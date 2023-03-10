С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве прощаются с Героем Украины, воином Да Винчи Дмитрием Коцюбайло, погибшим в бою с российскими оккупантами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

9 марта с павшим командиром спецподразделения "Волки Да Винчи" Дмитрием Коцюбайло попрощались в его родном селе Бовшев Ивано-Франковской области.

Дмитрий Коцюбайло родом из села Заднестрянское Галицкого района, из многодетной семьи. Учился в художественном лицее в Ивано-Франковске. Являлся активным участником событий на Майдане.

С началом войны отбыл на военное обучение в центр "Десна" на Черниговщине. После учебы среди первых поехал на фронт. С 2014 года провел семь месяцев на боевых позициях по обороне Донецкого аэропорта и близлежащего поселка Пески. Пять месяцев – безвыездно. В боях получил тяжелые ранения. После выздоровления через три месяца реабилитации вернулся на фронт. В 2015 году стал самым молодым командиром первой штурмовой роты ДУК "Правый Сектор".

За его плечами – бои на Савур-Могиле, в Песках, шахте "Бутовка", Старогнатовке, Белокаменке, Красногоровке. В 2021 году президент Зеленский присвоил звание Герой Украины добровольцу, командиру штурмовой роты Дмитрию Коцюбайло.

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Церемонию посетил президент Зеленский и премьер Финляндии Санна Марин, которая сейчас находится с визитом в Киеве.

С Героем Украины также прощались на Майдане Незалежности. На церемонии присутствовали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников и глава ГУР МО Кирилл Буданов.