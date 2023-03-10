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Новости Война
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Оккупанты заключили в тюрьму соучредителя Громадського радио Буткевича на 13 лет, - СМИ

буткевич

Так называемые "Верховные суды ЛДНР" "приговорили" правозащитника и журналиста Максима Буткевича к 13 годам заключения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Новая Газета Европа" со ссылкой на данные Следкома РФ.

Также "суды" вынесли "приговоры" Виктору Похозею и Владиславу Шелю - 8,5 и 18,5 лет заключения.

Захватчики обвинили украинцев в "жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов".

Максим Буткевич - правозащитник, журналист, соучредитель и член ОО "Громадського радио". В начале полномасштабного вторжения РФ он пошел служить в ВСУ.

В июне 2022 года Буткевич вместе с другими защитниками под Горным, что в Луганской области попал в плен россиян.

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плен (2635) Максим Буткевич (7)


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вот этот анклав ордило должен быть уничтожен и очищен
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10.03.2023 12:04 Ответить
Все це кодл- ордло має бути знищено!!
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10.03.2023 12:10 Ответить
Слава Богу, що не Богдана. Але також сумна новина.
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10.03.2023 12:21 Ответить
та ні, куди краще би вже того придурка... а не цього патріота...
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10.03.2023 14:41 Ответить
В данном случае Богдан это имя) С фамилией Буткевич)
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10.03.2023 19:08 Ответить
Суддівські зкацаплені заробітчани, раніше підтримували комуно-ригоАналів і працювали під їх контролем та виконували їх хотелки, ну а з 2014 р. під московітами, і теж суді… питання до нинішніх «рад доброчесності» усілякої з суддями!!!
Тому і тікатимуть до Ростову, а зараз просто заробляють, на полонених орками, Українцях!
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10.03.2023 13:04 Ответить
Як наші ради доброчесності мають достати тих клоунів суддів у Луганську?
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10.03.2023 15:43 Ответить
клоуни місцеві не дістануть клоунів тамтешніх, а порозуміються із ними... бо ж клоуни... єдина різниця між ними: наших клоунів наш "мудрий наріт" обрав, а там їх кацапи на багнетах принесли. ото й вся різниця. а якщо ви раптом думаєте, що будь-який суддя, наприклад печерського чи будь-якого іншого суду, не виніс би цим хлопцям такий само вирок, то ви дуже помиляєтеся: один дзвоник татарова й будь-яке рішення у вам у кишені...
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10.03.2023 16:37 Ответить
 
 