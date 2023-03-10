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Новости Война
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Выезжал по разрешению Минкульта для съемок фильма о войне: украинский режиссер Голубков тайно снял клип для российской певицы, - СМИ. ФОТО

Режиссер из Украины Тарас Голубков продолжает сотрудничать с российскими артистами, невзирая на полномасштабную войну. Он снял клип для Клавы Коки, поддерживающей кровавый режим РФ.

В сети пытаются подчистить информацию о том, что Голубков продолжает работать с певцами страны-агрессора, однако делают это неудачно, пишут Факты, передает Цензор.НЕТ.

Премьера клипа Клавы Коки на песню "Замуж" состоялась 8 марта. Сначала актер Сергей Главчев, участвовавший в съемках ролика, в Facebook написал, что Тарас Голубков является режиссером работы, однако впоследствии удалил эту графу. Теперь как режиссер указан некий Макс Ирман с 11 подписчиками в Instagram.

Однак в інтернеті можна знайти кадри зі зйомок кліпу, на майданчику якого чітко видно Голубкова.

Выезжал по разрешению Минкульта для съемок фильма о войне: украинский режиссер Голубков тайно снял клип для российской певицы, - СМИ 01

Голубков уехал за границу после 24 февраля благодаря соответствующему разрешению от Минкульта. Представители министерства подтвердили в комментарии сайту KP.UA, что клипмейкеру был разрешен временный выезд с 14 по 30 ноября 2022 года для съемок документального фильма о войне в Украине The War Diary. Более того, в министерстве заверили, что Голубков предоставил все документы, подтверждающие цель этой поездки. В том же месяце в соцсетях режиссер публиковал видео из Парижа и Варшавы. Последний пост в Instagram Голубкова датирован 12 декабря.

Тарас Голубков известен как автор видеоклипов для группы "Скрябин" ("Дельфины"), Melovin, Артема Пивоварова ("Рандеву"), Jerry Heil ("Тук-тук-тук"). В России снимал видео для Zivert, Клавы Коки и Филиппа Киркорова.

Выезжал по разрешению Минкульта для съемок фильма о войне: украинский режиссер Голубков тайно снял клип для российской певицы, - СМИ 02

СМИ уже обратились к Тарасу Голубкову за комментарием, однако ответа пока не получили.

Тарас Голубков – украинский клипмейкер и режиссер. Он известен как автор видеоклипов для группы Скрябин и таких артистов, как Melovin, Артем Пивоваров, Jerry Heil. В РФ он снимал видео для Zivert, Клавы Коки и Филиппа Киркорова.

Напомним, ранее в сети разгорелся скандал относительно стендап-комика Андрея Щегеля, который заявил, что сбежал из Украины, поскольку является артистом.

Юморист сделал ряд провокационных заявлений по поводу войны в нашей стране. Более того, он заявил, что мужчины в рядах ВСУ сами приняли решение "гибнуть", оставаясь защищать государство.

культура (843) Министерство культуры и информационной политики (779) россия (96216)


