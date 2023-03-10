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Новости Война
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Фейки о "разногласиях взглядов" Зеленского, Залужного и Сырского по Бахмуту - информатака врага, - Минобороны

бахмут

Враг запускает дезинформацию о том, что президент Владимир Зеленский, главнокомандующий Валерий Залужный и Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский имеют разные позиции по поводу решений относительно Бахмута.

Об этом сообщила в телеграм-канале заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

"Фиксируем очередную информационную атаку врага по Бахмуту", - отметила она.

По словам Маляр, технология выглядит так:

- запускают большое количество якобы инсайдерской информации о якобы противоречиях между военно-политическим руководством относительно решений по Бахмуту. То есть о том, что вроде бы президент, Залужный и Сырский имеют разные позиции относительно решений по Бахмуту. Это не так;

- дискредитируют лично Командующего сухопутными войсками;

- придумывают политические подтексты военных решений;

- пытаются показать, что они своих берегут, а наше командование якобы не считается с жизнями. В действительности все наоборот. О чем свидетельствует соотношение погибших (у них в несколько раз выше) и тактика боевых действий.

Читайте также: Большая часть ЧВК "Вагнер" полегла на Бахмутских полях. Их бесславная история скоро закончится, - Череватый

Маляр также акцентирует внимание, что цель распространения такой информации:

- посеять в нашем обществе дискуссию о том, стоит ли защищать Бахмут. Делают они это путём вбросов о неважности этого направления. Но, учитывая, сколько информационных усилий и ресурсов они в этом задействовали - именно они считают это направление стратегическим;

- посеять сомнение и недоверие к нашим военным решениям и принимающим их людям. В эту ловушку наше демократическое общество всегда попадает.

"Но во время войны мы должны просто доверять решениям военных. Это их ответственность", – резюмирует Маляр.

Автор: 

Зеленский Владимир (20889) Бахмут (1604) Залужный Валерий (659) Александр Сырский (623)


