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Новости Война
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Уничтожены 7 лодок с вражескими диверсантами в Херсонской области, - Силы обороны Юга

херсон,херсонщина,острови

Силы обороны предотвратили очередную попытку россиян высадить ДРГ на острова возле Херсона, уничтожив 7 вражеских лодок.

Об этом сообщила во время прямого эфира телемарафона начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

"Мы уничтожили их настроенный флот из семи лодок. Противник оборудовал их навесными моторами, обустроил пулеметами, укрепил борта и пытался таким образом добраться до островов. Эта их "акция" была неудачной, ведь за три дня лодки и личный состав в количестве примерно 20 человек уничтожены", - уточнила Гуменюк.

Также офицер отметила, что на этих островах находится серая зона. Противник постоянно пытается высадить там свои диверсионно-разведывательные группы, но безуспешно.

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Автор: 

армия РФ (19703) Гуменюк Наталья (577) диверсия (306) Херсонская область (4898)


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човни були гумові?

з повідомлення не цілком ясно
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10.03.2023 13:19 Ответить
Я убью тебя, лодочник)
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10.03.2023 13:19 Ответить
Матросам з Маскви тепер компанія!
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10.03.2023 13:20 Ответить
мальчикам там скучно , надо максимально увеличивать компанию.
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10.03.2023 18:16 Ответить
представляю, каких раков в следующем году будут в Гопре продавать.
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10.03.2023 13:52 Ответить
Могли би і пішки по дну йти,ракам висиліше буде.
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10.03.2023 14:58 Ответить
 
 