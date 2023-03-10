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Бывший офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрак погиб в Украине на войне против РФ

эстония

Под Бахмутом в Донецкой области погиб бывший офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрак.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщило издание Postimees.

Юрак погиб во вторник в результате артиллерийских обстрелов, сообщило издание.

По имеющимся данным, речь идет о первом эстонце, погибшем на войне в Украине.

С осени прошлого года Юрак сражался в составе Украинского интернационального легиона.

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Автор: 

Эстония (1453) потери (4437) Интернациональный легион (17)


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Топ комментарии
+37
Вічна пам'ять. Велика подяка зарубіжим воїнам які боронять Україну від клятої кацапськоі наволочі.
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10.03.2023 09:00 Ответить
+31
Шана - Герою, подяка - Естонії!
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10.03.2023 09:08 Ответить
+24
дуже глибокий уклін цим людям, за те, що наважились ризикнути своїм життям заради нашої та їхньої свободи..., але мене також охоплює злість, що за 30 років незалежності ми гралися з вогнем як малі діти, а повинні були побудувати потужну армію та реалізувати ціль - вступ до НАТО й тоді б напевне ні наші громадяни, ні громадяни інших країн не гинули б на цій війні
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10.03.2023 09:22 Ответить
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Вічна пам'ять. Велика подяка зарубіжим воїнам які боронять Україну від клятої кацапськоі наволочі.
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10.03.2023 09:00 Ответить
Шана - Герою, подяка - Естонії!
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10.03.2023 09:08 Ответить
дуже глибокий уклін цим людям, за те, що наважились ризикнути своїм життям заради нашої та їхньої свободи..., але мене також охоплює злість, що за 30 років незалежності ми гралися з вогнем як малі діти, а повинні були побудувати потужну армію та реалізувати ціль - вступ до НАТО й тоді б напевне ні наші громадяни, ні громадяни інших країн не гинули б на цій війні
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10.03.2023 09:22 Ответить
18 лют. 2022 р. - "Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", - поскаржився лідор вЗесвіту...
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10.03.2023 13:26 Ответить
Brothers In Arms...🙏✊
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10.03.2023 09:31 Ответить
Вічна пам'ять Герою ! 🇺🇦🇪🇪
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10.03.2023 09:53 Ответить
вічна пам'ять Герою!
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10.03.2023 10:07 Ответить
Про всех пишут что погибли от артиллерийского обстрела. Авдеевку утюжит авиация.
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10.03.2023 10:21 Ответить
Вічна слава! Схиляю голову в жалобі..
Наскільки ж жителі країн Балтії ненавидять рашку, що йдуть до нас воювати з нею! Дякую вам, друзі, за підтримку, за неосяжну допомогу. Ви справжні друзі ! Захоплююсь вами!
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10.03.2023 10:27 Ответить
R.I.P.
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10.03.2023 12:12 Ответить
 
 