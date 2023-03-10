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Новости Война
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Нардеп Ковалев, воспользовавшись связями в ФСБ, вел тайные переговоры о выводе бойцов из "Азовстали", - CNN

ковальов

Нардеп Александр Ковалев (группа "Доверие") воспользовался своими контактами в ФСБ, чтобы вести переговоры с россиянами по эвакуации защитников Мариуполя из "Азовстали". Он был первым, кому удалось въехать в оккупированный город и вести несколько раундов переговоров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале CNN.

По данным издания, Ковалев стал первым, кому удалось въехать в оккупированный Мариуполь и вести переговоры. Отмечается, что о своих планах он рассказал главе ГУР МО Кириллу Буданову, поначалу не верившему в успех.

"Ковалев сказал, что он воспользовался контактом ФСБ в Москве - Валентином Крыжановским - в надежде прорвать жестокую осаду. Крыжановский - бывший агент СБУ, бежавший в Россию в 2014 году и присоединившийся к ФСБ", - отмечает CNN.

"До меня было 11 неудачных попыток, и никто не верил, что вообще можно туда попасть", - сказал парламентарий.

25 апреля Ковалев совершил первую поездку на оккупированную часть Украины. Он получил секретные пароли и шифрованные устройства связи от Буданова.

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"Он был в шоке от разрушений, свидетелем которых он стал во время этой короткой экскурсии по городу", - пишет издание.

"Нас бомбили, нас обстреливали. Мы были в полностью разрушенном городе. Город, практически стертый с лица земли. Мы были в самом центре войны", - вспоминает Ковалев.

27 апреля Ковалев встретился с Крыжановским и генерал-лейтенантом Андреем Сычевым из 8-й гвардейской общевойсковой армии, руководившего штурмом Мариуполя. Они сидели посреди дороги за небольшим столиком и обсуждали эвакуацию мирного населения из "Азовстали". Ковалев убедил их, что спасение детей, женщин и раненых будет актом гуманизма и в начале мая их вывели из окружения под эгидой Красного Креста.

Нардеп Ковалев, воспользовавшись связями в ФСБ, вел тайные переговоры о выводе бойцов из Азовстали, - CNN 01

Следующий раунд переговоров состоялся 9 мая. От оккупантов присутствовали генерал-лейтенант ГРУ Владимир Алексеев и генерал-майор Александр Зорин, заместитель командующего ГРУ. Алексеев регулярно делал перерывы в переговорах, чтобы позвонить по телефону в Москву.

16 мая состоялся еще один раунд переговоров.

"Разыгралась одна из самых примечательных сцен войны - встреча между российскими генералами, руководившими кровавой войной, и украинскими офицерами, которых Москва изображала как "неонацистов", - пишет CNN.

Российскую делегацию встречает группа из, по меньшей мере, шести украинских военных, в том числе подполковник Денис Прокопенко, командир Отдельного отряда специального назначения "Азов", которого Кремль обвиняет в неонацизме. Условия были простыми – украинские военные должны прекратить оборону и сдаться в плен для дальнейшего обмена.

Также читайте: Часть защитников Змеиного, Мариуполя и "Азовстали" остается в российском плену, - представитель ГУР МО Юсов

Этот этап, по словам Ковалева, прошел без задержек. Началась эвакуация защитников Мариуполя из "Азовстали". И 17 мая это произошло – украинские бойцы покинули территорию завода. Тяжелораненых вынесли с завода на носилках.

"Ковалев смог получить доступ к военным 18 мая в "ДНР". Там он снял на видео условия их жизни и лечивших их врачей. Это был последний раз, когда он их видел", - отмечает CNN.

В письме к главе украинского парламента, которое Ковалев предоставил CNN, глава ГУР МО Буданов написал: "Ковалев оказал важную и неоценимую поддержку Главному управлению разведки Министерства обороны Украины. Депутат, рискуя "собственной жизнью и здоровьем, был единственным, кто сопровождал защитников Мариуполя и "Азовстали" к местам заключения... что само по себе является большим поступком".

В самом ГУР отказались комментировать это.

