В УПЦ МП заявили, что с ними разрывают договор об аренде Нижней лавры

10 марта УПЦ МП распространила заявление и.о.гендиректора заповедника Киево-Печерская лавра о том, что с церковью расторгают договор аренды с июля 2013 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, заявление опубликовано на сайте УПЦ МП.

"Между Национальным заповедником Киево-Печерская лавра (далее – Заповедник) и Свято-Успенской Киево-Печерской Лаврой (Мужской монастырь) Украинской Православной Церкви (далее – Монастырь) заключен Договор № 2 от 19 июля 2013 года о безвозмездном пользовании другим имуществом, являющимся государственной собственностью (далее – Договор)", - говорится в сообщении.

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Как говорится в сообщении, заповедник предупредил, что с 29 марта 2023 года договор будет расторгнут на основании заключений межведомственной рабочей группы и письма Министерства культуры и информполитики от 9 марта. УПЦ МП призвали до 29 марта освободить государственные помещения, арендуемые на территории Нижней лавры на улицах Лаврская, 11 и Лаврская, 15.





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