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Топ комментарии
+66
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10.03.2023 18:35 Ответить
+48
леня голубков и здесь обоср..ся ну не поц ли?
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10.03.2023 18:34 Ответить
+48
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10.03.2023 18:38 Ответить
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леня голубков и здесь обоср..ся ну не поц ли?
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10.03.2023 18:34 Ответить
Когорта 95 кварталу на чолі з боневтіком - всі голубкови.
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10.03.2023 18:54 Ответить
Може йому коки, того?
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10.03.2023 20:21 Ответить
Не пускати в країну. Нехай там залишається
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10.03.2023 18:35 Ответить
Они этого и ждут. Лишить гражданства, а все движимое, недвижимое и активы реквизировать в пользу ЗСУ по закону о коллаборационизме. Или вручить повестку и отправить в госпиталь исполнять трудовую повинность - дерьмо за раненными убирать.
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10.03.2023 18:52 Ответить
Краще просто ліквідувати.
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10.03.2023 18:53 Ответить
тут треба подумати наскільки ця падла буде страждати при цьому... та по дорозі забрати ткаченка, котрий робить бізнес на таких дозволах для ушльопків... не здивуюся якщо потап каменський вже в Аліканте в несезон на корпоративах для ЗСУ🤑
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10.03.2023 19:18 Ответить
нах не треба,ми ж не мільчакови,просто коротке комюніке :"утилізований ще один зрадник України",та й по всьому.
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10.03.2023 23:43 Ответить
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10.03.2023 18:35 Ответить
Так. Складно визнати себе лохами. Ефект Даннінга - Крюґера в житті.
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10.03.2023 18:59 Ответить
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10.03.2023 18:38 Ответить
Голубкова нагородити безкоштовним розміщенням на декілька місяців в камері для для осіб альтернативного сексуального напрямку. Хай прізвище відпрацьовує.
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10.03.2023 18:39 Ответить
Для нього компанія осіб альтернативного сексуального напрямку це винагорода, а не покарання.
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10.03.2023 18:49 Ответить
Щур
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10.03.2023 18:40 Ответить
Голубков? Лёня? "Куплю жене сапоги"?
Був такий кліп...
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10.03.2023 18:41 Ответить
Давно пишу , що Ткаченко чи дурак чи ворог. В обох випадках ЙОМУ НЕ МІСТО В КАБМИНЕ - він наносить шкоду українському суспільству
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10.03.2023 18:43 Ответить
якщо згадати про Скіфське золото,то явно не дурень,тупо ВОРОГ.
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10.03.2023 23:46 Ответить
Я згодна з вами що він ворог, але стараюсь бути політкоректною у текстах
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21.03.2023 11:14 Ответить
Там дурників нема; одні вороги. Один гетьманцев чого тільки вартий!..
П.С. "місто"--зовсім не те, що Ви мали на увазі. Там тре вжити слово "місце".
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21.03.2023 08:59 Ответить
На Цензорі мабудь тількі я ( без лишней скромності ) постійно відправляю ткаченко у відставку. Форумчан ДОЛЯ української культури мабудь не цикавит чи боятся що УКРАЇНСТВО переможе у країні
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21.03.2023 11:17 Ответить
Не переймайтеся дуже; ******* українське суспільство поступово одужує від совка. пуйло з "руцкім міром"--гарні лікарі.
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21.03.2023 14:23 Ответить
Хай би лишився там назавжди! Україна без такого таланту обійдеться якось.
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10.03.2023 18:43 Ответить
Який міністр Мінкульту такі і кліпмейкери.
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10.03.2023 18:44 Ответить
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10.03.2023 18:44 Ответить
Ніколи не чув цей мем так, я ви подали. Тільки "какаяразніца".
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10.03.2023 20:44 Ответить
І що, Зеля нє вінават ?
Чому в нас всіляким режисерам, спортсменам і артистам вільний виїзд з країни ?
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10.03.2023 18:44 Ответить
Ньюансик: вони не повертаються.
Сваі пацаны!
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10.03.2023 18:50 Ответить
Не слухав і не збираюся рашистське лайно і не знаю, що за Клава Кока (судячи з назви якась блювота), але можу припустити, що оскільки в Мінкульті теж люди ЗЕкоманди, там цілком можуть бути любителі такого непотребу. Відтак, дали добро, особливо, якщо отримали за це певну винагороду.
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10.03.2023 18:46 Ответить
Тут справа не тільки в цьому виродку. Кому служить мінкульт?
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10.03.2023 18:49 Ответить
орден вже отримав?
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10.03.2023 18:49 Ответить
Ровесить суку за яйца!! Падаль пророссийская!!продался за три рубля!!
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10.03.2023 18:53 Ответить
Ну а власне чому б і ні, якщо закон не забороняє? Інша справа в нас з вами, ми можемо бойкотувати їхню продукцію, піддати громадському осуду їхні вчинки всіляко робити не комфортним їхне перебування в країні разом з нами. Ну і звісно ходити на вибори і обирати не по приколу.
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10.03.2023 18:56 Ответить
В армію підараса!
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10.03.2023 19:01 Ответить
накуй він там,на нари підораса.
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10.03.2023 23:48 Ответить
Під Бахмут його. А то вже люди в селах закінчуються.
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11.03.2023 12:18 Ответить
Скільки бід, крові, горя принесли Україні всі оці москворилі пєвци, попи, політикани. Виродки, щоб ви здихали тижнями, в муках. Будь ви прокляті.
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10.03.2023 19:02 Ответить
Та годі цієї клоунади !
Звісно, виїжджали,й виїжджатимуть.За кеш,чи за дзвінком.
Одна зі схем виїзду військовозобов'язаних.
Ткаченку теж потрібна маленька мародерське годівничка💸💵💴💶💷
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10.03.2023 19:04 Ответить
ну так прізвище каже за нього як не крути.пдрс
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10.03.2023 19:04 Ответить
Хватайте тех, кто оформил петуху документы. имущество должно быть конфисковано. дома ждать приговор. к совести взывать - это как пояснять Зеленскому, что не надо разминировать Чонгар.
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10.03.2023 19:06 Ответить
Чонгар нам скоро прийдеться розміновувати,інакше в Крим ЗСУ не попаде,а от вперед таких
Zебанутих і будем запускати
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10.03.2023 19:32 Ответить
Яма.. ты???))))
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10.03.2023 19:10 Ответить
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi?__cft__[0]=AZW1FAioIN8pzvvCeFFqh0Luv188y3fUhFjqIRPrpyPcQP14-u9bfMm7hRUDsZ607Puhu58XnvTVKuV0beNGD3Z4UybF_g3on2Grpxx-NHJ-k3EzhB6lsptWXD8PLVFWFSyClWCy34MPIHMEa6sqTRUhAMGcVqWU9cZnXz9kQ0lhnGwtZ1p8nJ9R1S3cx05B9t0&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi

