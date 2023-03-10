РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11335 посетителей онлайн
Новости Война
6 934 9

Россияне не могут идти в наступление на Угледар из-за существенных потерь, - Силы обороны

окупанти,техніка

Российские оккупационные войска понесли значительные потери вблизи Авдеевки, Марьинки и Угледара, поэтому о наступлении на Угледар пока речь не идет. Кроме того, российские военные пишут отказ от дальнейшего участия в войне и готовы за это идти в тюрьму.

Об этом заявил руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

" О наступлении речь не может идти, поскольку враг понес достаточно существенные потери. За последнюю неделю он очень активно атаковал позиции на Угледаре, Марьинке, Авдеевке, применял свои лучшие подразделения, но на сегодняшний день известно, что морально-психологическое состояние военных РФ совсем упал. Командир славной 155-й бригады морской пехоты был доставлен в Ростов за отказ выполнять боевые распоряжения. Также подразделения "Степь" и "Тигр" на сегодняшний день отказываются участвовать в боевых действиях. Известно о 126-й бригаде, в которой 20 человек написали отказ и сообщают, что лучше отсидят в тюрьме, чем будут пушечным мясом", - рассказал он.

Дмитрашковский отметил, что на данный момент у врага основная задача – восстановить силы, технику, поскольку они за прошлую неделю потеряли около двух батальонов личного состава.

Читайте также: Войска РФ проводят ротацию с целью возобновления наступления на Угледар, - ISW

Автор: 

ВСУ (6699) Угледар (133)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У Владивостоці ціле кладовище з морської піхоти
показать весь комментарий
10.03.2023 11:32 Ответить
Бажано , щоби вся параша стала суцільним кладовищем 😠
показать весь комментарий
10.03.2023 12:23 Ответить
https://twitter.com/i/status/1634097909250621441 российской БМП-1 в бок прилетает "поцелуйчик" из украинского РПГ, после чего экипаж говновозки спешно ретируется На втором ролике квадрокоптер при помощи гранаты окончательно ставит точку в боеспособности этой машины
показать весь комментарий
10.03.2023 11:36 Ответить
А британці про ротацію сьогодні написали....Проте карта не фіксує змін на цьому місці.
показать весь комментарий
10.03.2023 12:40 Ответить
https://www.youtube.com/@Chekalkyn https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

Кейт Миддлтон, она же Принцесса Уэльская, провела 8 марта в Шотландии на тренинге украинских военных по разминированию.
Красивое.
показать весь комментарий
10.03.2023 13:07 Ответить
У в'язниці краще їм буде, ніж під 155 мм, чи з гранатою за пазухою) і в холодній камері краще, ніж в холодній багнюці під дощем і шквальний вітром з запаленням легенів, якщо доживе до нього
показать весь комментарий
10.03.2023 14:28 Ответить
а у в'язниці на них чекає вагнер..
показать весь комментарий
10.03.2023 14:55 Ответить
Але до того часу помучаються ж ще хоч трохи. Вони це ж найбільше *******.
показать весь комментарий
10.03.2023 15:12 Ответить
А просто ***** вони можуть піти?
показать весь комментарий
10.03.2023 16:09 Ответить
 
 