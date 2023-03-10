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Новости Агрессия России против Украины Война
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Держать Бахмут важно по нескольким причинам, одна из которых информационно-психологическая, - Череватый

сергій,череватий

Бахмут нужно удерживать, потому что это оказывает информационно-психологическое давление на врага. Кроме того, оккупанты теряют там свои лучшие подразделения.

Об этом в эфире телемарафона заявил пресс-секретарь Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый, сообщает Цензор.НЕТ.

Оборона Бахмута, по словам Череватого, важна по нескольким причинам: Здесь несколько аспектов, начиная с военного: там обескровливается противник, выбиваются его лучшие подразделения. И также морального, ведь так называемая "вторая армия мира" не может взять районный центр, это очень мощный информационно-психологический фактор на их командиров и военнослужащих, понимающих, что ими просто бездарно командуют".

Текущую ситуацию в Бахмуте он описал так: Противник пытается и дальше проводить наступательные действия на Купянско-Лиманском и Бахмутском направлениях, Бахмут - главное место его удара.Только за эти сутки в районе Зализнянского, Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, самого Бахмута, Ивановского он пытался проводить штурмовые действия, совершил 188 обстрелов ствольной и реактивной артиллерией, 57 боеприкосновений произошло на этом направлении".

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По его словам, в районе Бахмута произошло 20 обстрелов и 23 боестолкновения. Враг потерял 191 военнослужащего убитыми, 319 ранеными только на Бахмутском направлении.

"Также на Купянско-Лиманском направлении произошло 347 обстрелов, это направление - "рекордсмен" по использованию врагом артиллерийских и реактивных систем залпового огня, произошло пять авиастолкновений, 35 врагов убиты, 55 ранены. Также мы там наблюдаем в течение нескольких недель попытки использовать бронетехнику, которая ежесуточно уничтожается, и эти сутки не стали исключением: подбиты два танка Т-72 и два БМП-2", - сообщил Череватый.

Бои за Бахмут продолжаются с августа прошлого года. Только за минувшие сутки произошло 128 обстрелов и 41 боевое столкновение. По разным оценкам оккупанты потеряли от 20 000 до 30 000 человек во время попыток захватить город.

Смотрите: Выманивали деньги у родственников погибших украинских защитников: СБУ в Одесской области ликвидировала мошенническую схему. ФОТОрепортаж

Бахмут (1604) ВСУ (6699) Череватый Сергей (100)


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Топ комментарии
+19
Ніхто не рахує скільки втрачає Україна у Бахмуті.
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10.03.2023 14:37 Ответить
+15
Оборона Бахмута показує саме головне:
Якби не було розміновано Кримський перешийок, не були відведені війська з Харківщини, Сумщини, Чернігівщини, від кордону з БРСР, то ніяких втрат в Бучі, Бородянці, Ізюмі, Маріуполі, Харкові - не було б! Не був би захоплений Херсон та ЗАЕС, не було б зрівняних з землею сіл, міст та містечок і не було б фортеці Бахмут!

А все це - на совісті шобли дерьмаківців з ширмою щоневтікла, які зараз посилено шукають цапів-відбувайлів по всіх напрямках.
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10.03.2023 15:29 Ответить
+13
Та дістали вже! Задовбали! Ну не голосував я за Зеленського, а половину його шобли, особливо Гетманцева, взагалі треба в тюрягу. Але якого біса досікались до Бахмуту? Якого біса триндите про постійну потребу його здати кацапам? Якого чорта розганяєте зраду? Рахувати усі вміють - на кожного нашого героя, який загинув там припадає 5 кацапів! Якщо кацапів вибили 25000, то значить, що наших загинуло 5000. Це жах! Війна це жах! Але невже хтось знає, як зробити так, щоб наші не гинули? Ну не можливо це зробити ніяк, невже це не зрозуміло! Чи ви думаєте, що якщо наші відійдуть з Бахумута в поля, це щось змінить? Хай хтось отут прямо напише, куди відійти і де стати, щоб наші не гинули і скаже прийнятні для нього втрати.
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10.03.2023 15:26 Ответить
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Дубово-Василівка тимчасово втрачена. Пам'ятаю було до березня взяти Бахмут...Дідька вам лисого, москалі,а не Бахмут
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10.03.2023 14:34 Ответить
А скільки ми втрачаємо, кого вони втрачають падло зеківське, а ми найкращих, обороняти Бахмут треба поки є шляхи доставляння, але коли вони під обстрілом, це вже проблема.
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10.03.2023 14:37 Ответить
Судячи з цього повідомлення на двох основних напрямках орки втратили 226 загиблими. І про таке Череватий кожен день каже.
Звідки у зведеннях Генштабу з'являється оптимістичні до тисячі і більше жмурів кацапських? Чого їх жаліти?
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10.03.2023 17:11 Ответить
Ніхто не рахує скільки втрачає Україна у Бахмуті.
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10.03.2023 14:37 Ответить
От і ти не рахуй🤔 Хочеш рахувати,- марш в окопи, а констатувати з дивана оно кааанєшна спааадручнєє, ась констататор хєров😝😝😝😝😜🤪
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10.03.2023 14:46 Ответить
павлік, послухай і уважно подивись це відео. Там є світлини одного з багатьох війскових цвинтарів. Не буду казати де, але це все після 24. - https://www.facebook.com/VitaliiKimODA/videos/1667631136933406 https://www.facebook.com/VitaliiKimODA/videos/1667631136933406

