Фейки о "разногласиях взглядов" Зеленского, Залужного и Сырского по Бахмуту - информатака врага, - Минобороны

Враг запускает дезинформацию о том, что президент Владимир Зеленский, главнокомандующий Валерий Залужный и Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский имеют разные позиции по поводу решений относительно Бахмута.

Об этом сообщила в телеграм-канале заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

"Фиксируем очередную информационную атаку врага по Бахмуту", - отметила она.

По словам Маляр, технология выглядит так:

- запускают большое количество якобы инсайдерской информации о якобы противоречиях между военно-политическим руководством относительно решений по Бахмуту. То есть о том, что вроде бы президент, Залужный и Сырский имеют разные позиции относительно решений по Бахмуту. Это не так;

- дискредитируют лично Командующего сухопутными войсками;

- придумывают политические подтексты военных решений;

- пытаются показать, что они своих берегут, а наше командование якобы не считается с жизнями. В действительности все наоборот. О чем свидетельствует соотношение погибших (у них в несколько раз выше) и тактика боевых действий.

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Маляр также акцентирует внимание, что цель распространения такой информации:

- посеять в нашем обществе дискуссию о том, стоит ли защищать Бахмут. Делают они это путём вбросов о неважности этого направления. Но, учитывая, сколько информационных усилий и ресурсов они в этом задействовали - именно они считают это направление стратегическим;

- посеять сомнение и недоверие к нашим военным решениям и принимающим их людям. В эту ловушку наше демократическое общество всегда попадает.

"Но во время войны мы должны просто доверять решениям военных. Это их ответственность", – резюмирует Маляр.