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Топ комментарии
+34
Якщо так то нащо на це реагувати? Якщо розбіжності немає то немає і про що говорити, но якщо вона є то звичайно замовчати не вийде.
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10.03.2023 14:08 Ответить
+32
Егеж.
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10.03.2023 14:11 Ответить
+26
і яйця по 17грн з картоплею по 22грн-іпсо кремля!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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10.03.2023 14:16 Ответить
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Якщо так то нащо на це реагувати? Якщо розбіжності немає то немає і про що говорити, но якщо вона є то звичайно замовчати не вийде.
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10.03.2023 14:08 Ответить
Об этом пишут западные СМИ.
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10.03.2023 14:12 Ответить
не все західне, що виходить ніби з заходу. А пишуть одні ліваки. Та й путінських консерв там більше ніж собачих в зоомагазині.
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10.03.2023 14:21 Ответить
Ну праваки просто говорят что Украина это Россия. Так что такой вот выбор.
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10.03.2023 14:22 Ответить
Це виср@в німецький таблоїд Bild, який і до того займався дискредитацією української армії - почитайте його інші статі. Брудна таблоїдна журналістика у всій красі і за цим вкидом міг стояти ні хто інший як спецслужби ворога, які роблять все можливе, щоб вести підривну роботу навіть залучаючи іноземні ЗМІ, куплені на навфтодолари саме у вирішальний для нас час великого ворожого наступу. І цей брудний вкид одразу підхопила безліч тролів, які видивали його як неспростовний факт, бо він з західних джерел
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10.03.2023 14:34 Ответить
Я не вижу никакой дискредитации украинской армии в этой инфе.
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10.03.2023 14:35 Ответить
Я маю на увазі інші статі статі - я наприклад, де йде вже явна дискредитація ЗСУ, після яких вже зрозуміло, на кого працює цей таблоїд і з якою метою він писав і цю статтю про Бахмут
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10.03.2023 15:01 Ответить
Розмовам вже пів року скоро.. немає диму без вогню
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10.03.2023 14:43 Ответить
Справедливости ради русские писали об Северодонецке как раз что Залужный хотел отвода, а Зеленский требовал держатся. Я не читаю их телеграмы и прочее, но я активно мониторил инфу весной и мне попадалась их точка зрения. Так что да - Россия двигает эту линию в своей пропаганде.
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10.03.2023 14:48 Ответить
Та при чому тут кацапи? ро це і з інших сторін було маса месиджів.
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10.03.2023 14:55 Ответить
При том что они реально могут двигать эту инфу. Хотя в чем дискредитация мне все равно непонятно.
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10.03.2023 14:56 Ответить
Не зі сторін, а лише від одного німецького таблоїда, тобто від жовтої преси
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10.03.2023 15:02 Ответить
Гугл в поміч.
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10.03.2023 15:27 Ответить
Схоже, тобі гугл так і не допоміг нагуглити конкретних посилань і тому ти вирішив обмежитись ізбітою загальною фразою
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10.03.2023 15:47 Ответить
О то ми вже на «ти»! Ізбітою фразою - це як?)) Немає сенсу на тебе час витрачати. Сточи далі «лозунги».
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10.03.2023 15:54 Ответить
Тільки в цьому випадку дим пішов зі сталінської трубки з кремля, бо Bild до цього писав інші статті по дискредитації ЗСУ, і не має ніяких сумнівів щодо цього атниукраїнського видання
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10.03.2023 14:56 Ответить
Не bild-ом єдиним
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10.03.2023 15:29 Ответить
Ну звісно, не Bildoм єдиним - багато місцевих українських ЗМІ підхопили цей вкид, а для армії тролів так це взагалі основна їжа за останній час - жирна, поживна, розкручена, закордонна - з більдами у руках вони весь Цензор заполонили.
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10.03.2023 15:44 Ответить
Пів року ворог нас схиляє здати Бахмут, намагаючись розколоти наше суспільство щодо Міста-фортеці. Схиляє з тих часів, коли становище у Бахмуті в сто разів було кращим і послухали б ми ворога тоді, то здали б нашу землю без бою і 30 тисяч дохлих рашистів залишилися б живими та здоровми і натхнені легкою перемогою нищили б інші міста, а саме тому, що не послухали, ми завдали ворогу такі втрати, втративши в 5 разів менше наших солдат
