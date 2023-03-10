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Новости Война
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С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве прощаются с Героем Украины, воином Да Винчи Дмитрием Коцюбайло, погибшим в бою с российскими оккупантами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

9 марта с павшим командиром спецподразделения "Волки Да Винчи" Дмитрием Коцюбайло попрощались в его родном селе Бовшев Ивано-Франковской области.

Дмитрий Коцюбайло родом из села Заднестрянское Галицкого района, из многодетной семьи. Учился в художественном лицее в Ивано-Франковске. Являлся активным участником событий на Майдане.

С началом войны отбыл на военное обучение в центр "Десна" на Черниговщине. После учебы среди первых поехал на фронт. С 2014 года провел семь месяцев на боевых позициях по обороне Донецкого аэропорта и близлежащего поселка Пески. Пять месяцев – безвыездно. В боях получил тяжелые ранения. После выздоровления через три месяца реабилитации вернулся на фронт. В 2015 году стал самым молодым командиром первой штурмовой роты ДУК "Правый Сектор".

За его плечами – бои на Савур-Могиле, в Песках, шахте "Бутовка", Старогнатовке, Белокаменке, Красногоровке. В 2021 году президент Зеленский присвоил звание Герой Украины добровольцу, командиру штурмовой роты Дмитрию Коцюбайло.

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 01

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 02

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 03

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 04

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 05

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 06

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 07

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 08

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 09

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 10

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 11

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 12

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 13

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 14

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 15

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 16

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 17

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 18

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 19

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 20

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 21

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 22

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 23

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 24

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 25

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 26

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 27

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 28

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 29

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 30

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 31

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 32

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 33

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 34

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 35

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 36

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 37С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 38

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 39

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 40

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 41

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 42

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 43

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 44

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 45

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 46

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 47

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 48

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 49

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 50

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 51

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 52

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 53

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 54

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 55

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 56

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 57

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 58

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 59

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 60

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 61

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 62

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 63

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 64

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 65

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 66

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 67

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 68

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 69

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Церемонию посетил президент Зеленский и премьер Финляндии Санна Марин, которая сейчас находится с визитом в Киеве.

С Героем Украины также прощались на Майдане Незалежности. На церемонии присутствовали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников и глава ГУР МО Кирилл Буданов.  

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 70

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 71

С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве 72

Герой Украины (464) захоронения (221) Зеленский Владимир (20889) военнослужащие (6186) Коцюбайло Дмитрий (61) Марин Санна (20)


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Топ комментарии
+38
Нестерпна біль за нашим Героєм Дмитром Коцюбайлом 😪😪😪
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10.03.2023 13:41 Ответить
+31
ліпше ми б ховали таких "героїв" як бойко, а не таких як Дмитро...
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10.03.2023 13:51 Ответить
+23
Фотогалерея похорон більше нагадує на піар акцію зеленого кондома. Читачам більш цікаво було б подивитися на фотографії побратимів Героя, а не на морду клоунської гниди, яка своєю тупістю і жадібністю опосередковано стала причиною цього загибелі десятків тисяч наших співвітчизників.
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10.03.2023 14:05 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А що це там чуваку в окулярах на крайньому фото так весело?
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10.03.2023 13:31 Ответить
Може то в нього параліч такий?
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10.03.2023 13:34 Ответить
побачив Зеленського і шашлички згадав мабудь...
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10.03.2023 13:47 Ответить
варіантів багато ... може бути нетипова реакція ...
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10.03.2023 14:15 Ответить
а чому лідор був без партнера дЄлдака?
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10.03.2023 13:33 Ответить
скоріше за все, його носаками під сраку побратими погнали, або сам забоявся.
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10.03.2023 13:58 Ответить
бо там цікавого, що москалям можна розказати потім, не було

Герою - вічна пам'ять!
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10.03.2023 15:31 Ответить
Нестерпна біль за нашим Героєм Дмитром Коцюбайлом 😪😪😪
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10.03.2023 13:41 Ответить
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10.03.2023 13:46 Ответить
ліпше ми б ховали таких "героїв" як бойко, а не таких як Дмитро...
показать весь комментарий
10.03.2023 13:51 Ответить
Фотогалерея похорон більше нагадує на піар акцію зеленого кондома. Читачам більш цікаво було б подивитися на фотографії побратимів Героя, а не на морду клоунської гниди, яка своєю тупістю і жадібністю опосередковано стала причиною цього загибелі десятків тисяч наших співвітчизників.
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10.03.2023 14:05 Ответить
чому свинособачою вякаєш ?
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10.03.2023 15:06 Ответить
побратими воюють, щоб оцінити степінь дебілізму в МО яйцеголового Резнікова, ось вам цитата від снайперши:

