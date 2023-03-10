Оккупанты заключили в тюрьму соучредителя Громадського радио Буткевича на 13 лет, - СМИ
Так называемые "Верховные суды ЛДНР" "приговорили" правозащитника и журналиста Максима Буткевича к 13 годам заключения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Новая Газета Европа" со ссылкой на данные Следкома РФ.
Также "суды" вынесли "приговоры" Виктору Похозею и Владиславу Шелю - 8,5 и 18,5 лет заключения.
Захватчики обвинили украинцев в "жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов".
Максим Буткевич - правозащитник, журналист, соучредитель и член ОО "Громадського радио". В начале полномасштабного вторжения РФ он пошел служить в ВСУ.
В июне 2022 года Буткевич вместе с другими защитниками под Горным, что в Луганской области попал в плен россиян.
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Тому і тікатимуть до Ростову, а зараз просто заробляють, на полонених орками, Українцях!