https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/posts/pfbid0r5ZpiQSAZRT4jRjwxcLGa3YWWop8Yi2a3shqBizPx7jTiKNMvSLZS89ikuCZK8Bml?__cft__[0]=AZW1FAioIN8pzvvCeFFqh0Luv188y3fUhFjqIRPrpyPcQP14-u9bfMm7hRUDsZ607Puhu58XnvTVKuV0beNGD3Z4UybF_g3on2Grpxx-NHJ-k3EzhB6lsptWXD8PLVFWFSyClWCy34MPIHMEa6sqTRUhAMGcVqWU9cZnXz9kQ0lhnGwtZ1p8nJ9R1S3cx05B9t0&__tn__=%2CO%2CP-R 1 д. ·

Міністр культури Ткаченко заборонив відспівувати загиблих розвідників Братства в Лаврі. Підпишіть петицію за його звільнення - https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/5046?fbclid=IwAR2z-ghsnNbIMXyT5W7jFFSKyeGTY4tAPbLd3RZOsp65yKML7S-KuoPpCOw https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/5046 Навіщо нам це міністерство? Міністра Ткаченка у відставку! Міністерство культури ліквідувати.

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10.03.2023 19:12 Ответить
А ОСЬ ЩЕ - куди він дів Шевченківську премію , яку обьявляли
у день народження Шевченко 9 березня?

ВІН зовсім офуів чи оборзів ?
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10.03.2023 19:38 Ответить
що говорити про цого підора, якщо і після початку Вторгнення він їздив по всій Україні з відкритим ворогом українства та української культури чмом Бужанським?

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10.03.2023 19:51 Ответить
Хитровиїбаний підарок
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10.03.2023 19:19 Ответить
Та там не тільки Zелені,там ще 73% довбо№обів,хто за це "щастя" проголосував.
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10.03.2023 19:35 Ответить
якби проституція була легалізована чи винуватили б ми шльондру що розставляє ноги?
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10.03.2023 19:49 Ответить
так поки що не легалізована,тому це просто ********... але з нюансом.бо за наш рахунок.
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10.03.2023 23:50 Ответить
Так компанія ЗЄ на Роісє кіна для кацапів знімає.

Ну що ви придовбалися до нещасного кліпмейкера, коли країну очолює "успішний шоумен"?
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10.03.2023 19:50 Ответить
Дай боже, щоб після Перемоги України, всі ці голбукови, щегелі, потапи, монатіки, мірзояни там і лишаться . І зелю з його кварталом з собою забирайте
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10.03.2023 20:21 Ответить
А на нього, як військовозобов'язаного положення ВОЄННОГО СТАНУ нерозповсюджується, кадровикам Міністерства неможливо його було бронювати….
І чомусь до військомату не подали в списках цю особу???
Комусь гроші, а комусь війна…. Ткаченко щось на відставку уперто напрацьовує, мабуть щось знає…
Відспівувати Захисника України, не можна, а от такі дикі речі ..
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10.03.2023 20:27 Ответить
підар *****
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10.03.2023 20:40 Ответить
Так він голубков чи підарков?
В принципі прізвище підходить
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10.03.2023 20:50 Ответить
"та адін куй"(с)
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10.03.2023 23:51 Ответить
Ткаченко - рєдкая ублюдочная тварь.
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10.03.2023 21:05 Ответить
Крысюков.
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10.03.2023 21:23 Ответить
ох і летить же цей паровоз, а колись чи котьол) грьобне, чи стіна поперек колії, чи колія закінчиться.
Говорю метафорами, бо демократія це гут фальдемар, гут
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11.03.2023 14:19 Ответить
це типова, класична "какаяразніца", "іскуства внє палітікі", "спорт внєпалітікі", "нє фсьо так адназначна"... "какаяразніца на каком йязикє гаваріть, какаяразніца как називаєтся уліца та пад яким памятніком назначать свіданіє"... мільйони цих байдужих напів-ватних потвор зараз мають такого самого "на 100%" свого преЗЕдента і саме завдяки цим істотам без переконань, цим манкуртам та їхнім "квартальним" мозгам ми з 24.02.22. маємо таку страшну широкомасштабну війну ...
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11.03.2023 14:39 Ответить
Хай би й не вертався. Хоча він схоже на це і розраховує.
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13.03.2023 07:33 Ответить
 
 