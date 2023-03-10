Россияне не могут идти в наступление на Угледар из-за существенных потерь, - Силы обороны

Российские оккупационные войска понесли значительные потери вблизи Авдеевки, Марьинки и Угледара, поэтому о наступлении на Угледар пока речь не идет. Кроме того, российские военные пишут отказ от дальнейшего участия в войне и готовы за это идти в тюрьму.

Об этом заявил руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

" О наступлении речь не может идти, поскольку враг понес достаточно существенные потери. За последнюю неделю он очень активно атаковал позиции на Угледаре, Марьинке, Авдеевке, применял свои лучшие подразделения, но на сегодняшний день известно, что морально-психологическое состояние военных РФ совсем упал. Командир славной 155-й бригады морской пехоты был доставлен в Ростов за отказ выполнять боевые распоряжения. Также подразделения "Степь" и "Тигр" на сегодняшний день отказываются участвовать в боевых действиях. Известно о 126-й бригаде, в которой 20 человек написали отказ и сообщают, что лучше отсидят в тюрьме, чем будут пушечным мясом", - рассказал он.

Дмитрашковский отметил, что на данный момент у врага основная задача – восстановить силы, технику, поскольку они за прошлую неделю потеряли около двух батальонов личного состава.

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