Оккупанты заключили в тюрьму соучредителя Громадського радио Буткевича на 13 лет, - СМИ

Так называемые "Верховные суды ЛДНР" "приговорили" правозащитника и журналиста Максима Буткевича к 13 годам заключения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Новая Газета Европа" со ссылкой на данные Следкома РФ.

Также "суды" вынесли "приговоры" Виктору Похозею и Владиславу Шелю - 8,5 и 18,5 лет заключения.

Захватчики обвинили украинцев в "жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов".

Максим Буткевич - правозащитник, журналист, соучредитель и член ОО "Громадського радио". В начале полномасштабного вторжения РФ он пошел служить в ВСУ.

В июне 2022 года Буткевич вместе с другими защитниками под Горным, что в Луганской области попал в плен россиян.

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