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Новости Протесты в Грузии
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Симоньян о протестах в Грузии: Никто цацкаться не будет - просто шарахнут ракетой по Тбилиси

симоньян

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что "с Грузией никто цацкаться не будет" и что по Тбилиси нанесут ракетный удар "в случае повторения августа 2008 года".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала у себя в телеграме.

"Изначально было ясно, что весь этот шухер нужен исключительно, чтобы открыть против нас второй фронт", - высказалась пропагандистка.

"Некому им подсказать, что в случае повторения августа 2008 года, с Грузией никто цацкаться не будет и войска туда посылать не будет, а просто шарахнут сразу ракетой по Тбилиси... Поэтому зря вы это все затеяли".

Симоньян о протестах в Грузии: Никто цацкаться не будет - просто шарахнут ракетой по Тбилиси 01

Читайте также: Оппозиция на акции протеста в Грузии требует отставки правительства и досрочных выборов

Напомним, в Грузии с 7 марта продолжаются протесты. В настоящее время протестующие требуют отставки правительства и досрочных выборов. Протесты начались после того, как парламент проголосовал за законопроект об иноагентах, во многих аспектах копирующих анологический российский закон и ограничивающий свободу слова.

Автор: 

Грузия (4504) пропаганда (3699) россия (96216) Симоньян Маргарита (34)


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Топ комментарии
+69
Ну, звісно, ніхто не посилатиме війська. Їх у вас просто немає. Все, що могли нашкребти, сидить в Україні.

Тому треба вас якнайшвидше викидати з Грузії. Та й з придністров'я і бульбостану також...
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10.03.2023 11:55 Ответить
+66
"ТЕЛЕВИДЕНИЕ в московии, это когда овощи по внешнюю сторону экрана наблюдают за животными по другую сторону экрана."
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10.03.2023 12:01 Ответить
+64
А всё. Армия загрузла в Украине. Даже боброедка понимает, что мяса на два фронта не хватит. Порадуются жертвам среди грузин и дальше займутся повседневным свинством. Будь в Грузии у власти соколы, уже давно начали бы операцию по деоккупации Абхазии и Осетии. Время лучше не придумаешь.
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10.03.2023 12:00 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
"...і Кієв за 3 дня!"
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10.03.2023 11:54 Ответить
"ТЕЛЕВИДЕНИЕ в московии, это когда овощи по внешнюю сторону экрана наблюдают за животными по другую сторону экрана."
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10.03.2023 12:01 Ответить
Краще і не скажеш!
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10.03.2023 14:01 Ответить
типичная правокаторка , подстрекает грузию на ненависть к парашникам ( которой не достаточно ) , для параши нужна кровь , и вполне возможно грохнут какого нибудь руснявого , обвинят в єтом грузин , и начнется ,, миротворческая ,, операция по защите рускагаварящих .................грузины , ВАС ИГРАЮТ , а что бы кацапам не показалось мало - вооружайтесь . Не будте овцами , кацапы сцыкливые и злобные , и это их слабые места , ............спокойно , с улыбкой , запускаете их на свою территорию , ( можно даже с цветочками ))))) , а потом устраиваете им ночь длинных ножей , а как резать баранов вы знаете , .........и ни каких угрызений совести , ни какой жалости и размышлений , для вас сейчас стоит вопрос выживания , как этноса , как национальности , как культуры , ......эти твари не принесут вам ничего кроме смерти, горя и слез , .............
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10.03.2023 12:25 Ответить
много**издовая **изденка Симоньян геть е**нулась впрочем 99% всего такого ското быдло базы на Пе**ерастии Е**анарии..
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10.03.2023 13:02 Ответить
Не вважаю "ночь длинных ножей" цивілізованим рішенням етнічного/національного питання. Це при всій моїй ненависті до москалів-андрофагів.
Розповім я Вам одну повчальну історію, котру мені доповів один місцевий мешканець міста Тбілісі навесні 2008-го року (якраз напередодні військового вторгнення москалів у Сакартвело я був там у тривалому відрядженні). Так от. Якось приїхала група китайців (декілька десятків сімей) у Тбілісі, купили собі квартири, почали займатися бізнесом у сфері торгівлі та різних послуг. Але минуло пів року чи трохи більше й ті китайці кудись поділися. Всі до єдиного! А поділися вони тому, що ніхто з місцевих мешканців не користувався їхніми послугами та нічого у них не купував. Тобто, бізнес лопнув, гроші закінчилися...
З москалями складніше; їх, "панаєхов", досить багато у всій країні. І позбутися їх буде доволі тяжко. А без допомоги влади та уряди--неможливо. Тому будемо сподіватися на свідомість пересічних громадян Сакартвело на зміну прокремлівської влади та вирішення "москальського" питання на законодавчому рівні, а не масовим терором.
Одна деталь, котра мене приємно вразила: переважна більшість молоді у Тбілісі (а на периферії й поготів) не володіє т.з. російською мовою.
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10.03.2023 17:45 Ответить
Ну шарахнули что? Дураков жизнь не учит.
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10.03.2023 11:54 Ответить
курка,вона і є курка.ця шалава ще думає що їх ще хтось боїться,ці погрози грузинам до сраки,на мою думку вони сміливіші за білорусів-рабів
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10.03.2023 12:24 Ответить
А латиніна зве кацапів "свєргать путінскій рєжім в Тбілісі".