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10.03.2023 15:12 Ответить
Рано рахувати… Одне зрозуміло, що на нашу користь. Тому ми ще там.
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10.03.2023 15:30 Ответить
Об этом пишут только балаболы.
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10.03.2023 18:05 Ответить
Егеж.
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10.03.2023 14:11 Ответить
СНН хуже Скабеевой. Школа Арахмии.
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10.03.2023 14:13 Ответить
А кто запускает подобную инфу,случайно не зеленские информ-ресурсы???Раздувают эту тему в инете ресурсы,которые на подсосе у ОП.***** ******** Маляр,сами запускают подобную херь.Кто враги?На банковой ****** засели?
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10.03.2023 14:15 Ответить
От же ж курва - а чому тоді Залужного не було коли приїздив президент Америки. Там у строю першим стояв завгосп. Чудова країна Україна - хозяйновита.
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10.03.2023 14:15 Ответить
і яйця по 17грн з картоплею по 22грн-іпсо кремля!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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10.03.2023 14:16 Ответить
Ворог,за версією працівниці Рєзнікова,-журналісти ЗМІ ЄС та США.
То пишуть про дати та напрямки імовірного вторгнення,то про шалене мародерство Рєзнікова,тепер критикують втручання Єрмака в проведення військових операцій.😡
Втім,логічно.
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10.03.2023 14:16 Ответить
Безуглу изолировали теперь эта дура заняла ее место
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10.03.2023 14:18 Ответить
Чому ж,досить розумна для своєї посади.Спілкувався.Справді профі.
Але,в даному випадку обрана невірна стратегія.Певно,не нею.
Є купка 💩.Його можна прибрати,можна лишити.Вони заходились розмазувати 🤷🤡
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10.03.2023 14:33 Ответить
Не кажіть дурниць. Маляр була експертом телепрограми ( Битва екстрасенсів). Сексот і протеже Єрмака в МО. . Типовий представник зеленого кагалу.
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10.03.2023 17:27 Ответить
Нема в них жодних розбіжностей. Просто зелена влада не хоче щоб Залужний став "народним героєм". А лиш як починає їх заносити в цьому питанні, так приїздить, до прикладу, Джонсон. Трохи приводить до тями, пояснивши що і куда затиснуть і скільки обертів зроблять - попускає ненадовго.
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10.03.2023 14:17 Ответить
Якщо вже і Маляр про це каже, то точно не інформатака ворога
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10.03.2023 14:20 Ответить
Якщо зрадники це не вороги, то це не інформатака ворога !
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10.03.2023 15:52 Ответить
https://t.me/pecherhill/856 Печерский Холм :
Путинские медиа-площадки сейчас с вдохновением раскручивают тезис о конфликте Ермака с главкомом Залужным. Кючевой тезис выглядит так, Залужный мол, предлагал вывести войска из Бахмута на более пригодные для обороны позиции, а Офис президента не соглашался, пытаясь сделать из Бахмута "Сталинград" и раскрутить на нем генерала Сырского. В противовес Залужному. Путинские ТГ-каналы договорились до того, что мол Залужного чуть ли не заставили согласиться с идеей продолжать оборону Бахмута на совещании у Зеленского.
Авторитетно заявляем: бред полный. Во-первых, все кто сталкивался с Залужным знают, заставить его делать то чего он не хочет, практически нереально. Тем более, сейчас, когда речь о существовании страны, под командованием Залужного все ВСУ, а за спиной у него британские партнеры. Надорвется ОП его заставлять.
Во-вторых. На совещании у президента, Зеленский действительно спросил Залужного и Сырского считают ли они нужным продолжать бои в Бахмуте? И Сырский, и Залужный действительно заявили, что продолжать оборонять Бахмут они считают нужным.
А вот теперь, резонно спросить, почему Залужный (а значит и генштаб, во главе с генералом Шапталой) решили что оборонять Бахмут имеет смысл? Потому что Залужный продолжает реализовывать стратегию, которой он придерживается с начала вторжения. Он изматывает россиян в обороне, с целью дальнейшего перехода в наступление.
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10.03.2023 14:21 Ответить
https://t.me/pecherhill/856 Печерский Холм :
