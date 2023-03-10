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Новости Борьба с коррупцией
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НАБУ сообщило о подозрении в попытке завладения 8 га земли в Киеве нардепу Исаенко

набу

НАБУ и САП сообщили о подозрении в попытке завладения земельным участком в Киеве площадью 8 га действующему народному депутату Украины и еще трем лицам.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

"10 марта 2023 года НАБУ и САП сообщили народному депутату Украины IX созыва и еще трем лицам о подозрении в попытке завладения земельным участком площадью 8 га в столице. Действия всех лиц квалифицированы по ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины. Среди подозреваемых:

  • народный депутат Украины IX созыва;
  • эксзаместитель руководителя Аппарата Верховной Рады Украины – управляющий делами;
  • бывший директор и работник ГП "Государственный строительный комбинат Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины" ("Госбудкомбинат").

Двум лицам – экс-заместителю руководителя Аппарата ВРУ и экс-работнику ГП сообщили о подозрении в порядке ст. 135, ст. 278 УПК РФ, поскольку их местонахождение не установлено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завершено следствие по делу о завладении Януковичем "Сухолучьем", - САП

По данным следствия, в начале 2020 года у нардепа возник план завладеть участком, на котором располагался "Госстройкомбинат", чтобы в дальнейшем построить жилой комплекс. С этой целью он вступил в сговор с работниками ГП и тогдашним заместителем руководителя Аппарата ВРУ, в сферу управления которого входило упомянутое госпредприятие.

Экс-директор ГП вопреки закону и без согласования парламента провел аукцион для заключения инвестиционного договора на застройку земельного участка. В нем победила подконтрольная нардепу-организатору компания. В заключенном инвестиционном договоре размер долевого участия госпредприятия определили в сумме около 300 млн. грн. В то же время, как установили НАБУ и САП, реальная стоимость участка и имущества составила более 525 млн грн.

Впоследствии подозреваемые планировали снести здания и уничтожить имущество комбината якобы из-за их устарелости и неисправности, а также сократить работников госпредприятия. Их планам помешал наложенный в августе 2021 года по ходатайству НАБУ и САП арест на земельный участок. Благодаря этому его застройке удалось предотвратить.

Учитывая общественный резонанс, публикуем часть рассекреченных негласных следственных (розыскных) действий по этому делу", - рассказали в НАБУ.

Антикоррупционные органы не раскрывают имен подозреваемых, однако, по данным СМИ, речь идет о депутате от бывшей ОПЗЖ Дмитрия Исаенко. Также НАБУ обнародовало часть прослушки по делу, в котором упоминается собеседник "Дмитрий Валерьевич", совпадающий с именем и отчеством депутата Исаенко.

НАБУ (4233) ВР (29286) земля (1950) Киев (25692) коррупция (8579) САП (2079) Исаенко Дмитрий (8)


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https://newsua.one/news-politics/80501-zastupnik-kerivnika-opu-tatarov-prodovzhue-pokrivati-silovikiv-yaki-goduyutsya-z.html Заступник керівника ОПУ Татаров продовжує покривати силовиків, які годуються з афери "Укрбуду"https://newsua.one/news-politics/80501-zastupnik-kerivnika-opu-tatarov-prodovzhue-pokrivati-silovikiv-yaki-goduyutsya-z.html
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10.03.2023 18:28 Ответить
+2
єта другоє!
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10.03.2023 18:30 Ответить
+2
Зеленодупі...
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10.03.2023 18:56 Ответить
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https://newsua.one/news-politics/80501-zastupnik-kerivnika-opu-tatarov-prodovzhue-pokrivati-silovikiv-yaki-goduyutsya-z.html Заступник керівника ОПУ Татаров продовжує покривати силовиків, які годуються з афери "Укрбуду"https://newsua.one/news-politics/80501-zastupnik-kerivnika-opu-tatarov-prodovzhue-pokrivati-silovikiv-yaki-goduyutsya-z.html
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10.03.2023 18:28 Ответить
єта другоє!
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10.03.2023 18:30 Ответить
От що за херня, купа слів і ні однієї хфмамілії.
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10.03.2023 18:50 Ответить
Зеленодупі...
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10.03.2023 18:56 Ответить
Депутат Ісаєнко від ОПЗЖ , а кришують його слуги нарІду 😠
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10.03.2023 21:42 Ответить
та не може бути...
зеленський сказав що корупції вже нема
московську агентуру він переміг
так що це все фантазії опозиції
а як що справді, то тут видно,
кому війна а кому доходи.....
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10.03.2023 18:58 Ответить
Офіс призедента підминає забудовників
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10.03.2023 19:18 Ответить
А боров шо, не при справах ? Все таки, довіренність керівнику апарату підписує боров. Памятається, як при разумкові боров вимагав зміни керівника апарату. Пару квартирок мало "прибігти". Ну а Діма Ісаєнко просто супер, так лапши навішати на вуха халдеїв не всякий з 95 кварталу зможе.
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10.03.2023 19:43 Ответить
2007-2015 - заступник міністра регіонального розвтку і будівництва;
14 .01.2015 - був звільнений з посади з за незаконне отримання статусу учасника АТО;
За 2019 рік задекларував готівки на 151,34 мільйона гривень: .Вага готівки депутата у стогривневих банкнотах складає 1,5 тонни.
Він - основний куратор забудовників в мінрегіонбуді , допомогав обходити будівельні норми методом ....зміни норм під конкретну ситуацію. В нашому місті він "дозволив" будівництво ЖК на клапті землі , хоча кількість паркомісць для машин була вдвічі менше від норми.
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10.03.2023 19:50 Ответить
У нього таких ділянок, як гуталіну на фабриці!!!
Там за кожним зам міноброни та держСекретарями такого добра, що хватить виділити земділянки усім учасникам бойових дій з 2014 року!!!
Просто щетільней треба, а не для рейтинга та ЗМІ!!
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10.03.2023 20:11 Ответить
За земельні ділянки та майно ДТСААФ спросіть у міністрів, куди діли??. А там майна нерухомого та земель з лісами, аеродромами та будівелями, у КОЖНІЙ ОБЛАСТІ ТА ПЛЮС РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ МАЙНО,на млрд грн, але істоти на посадах, тільки очі вирячать…
Це питання, як лакмусовий папірець для Привладних та СБУ з ДБР!!
Про майно совкових профспілок, те ж саме!
Коли ж ми Українську владу вже обиратимемо?!?!?
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10.03.2023 20:20 Ответить
8 га?! Тьху, і уваги не варте! Докиньте йому трохи земельки щоб хлоп не позорився.
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10.03.2023 22:55 Ответить
члєни ОПЗЖ - це ті, що зараз "на підтанцьовці" у слуг народу???
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11.03.2023 08:04 Ответить
Ну, почему нельзя вместо коряво построеного заголовка написать

"НАБУ сообщило нардепу Исаенко о подозрении в попытке завладения 8 га земли в Киеве "

Для читателей важна в первую очередь фамилия того, кому сообщено подозрение, а никак не суть самого подозрения.
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11.03.2023 17:07 Ответить
 
 