Це щоб різниця між узкім і харошім узкім була очевидна: одні прагнуть все знищити військовим шляхом, а інші прагнуть того ж самого, щоб без санкцій для себе.

Але знищите все довкола прагне кожна кацапіна.
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10.03.2023 12:52 Ответить
Ну, звісно, ніхто не посилатиме війська. Їх у вас просто немає. Все, що могли нашкребти, сидить в Україні.

Тому треба вас якнайшвидше викидати з Грузії. Та й з придністров'я і бульбостану також...
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10.03.2023 11:55 Ответить
Воно то так , але тих хто втікли в Грузію з Росії від мобілізації напевно немало. І їх знову будуть "захищати". Недарма їх і випускали.
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10.03.2023 12:30 Ответить
Після заворушень у Тбілісі на кордоні з Мордором виникли величезні затори з втікачів.
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10.03.2023 13:10 Ответить
та заспокойся ти з викиданням москальні з грузії та білорасєї, прийми гідозепаму, і вже спокійно виганяй москальню з України...
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10.03.2023 13:00 Ответить
Ну загине від ракети чоловік 20, ну хай 50, далі що?
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10.03.2023 11:55 Ответить
А всё. Армия загрузла в Украине. Даже боброедка понимает, что мяса на два фронта не хватит. Порадуются жертвам среди грузин и дальше займутся повседневным свинством. Будь в Грузии у власти соколы, уже давно начали бы операцию по деоккупации Абхазии и Осетии. Время лучше не придумаешь.
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10.03.2023 12:00 Ответить
Ці мокрі мрії про атомну ракету взагалі то
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10.03.2023 12:39 Ответить
кончене, ти без "порохоботів" мабуть життя свого неуявляеш
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10.03.2023 12:05 Ответить
тим більше що навіть сам Міхо почав прозрівати що його спецом злили(думаю там замішана шлюшка депутатша) владі ***** у грузії перед початком війни, щоб багато не патякав, адже Міхо для хайпу любить правду матку рубати про владу.
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10.03.2023 12:29 Ответить
Ну не сам де он себя отправил бандеролью в контейнере через закрытую таможенную зону одесского порта. Кто-то же на все это дал "добро".
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10.03.2023 16:32 Ответить
якого біса "Карлсон" туди сам поперся? чому в Україні не сиділось?
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10.03.2023 12:06 Ответить
Бо послав Єрмак, виконуючи завдання кремля - "Миша, поезжай, оппозиция тебя ждёт с объятиями. Контейнер для переезда мы тебе обеспечим"
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10.03.2023 12:24 Ответить
Ти русскій?
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10.03.2023 12:06 Ответить
При Порошенку Міхо отримав громадянство та посаду. А при зеленій шоблі шо?
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10.03.2023 12:08 Ответить
І депортацію з мішком на голові
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10.03.2023 13:11 Ответить
Так то ж при зелених його в Грузію в контейнері зі сметаною відвезли. А при Порохові він навіть бикував з жЮлькою на кордоні
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10.03.2023 13:23 Ответить
При Порошенку:
2015 - Міхо отримав громадянство та посаду;
2016 - звільнений з посади;
2017 - позбавлений громадянства, коли був за кордоном, прорив з Польщі до України;
2018 - депортація з України;
При Зеленському:
2019 - повернення до України, повернення громадянства;
2020 - отримав посаду і був на ній пока не поїхав до Грузії, до цього часу громадянин України.
Так, зелена шобла не змогла надати Саакашвілі порошенківського рівня розваг.
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10.03.2023 17:36 Ответить
Піар і більш нічого. На зло Порошенку. А потім випер в Грузію де з нього зараз знущаються. Чи не так? Чи ти думаєш шо Міхо сам прийняв таке рішення і добровільно пішов на такі кроки? Він далеко не ідіот щоб себе заживо віддати на потурання.
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10.03.2023 19:23 Ответить
Чого це на зло Порошенку? Просто людське ставлення. А Міхо давно поривався до Грузії. Мабуть вирішив, що вже час, але трапилась невдача. Такий палкий грузин.
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13.03.2023 11:08 Ответить
"на две части" распадается... это они ссылаются на помощь предателей внутри Украины среди местных сепаров и коллаборантов, которые выбирали себе в местную власть прокацапские партии
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10.03.2023 11:56 Ответить
вот что беленькая по утрам с манкуртами делает недоармянке пора задуматься куда бежать в случае близкого распада парашки на 5-6 территорий
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10.03.2023 11:56 Ответить
Куди бігти, вона думає, що хвилини, але в той же час розуміє, що бігти нема куди. Вірніше бігти є куди, але за біготню гроші не платять, а платять за піз...ш. І за що жити??? Так що їй би ваші проблеми.
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10.03.2023 13:28 Ответить
По маєтку бедзіни ,будь ласка.
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10.03.2023 11:56 Ответить
А в Грузії ППО є. Те, що ми їм дали і вони відмовилися повертати.
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10.03.2023 11:59 Ответить
Нічим шарахати. Ракети пішли на трансформатори
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10.03.2023 12:00 Ответить
Кругом сунуть свого кацапського носа! Треба просто шарахнути по Кремлю! І все...
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10.03.2023 12:01 Ответить
Я іноді диву даюся як у росії виходить абсолютно звідусіль відбирати для себе тільки наймразотнішу мразь. З усіх вірменів - Симонян, з усіх євреїв - Соловйов і т.д.
Це талант.
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10.03.2023 13:57 Ответить
"Пи*#&ти, не мішки таскати..."
Але цього вистачить для Гааги, і вона це вже добре розуміє, згідно її власних висказувань
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10.03.2023 12:02 Ответить
