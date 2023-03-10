Держать Бахмут важно по нескольким причинам, одна из которых информационно-психологическая, - Череватый
Бахмут нужно удерживать, потому что это оказывает информационно-психологическое давление на врага. Кроме того, оккупанты теряют там свои лучшие подразделения.
Об этом в эфире телемарафона заявил пресс-секретарь Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый, сообщает Цензор.НЕТ.
Оборона Бахмута, по словам Череватого, важна по нескольким причинам: Здесь несколько аспектов, начиная с военного: там обескровливается противник, выбиваются его лучшие подразделения. И также морального, ведь так называемая "вторая армия мира" не может взять районный центр, это очень мощный информационно-психологический фактор на их командиров и военнослужащих, понимающих, что ими просто бездарно командуют".
Текущую ситуацию в Бахмуте он описал так: Противник пытается и дальше проводить наступательные действия на Купянско-Лиманском и Бахмутском направлениях, Бахмут - главное место его удара.Только за эти сутки в районе Зализнянского, Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, самого Бахмута, Ивановского он пытался проводить штурмовые действия, совершил 188 обстрелов ствольной и реактивной артиллерией, 57 боеприкосновений произошло на этом направлении".
По его словам, в районе Бахмута произошло 20 обстрелов и 23 боестолкновения. Враг потерял 191 военнослужащего убитыми, 319 ранеными только на Бахмутском направлении.
"Также на Купянско-Лиманском направлении произошло 347 обстрелов, это направление - "рекордсмен" по использованию врагом артиллерийских и реактивных систем залпового огня, произошло пять авиастолкновений, 35 врагов убиты, 55 ранены. Также мы там наблюдаем в течение нескольких недель попытки использовать бронетехнику, которая ежесуточно уничтожается, и эти сутки не стали исключением: подбиты два танка Т-72 и два БМП-2", - сообщил Череватый.
Бои за Бахмут продолжаются с августа прошлого года. Только за минувшие сутки произошло 128 обстрелов и 41 боевое столкновение. По разным оценкам оккупанты потеряли от 20 000 до 30 000 человек во время попыток захватить город.
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Звідки у зведеннях Генштабу з'являється оптимістичні до тисячі і більше жмурів кацапських? Чого їх жаліти?
Хіба Папа римський назвав Путіна звіром апокаліпсису, а Гундяєва - лжепророком. Чи Ви думаєте, що він не знає, хто вони такі?
Царський уряд Наполеона під час битви на Березині із Росії випустив. А потім ще додатково поклали величезну кількість солдатів. І все - заради високих державних інтересів.
А президент України, мабуть, вирішив зіграти роль холодця на Новий рік, бо та сторона більше 20 років працювала над тим, як відновити Російську імперію в якомусь новому форматі.
До речі, в українців є властивість ругати москалів, але в той же час бажати зустрічати з ними Новий рік, а в росіян є властивість розповідати про братерство, а потім йти і спокійно вбивати.
Всі країни на котрих напали проводять примусову мобілізацію чоловіків.
1. Загинути захищаючи країну або перемогти.
2. Загинути з зв'язаними руками від рашиських нелюдей.
3. Стати слухняним рабом (смєшним х4хлом)рашистів.
Все.
Вам якій до вподоби?
Известный афоризм Ильи Эренбурга в полном виде выглядит так:
"Увидеть Париж и умереть".
Было бы замечательно, если бы подобный слоган стал боевым девизом всех ордынских орков под Бахмутом:
"Увидеть Бахмут и умереть".
СВО идёт строго по плану,потерь нет(с)
запам'ятав назавжди, буду пригадувати при кожній можливості для помсти, і кожному раджу робити те саме
тому не можна допомагати ворогу
Теперь, когда поступила команда его держать любой ценой и не допустить информационной зрады со сдачей, он внезапно стал воротами в остальную Украину.
Сходіть хоч у театр на Подолі хоч раз в житті, подивіться 1984, може мозок ввімкнеться.
А Мінські угоди = Мюнхенські угоди, з Обамою у ролі Чемберлена.
Що зробити? Український уряд мав витрачати зусилля і кошти ще з 2003 року на перехід співіснування Росії і України з імперського проекту до двох окремих національних проектів. Знання - це сила!
Якби не було розміновано Кримський перешийок, не були відведені війська з Харківщини, Сумщини, Чернігівщини, від кордону з БРСР, то ніяких втрат в Бучі, Бородянці, Ізюмі, Маріуполі, Харкові - не було б! Не був би захоплений Херсон та ЗАЕС, не було б зрівняних з землею сіл, міст та містечок і не було б фортеці Бахмут!
А все це - на совісті шобли дерьмаківців з ширмою щоневтікла, які зараз посилено шукають цапів-відбувайлів по всіх напрямках.
Посилання на, бодай, "жовту пресу" з цього приводу можна? Дуже прошу...
Хочеться помилитися, і ми скоро побачимо якісь несподівані контратаки по флангах противника.
Проте до того, як Україна зможе перейти в контрнаступ із отриманими від союзників системами озброєнь, ********** їй потрібні терміново. Скільки резервів залишається у країн Євросоюзу, невідомо, адже це засекречена інформація, однак у Брюсселі кажуть, що деякі країни не мають вже майже нічого. Та автори плану сподіваються, що всі снаряди, які є в наявності, країни-члени передадуть Києву, і готові гарантувати їм заповнення резервів.
DW