ВПС України скоро отримають від Польщі та Словаччини 30 одиниць Міг-29, а у Штатів на складах сотні тисяч JDAM, і вони дешеві у виробництві, то я, здається, починаю глибше розуміти причини нервозності ватажка ПВК «Вагнера », який скаржиться на відключення спеціальних телефонних ліній», - військовий оглядач Олександр Кушнар .
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10.03.2023 09:23 Ответить
Та да, вже дивився. Нормально валить!
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10.03.2023 09:31 Ответить
Насцить кацапам в очі, назве відступ видатною перемогою, а тих, хто вякне проти - передушать- новичка на всіх великоротих вистачить. І будуть продовжувати дивитись в телевізор, а на будь-які ролики в інетах, де кацапня тікає з України, будуть, як зомбі та попугаї, казати "що, отримали на горіхи, все, сво досягла успіху, зсу знищена, от тепер заживемо, коли нату перемогли!!!". Приблизно так же, як зараз талдичать "солєдар наш", а на питання "а чого здриснули з під Києва, Харкова, Херсона?!?", в кращому разі белькочуть "то було перегрупування і жест доброї волі".
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10.03.2023 21:55 Ответить
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10.03.2023 08:52 Ответить
Хорошо пожали!
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10.03.2023 09:57 Ответить
Гарно намолотили наші ЗСУ, недоношених із за поребрика.
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10.03.2023 11:08 Ответить
37 одиниць техніки, майже 900 чумардосів і один пєпєлац. Знову м'ясо полізло в м'ясорубку. Слава ЗСУ!
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10.03.2023 12:36 Ответить
 
 