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10.03.2023 15:41 Ответить
кацапські уклоністи у Грузії, походу, дуже вдячні тупорилій симонянші за таку, їхню, окупаційну презентацію..
а Грузинам-патріотам нема потреби (та й без цього) вказати кацапам, хто вони, агресори, є по-жЫзні для Цивілізованого Світу
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10.03.2023 12:02 Ответить
На фоні клімаксу, у неї активно прогресує параноІДАЛЬНА АГРЕСІЯ, а це уже розділ ПСИХІАТРІЇ….!!
Краще б гроші на репараційні виплати для України збирала, щоб після усих виплат, удастя встати в чергу під умовно- дострокове звільнення, під час зовнішнього управління територіями московії!!!
Добре було б, щоб скрепниє» її не повісили десь на дереві, за брехню!!!
Слава Україні!!
Слава Захисникам України!!
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10.03.2023 12:08 Ответить
Дєржи мєдальку , только больше нє нєси ету хрєнь - о ракєтах , дура. У нас іх уже нє хватаєт даже для Украіни .
..
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10.03.2023 12:10 Ответить
Седушку она себе наела нехилую - цюцюрка Кеосаяна утонет.
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10.03.2023 12:21 Ответить
"Гарна заява!"- грузинам для роздуму!
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10.03.2023 13:38 Ответить
різноманітні блогери-пустобрехи-всезнайки ще кілька місяців тому з усіх прасок,таємниче моргали і натякали на український зе-моссад....ну і де цей моссад? хіба справжній Моссад дозволив би щоб якісь персонажі роками закликали знищити Ізраїль та євреїв? а всі ці сімоняни вассермани соловйови красовскіє сладкови тощо живуть і квітують...
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10.03.2023 12:13 Ответить
Таке ж питання. Чому ці серуни ротом живі до сих пір?
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10.03.2023 12:21 Ответить
Подстилка фашисткая (Симона) иди на ***
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10.03.2023 12:14 Ответить
Носата!
Ти вже захопила всю Україну за два дні.
Рік тому.
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10.03.2023 12:14 Ответить
Шарахнут, твою ссаную ********* армению уже ******* как шлюху.фу ***** какие эти армяшки мрази
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10.03.2023 12:15 Ответить
може симонянку пора вже саму в ліфті покатать?
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10.03.2023 12:17 Ответить
они все понимают , понимают что это их предсмертные речи , по этому и бесятся , как бесы при виде креста , они полностью потеряли связь с реальностью , их предсмертные судороги проявляются все больше и больше , все на что они сейчас способны - изрыгать желчь, проклятия, угрозы , .................кацапам ***** , и это все что нужно сейчас понимать .
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10.03.2023 12:31 Ответить
Экспериментаторы проводили опыты с крысами, пытаясь понять основы социального поведения людей(у людей и крыс с точки зрения биологии наиболее ярко выраженные социальные типы поведения).
В частности преодоление неких табу, в случае с крысами - каннибализм.
Доводили крысу до крайнего голода, а затем ей подбрасывали раненого крысеныша. Крыса долго мучилась сомнениями, иногда до 2-3 суток, но затем все же съедала его. Всё, если некий моральный предел сломлен, то далее никаких сомнений - жрет своих сородичей ни секунды не задумываясь.
Марго Симоньян та же обезумевшая крыса, для которой никаких моральных запретов больше не осталось. Ракету, так ракету, Бомбу, так Бомбу... На всех... На Киев... На Лондон... На Тбилиси... На Ереван...
Сгорите вы в огне, а я хочу вкусно жрать, сладко пить, мягко спать, а что с вами будет, мне плевать.
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10.03.2023 12:20 Ответить
Ей бы задуматься о моменте, когда шарахнут по Москве.
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10.03.2023 12:25 Ответить
пока русня не получит адекватный ответ - хамское поведение будет продолжаться. Рассказы о начале 3-й мировой только их подстегивают. Раз вы этого боитесь - значит мы страшные и сильные.
Запад в ближайшее время этого не поймет, а наше полит. руководство на ответку не способно. По разным причинам. Точнее, по одной причине
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10.03.2023 13:05 Ответить
В 2018-м она столько дер**а вылила на Армению, что ей запретили въезд на историческую родину.
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10.03.2023 12:24 Ответить
Не запретили, хотя и это тоже.
Католикос всех армян издал церковное постановление, которое зачитали во всех армянских церквях мира - "Маргариту Симоньян армянкой больше не считать"
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10.03.2023 12:47 Ответить
Ну що Грузіє? пообнімались з кацапами, понаприймали "біженців"? Історія вчить того що нічого не вчить. Як власне і нас, 30 років Незалежності просрали ділячи прибутки від вонючого кацапського газу та обнімаючись з ними
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10.03.2023 12:33 Ответить
Сифоньян, не фони!
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10.03.2023 12:39 Ответить
Скоро, дуже скоро інші країни зрозуміють, що м'ясо в кацапстані закінчується і прийшов час повертати своє. Ця вірменська курва здохне і ніхто про не і не згадає.
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10.03.2023 12:39 Ответить
Симонян узнаю по *балу.
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10.03.2023 12:42 Ответить
Если она и доживёт, то увидит скорое деление на много частей бывшей россии
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10.03.2023 12:44 Ответить
Одним словом - "піDараска".
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10.03.2023 12:47 Ответить
Кацапи і в Грузії кацапи... А зараз в братів - грузинів є неймовірний шанс знести прокремлівський парламент та повернути свою землю. Судячі з кількості протестуючих у Тбілісі, там ще нормальні грузини є, далеко не всі рашкозапроданці.
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10.03.2023 12:47 Ответить
той випадок коли грузинів б.ють а я цинічно з того тішуся.

