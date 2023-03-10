Держать Бахмут важно по нескольким причинам, одна из которых информационно-психологическая, - Череватый

Бахмут нужно удерживать, потому что это оказывает информационно-психологическое давление на врага. Кроме того, оккупанты теряют там свои лучшие подразделения.

Об этом в эфире телемарафона заявил пресс-секретарь Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый, сообщает Цензор.НЕТ.

Оборона Бахмута, по словам Череватого, важна по нескольким причинам: Здесь несколько аспектов, начиная с военного: там обескровливается противник, выбиваются его лучшие подразделения. И также морального, ведь так называемая "вторая армия мира" не может взять районный центр, это очень мощный информационно-психологический фактор на их командиров и военнослужащих, понимающих, что ими просто бездарно командуют".

Текущую ситуацию в Бахмуте он описал так: Противник пытается и дальше проводить наступательные действия на Купянско-Лиманском и Бахмутском направлениях, Бахмут - главное место его удара.Только за эти сутки в районе Зализнянского, Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, самого Бахмута, Ивановского он пытался проводить штурмовые действия, совершил 188 обстрелов ствольной и реактивной артиллерией, 57 боеприкосновений произошло на этом направлении".

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По его словам, в районе Бахмута произошло 20 обстрелов и 23 боестолкновения. Враг потерял 191 военнослужащего убитыми, 319 ранеными только на Бахмутском направлении.

"Также на Купянско-Лиманском направлении произошло 347 обстрелов, это направление - "рекордсмен" по использованию врагом артиллерийских и реактивных систем залпового огня, произошло пять авиастолкновений, 35 врагов убиты, 55 ранены. Также мы там наблюдаем в течение нескольких недель попытки использовать бронетехнику, которая ежесуточно уничтожается, и эти сутки не стали исключением: подбиты два танка Т-72 и два БМП-2", - сообщил Череватый.

Бои за Бахмут продолжаются с августа прошлого года. Только за минувшие сутки произошло 128 обстрелов и 41 боевое столкновение. По разным оценкам оккупанты потеряли от 20 000 до 30 000 человек во время попыток захватить город.

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