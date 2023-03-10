"Летели забирать сбитого летчика, из 11 выжило только 2": стало известно, как ВСУ устроили засаду на россиян в начале вторжения

В начале вторжения ВСУ заманили в засаду вражеский вертолет и ликвидировали его.

Об этом эпизоде на своем Телеграм-канале рассказал полковник Анатолий Штефан, известный под позывным "Штирлиц", передает Цензор.НЕТ.

"Веселые и адские приключения орков. Летели забирать сбитого летчика по сигналам аварийного маяка. Но никакого летчика не было, а попали в подготовленную засаду. Из 11 орков выжили двое и попали в плен". - говорится в сообщении.

Также приведен рассказ уцелевшего россиянина: "Наш ПРЗ (поисково спасательный отряд - ред.) летел забирать сбитого летчика, но вдруг наткнулся на колонну противника. Из всей группы выжили только двое. У меня обожжено 50% тела, переломы и т.д. Почти сразу обменяли".







Сказано также, что после обмена россиянин не получил никакой помощи от государства: "Интересно, что как всегда "родина" бросила и лечился за свой счет. Но снова готов идти умирать за путлера".

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