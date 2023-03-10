Общие боевые потери РФ с начала войны – около 156 990 человек (+870 за сутки), 304 самолета, 3448 танков, 2475 артсистем, 6742 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 10 марта 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 156 990 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.03.23 ориентировочно:
- личного состава – около 156 990 (+870) человек ликвидировано,
- танков - 3448 (+7) ед,
- боевых бронированных машин - 6742 (+6) ед,
- артиллерийских систем - 2475 (+10) ед,
- РСЗО - 491 (+3) ед,
- средств ПВО - 256 (+2) ед,
- самолетов - 304 (+1) ед,
- вертолетов - 289 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2107 (+9),
- крылатых ракет - 907 (+34),
- кораблей /катеров - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5337 (+6) ед,
- специальной техники – 240 (+3).
"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.
Топ комментарии
+14 Ihor Demkiv #524736
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+8 Валерий Коломиец #502756
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Согласно отчету The Military Balance 2022, на вооружении российских войск находится примерно шесть тысяч артиллерийских установок (включая РСЗО), но россия имеет огромные запасы артиллерийских установок на складах - более 22 тысяч.
Та й проблема у рашки не з стволами на зберіганні. В них і у військах ще "достатньо", бо доктрина вимагала "гарантовану перевагу в арті та вогняні вали". Проблема рашки в тому, що вони за рік відстріляли ту кількість БК, з якою сподівались на штурм Лондона та Вашингтона... Звісно, будуть знаходити та тягти хоч від товарша Чучхе, але то вже не той торт, що був навесні та початку літа 2022 року...
Как сообщает проект "https://t.me/vchkogpu/37033 ВЧК-ОГПУ ", кладбище российских морпехов появилось во Владивостоке. Всех их ликвидировали под Угледаром Донецкой области во время "мясных штурмов".
▪️ окупанти припускають, що путін вже готує плани відступу.
А тепер - нерухомість за кордоном заарештована, рахунки за кордоном - заморожені, в Куршавель на лижи - куй, в Баден-Баден на мінеральну водичку - куй. Дітей в Європі і Штатах чморять.
Ітого: відпочинок - на морі лаптєвих. Дітей на навчання - уральський металургійний інститут, дружини на шопінг - супермаркет ашан в кунцево...
Така собі олігархічна житуха в перспективі.
З урахуванням того, що ВПС України скоро отримають від Польщі та Словаччини 30 одиниць Міг-29, а у Штатів на складах сотні тисяч JDAM, і вони дешеві у виробництві, то я, здається, починаю глибше розуміти причини нервозності ватажка ПВК «Вагнера », який скаржиться на відключення спеціальних телефонних ліній», - військовий оглядач Олександр Кушнар .