"Коммуникационные мосты работают, не все потеряно в этой жизни, можно еще быть человеком. Даже на войне", - подытожил Ковалев. Он надеется на дальнейшие переговоры с РФ, чтобы освободить пленных "Азовстали".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Польоти на "Азовсталь", битва за Зміїний та контрнаступ на Харківщині: в Україні зняли документальну кінотрилогію про спецпризначенців-розвідників. ВIДЕО

Автор: 

Мариуполь (5726) Азовсталь (379)


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Топ комментарии
+60
зашибись у нас депутати з контактами в фсб !я ще довго буду згадувати депутата Гаврилюка -свята людина !
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10.03.2023 10:26 Ответить
+50
(Пришло времья *********** историй) на сцені головний виконавець шапіто =зелений квартал.
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10.03.2023 10:35 Ответить
+38
Як завжди підміна понять , типу наших військових не полонили , а евакуювали , це схоже на кацапський новояз , типу ,,отрицательный рост" та інші .
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10.03.2023 10:42 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
зашибись у нас депутати з контактами в фсб !я ще довго буду згадувати депутата Гаврилюка -свята людина !
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10.03.2023 10:26 Ответить
А скільки лайна вилили в свій час на Гаврилюка!!!
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10.03.2023 10:38 Ответить
Блогеру Буданову не вірю.
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10.03.2023 12:31 Ответить
А хто усе роспистив CNN
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10.03.2023 10:28 Ответить
блогер, що співмешкає із гогілашвілі у будинку керівника конверт-центрів
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10.03.2023 10:52 Ответить
Час покаже про що він "домовлявся".
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10.03.2023 10:29 Ответить
вже показав , азовці досі в поні , а хто повернувся став калікою або помер !
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10.03.2023 10:33 Ответить
вибачаюсь емоції там слід читати в полоні
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10.03.2023 10:58 Ответить
А єрмак, чого не вів? Не хотів палитися?
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10.03.2023 10:31 Ответить
А чому не Гогашвілі? Цей би краще впорався.
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10.03.2023 10:31 Ответить
(Пришло времья *********** историй) на сцені головний виконавець шапіто =зелений квартал.
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10.03.2023 10:35 Ответить
апиридил )
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10.03.2023 10:39 Ответить
Очікуємо на чергові очешуїтельни "історії" про святого бубочку , який груддю закрив акі матросов амбразуру з мівіною в руці, десантників стефанчука з гетьманцевим, які висадились вночі в кремль, але не судилось ім вбити пуйла, випили з ним коньячку- та розійшлись, про люсю обдристович з гранатометом за шторкой ми вже чули, ридали всією країною, а подвиг видатного розвідника юзіка, який ловким вужиком повз за лінію фронта за "языком", та привів стопятьсот мілліонів полонених, я вже не кажу про фактично керівника всієї планети дерьмака з подручними- подляком та татаровим, які стали як героїчні панфіловци на захист славного міста Київ, та героїчно відбили місто у п*яти мілліардного полчища озброєнних до зубів росіяні. І т.д. і т.п.

