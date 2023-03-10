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Новости Война
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Россия отправляет в Иран захваченные в Украине образцы западного оружия. В Тегеране могут пытаться создать собственную версию, - CNN

javelin

Россия захватывает на поле боя некоторое вооружение и технику, предоставленные США и НАТО Украине и отправляет в Иран, где, по мнению США, Тегеран будет пытаться переделать эти системы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом пишет CNN.

Источники издания отмечают, что за последний год официальные лица США, НАТО и других западных стран стали свидетелями нескольких случаев захвата российскими войсками меньшего по размеру, наплечного вооружения, в том числе противотанковых комплексов Javelin и зенитно-ракетных комплексов Stinger, которые украинские войска иногда были вынуждены оставить на поле боя.

Во многих из этих случаев Россия переправляла оборудование в Иран для демонтажа и анализа, вероятно, для того, чтобы иранские военные могли попытаться создать собственную версию этого оружия, сообщает CNN.

В России считают, что продолжение поставок захваченного западного оружия в Иран будет стимулировать Тегеран продолжать поддерживать войну России в Украине.

Американские чиновники не считают, что эта проблема является широкомасштабной или систематической, а украинские военные с начала войны взяли за привычку сообщать Пентагон о любых потерях американской техники российскими войсками, говорят чиновники.

Тем не менее, американские чиновники признают, что этот вопрос трудно отследить.

Неясно, удалось ли Ирану успешно переделать американское оружие, захваченное в Украине, но Тегеран оказался очень искусным в разработке систем вооружений на основе американского оборудования, захваченного в прошлом.

Читайте также: Россия предложила Ирану беспрецедентное военное сотрудничество, - Пентагон

Автор: 

Иран (1831) оружие (10267) россия (96216) Javelin (169) Stinger (16)


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Топ комментарии
+27
снн - звичайна паогоня за "сенсацієй".
США дуже багато нової зброї передали Іраку та Афганістану в якості допомоги, яка давно в Ірані.
Так що мотлох з України - це дрібниці.
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10.03.2023 14:01 Ответить
+18
На кого розраховані ці вкиди? В Афганістані західна коаліція залишила велику кількість та широку номенклатуру свого озброєння. Я думаю, що прямоходячі з полотенцями на голові з афганістану та ірану вже давно домовились.
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10.03.2023 14:08 Ответить
+12
теж проґавили..., дві диктаторські та терористичні організації завжди знайдуть спільну мову та будуть підтримувати одна одну..., срср та нацистська Німеччина не дуже далекий приклад...
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10.03.2023 13:58 Ответить
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Тобто чесні таліби звичайно ж нікому зразки техніки залишеної армією штатів не надасть? Там же навіть вертольоти зосталися. На кого розрахований цей брєд?
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10.03.2023 14:51 Ответить
ПО ЭТОМУ С ИРАНОМ НЕОБХОДИМО РЕШАТЬ ПОЛНОСТЬЮ !)
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10.03.2023 14:51 Ответить
Вот нахера писать подобную х*ню? Этим говном напичкано пол-мира, а они обнаружили источник снабжения параши Джавами и Стингами, дебилы билять.
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10.03.2023 14:52 Ответить
Стінгер здається ,у другій половині 80-х ,радянський спецназ ,був документальний фільм,отримав ....так що Джавелін мабуть ,вже давно у кацапів,як і інше...з розрахунком хто зараз в Афганістані ,ще + Ірак
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10.03.2023 15:09 Ответить
все озброєння що отримала Україна від заходу можна вільно купити на світових ринках.хтось проплачує інфовкиди для дискредитації України - те ж і з підривом північного потоку.
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10.03.2023 15:23 Ответить
CNN публікує чергову брехню на московські гроші. Про такі висери в ту ж мить з москви повідомляють Севгіль Мусаєву з УП, щоб та поширювала качку в Україні. І от що цікаво, Цензор обов'язково це пулікує навіть не давши собі ради перевірити рівень смердючесті того гівна. Це як з невідомим приватним замовком з України на підрив труб ПП-2.
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10.03.2023 15:31 Ответить
Тобто, російська "свєрдєржава" навіть скопіювати не здатна те, на що здатен Іран?
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10.03.2023 15:39 Ответить
На кого розраховані такі новини? На імбецилів?
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10.03.2023 15:41 Ответить
В кожній країні є свої 73%. І в Штатах, і в Європі.
Україна - не виключення.
На ці 73% середньостатистичних загальнопланетарних дебілів такі "сенсаційні" публікації і розраховані.

Стінгери потрапили в руки срср ще у 1980-х, під час війни в Афганістані.
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10.03.2023 16:24 Ответить
То що ж це получаєцця?🤔 Що вірний солдат пєці вальцмана Бутус і весь редакційний колектив Цензор.нет - 73%ні середньостатистичні і загальнопланетарні дебіли?😳😲😱
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10.03.2023 16:58 Ответить
Рівень Ірану це допотопні "мопеди" і інший мотлох.Які нафіг джавеліни і стінгери?В реальності це може йти хіба що в Китай.Жовті мавпи в копіюванні і викраденні західних технологій майстри з великої букви.
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10.03.2023 16:08 Ответить
Так у Афганской Армии талибы захватили же тысячи образцов американского вооружения и что?
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10.03.2023 16:24 Ответить
Я правильно понимаю уровень развития науки техники в странах: расея не может повторить или сделать что-то подобное американскому оружию и просит это сделать иран?
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10.03.2023 16:31 Ответить
CNN , сначала подумай (!) , потом говори ! ( В . Кікабідзе)
Тіпо, в Афганістані у талібів ці революціонери ***** , покастонці, не могли Джавєліни придбати ?
У талібів ціх Джавєлінів залишилось в досталь. За пару добрих віслюків там к Джавєліну ще і жену с тещей бонусом додадуть. .)
За Стінгєри я, взагалі, мовчу. Їх по світу десятки - сотні тисяч гуляють.
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10.03.2023 17:13 Ответить
Иран давно пора расхерачить. Некому, нет воли ни у кого и решимости.
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10.03.2023 17:32 Ответить
Удачи в копировании процессоров и программного кода, который неизвестно как работает и где лежит.
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10.03.2023 17:49 Ответить
Игаль Левин об этом -- https://youtu.be/A1Eo2CoD3zo?t=236 https://youtu.be/A1Eo2CoD3zo?t=236

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10.03.2023 18:08 Ответить
Той, хто каже, що Іран нічого особливого не виробляє, нехай ознайомиться з оцим списком:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_military_equipment_manufactured_in_Iran
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10.03.2023 18:13 Ответить
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