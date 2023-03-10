"Летели забирать сбитого летчика, из 11 выжило только 2": стало известно, как ВСУ устроили засаду на россиян в начале вторжения
В начале вторжения ВСУ заманили в засаду вражеский вертолет и ликвидировали его.
Об этом эпизоде на своем Телеграм-канале рассказал полковник Анатолий Штефан, известный под позывным "Штирлиц", передает Цензор.НЕТ.
"Веселые и адские приключения орков. Летели забирать сбитого летчика по сигналам аварийного маяка. Но никакого летчика не было, а попали в подготовленную засаду. Из 11 орков выжили двое и попали в плен". - говорится в сообщении.
Также приведен рассказ уцелевшего россиянина: "Наш ПРЗ (поисково спасательный отряд - ред.) летел забирать сбитого летчика, но вдруг наткнулся на колонну противника. Из всей группы выжили только двое. У меня обожжено 50% тела, переломы и т.д. Почти сразу обменяли".
Сказано также, что после обмена россиянин не получил никакой помощи от государства: "Интересно, что как всегда "родина" бросила и лечился за свой счет. Но снова готов идти умирать за путлера".
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херутлера, **** как ненавижу быдло.
он еще себе и совковое звание, ну, кликуху нацепил - Бутурлиц, может так лучше будет? Или Вштырчок?
идиот.
я просто немного почитал за чувака с маленькими усами и он точно не заслужил шоб всякая мразь с ним срав.нивала еще более паскудную мразь - *****.
ты посидел бы в окопах минуту как Гитлер и год как путин живет - тыбы обосрался, прожив год как путин - а потом просидев минуту.
да че я говорю то, вроде понятно объяснил шо ****** кто срав.нивает чмо и Солдата - ******.
че ты тут возникаешь то? харошаруска шоле?, так корабль - вон куда пошел, тебе за ним
умник. совок шоле?
и это Гитлер гноил в мирное время СВОИХ *** "граждан"(в кавычках т.к. без паспортов) - МИЛЛИОНАМИ????
совок, я ненавижу ложь и лицемеров, так шо срав.нивать сралина и Гитлера только совки и быдло(1 и то же) могут
животные гулажные, рабы, скот!
(правда я откупаюсь, а ты становишься тем кем есть, не, ну судя по ко-ко-ко, ты тупо совок, а совки - все петухи)
ну да - оба ведь "членовредители"
совок, рака тебе
- з 50% опіків максимум - "обмежено придатний до служби" Для льотної роботи точно не годиться (хіба що десь на землі на "нестройовій" посаді)
- "борттехнік" на Мі-8 -прапорщик Колись їх готували максимум за рік
І нахрєна він (такий) російській армії потрібен? "Бабы новых нарожают!"
https://www.youtube.com/watch?v=lS3kEcyKlc0
И при этом :
"летел забирать сбитого летчика, но вдруг наткнулся на КОЛОННУ противника" !!!
КОЛОНА (!!!) - по определению НЕ МОГЛА БЫТЬ ЗАСАДОЙ !!!
А ДО этого, колона знать не знала, что там летит... Так как в морду все МИ -8 на одно лицо..., что наши,что кацарские...
У колоны есть куда важнее задачи !!!