І чим далі буде від початку війни, тім більш цих дітей лейтенанта Шмідта буде вилазить на поверхню, дискредитуя не тільки країну, но і реальні подвиги наших реальних бійців
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10.03.2023 11:41 Ответить
Вот така уся ВР !
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10.03.2023 10:40 Ответить
окуїти....гур ригів відмиває!
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10.03.2023 10:41 Ответить
Я б ще поставив питання хто очолює ГУР? Там теж усе мутно. За інформацією ЗМІ оцей Ковальов займався вивезенням "беркутівців" з бази в Києві у 2014 році після Євромайдану. https://nv.ua/ukr/ukraine/vru-deputaty/oleksandr-kovalov-51-okrug-biografiya-foto-dosye-deputata-ostanni-novini-50033933.html І ймовірно знаходився біля Донецької облдержадміністрації під час захоплення її терористами угруповання "ДНР".
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10.03.2023 10:49 Ответить
Як завжди підміна понять , типу наших військових не полонили , а евакуювали , це схоже на кацапський новояз , типу ,,отрицательный рост" та інші .
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10.03.2023 10:42 Ответить
що тебе влаштувало б? Щоб вони всі загинули? Чи ти не в курсі скільки вже з них звільнео і на підконтрольній території? Чи ти не в курсі що п'ятірка командирів під крилом Ердогана? До чого твій накид про підміну понять?
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10.03.2023 17:38 Ответить
Мене не влаштовує постійний ,,триндьож'' влади , щоб виставити себе героями , постійний піар типу ,,Пункти незламності" , котрі є звичайними пунктами обігріву , заяви типу ,, ми виконали на 80% вимоги для вступу ЄС '' , а ЄС каже що 11% , і так далі , постійна сеча в очі , котра за методами в принципі не відрізняється від *********** пропаганди...
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10.03.2023 20:57 Ответить
І до речі , до жодної секти чи то Пороха чи то Зелі я не належу.
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10.03.2023 21:01 Ответить
я також до жодної... мене також не влаштовує "триндьож", хоча я до цього ставлюсь як до гівна для якого тхнути це щось природнє...але бентежать оці всі накиди з приводу і без... Лайна в інформ просторі і так вистачає..
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11.03.2023 13:59 Ответить
Ну, це не ,,триндьож''. Просто для одних роман Оурэлла "1984" це роман-антіутопія, а для інших - посібник з управління. І, чорт забирай, на жаль, це працює.
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10.03.2023 22:01 Ответить
світ не завжди чорно-білий..., вірніше, світ має багато кольорів...)), може ми колись дізнаємось про те, що там варилось за лаштунками, а може й ні...
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10.03.2023 10:47 Ответить
Світ ніколи не був чорно-білим, та це не заважало нівелювати здобутки опонентів пліснявої влади.
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10.03.2023 10:54 Ответить
ТікТокГУР повідомляє:
"...захисників Маріуполя та "Азовсталі" до місць ув'язнення ".

"Настане час, коли Україна розповість, чому РФ погодилась на евакуацію з Азовсталі - Кулеба"
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10.03.2023 10:49 Ответить
І де тут зрада, диванні експерти? Не стомилися лайно кидати?
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10.03.2023 10:50 Ответить
Нє норм хлопці в полоні рік.Їх трохи вбили,трішки катували,хтось після полону вмер,ще не повернулося й чверті тих полонених.
А так,-нє,нема зради,нєт,ноу 🙅
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10.03.2023 10:55 Ответить
А тебе,очевидно,при спробі прориву,смертельно поранило.
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10.03.2023 11:02 Ответить
Такі питання задає лише російська агентура.
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10.03.2023 11:04 Ответить
Перемога де?
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10.03.2023 10:55 Ответить
Цікава подача інформації.Якийсь ватнік-депутат,разом з всюдисущим Будангом розрулили.Звісно,ОПа збоку стояла.
Тримати місто до повного оточення,а потім здати гарнізон в полон.
Певно,цей сценарій бажав реалізувати Єрмак в Бахмуті.
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10.03.2023 10:51 Ответить
"Ковальов сказав, що він скористався контактом ФСБ у Москві - Валентином Крижанівським - у надії прорвати жорстоку облогу. Крижанівський - колишній агент СБУ, який втік до Росії в 2014 році і приєднався до ФСБ", - зазначає CNN.- Аналогічно тому,що Понтій Пилат вів би переговори із Юдою ,послухав би його,і не допустив би розп'яття Ісуса.
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10.03.2023 10:54 Ответить
Там до нього 11 спроб було, чому йому вдалось а іншим ні нерозкрито. Але факт що його вибрали підари для переговорів має зразу насторожити. І після того як він зробив цю рлботу він мав би попасти в поле зору СБУ, а ще краще в аварію.
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10.03.2023 11:01 Ответить
коли вагнерівців сдавали - боневтік особисто телефонував лукашенко!
в оце вірю, а в історію допомоги такого "депутата" із контактами в фсб - що він займав проукраїнську позицію - не вірю