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10.03.2023 15:05 Ответить
Ну, так чераватому запропонуй піти в окопи!
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10.03.2023 15:50 Ответить
А яка альтернатива тому кладовищу? Можете запропонувати?
Хіба Папа римський назвав Путіна звіром апокаліпсису, а Гундяєва - лжепророком. Чи Ви думаєте, що він не знає, хто вони такі?
Царський уряд Наполеона під час битви на Березині із Росії випустив. А потім ще додатково поклали величезну кількість солдатів. І все - заради високих державних інтересів.
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10.03.2023 15:54 Ответить
Ті папи, самі протягом століч стояли у голові Крестових походів та давали згоду знищувати міліони людей, та збагачення своїх приходів за їх рахунок, хоч і іншої віри. То для мене папи не є прикладом. Для мене альтернатива - це велика кількість ******** зброї і можливість нищити загарбників, а не зустрічати з ними Новий рік з холодцем, як це пропонував презедент України.
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10.03.2023 16:07 Ответить
А один папа взагалі оргії робив на весь Рим, запрошував еліту і поставляв туди дітей... А інквизиція скільки людей спалили, а індульгенція коли можна було любий гріх відкупити грошима...
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10.03.2023 16:39 Ответить
Вірно. Папи продовжували справу Риму по завоюванню світу, тільки іншими методами. До того ж з часів Івана ІІІ в Московії взялись активно перетворювати Москву на Рим, який дуже хоче нас з'їсти.
А президент України, мабуть, вирішив зіграти роль холодця на Новий рік, бо та сторона більше 20 років працювала над тим, як відновити Російську імперію в якомусь новому форматі.

До речі, в українців є властивість ругати москалів, але в той же час бажати зустрічати з ними Новий рік, а в росіян є властивість розповідати про братерство, а потім йти і спокійно вбивати.
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10.03.2023 18:03 Ответить
Тролі ще й як рахують. Хоч вони і на лубянці, але їх український брат, друг чи сослуживець точно знає, скільки вже загибло і що відношення наших втрат до ворожих близьке до 1:1
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10.03.2023 15:35 Ответить
Є лжеальтернатива нашим втратам - "пєрєстать стрелять", тобто капітулювати, здатись москалям. Але майте на увазі, що : майже всі будуть "раскулачени", більше половини здорового населення виробничих спеціальностей вивезуть до Сибіру, на їхні заводи. Ну а тих хто проти війни і для кого особистий розвиток важливіший за долю країни протягом тижня забриють в чмобіки, бо в ррахи дуже багато колоніальних планів - поїдете вмирати в Грузію, Азербайджан і т.д. і т.п.
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10.03.2023 16:17 Ответить
Є ще одна альтернатива-дати людям право самім вирішувати свою долю-відкрити кордони і зробити мобілізацію добровільною,як вам така альтернатива?
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10.03.2023 16:32 Ответить
Альтернатива ідіота.
Всі країни на котрих напали проводять примусову мобілізацію чоловіків.
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11.03.2023 02:00 Ответить
*******. Але в Українців вибір невеликий:
1. Загинути захищаючи країну або перемогти.
2. Загинути з зв'язаними руками від рашиських нелюдей.
3. Стати слухняним рабом (смєшним х4хлом)рашистів.
Все.
Вам якій до вподоби?
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11.03.2023 02:02 Ответить
Чому ви за всіх українців обираєте?Мені наприклад,довподоби такий вибір:зї.атися до Британії, сидіти у Лестері та час від часу на Цензорі навчати українців любити Батьківщину.Як вам такий вибір,пане Олексій?
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11.03.2023 09:56 Ответить
То сйо#уйся якщо бажаєш.
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11.03.2023 21:46 Ответить
Бахмут для кацапов как Париж. Все хотят увидеть.
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10.03.2023 14:38 Ответить
І в мішок,здохнуть
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10.03.2023 14:59 Ответить
Монах Инок: "Бахмут для кацапов, как Париж. Все хотят увидеть."