Залужный продолжает реализовывать стратегию, которой он придерживается с начала вторжения. Он изматывает россиян в обороне, с целью дальнейшего перехода в наступление. Залужный все реализовал как по нотам. Враг был отброшен от Киева и был принужден убраться от Чернигова и Сум. Все лето ВСУ изматывали русских на Донбасе. А осенью (когда уже не было изнуряющей жары, но до наступления распутицы) ВСУ освободили ряд территорий, в т ч единственный захваченый русскими областной центр. И вот когда дороги раскисли и ударили морозы, Залужный снова перевел ВСУ в режим обороны, т к знает, не атаковать российское командование не может. По многим причинам. Например, весной в полную силу заработают западные санкции, а т ч ограничения цен на нефть.
По отношению к плану ОП о генеральной битве у "крепости Бахмут", Залужный избрал линию поведения согласно китайской поговорки, сидеть у берега реки и наблюдать как возле тебя проплывет труп твоего врага. Пляски Сырского возле Бахмута полностью вкладывались в его генеральный план. Залужный просто не мешал Сырскому проявить себя в полную силу. И Сырский проявил. Соледар был сдан, "единый телемарафон" рассказывал "Соледар держится" когда он уже числился сданным на штабной "Дельте". А теперь вот и Бахмут в полуокружении.
Провал Сырского стал очевиден в ОП. От окружения своих вчерашних покровителей Сырский узнал, что его собираются слить. И не просто. Именно на Сырского власть собралась повесить вину за потерю Бахмута. Перепугавшись такой перспективы, Сырский побежал за помощью к Залужному.
Встреча была не публичной. О чем они там говорили и до чего договорились нам неизвестно. Однако, мы точно знаем, Валерий Залужный не тот человек которого можна запросто кинуть, когда он спас тебя от неминуемой катастрофы. Видимо Сырский сумел убедить своего командующего в том, что его лучше спасти. И планам Залужного это не противоречило. Именно после этого Залужный поддержал идею продолжать оборону Бахмута.
Что за этим последует мы не знаем. Однако, мы предполагаем, что Залужный имеет некий план, который будет реализован в ближайшее время. В ходе реализации плана, Сырский выступит исполнителем воли Залужного, а не самостоятельной фигурой. Таким образом Залужный поставит ОП шах и мат. Он не только разобьет планы ОП, но и не даст им ввести в игру новую фигуру, вместо уже удобного для Залужного Сырского. Ермак сделать с этим не может вообще ничего. Специалисты по пиару и сериалам - полные профаны на поле боя.
Следим за событиями, они обещают нам много неожиданностей.
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10.03.2023 14:24 Ответить
Как бы Залужный подыгрывает власти. Он конформист. Он в системе кучу лет. Не надо делать с него борца-революционера. Тем не менее я вот вполне допускаю что он хотел вывода и из Северодонецка, и из Бахмута потому что это отвечает его профилю. Он страховщик, а не любитель рискованных сценарией. Так что лучше подуть на воду. Украине, кстати, очень повезло что Залужный именно такой типаж.
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10.03.2023 14:25 Ответить
Залужний аполітичний і просто добре робить те що потрібно. І аж ніяк не претендує на роль революціонера. Сєверодонецьк також перемолов кістки оркам, на сьогодні це робить Бахмут. Що хотів чи не хотів Залужний знає тільки Залужний
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10.03.2023 15:06 Ответить
Спасибо Разумкову. Гению украинской политики.
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10.03.2023 14:26 Ответить
ну, і йому також кортить примазатися до слави Залужного... А кому не кортить?
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10.03.2023 14:29 Ответить
Просто он дурак и все что он пишет это глупости.
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10.03.2023 14:31 Ответить
Ні, ІQ в нього вище середного, значно вище. І, навіть, якщо перегинає на "глупості" - то десь там і реалізм в підгрунті.
До речі: "дурак"-політтехнолог не забезпечив би 30% в першому турі 2019р. і 43% щойноствореній політичній силі. Там, щоправда, Г+Г і серіал зіграли визначну роль - але ж в 2002-му ті ж самі обставини забезпечили ЗаЄду лише 12%... Так що десь половина успіху зелених - заслуга Разумкова...
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10.03.2023 14:37 Ответить
Більше того - рішення прийнято з прицілом на майбутнє - З часом доведеться знову вибивати рашистів з Бахмуту.
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10.03.2023 14:30 Ответить
Були б такі обережні коли здавали Маріуполь. Так ні! Поспішали, бо там було багато патріотів!
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10.03.2023 15:50 Ответить
Маляр несет очередной бред.
1. То, что у разных людей разные мнения - это нормально. Мы не *********.
2. Конфликты - это нормально. Главное, чтобы побеждало здравомыслие.

