С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве прощаются с Героем Украины, воином Да Винчи Дмитрием Коцюбайло, погибшим в бою с российскими оккупантами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
9 марта с павшим командиром спецподразделения "Волки Да Винчи" Дмитрием Коцюбайло попрощались в его родном селе Бовшев Ивано-Франковской области.
Дмитрий Коцюбайло родом из села Заднестрянское Галицкого района, из многодетной семьи. Учился в художественном лицее в Ивано-Франковске. Являлся активным участником событий на Майдане.
С началом войны отбыл на военное обучение в центр "Десна" на Черниговщине. После учебы среди первых поехал на фронт. С 2014 года провел семь месяцев на боевых позициях по обороне Донецкого аэропорта и близлежащего поселка Пески. Пять месяцев – безвыездно. В боях получил тяжелые ранения. После выздоровления через три месяца реабилитации вернулся на фронт. В 2015 году стал самым молодым командиром первой штурмовой роты ДУК "Правый Сектор".
За его плечами – бои на Савур-Могиле, в Песках, шахте "Бутовка", Старогнатовке, Белокаменке, Красногоровке. В 2021 году президент Зеленский присвоил звание Герой Украины добровольцу, командиру штурмовой роты Дмитрию Коцюбайло.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Церемонию посетил президент Зеленский и премьер Финляндии Санна Марин, которая сейчас находится с визитом в Киеве.
С Героем Украины также прощались на Майдане Незалежности. На церемонии присутствовали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников и глава ГУР МО Кирилл Буданов.
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Герою - вічна пам'ять!
- А сколько она весит?
- 16,5 кг без прицела.
- Мама родная! А если с прицелом, да всем остальным грузом? Как же вы с ней будете теперь работать?
- Дело в том, что меня уже есть свое купленное оружие. И не то, что в проекте - оно уже оплачено, и разрешение есть. Тепловизионный прицел - тоже лежит. Все подобрано под меня - чтобы удобнее; чтобы лучше был результат. Но из-за бюрократических проволочек я никак не могу забрать в Киеве это оружие.
- А почему вы не можете ее забрать? В чем сложность?
- Поехать в Киев не могу. Бюрократическая волокита, нельзя просто так выехать отсюда
- А нельзя чтобы оружие вам привезли знакомые, друзья?
- Нельзя, это же оружие. Разрешители сказали, что при получении нужно быть только мне. Им важно посмотреть мне в глаза. Джерело:
Навіть рєзніков там був.
...
Цікаво , чи є в ДБР, СБУ, НАБУ, БЕБ герої, що можуть ризикуючи не життям (!!!) , а кар'єрою (!!!) привести до буцегарні свого начальника за хабар ?? Чи вмці органи йдуть тільки заробітчани??
A НавраZZії самкам дохлих могилізантів голова сільради приносить пачку пельменів.
Герої покидають нас а зрадники корчать сумні морди і далі на своїх місцях.
Невимовна біль за наших Героїв.