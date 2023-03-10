Симоньян о протестах в Грузии: Никто цацкаться не будет - просто шарахнут ракетой по Тбилиси
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что "с Грузией никто цацкаться не будет" и что по Тбилиси нанесут ракетный удар "в случае повторения августа 2008 года".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала у себя в телеграме.
"Изначально было ясно, что весь этот шухер нужен исключительно, чтобы открыть против нас второй фронт", - высказалась пропагандистка.
"Некому им подсказать, что в случае повторения августа 2008 года, с Грузией никто цацкаться не будет и войска туда посылать не будет, а просто шарахнут сразу ракетой по Тбилиси... Поэтому зря вы это все затеяли".
Напомним, в Грузии с 7 марта продолжаются протесты. В настоящее время протестующие требуют отставки правительства и досрочных выборов. Протесты начались после того, как парламент проголосовал за законопроект об иноагентах, во многих аспектах копирующих анологический российский закон и ограничивающий свободу слова.
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Розповім я Вам одну повчальну історію, котру мені доповів один місцевий мешканець міста Тбілісі навесні 2008-го року (якраз напередодні військового вторгнення москалів у Сакартвело я був там у тривалому відрядженні). Так от. Якось приїхала група китайців (декілька десятків сімей) у Тбілісі, купили собі квартири, почали займатися бізнесом у сфері торгівлі та різних послуг. Але минуло пів року чи трохи більше й ті китайці кудись поділися. Всі до єдиного! А поділися вони тому, що ніхто з місцевих мешканців не користувався їхніми послугами та нічого у них не купував. Тобто, бізнес лопнув, гроші закінчилися...
З москалями складніше; їх, "панаєхов", досить багато у всій країні. І позбутися їх буде доволі тяжко. А без допомоги влади та уряди--неможливо. Тому будемо сподіватися на свідомість пересічних громадян Сакартвело на зміну прокремлівської влади та вирішення "москальського" питання на законодавчому рівні, а не масовим терором.
Одна деталь, котра мене приємно вразила: переважна більшість молоді у Тбілісі (а на периферії й поготів) не володіє т.з. російською мовою.
Це щоб різниця між узкім і харошім узкім була очевидна: одні прагнуть все знищити військовим шляхом, а інші прагнуть того ж самого, щоб без санкцій для себе.
Але знищите все довкола прагне кожна кацапіна.
Тому треба вас якнайшвидше викидати з Грузії. Та й з придністров'я і бульбостану також...
2015 - Міхо отримав громадянство та посаду;
2016 - звільнений з посади;
2017 - позбавлений громадянства, коли був за кордоном, прорив з Польщі до України;
2018 - депортація з України;
При Зеленському:
2019 - повернення до України, повернення громадянства;
2020 - отримав посаду і був на ній пока не поїхав до Грузії, до цього часу громадянин України.
Так, зелена шобла не змогла надати Саакашвілі порошенківського рівня розваг.
Це талант.
Але цього вистачить для Гааги, і вона це вже добре розуміє, згідно її власних висказувань
а Грузинам-патріотам нема потреби (та й без цього) вказати кацапам, хто вони, агресори, є по-жЫзні для Цивілізованого Світу
Краще б гроші на репараційні виплати для України збирала, щоб після усих виплат, удастя встати в чергу під умовно- дострокове звільнення, під час зовнішнього управління територіями московії!!!
Добре було б, щоб скрепниє» її не повісили десь на дереві, за брехню!!!
Слава Україні!!
Слава Захисникам України!!
..
Ти вже захопила всю Україну за два дні.
Рік тому.
В частности преодоление неких табу, в случае с крысами - каннибализм.
Доводили крысу до крайнего голода, а затем ей подбрасывали раненого крысеныша. Крыса долго мучилась сомнениями, иногда до 2-3 суток, но затем все же съедала его. Всё, если некий моральный предел сломлен, то далее никаких сомнений - жрет своих сородичей ни секунды не задумываясь.
Марго Симоньян та же обезумевшая крыса, для которой никаких моральных запретов больше не осталось. Ракету, так ракету, Бомбу, так Бомбу... На всех... На Киев... На Лондон... На Тбилиси... На Ереван...
Сгорите вы в огне, а я хочу вкусно жрать, сладко пить, мягко спать, а что с вами будет, мне плевать.
Запад в ближайшее время этого не поймет, а наше полит. руководство на ответку не способно. По разным причинам. Точнее, по одной причине
Католикос всех армян издал церковное постановление, которое зачитали во всех армянских церквях мира - "Маргариту Симоньян армянкой больше не считать"
поки грузини не усвідомлять що тільки пролита кров тримає кордон вони так і будуть здавати свою землю кацапам поки ті їх в море не скинуть.
про протести у Мацкві
заявила, що "з Мацквою ніхто панькатися не буде
" і що по Мацкві завдадуть ракетного удару
бах!!!
і нєту мацкаля!!
https://www.youtube.com/watch?v=0aHk8QBbCDA
Когда Тбилиси можно взять за 10 минут
Че там брать?
Соснули в Україні, тепер будете смоктати всюди.
"І опозиція, і влада в Грузії солідарні в одному: ніхто з них воювати за Абхазію зараз не буде. Не тіште себе ілюзіями: другий фронт Грузія не відкриє.
Для Росії необхідна дестабілізація в Грузії, щоб змусити колективний захід почати переговорний процес по Грузії разом з Росією. Плюс для нас в тому, що росіяни цю дестабілізацію роблять через одне місце, а тому, у них не повинно нічого вдатися"
сіманяшка про то не знає?
Бобриха повинна здохнути у страшних борошнах.