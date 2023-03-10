Нардеп Ковалев, воспользовавшись связями в ФСБ, вел тайные переговоры о выводе бойцов из "Азовстали", - CNN
Нардеп Александр Ковалев (группа "Доверие") воспользовался своими контактами в ФСБ, чтобы вести переговоры с россиянами по эвакуации защитников Мариуполя из "Азовстали". Он был первым, кому удалось въехать в оккупированный город и вести несколько раундов переговоров.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале CNN.
По данным издания, Ковалев стал первым, кому удалось въехать в оккупированный Мариуполь и вести переговоры. Отмечается, что о своих планах он рассказал главе ГУР МО Кириллу Буданову, поначалу не верившему в успех.
"Ковалев сказал, что он воспользовался контактом ФСБ в Москве - Валентином Крыжановским - в надежде прорвать жестокую осаду. Крыжановский - бывший агент СБУ, бежавший в Россию в 2014 году и присоединившийся к ФСБ", - отмечает CNN.
"До меня было 11 неудачных попыток, и никто не верил, что вообще можно туда попасть", - сказал парламентарий.
25 апреля Ковалев совершил первую поездку на оккупированную часть Украины. Он получил секретные пароли и шифрованные устройства связи от Буданова.
"Он был в шоке от разрушений, свидетелем которых он стал во время этой короткой экскурсии по городу", - пишет издание.
"Нас бомбили, нас обстреливали. Мы были в полностью разрушенном городе. Город, практически стертый с лица земли. Мы были в самом центре войны", - вспоминает Ковалев.
27 апреля Ковалев встретился с Крыжановским и генерал-лейтенантом Андреем Сычевым из 8-й гвардейской общевойсковой армии, руководившего штурмом Мариуполя. Они сидели посреди дороги за небольшим столиком и обсуждали эвакуацию мирного населения из "Азовстали". Ковалев убедил их, что спасение детей, женщин и раненых будет актом гуманизма и в начале мая их вывели из окружения под эгидой Красного Креста.
Следующий раунд переговоров состоялся 9 мая. От оккупантов присутствовали генерал-лейтенант ГРУ Владимир Алексеев и генерал-майор Александр Зорин, заместитель командующего ГРУ. Алексеев регулярно делал перерывы в переговорах, чтобы позвонить по телефону в Москву.
16 мая состоялся еще один раунд переговоров.
"Разыгралась одна из самых примечательных сцен войны - встреча между российскими генералами, руководившими кровавой войной, и украинскими офицерами, которых Москва изображала как "неонацистов", - пишет CNN.
Российскую делегацию встречает группа из, по меньшей мере, шести украинских военных, в том числе подполковник Денис Прокопенко, командир Отдельного отряда специального назначения "Азов", которого Кремль обвиняет в неонацизме. Условия были простыми – украинские военные должны прекратить оборону и сдаться в плен для дальнейшего обмена.
Этот этап, по словам Ковалева, прошел без задержек. Началась эвакуация защитников Мариуполя из "Азовстали". И 17 мая это произошло – украинские бойцы покинули территорию завода. Тяжелораненых вынесли с завода на носилках.
"Ковалев смог получить доступ к военным 18 мая в "ДНР". Там он снял на видео условия их жизни и лечивших их врачей. Это был последний раз, когда он их видел", - отмечает CNN.
В письме к главе украинского парламента, которое Ковалев предоставил CNN, глава ГУР МО Буданов написал: "Ковалев оказал важную и неоценимую поддержку Главному управлению разведки Министерства обороны Украины. Депутат, рискуя "собственной жизнью и здоровьем, был единственным, кто сопровождал защитников Мариуполя и "Азовстали" к местам заключения... что само по себе является большим поступком".
В самом ГУР отказались комментировать это.
"Коммуникационные мосты работают, не все потеряно в этой жизни, можно еще быть человеком. Даже на войне", - подытожил Ковалев. Он надеется на дальнейшие переговоры с РФ, чтобы освободить пленных "Азовстали".
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І чим далі буде від початку війни, тім більш цих дітей лейтенанта Шмідта буде вилазить на поверхню, дискредитуя не тільки країну, но і реальні подвиги наших реальних бійців
"...захисників Маріуполя та "Азовсталі" до місць ув'язнення… ".
"Настане час, коли Україна розповість, чому РФ погодилась на евакуацію з Азовсталі - Кулеба"
А так,-нє,нема зради,нєт,ноу 🙅
Тримати місто до повного оточення,а потім здати гарнізон в полон.
Певно,цей сценарій бажав реалізувати Єрмак в Бахмуті.
в оце вірю, а в історію допомоги такого "депутата" із контактами в фсб - що він займав проукраїнську позицію - не вірю
Це все на тлі нагородження "блогерів" манекенів та послиць-сексологинь
по суті, зелене лайно нам на вуха!
Виходить, що в обмінах, перемовинах українська влада неспроможна, а лише "завдяки абрамовичам, коваленкам, банкірам це можливо ? У щирість перелічених не віриться
"Вєрной дорогой ідьотє, товарісчі."
Зараз біля Запоріжжя.
Хейтери чомусь впевнені, що світ чорно- білий.
Зрадою було рішення розмінувати Чонгар і мости, відвести сили із півдня України і залишити гарнізон Маріуполя в оточенні.
Хетери сидячи на діванах розпоряджаються життям людей із Азовсталі.
"Не треба було домовлятися про умови полону, треба було, що би вони усі там загинули, а ми пишалися би героями"
Біда, що діван до Азовсталі не дістає, закорткий.
Навіть якби ти сам був у підвалах Азовсталі- ти мав би право розпряджатися тільки власним життям, не кажучи про то, що накази "померти героями, що би я вами пишався" ти роздаєш сидячи на дивані.
Це жорстока війна, а не гра у піонербол. Домовлялися без усяких гарантій, їх НІХТО У ЦІЛОМУ СВІТІ не зміг би надати! Так і сталося у Оленівці, ала дякуючи Богу, більшість військових а це до тисячі людей і сотні цивільних із дітьми- ЖИВІ! А не вивели- усі, чуєш, Кокоровець, усі загинули би!
Захисники Маріуполя не диванні хейтери, на зразок тебе- здалися у полон після того, як надійшов наказ. Якщо ти взагалі розумієш, що це таке.
. Мені особисто глибоко плювати, хто домовлявся про полон, головне, що більше тисячі життів було врятовано. Чому вони мали загинути? Від нестачі води, від отруйних газів, що пустили би, чи через щось інше? Що би такі як ти своє его задовольнили? "Вони загинули героями". Не по своїй ініциативі вони потрапили у суцільне оточення. Не вони розміновували Чонгар і відводили війська із півдня.
Не вистачає клепки зрозуміти, що якби не домовилися про здачу полон, жодного живого би не залишилося?
Із якої дірки, такі імбецили з'являетеся?
чувак сам зізінався що є російським шпигуном, у нормальних людей не буває друзів у фсб.
а казочки, що якесь там фсб щось вирішує то для лошаків.
на росії все вирішує каган, цар, путін.
всі инші тільки інфу туди-сюди носять.