поки грузини не усвідомлять що тільки пролита кров тримає кордон вони так і будуть здавати свою землю кацапам поки ті їх в море не скинуть.
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10.03.2023 12:49 Ответить
А це просто балакуча вагіна путлера, не більше . Озвучка бункерного діда
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10.03.2023 12:49 Ответить
не ну и *************** ********.................................конченная проблядь московии.......................................
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10.03.2023 12:50 Ответить
Російська пропагандистка Маргарита Симоньян
про протести у Мацкві
заявила, що "з Мацквою ніхто панькатися не буде
" і що по Мацкві завдадуть ракетного удару
бах!!!
і нєту мацкаля!!
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10.03.2023 12:54 Ответить
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10.03.2023 13:05 Ответить
Нацисти-косметологи: новинки з московії
https://www.youtube.com/watch?v=0aHk8QBbCDA
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10.03.2023 13:12 Ответить
це її істинне обличчя!
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10.03.2023 14:01 Ответить
Польстили свино/бобродуре. Реальность - намного отвратительнее...
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10.03.2023 15:25 Ответить
Это карлице с вечно открытыми вонючими грудми Больше подошел бы образ ишака арабского.
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10.03.2023 15:46 Ответить
Б.....ть многостаночная,сдохни!
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10.03.2023 13:08 Ответить
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10.03.2023 13:08 Ответить
Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу А вы-то каким боком к внутригрузинским делам?
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10.03.2023 13:10 Ответить
Не понимаю, почему Симоньян позволяют мучиться от кризиса последнего возраста? Она же давно выиграла конкурс в турецкий публичный дом. Там от таких турки млеют.
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10.03.2023 13:13 Ответить
неправда)) турки не ******* таких потворних самок))
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10.03.2023 13:54 Ответить
Да на фига ракету тратить?
Когда Тбилиси можно взять за 10 минут
Че там брать?
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10.03.2023 13:26 Ответить
Мозгов просто нет , одно только , шарахнуть.
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10.03.2023 13:30 Ответить
Судьба этой манды и её мужинька незавидна. Конец будет страшен.
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10.03.2023 13:51 Ответить
Ох, знову "шарахало" вилізло. Як там з Україною справи, шльондра? "Шо там йєйо брать ту Україну", так, боброїдка?
Соснули в Україні, тепер будете смоктати всюди.
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10.03.2023 13:52 Ответить
а треба шарахнути ракетою по симонян. Повітря очистити на землі хоч трошки.
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10.03.2023 13:52 Ответить
Для України було б дуже важливо, щоб грузинська опозиція перемогла. Та є кілька "але", - Вадим Денисенко

