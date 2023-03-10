Нардеп Ковалев, воспользовавшись связями в ФСБ, вел тайные переговоры о выводе бойцов из "Азовстали", - CNN

Нардеп Александр Ковалев (группа "Доверие") воспользовался своими контактами в ФСБ, чтобы вести переговоры с россиянами по эвакуации защитников Мариуполя из "Азовстали". Он был первым, кому удалось въехать в оккупированный город и вести несколько раундов переговоров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале CNN.

По данным издания, Ковалев стал первым, кому удалось въехать в оккупированный Мариуполь и вести переговоры. Отмечается, что о своих планах он рассказал главе ГУР МО Кириллу Буданову, поначалу не верившему в успех.

"Ковалев сказал, что он воспользовался контактом ФСБ в Москве - Валентином Крыжановским - в надежде прорвать жестокую осаду. Крыжановский - бывший агент СБУ, бежавший в Россию в 2014 году и присоединившийся к ФСБ", - отмечает CNN.

"До меня было 11 неудачных попыток, и никто не верил, что вообще можно туда попасть", - сказал парламентарий.

25 апреля Ковалев совершил первую поездку на оккупированную часть Украины. Он получил секретные пароли и шифрованные устройства связи от Буданова.

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"Он был в шоке от разрушений, свидетелем которых он стал во время этой короткой экскурсии по городу", - пишет издание.

"Нас бомбили, нас обстреливали. Мы были в полностью разрушенном городе. Город, практически стертый с лица земли. Мы были в самом центре войны", - вспоминает Ковалев.

27 апреля Ковалев встретился с Крыжановским и генерал-лейтенантом Андреем Сычевым из 8-й гвардейской общевойсковой армии, руководившего штурмом Мариуполя. Они сидели посреди дороги за небольшим столиком и обсуждали эвакуацию мирного населения из "Азовстали". Ковалев убедил их, что спасение детей, женщин и раненых будет актом гуманизма и в начале мая их вывели из окружения под эгидой Красного Креста.

Следующий раунд переговоров состоялся 9 мая. От оккупантов присутствовали генерал-лейтенант ГРУ Владимир Алексеев и генерал-майор Александр Зорин, заместитель командующего ГРУ. Алексеев регулярно делал перерывы в переговорах, чтобы позвонить по телефону в Москву.

16 мая состоялся еще один раунд переговоров.

"Разыгралась одна из самых примечательных сцен войны - встреча между российскими генералами, руководившими кровавой войной, и украинскими офицерами, которых Москва изображала как "неонацистов", - пишет CNN.

Российскую делегацию встречает группа из, по меньшей мере, шести украинских военных, в том числе подполковник Денис Прокопенко, командир Отдельного отряда специального назначения "Азов", которого Кремль обвиняет в неонацизме. Условия были простыми – украинские военные должны прекратить оборону и сдаться в плен для дальнейшего обмена.

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Этот этап, по словам Ковалева, прошел без задержек. Началась эвакуация защитников Мариуполя из "Азовстали". И 17 мая это произошло – украинские бойцы покинули территорию завода. Тяжелораненых вынесли с завода на носилках.

"Ковалев смог получить доступ к военным 18 мая в "ДНР". Там он снял на видео условия их жизни и лечивших их врачей. Это был последний раз, когда он их видел", - отмечает CNN.

В письме к главе украинского парламента, которое Ковалев предоставил CNN, глава ГУР МО Буданов написал: "Ковалев оказал важную и неоценимую поддержку Главному управлению разведки Министерства обороны Украины. Депутат, рискуя "собственной жизнью и здоровьем, был единственным, кто сопровождал защитников Мариуполя и "Азовстали" к местам заключения... что само по себе является большим поступком".

В самом ГУР отказались комментировать это.

"Коммуникационные мосты работают, не все потеряно в этой жизни, можно еще быть человеком. Даже на войне", - подытожил Ковалев. Он надеется на дальнейшие переговоры с РФ, чтобы освободить пленных "Азовстали".

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