Це все на тлі нагородження "блогерів" манекенів та послиць-сексологинь

по суті, зелене лайно нам на вуха!
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10.03.2023 10:55 Ответить
цікаво де зараз той 3,14дар депутат женя шевченко що показував бульбафюреру звідки нападе Україна ?
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10.03.2023 11:07 Ответить
Полковник ГУР!
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10.03.2023 12:24 Ответить
Якийсь післясмак від цієї історії можливо стане зрозумілим якщо отримати відповідь на питання-чому саме зараз про це оприлюднено ще й з німбом святого регіонала коваленко.
Виходить, що в обмінах, перемовинах українська влада неспроможна, а лише "завдяки абрамовичам, коваленкам, банкірам це можливо ? У щирість перелічених не віриться
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10.03.2023 11:02 Ответить
Да
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10.03.2023 11:16 Ответить
С початку, создать, цю ситуацію, а потім її героїчно вирішувати, 28- го лютого треба було прийняти не просте рішення, та відвести гарнизон. з Маріка . Жаль хлопців, яких тупо підставили . 14-тий рік, не чому не навчив .
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10.03.2023 11:12 Ответить
14 рік Маріуполь втримав. Пам'ятаю як Європа озаботиласся зруйнованими будинками міста
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10.03.2023 11:18 Ответить
Для подальшого обміну,а вийшло що не так. Який переговорщик такий і результат
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10.03.2023 11:17 Ответить
Это ненормально, но на Западе "эвакуацию" Зеленского до сих пор считают успешной операцией. Они вообще в курсе что азовцы попали в плен?
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10.03.2023 11:23 Ответить
Откуда такая информация? Что-то я не встречала такого в американской прессе. Здесь все прекрасно понимают кто такой зеля и что он делает, что он враг, но официально избранный президент. Помогают Украине и героическому украинскому народу, а не зелёной пророссийской шобле, которая вот уже год пытается сдать Украину раше.
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10.03.2023 15:05 Ответить
Подивитися, на це с другого боку, завдяки, Зеленскому , расія вдало зробила окруженя Маріка , а потім Зеленский посприяв вдало усіх здати в полон, для знущання, якось так виходить . Я не як не бачу, де героїчний вчинок Зеленского (чи ковальова) уж пробачте
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10.03.2023 11:33 Ответить
Тобі напевно було набагато приємніше, коли разом із усіма захисниками Азовсталі загинули і діти і жінки і старі люди, що там знаходилися. Так приємно роспоряджатися чужими життями, спокійно сидячи в теплді хаті в Ізраілі.
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10.03.2023 13:26 Ответить
Шапіто продовжується й досі , відповідальності за "прой...би"(А.Арестович) , ніхто з зелених не хоче на себе брати . Ба більше ,у втратах на полі бою з московитами , почали виправдовувати ще й ригів ...
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10.03.2023 14:17 Ответить
Треба нагородити "героя"! "Орден Лєніна", з закруткою на спині, йому! )
"Вєрной дорогой ідьотє, товарісчі."