"І опозиція, і влада в Грузії солідарні в одному: ніхто з них воювати за Абхазію зараз не буде. Не тіште себе ілюзіями: другий фронт Грузія не відкриє.

Для Росії необхідна дестабілізація в Грузії, щоб змусити колективний захід почати переговорний процес по Грузії разом з Росією. Плюс для нас в тому, що росіяни цю дестабілізацію роблять через одне місце, а тому, у них не повинно нічого вдатися"
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10.03.2023 13:58 Ответить
Обыкновенный кацапофашизм.
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10.03.2023 14:03 Ответить
Так там же ш повно кацапів! Майже рік як там оселилися, потікали від могілізації!
сіманяшка про то не знає?
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10.03.2023 14:52 Ответить
ПЗДИТ !!! ЕСЛИ ШАРАХНУТ ТО ВТОРОЙ ИЛИ УЖЕ НЕ ВТОРОЙ ФРОНТ ОТКРОЕТСЯ СРАЗУ ЖЕ !?
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10.03.2023 15:11 Ответить
Их папаша Геббельс - ДАВНО ПОЗАДИ...
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10.03.2023 15:23 Ответить
Самі наворочені рашисти, як правило, не мають ніякого відношення до "рускіх" за своїм походженням і "кров'ю".....То ще з часів Сраліна традиція така.
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10.03.2023 15:27 Ответить
Скільки розмов було про Український "Мосад"! Якщо це можливо , то першими повинні бути соловйови і сімоньяни . Як свого часу захарченки , мотороли та гіві . Хоча , тих , можливо самі кацапи і зачищали . Але цих пи.доболів треба нищити - в основному їхня заслуга в тому , що орки лізуть в Україну вбивати .
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10.03.2023 15:29 Ответить
когда уже этой твари сделают колумбийский галстук?а,ведь ******...ться!
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10.03.2023 15:56 Ответить
Переживает за Сухуми??,ТУДА нерусский Кремль напереселил хайских арабов (арабоцыган у историка А.Величко 19век), доведя их численность там до 53% а потом отнял у Грузии.И это при том что 600000 абхазцев в Турции ждут возврата на Родину.Также в Карабах, Кубань и Ставрополь прямо из Ливана и всего Арабистана НЕРУССКИЙ КРЕМЛЬ напереселил арабохайев.
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10.03.2023 15:59 Ответить
Скоро ей язык вырвут.Инфа сотка.
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10.03.2023 17:12 Ответить
Таку саму фразу колись казав дохлий жириновський.

Бобриха повинна здохнути у страшних борошнах.
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10.03.2023 18:23 Ответить
Наимерзейшая, толстозадая армянская тварь🤬 Мечтаю увидеть эту кровожадную суку, болтающейся в петле вверх ногами!
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10.03.2023 18:41 Ответить
Разшарахалась ****** подстилка ). Эту курву шарахали в каждом кабинете МИДА, смоктала под столом таким как Лавров- что не может шарахнуть уже
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11.03.2023 10:11 Ответить
 
 