"Насправді все навпаки. Про що свідчить співвідношення загиблих - в них у декілька разів вище, та тактика бойових дій. Джерело:

Это вообще шедевр.
Причем тут возможный конфликт и кол-во наших потерь? И при чем тут "тактика" и какая "тактика", если мы пол-года в глухой обороне?
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10.03.2023 14:23 Ответить
Істина народжується у суперечці.
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10.03.2023 14:25 Ответить
Это верно если спорить и отставить свое мнение. А если "чегоизволите", то ... получается Резников с яйцами по 17.
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10.03.2023 15:42 Ответить
>какая "тактика", если мы пол-года в глухой обороне?


Це дуже тупе питання. Тупіше не вигадаєш.
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10.03.2023 18:13 Ответить
И в чем, конкретно, "тупость" заключается? Или ты очередной "пердануть и в кусты"?
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10.03.2023 18:20 Ответить
Істина народжується у суперечці.
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10.03.2023 14:23 Ответить
********!
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10.03.2023 14:31 Ответить
Може хтось до цього часу не знав хто є зрадник в цій країні.
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10.03.2023 15:47 Ответить
Zєлєнський і єрмак все списують на кацапів, мародера рєзнікова теж обманули кацапи?зєлєнські скоти завжди шукають цапа відбувайла всі в гімні а клоун дартанян.
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10.03.2023 14:25 Ответить
Є такий наймит Януковича Т. Чорновіл. Так в того вже мозолі в горлянці від оповідок як Зеленський воює проти Залужного.
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10.03.2023 14:25 Ответить
А Зеленский не наймит Януковича?
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10.03.2023 14:30 Ответить
Тарас - дуже розумна людина. Шкода, що працює на росіян.
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10.03.2023 14:58 Ответить
У Вас усе Хвейк, що не відповідає поглядам офісо-президентської республіки.
Подивіться в очі Українському Герою, і дайте йому відповідь, за яку Україну він боровся і можливо віддасть життя? Будьте чесні з ним і з собою. За брехню і гешефти ?
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10.03.2023 14:27 Ответить
маляр,ти сама перша провокаторша! Давно на передовій вже не командувала...чи забула?
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10.03.2023 14:29 Ответить
Вона на службі у резнікова.
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10.03.2023 14:35 Ответить
зєлєнський зрадник, він і його хазяїн єрмак завербовані кацапами. З цього треба виходити при оцінці всього що іде з оп і міністерств.
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10.03.2023 14:29 Ответить
День Гімн України. Знову передивилася відео, літом, Донбас. Якщо до сих пір Україна стоїть,бореться, відвойовує, піднімається з руїн,не може бути нічого важливішого чим Перемога. Я подивилася багато інформації відносно стосунків цих трьох. Так хоче мордор,але Генерали Залужний і Сирський-це Генерали майбутнього, Генерали України а зе, то це пройде.
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10.03.2023 14:32 Ответить
Заслужений захищає Україну, зеленський здає. Отакі розбіжності.
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10.03.2023 14:34 Ответить
Писали про це поважні іноземні видання, то вони всі автоматом стали ІПСО. А лупоока брехуха, єдиний талант якої ,дивитись в рота хазяїну, то істина.
На чорне кажуть біле і навпаки ті, що брешуть з першого дня війни. Остогидла ця спікерша з кожної праски, зіпсувалась давно, вийшла у тираж, давайте нову. А як там плеємяш "снайпер", вже ще фіктивно служить?
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10.03.2023 14:36 Ответить
Писали про це тільки сцяні пропутинські балаболи.
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10.03.2023 18:06 Ответить
Годі вже тролити у коментарях і вестися на тролінг. Навіть Порошенко вже спростував ворожу пропаганду щодо Зеленського та оборони Бахмуту
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10.03.2023 14:37 Ответить
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10.03.2023 14:39 Ответить
москалі чого розкудахтались..як переживають лапотніки..скікіі коментів аналітіків репоедів..не діждетесь
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10.03.2023 14:42 Ответить
треба визнати, дещо в інформаційній війні кацапам таки вдається. Наше суспільство, на тлі політичних вподобань, здатне вірити будь яким вкидам. Люди, в нас один ворог зараз, немає ворога Порошенко, або ворога Зеленського. Є тільки один ворог - росія!. Всі політичні вподобайки вирішимо після перемоги! Бо скажу чесно, на побутовому рівні вже реально обговорюють цю "зраду", сама чула і зіткнулась з цими нісенітницями. Поки Порох не спростував особисто цю спробу кацапів знову нас розділити. Не нехтуйте інформаційною безпекою! Бо з засраними мізками важко перемогти.
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10.03.2023 14:44 Ответить
Ворог не мав б ні одного шансу якби теперішня влада не загрузла в брехні і корупції...
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10.03.2023 16:43 Ответить
Поглядів Зеленського ,чи того ,хто пише тексти Зеленському..????
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10.03.2023 14:46 Ответить
слухи о том что найвелычниший снимает только видосы п@здеж
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10.03.2023 14:48 Ответить
Так, він гидить скрізь де тільки може!
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10.03.2023 15:42 Ответить
Нема диму без вогю, а ще кажуть шила в мішку не заховаэш. Тому розбіжності є і будуть, їх не може не бути з таким телепнем як Zэльонський.
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10.03.2023 15:07 Ответить
Ну Маляр точно можна довіряти)))
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10.03.2023 15:07 Ответить
Ну це вже крінж, якщо на такі базові речі без Маляр клепки не вистачає ідентифікувати москальску вкидоту.....
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10.03.2023 18:11 Ответить
Зелені вже так забрехалися в усьому, що навіть коли вони скажуть правду, їм вже просто ніхто не повірить, крім тупих зебілів.
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10.03.2023 15:13 Ответить
Зелю нельзя допускать в Генштаб, чтобы разговоров таких не было ! А он устраивает заседания ставки с участием шпионов России.
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10.03.2023 15:40 Ответить
хто був на нарадах той знає
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10.03.2023 16:01 Ответить
Вот ***** и есть фейк как Верховный Главнокомандующий.
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10.03.2023 16:26 Ответить
Чи є розбіжності чи немає відповідь дать час...