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10.03.2023 11:34 Ответить
а де зараз гадя савченко --- савика шустрого нема в эфире , гядя ж у нас херой чи хероиня незрозумило --- савик ее или его , как правильно, или оно в каждую передачу приглашал , куда оно подевалось , оно так популярно нам про даунбас втирало это существо
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10.03.2023 11:53 Ответить
Замполітша в якійсь бригаді.
Зараз біля Запоріжжя.
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10.03.2023 13:35 Ответить
Реальний світ.
Хейтери чомусь впевнені, що світ чорно- білий.
Зрадою було рішення розмінувати Чонгар і мости, відвести сили із півдня України і залишити гарнізон Маріуполя в оточенні.
Хетери сидячи на діванах розпоряджаються життям людей із Азовсталі.
"Не треба було домовлятися про умови полону, треба було, що би вони усі там загинули, а ми пишалися би героями"
Біда, що діван до Азовсталі не дістає, закорткий.
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10.03.2023 11:59 Ответить
- пане , перечитайте свій пост . Ви заклали протилежні речі в одну лінію. Нелогічно .
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10.03.2023 14:20 Ответить
Якщо погано зрозуміли написане, прочитайте ще раз. Якщо не зможете зрозуміти, не переймайтесь.
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10.03.2023 22:32 Ответить
як там кацапи всі домовленості виконали ? спитай в хлопців що вирвались як їм жилось в "евакуації"? я вчора слухав інтерв'ю двох дівчат яких вдалось поміняти .
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10.03.2023 14:22 Ответить
Тебе там небуло у "домовлящиках", ти напевно домовився б краще. Яке у тебе право розпоряджатися людським життям? Одних військових було- на бригаду. Не кажучи вже про десятки дітей, та сотні цивільних і усі приречені. А тут на сцені Роман Корковець, увесь у білому, на білому коні-"наказую усім померти!" Ви хоч крім піонерських лозунгів щось вмієте промовляти?
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10.03.2023 22:22 Ответить
ти не здатне прізвище без помилок надрукувати ,не те що зробити якісь аналіз ! це не через мене воїни опинились в оточені , не я розміновував Чонгар. про Оленівку теж з кацапами домовлялись ? ти підійди до кого не будь хто побував в "евакуації" і спитай як воно там було .
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10.03.2023 23:01 Ответить
Ои тут істерики не качай. Ще раз запитую. Хто тобі, піонер, дав право розпоряджатися чужими життями?
Навіть якби ти сам був у підвалах Азовсталі- ти мав би право розпряджатися тільки власним життям, не кажучи про то, що накази "померти героями, що би я вами пишався" ти роздаєш сидячи на дивані.
Це жорстока війна, а не гра у піонербол. Домовлялися без усяких гарантій, їх НІХТО У ЦІЛОМУ СВІТІ не зміг би надати! Так і сталося у Оленівці, ала дякуючи Богу, більшість військових а це до тисячі людей і сотні цивільних із дітьми- ЖИВІ! А не вивели- усі, чуєш, Кокоровець, усі загинули би!
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10.03.2023 23:13 Ответить
тобі марно розповідати про причинно-наслідковий зв'язок ! я не розпоряджаюсь життям героїв . я не писав що вони повинні загинути , якщо б ти було уважніше або розумніше то не писало цієї маячні . я запитую, що дали домовленості з кацапами ? і чому воїни досі в "евакуації" ? захисники Маріуполя з таким самим успіхом могли б самі здатися в полон . але ж нелох провів "евакуацію" за ради піару . вже домовлялись про зелений коридор в Іловайську , дурні не вчаться на помилках . а повторюють їх не одноразово . ти впевнене що люди живі , тобі кацапи доповідають ?
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10.03.2023 23:37 Ответить
Соплі не розпускай, піонер. Так, мені доповідають, що люди, яких знають мої близькі рідні в полоні, але дякуючи Богу- живі!
Захисники Маріуполя не диванні хейтери, на зразок тебе- здалися у полон після того, як надійшов наказ. Якщо ти взагалі розумієш, що це таке.
. Мені особисто глибоко плювати, хто домовлявся про полон, головне, що більше тисячі життів було врятовано. Чому вони мали загинути? Від нестачі води, від отруйних газів, що пустили би, чи через щось інше? Що би такі як ти своє его задовольнили? "Вони загинули героями". Не по своїй ініциативі вони потрапили у суцільне оточення. Не вони розміновували Чонгар і відводили війська із півдня.
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10.03.2023 23:54 Ответить
може тобі сам ***** доповідає про стан полонених ? твій диван під Бахмутом воює ? про таких як ти люди кажуть - дурне як сало без хліба ! ще раз тебе запитую де я написав що захисники Маріуполя повинні загинути ? перш ніж розкидати слиню на сайті прочитай уважно, що пишуть люди !
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11.03.2023 00:29 Ответить
Зовсім розуму немає?
Не вистачає клепки зрозуміти, що якби не домовилися про здачу полон, жодного живого би не залишилося?
Із якої дірки, такі імбецили з'являетеся?
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11.03.2023 01:06 Ответить
NY Times, CNN… ))))
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10.03.2023 12:11 Ответить
Пятая колонна с такими гандонами как татаров бойко ахметов и весь опзж - от кто действительно защищает нас??? Не все там получили Героя, еще надо медведчука вернуть он же с их банды и тоже дать героя!!!
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10.03.2023 12:44 Ответить
ну кому ви оце лайно ********...

чувак сам зізінався що є російським шпигуном, у нормальних людей не буває друзів у фсб.

а казочки, що якесь там фсб щось вирішує то для лошаків.

на росії все вирішує каган, цар, путін.

всі инші тільки інфу туди-сюди носять.
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10.03.2023 13:01 Ответить
як на мене то там більшість депутатів мають звязки з фсб
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10.03.2023 14:45 Ответить
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ!!! Как говорится, настало время ****#ельных историй
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10.03.2023 14:56 Ответить
 
 