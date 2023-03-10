Выезжал по разрешению Минкульта для съемок фильма о войне: украинский режиссер Голубков тайно снял клип для российской певицы, - СМИ. ФОТО
Режиссер из Украины Тарас Голубков продолжает сотрудничать с российскими артистами, невзирая на полномасштабную войну. Он снял клип для Клавы Коки, поддерживающей кровавый режим РФ.
В сети пытаются подчистить информацию о том, что Голубков продолжает работать с певцами страны-агрессора, однако делают это неудачно, пишут Факты, передает Цензор.НЕТ.
Премьера клипа Клавы Коки на песню "Замуж" состоялась 8 марта. Сначала актер Сергей Главчев, участвовавший в съемках ролика, в Facebook написал, что Тарас Голубков является режиссером работы, однако впоследствии удалил эту графу. Теперь как режиссер указан некий Макс Ирман с 11 подписчиками в Instagram.
Однак в інтернеті можна знайти кадри зі зйомок кліпу, на майданчику якого чітко видно Голубкова.
Голубков уехал за границу после 24 февраля благодаря соответствующему разрешению от Минкульта. Представители министерства подтвердили в комментарии сайту KP.UA, что клипмейкеру был разрешен временный выезд с 14 по 30 ноября 2022 года для съемок документального фильма о войне в Украине The War Diary. Более того, в министерстве заверили, что Голубков предоставил все документы, подтверждающие цель этой поездки. В том же месяце в соцсетях режиссер публиковал видео из Парижа и Варшавы. Последний пост в Instagram Голубкова датирован 12 декабря.
Тарас Голубков известен как автор видеоклипов для группы "Скрябин" ("Дельфины"), Melovin, Артема Пивоварова ("Рандеву"), Jerry Heil ("Тук-тук-тук"). В России снимал видео для Zivert, Клавы Коки и Филиппа Киркорова.
СМИ уже обратились к Тарасу Голубкову за комментарием, однако ответа пока не получили.
Тарас Голубков – украинский клипмейкер и режиссер. Он известен как автор видеоклипов для группы Скрябин и таких артистов, как Melovin, Артем Пивоваров, Jerry Heil. В РФ он снимал видео для Zivert, Клавы Коки и Филиппа Киркорова.
Напомним, ранее в сети разгорелся скандал относительно стендап-комика Андрея Щегеля, который заявил, что сбежал из Украины, поскольку является артистом.
Юморист сделал ряд провокационных заявлений по поводу войны в нашей стране. Более того, он заявил, что мужчины в рядах ВСУ сами приняли решение "гибнуть", оставаясь защищать государство.
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Був такий кліп...
П.С. "місто"--зовсім не те, що Ви мали на увазі. Там тре вжити слово "місце".
Чому в нас всіляким режисерам, спортсменам і артистам вільний виїзд з країни ?
Сваі пацаны!
Звісно, виїжджали,й виїжджатимуть.За кеш,чи за дзвінком.
Одна зі схем виїзду військовозобов'язаних.
Ткаченку теж потрібна маленька мародерське годівничка💸💵💴💶💷
Zебанутих і будем запускати
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/posts/pfbid0r5ZpiQSAZRT4jRjwxcLGa3YWWop8Yi2a3shqBizPx7jTiKNMvSLZS89ikuCZK8Bml?__cft__[0]=AZW1FAioIN8pzvvCeFFqh0Luv188y3fUhFjqIRPrpyPcQP14-u9bfMm7hRUDsZ607Puhu58XnvTVKuV0beNGD3Z4UybF_g3on2Grpxx-NHJ-k3EzhB6lsptWXD8PLVFWFSyClWCy34MPIHMEa6sqTRUhAMGcVqWU9cZnXz9kQ0lhnGwtZ1p8nJ9R1S3cx05B9t0&__tn__=%2CO%2CP-R 1 д. ·
Міністр культури Ткаченко заборонив відспівувати загиблих розвідників Братства в Лаврі. Підпишіть петицію за його звільнення - https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/5046?fbclid=IwAR2z-ghsnNbIMXyT5W7jFFSKyeGTY4tAPbLd3RZOsp65yKML7S-KuoPpCOw https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/5046 Навіщо нам це міністерство? Міністра Ткаченка у відставку! Міністерство культури ліквідувати.
у день народження Шевченко 9 березня?
ВІН зовсім офуів чи оборзів ?
Ну що ви придовбалися до нещасного кліпмейкера, коли країну очолює "успішний шоумен"?
І чомусь до військомату не подали в списках цю особу???
Комусь гроші, а комусь війна…. Ткаченко щось на відставку уперто напрацьовує, мабуть щось знає…
Відспівувати Захисника України, не можна, а от такі дикі речі ..
В принципі прізвище підходить
Говорю метафорами, бо демократія це гут фальдемар, гут