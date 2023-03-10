Россия отправляет в Иран захваченные в Украине образцы западного оружия. В Тегеране могут пытаться создать собственную версию, - CNN
Россия захватывает на поле боя некоторое вооружение и технику, предоставленные США и НАТО Украине и отправляет в Иран, где, по мнению США, Тегеран будет пытаться переделать эти системы.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом пишет CNN.
Источники издания отмечают, что за последний год официальные лица США, НАТО и других западных стран стали свидетелями нескольких случаев захвата российскими войсками меньшего по размеру, наплечного вооружения, в том числе противотанковых комплексов Javelin и зенитно-ракетных комплексов Stinger, которые украинские войска иногда были вынуждены оставить на поле боя.
Во многих из этих случаев Россия переправляла оборудование в Иран для демонтажа и анализа, вероятно, для того, чтобы иранские военные могли попытаться создать собственную версию этого оружия, сообщает CNN.
В России считают, что продолжение поставок захваченного западного оружия в Иран будет стимулировать Тегеран продолжать поддерживать войну России в Украине.
Американские чиновники не считают, что эта проблема является широкомасштабной или систематической, а украинские военные с начала войны взяли за привычку сообщать Пентагон о любых потерях американской техники российскими войсками, говорят чиновники.
Тем не менее, американские чиновники признают, что этот вопрос трудно отследить.
Неясно, удалось ли Ирану успешно переделать американское оружие, захваченное в Украине, но Тегеран оказался очень искусным в разработке систем вооружений на основе американского оборудования, захваченного в прошлом.
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Україна - не виключення.
На ці 73% середньостатистичних загальнопланетарних дебілів такі "сенсаційні" публікації і розраховані.
Стінгери потрапили в руки срср ще у 1980-х, під час війни в Афганістані.
Тіпо, в Афганістані у талібів ці революціонери ***** , покастонці, не могли Джавєліни придбати ?
У талібів ціх Джавєлінів залишилось в досталь. За пару добрих віслюків там к Джавєліну ще і жену с тещей бонусом додадуть. .)
За Стінгєри я, взагалі, мовчу. Їх по світу десятки - сотні тисяч гуляють.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_military_equipment_manufactured_in_Iran