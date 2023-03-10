Бывший офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрак погиб в Украине на войне против РФ
Под Бахмутом в Донецкой области погиб бывший офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрак.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщило издание Postimees.
Юрак погиб во вторник в результате артиллерийских обстрелов, сообщило издание.
По имеющимся данным, речь идет о первом эстонце, погибшем на войне в Украине.
С осени прошлого года Юрак сражался в составе Украинского интернационального легиона.
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Наскільки ж жителі країн Балтії ненавидять рашку, що йдуть до нас воювати з нею! Дякую вам, друзі, за підтримку, за неосяжну допомогу. Ви справжні друзі ! Захоплююсь вами!