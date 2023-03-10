В УПЦ МП заявили, что с ними разрывают договор об аренде Нижней лавры
10 марта УПЦ МП распространила заявление и.о.гендиректора заповедника Киево-Печерская лавра о том, что с церковью расторгают договор аренды с июля 2013 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, заявление опубликовано на сайте УПЦ МП.
"Между Национальным заповедником Киево-Печерская лавра (далее – Заповедник) и Свято-Успенской Киево-Печерской Лаврой (Мужской монастырь) Украинской Православной Церкви (далее – Монастырь) заключен Договор № 2 от 19 июля 2013 года о безвозмездном пользовании другим имуществом, являющимся государственной собственностью (далее – Договор)", - говорится в сообщении.
Как говорится в сообщении, заповедник предупредил, что с 29 марта 2023 года договор будет расторгнут на основании заключений межведомственной рабочей группы и письма Министерства культуры и информполитики от 9 марта. УПЦ МП призвали до 29 марта освободить государственные помещения, арендуемые на территории Нижней лавры на улицах Лаврская, 11 и Лаврская, 15.
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На ваші прохання: ось та моя "шевченківська лекція», якою відкривався 1.02.2014 р. запланований задовго до Майдану літературний лекторій у "Майстер-класі". БК «Майстер-клас» тоді містився навпроти Лаври, і це варт пам'ятати, дивлячись це відео, - бо це вже почалась війна, вже були вбиті Вербицький, Нігоян і Жизнєвський, а в Лавру прибули автобусами з Росії молоді, спортивного вигляду "паломники", буцім на виставку «Дары волхвов» (дивно, що ніхто не згадував про цю «спецоперацію», коли СБУ прийшли нарешті - через 9 років - до «батальйону МП» з обшуком) - тобто ми зібралися в самому, сказати б, "серці тьми": 400 душ в залі, 400 в фойє (туди було винесено монітор, і йшов стрім), - і 2,5 години говорили про Шевченка.
І от з того вечора я знала: щО б не чекало попереду - ми переможемо.
З Днем нашого генія нас усіх, так вичерпно ним означених, - «і мертвих, і живих, і ненарожденних земляків, в Украйні і не в Украйні».
Хай береже нас і надалі
Як ті упирі будуть вибиратися треба прослідкувати щоб з собою не вивезли іконостас, мозаїку, стіни та підлогу. Це ж дикарі - ххі століття, кораблі бороздят простори, а ті з бородами ходять до пуза, наче то середньовіччя.
Привладні затягують та волокітять, видворення московської самозванної секти з України!
В борделе кровати местами поменяли...
попи з сатанату РПЦ-КДБ, сволото, шуруйте на паРашу, на сраний рюзьгемiр, на сранi-рязанi, там вам якраз мiсце.
"БЕЗОПЛАТНЕ КОРИСТУВАННЯ ... ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ"
НА НАРИ УСІХ, хто причетний до дерибану державного майна !!
Я впевнений що мінкульт все добре продумав.
А якщо рпц в україні будуть вертухатись, то треба закрити зовсім.
Судячи з їхнього резонансного розслідування, нинішній глава РПЦ міг мати відношення до тютюнового та нафтового бізнесу в 1990-ті роки та непрозорих угод з нерухомістю.