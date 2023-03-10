Уничтожены 7 лодок с вражескими диверсантами в Херсонской области, - Силы обороны Юга

Силы обороны предотвратили очередную попытку россиян высадить ДРГ на острова возле Херсона, уничтожив 7 вражеских лодок.

Об этом сообщила во время прямого эфира телемарафона начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

"Мы уничтожили их настроенный флот из семи лодок. Противник оборудовал их навесными моторами, обустроил пулеметами, укрепил борта и пытался таким образом добраться до островов. Эта их "акция" была неудачной, ведь за три дня лодки и личный состав в количестве примерно 20 человек уничтожены", - уточнила Гуменюк.

Также офицер отметила, что на этих островах находится серая зона. Противник постоянно пытается высадить там свои диверсионно-разведывательные группы, но безуспешно.

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