Известный афоризм Ильи Эренбурга в полном виде выглядит так:

"Увидеть Париж и умереть".

Было бы замечательно, если бы подобный слоган стал боевым девизом всех ордынских орков под Бахмутом:

"Увидеть Бахмут и умереть".
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10.03.2023 16:05 Ответить
Та да вторая армия мира не может райцентр взять за 2 месяца "великого" наступления......а помните нам рисовали нападение на Харьков Чернигов Киев....кто-то предпологал удар по западной Украине отрезать логистику по доставке западной помощи....ахаха

СВО идёт строго по плану,потерь нет(с)
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10.03.2023 14:49 Ответить
я дуже добре пам'ятаю як в лютому 22 вони в групах обговорювали переваги "баб" в Одесі, Харкові, Києві і як відповідно вони будуть їх "трахать", і хто б куди спочатку поїхав

запам'ятав назавжди, буду пригадувати при кожній можливості для помсти, і кожному раджу робити те саме
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10.03.2023 15:00 Ответить
так, війна - це не тільки математика, але й психологія
тому не можна допомагати ворогу
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10.03.2023 14:51 Ответить
Сначала пукали, что Бахмут стратегически не важен.
Теперь, когда поступила команда его держать любой ценой и не допустить информационной зрады со сдачей, он внезапно стал воротами в остальную Украину.
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10.03.2023 15:02 Ответить
Зебіли вірять товаришам політрукам. А коли військовий на Громадському каже, що 3 дні підготовки у Харкові, 2 рожки відстріляли і гинуть першими у Бахмуті, то це ІПСО.
Сходіть хоч у театр на Подолі хоч раз в житті, подивіться 1984, може мозок ввімкнеться.
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10.03.2023 15:09 Ответить
Як прокручувати в Росії культ свого фюрера на фоні декорацій другої світової війни, так воно і виходить: битва за Київ, битва за Бахмуту, "леопардова коаліція". Замість "трьох днів"- три вирішальні битви.
А Мінські угоди = Мюнхенські угоди, з Обамою у ролі Чемберлена.
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10.03.2023 15:13 Ответить
Влада очищує Україну від українців.Бахмут потрібно залишати і відходити на вже підготовлені та облаштовані позиції.
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10.03.2023 15:15 Ответить
Схоже тролі вирішили очистити Україну від захисників та міст-фортець і взяти нас без бою. Як вони нас чекають на облаштованих позиціях у Львові
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10.03.2023 15:34 Ответить
Україну потрібно очищати від зебілів, щоб вони не облаштовували бойові позиції у Львові.А ще не допускати їх на будь-які вибори,на протязі 50 років.
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10.03.2023 18:13 Ответить
Та дістали вже! Задовбали! Ну не голосував я за Зеленського, а половину його шобли, особливо Гетманцева, взагалі треба в тюрягу. Але якого біса досікались до Бахмуту? Якого біса триндите про постійну потребу його здати кацапам? Якого чорта розганяєте зраду? Рахувати усі вміють - на кожного нашого героя, який загинув там припадає 5 кацапів! Якщо кацапів вибили 25000, то значить, що наших загинуло 5000. Це жах! Війна це жах! Але невже хтось знає, як зробити так, щоб наші не гинули? Ну не можливо це зробити ніяк, невже це не зрозуміло! Чи ви думаєте, що якщо наші відійдуть з Бахумута в поля, це щось змінить? Хай хтось отут прямо напише, куди відійти і де стати, щоб наші не гинули і скаже прийнятні для нього втрати.
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10.03.2023 15:26 Ответить
Співвідношення втрат 1/5 - данні американської розвідки. І ми їм більше довіряємо, ніж черговим розповідям про "шашлики в має".
Що зробити? Український уряд мав витрачати зусилля і кошти ще з 2003 року на перехід співіснування Росії і України з імперського проекту до двох окремих національних проектів. Знання - це сила!
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10.03.2023 16:23 Ответить
Оборона Бахмута показує саме головне:
Якби не було розміновано Кримський перешийок, не були відведені війська з Харківщини, Сумщини, Чернігівщини, від кордону з БРСР, то ніяких втрат в Бучі, Бородянці, Ізюмі, Маріуполі, Харкові - не було б! Не був би захоплений Херсон та ЗАЕС, не було б зрівняних з землею сіл, міст та містечок і не було б фортеці Бахмут!

