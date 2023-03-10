НАБУ сообщило о подозрении в попытке завладения 8 га земли в Киеве нардепу Исаенко
НАБУ и САП сообщили о подозрении в попытке завладения земельным участком в Киеве площадью 8 га действующему народному депутату Украины и еще трем лицам.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
"10 марта 2023 года НАБУ и САП сообщили народному депутату Украины IX созыва и еще трем лицам о подозрении в попытке завладения земельным участком площадью 8 га в столице. Действия всех лиц квалифицированы по ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины. Среди подозреваемых:
- народный депутат Украины IX созыва;
- эксзаместитель руководителя Аппарата Верховной Рады Украины – управляющий делами;
- бывший директор и работник ГП "Государственный строительный комбинат Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины" ("Госбудкомбинат").
Двум лицам – экс-заместителю руководителя Аппарата ВРУ и экс-работнику ГП сообщили о подозрении в порядке ст. 135, ст. 278 УПК РФ, поскольку их местонахождение не установлено.
По данным следствия, в начале 2020 года у нардепа возник план завладеть участком, на котором располагался "Госстройкомбинат", чтобы в дальнейшем построить жилой комплекс. С этой целью он вступил в сговор с работниками ГП и тогдашним заместителем руководителя Аппарата ВРУ, в сферу управления которого входило упомянутое госпредприятие.
Экс-директор ГП вопреки закону и без согласования парламента провел аукцион для заключения инвестиционного договора на застройку земельного участка. В нем победила подконтрольная нардепу-организатору компания. В заключенном инвестиционном договоре размер долевого участия госпредприятия определили в сумме около 300 млн. грн. В то же время, как установили НАБУ и САП, реальная стоимость участка и имущества составила более 525 млн грн.
Впоследствии подозреваемые планировали снести здания и уничтожить имущество комбината якобы из-за их устарелости и неисправности, а также сократить работников госпредприятия. Их планам помешал наложенный в августе 2021 года по ходатайству НАБУ и САП арест на земельный участок. Благодаря этому его застройке удалось предотвратить.
Учитывая общественный резонанс, публикуем часть рассекреченных негласных следственных (розыскных) действий по этому делу", - рассказали в НАБУ.
Антикоррупционные органы не раскрывают имен подозреваемых, однако, по данным СМИ, речь идет о депутате от бывшей ОПЗЖ Дмитрия Исаенко. Также НАБУ обнародовало часть прослушки по делу, в котором упоминается собеседник "Дмитрий Валерьевич", совпадающий с именем и отчеством депутата Исаенко.
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зеленський сказав що корупції вже нема
московську агентуру він переміг
так що це все фантазії опозиції
а як що справді, то тут видно,
кому війна а кому доходи.....
14 .01.2015 - був звільнений з посади з за незаконне отримання статусу учасника АТО;
За 2019 рік задекларував готівки на 151,34 мільйона гривень: .Вага готівки депутата у стогривневих банкнотах складає 1,5 тонни.
Він - основний куратор забудовників в мінрегіонбуді , допомогав обходити будівельні норми методом ....зміни норм під конкретну ситуацію. В нашому місті він "дозволив" будівництво ЖК на клапті землі , хоча кількість паркомісць для машин була вдвічі менше від норми.
Там за кожним зам міноброни та держСекретарями такого добра, що хватить виділити земділянки усім учасникам бойових дій з 2014 року!!!
Просто щетільней треба, а не для рейтинга та ЗМІ!!
Це питання, як лакмусовий папірець для Привладних та СБУ з ДБР!!
Про майно совкових профспілок, те ж саме!
Коли ж ми Українську владу вже обиратимемо?!?!?
"НАБУ сообщило нардепу Исаенко о подозрении в попытке завладения 8 га земли в Киеве "
Для читателей важна в первую очередь фамилия того, кому сообщено подозрение, а никак не суть самого подозрения.