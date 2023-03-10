Бывший офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрак погиб в Украине на войне против РФ

Под Бахмутом в Донецкой области погиб бывший офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрак.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщило издание Postimees.

Юрак погиб во вторник в результате артиллерийских обстрелов, сообщило издание.

По имеющимся данным, речь идет о первом эстонце, погибшем на войне в Украине.

С осени прошлого года Юрак сражался в составе Украинского интернационального легиона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С легендарным комбатом Дмитрием Коцюбайлом (Да Винчи) сегодня попрощаются в Киеве