- А сколько она весит?
- 16,5 кг без прицела.
- Мама родная! А если с прицелом, да всем остальным грузом? Как же вы с ней будете теперь работать?
- Дело в том, что меня уже есть свое купленное оружие. И не то, что в проекте - оно уже оплачено, и разрешение есть. Тепловизионный прицел - тоже лежит. Все подобрано под меня - чтобы удобнее; чтобы лучше был результат. Но из-за бюрократических проволочек я никак не могу забрать в Киеве это оружие.
- А почему вы не можете ее забрать? В чем сложность?
- Поехать в Киев не могу. Бюрократическая волокита, нельзя просто так выехать отсюда
- А нельзя чтобы оружие вам привезли знакомые, друзья?
- Нельзя, это же оружие. Разрешители сказали, что при получении нужно быть только мне. Им важно посмотреть мне в глаза. Джерело:
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10.03.2023 19:00 Ответить
Голубе ти наш сизий. Відлітай, друже, на північ. Там на тебе чекають ситі годувальники - соловьови, кисєльови, скабейови... та іншіу у...йови. Там, схоже й твій головнокомандуючий. А нашого, українського, курва, не чипай !
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10.03.2023 23:25 Ответить
І дійсно! Важко впізнати Зеленського без Ірмака
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10.03.2023 14:35 Ответить
посоромтесь та зітріть написане, бо то прем'єрка Фінляндії...
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10.03.2023 20:44 Ответить
Бутусов вірно написав про загиблих усе перевернулося внутрі. Скільки втратили за ці дні, Герої, Патріоти Українці. Вічна Пам'ять
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10.03.2023 14:43 Ответить
пшол нах!!! гника кацапська. смерть кацапам! смерть кацапії!!! курили й камчатку з сахаліном Японії!
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10.03.2023 14:51 Ответить
И только грустное бункерное ху"ло в это время будет продолжать играть в солдатики, стадом терпилл
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10.03.2023 14:53 Ответить
рос. свиням слова не давали, рило забрало і пнх
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10.03.2023 15:05 Ответить
Смерть москалям-рашиzzтам.
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10.03.2023 15:12 Ответить
Десь, мабуть в тіні, і дружбан дєтства чотириразового відказника, Ванятка Баканов, стоїть… з єлдаком… видавлюють скорботу із себе… за тисячі Українців..
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10.03.2023 15:36 Ответить
😱😨😰
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10.03.2023 15:44 Ответить
Герої не вмирають!
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10.03.2023 15:49 Ответить
Героям слава!
Навіть рєзніков там був.
...
Цікаво , чи є в ДБР, СБУ, НАБУ, БЕБ герої, що можуть ризикуючи не життям (!!!) , а кар'єрою (!!!) привести до буцегарні свого начальника за хабар ?? Чи вмці органи йдуть тільки заробітчани??
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10.03.2023 16:13 Ответить
Дмитро Коцюбайло є прикладом того яким має бути справжній національний Герой України в цій війні. Про нього обовязково треба знімати фільми і написати в підручниках з історії щоб він був орієнтиром і джерелом натхнення для наступних поколінь. Відчувається нестерпний біль не тільки через те що його вже немає з нами поряд але й від усвідомлення того факту що уся та дегенеративна шушара яка свідомо привела нас до цього стану буде продовжувати жити в своє задоволення і безкарно знищувати нас зсередини. Справжня еліта нації віддає свої життя на війні не для того щоб покидьки наживалися на їхній крові і будували тут свою гнилу диктатуру.
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10.03.2023 18:46 Ответить
В Україні навіть цілі міста, генерали та міністри стають на коліна перед героями.
A НавраZZії самкам дохлих могилізантів голова сільради приносить пачку пельменів.
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11.03.2023 04:09 Ответить
клоуна зєлєнского єрмак відпустив попіаритися на смерті Героя.
Герої покидають нас а зрадники корчать сумні морди і далі на своїх місцях.
Невимовна біль за наших Героїв.
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11.03.2023 07:04 Ответить
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11.03.2023 11:16 Ответить
 
 