https://nv.ua/ukr/ukraine/events/bahmut-na-zahodi-vvazhayut-shcho-oborona-mista-mozhe-trivati-shche-misyac-novini-ukrajini-50309296.html Перемога для України - це не лише деокупація населених пунктів, а й масове знищення росіян та їхньої техніки, яке нині відбувається в районі Бахмута.

Чи є розбіжності чи немає відповідь дать час..."тонкість" в характері боїв.

Про якість новин в Україні...

Росія зараз не використовує повітряний простір Білорусі!! для атак по Україні, - Ігнат Джерело:

По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31 у Білорусі!!!


Зранку 10 березня в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Джерело:
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10.03.2023 17:10 Ответить
Ти на спамбота схожий, який заголовки рандомних новин перепощує.
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10.03.2023 18:08 Ответить
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10.03.2023 17:25 Ответить
Та ладно. Хто не знає, що зеля комплексує на фоні Залужного.
Про нього майже і не згадує. Не зустрічається. ОПа взагалі би це прізвище забула. У них фаворит Сирський.
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10.03.2023 17:56 Ответить
Всім пох на зєліни частні комплекси.
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10.03.2023 18:09 Ответить
- дискредитують особисто Командувача сухопутних військ; Джерело:
Що ані трохи нікого не бентежить
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10.03.2023 17:57 Ответить
--- Навіть із замусоленого дивана нам /залишковим--27%/ видко . як ЗЕ-- коміки .аж пихтять. пропихуючи .до командного олімпу Юпітера власного "ЗЕ- стратега"--Сирського... Достатньо було одного погляду. як він / під хіхоньки / нагороджував воїнів.захисників Бахмута. щоб переконатися у його НЕЩИРОСТІ.../ніби щойно отримав роль- із гримерської -95 кварталу.../
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10.03.2023 18:19 Ответить
Тобто коловорот зелених рил на марафоні - то ІПСО агентів ×уйла. І не посперечаєшся.
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10.03.2023 20:59 Ответить
Зеля как только слышит,что то что не хочет слышать так сразу говорит,что эти инфу кремль раздувает
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10.03.2023 22:45 Ответить
а що хтось може цій маляр повірити?
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12.03.2023 18:30 Ответить
 
 