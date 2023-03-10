Симоньян о протестах в Грузии: Никто цацкаться не будет - просто шарахнут ракетой по Тбилиси

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что "с Грузией никто цацкаться не будет" и что по Тбилиси нанесут ракетный удар "в случае повторения августа 2008 года".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала у себя в телеграме.

"Изначально было ясно, что весь этот шухер нужен исключительно, чтобы открыть против нас второй фронт", - высказалась пропагандистка.

"Некому им подсказать, что в случае повторения августа 2008 года, с Грузией никто цацкаться не будет и войска туда посылать не будет, а просто шарахнут сразу ракетой по Тбилиси... Поэтому зря вы это все затеяли".

Читайте также: Оппозиция на акции протеста в Грузии требует отставки правительства и досрочных выборов

Напомним, в Грузии с 7 марта продолжаются протесты. В настоящее время протестующие требуют отставки правительства и досрочных выборов. Протесты начались после того, как парламент проголосовал за законопроект об иноагентах, во многих аспектах копирующих анологический российский закон и ограничивающий свободу слова.