А все це - на совісті шобли дерьмаківців з ширмою щоневтікла, які зараз посилено шукають цапів-відбувайлів по всіх напрямках.
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10.03.2023 15:29 Ответить
Навряд. НАТО (читай американцям) не вигідне посилення московитів на Чорному морі. А саме це і сталося після пробивання "сухопутного коридору". А посилення рашистів в чорноморському регіоні - то аж ніяк не уникнення загрози більшої війни, а навпаки: можлива нова агресія проти Грузії, погрози всім країнам чорноморського басейну і т.п. І вже хто-хто, а американці це точно розуміли тоді. І зараз розуміють.
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10.03.2023 20:49 Ответить
Американці брали участь в "оманських" домовленностях? Чи ви щось інше маєте на увазі?
Посилання на, бодай, "жовту пресу" з цього приводу можна? Дуже прошу...
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10.03.2023 22:29 Ответить
Це ж кремлівський бот трампіст вже розпочав передвиборчу кампанію свого рудого додіка. Колишній vedana , zlata dura зараз мафка.
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10.03.2023 22:36 Ответить
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10.03.2023 22:23 Ответить
У війні з росією ми досягли величезної психологічної перемоги над ворогом і не можна недооцінювати саме психологічну перемогу і треба не лише радіти тому, що ворог втратив бойовий дух, а і постійно користуватися плодами цієї перемоги. Бахмут, Вугледар стали для ворога справжнім нічним кошмаром, символами смерті, місцями звідки вже не повертаються. Хоч і дуже важко нам було і зараз важко знищувати смертників, але ми повинні розуміти, що ці смертники, як іх багато не було становлять меншість ворожого війська, а більшість - не багато ні мало сотні тисяч чмобіків вже не переступить через тіла цих смертників і буде лише бунтувати та тікати з полю бою. І ця психологічна перемога як паралізує більшість ворожих сил, так і надасть нам сил у найважчу годину, бо ми повинні розуміти, що більшість чмобіків не хоче вмирати за ху#ла та олігархів і ворожий насту неодмінно захлинеться через небажання більшості воювати, яке вона постійно доводить на справах
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10.03.2023 15:32 Ответить
Так точно,товаріщ палітрук!
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10.03.2023 16:38 Ответить
Саме жахливе в цій ситуації, що Зеленський поліз напряму керувати військами, наче він щось в цьому тямить, мабуть думає створити собі імідж, "сталевого полководця", а насправді вчиняє ще один злочин проти України, а ще можливий варіант, що продовжують виконуватись "Оманські домовленості" і ЗСУ таким чином втрачають ресурси для весняного наступу! В любому випадку Зеленський руки геть від збройних сил! Тільки військові мають вирішувати де наступати, а де відступати зберігаючи дорогоцінні життя наших героїв!!!
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11.03.2023 01:47 Ответить
Що спускаємось до рівня рашистів, щоб заради інформаційної картинки гробити наших людей?
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10.03.2023 15:56 Ответить
Информационно-психологическая причина? То есть, у кого круче яйца: у путина или Зеленского. Только гибнут бойци каждую минуту. Даже если 1:6 то огромные потери
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10.03.2023 16:18 Ответить
Краще би такої х.рні не ляпав,психОЛУХ.Мовчите ,робіть все та молитесь,щоб всі втрати через ваші дії були виправданими...
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10.03.2023 16:44 Ответить
Є думка, що інформаційний спокій Бубочки не остання причина того, що Україна вимушена ціною численних і тяжких втрат утримувати Бахмут.
Хочеться помилитися, і ми скоро побачимо якісь несподівані контратаки по флангах противника.
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10.03.2023 18:50 Ответить
Зачем так много букв, можно коротко "Бахмут це пиар".
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10.03.2023 22:23 Ответить
Мільйона артилерійських снарядів 155-го калібру Україні має вистачити на строк від трьох до п'яти місяців війни, сказав високопосадовець Європейського Союзу на брифінгу в Брюсселі у п'ятницю, 10 березня. Ця оцінка розходиться з офіційною оцінкою Києва, де вважають, що мільйон снарядів буде витрачено за два місяці. Чиновник ЄС зазначив, що він розраховує на досить швидкий вихід України із нинішньої фази війни, в якій артилерія відіграє вирішальну роль. "Чим більш оборонну позицію займає сторона збройного конфлікту, тим більше снарядів їй потрібно. Однак завдяки світовій підтримці Україна вийде з цієї позиції", - пояснив він.

Проте до того, як Україна зможе перейти в контрнаступ із отриманими від союзників системами озброєнь, ********** їй потрібні терміново. Скільки резервів залишається у країн Євросоюзу, невідомо, адже це засекречена інформація, однак у Брюсселі кажуть, що деякі країни не мають вже майже нічого. Та автори плану сподіваються, що всі снаряди, які є в наявності, країни-члени передадуть Києву, і готові гарантувати їм заповнення резервів.

DW
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11.03.2023 00:31 Ответить
 
 