Выезжал по разрешению Минкульта для съемок фильма о войне: украинский режиссер Голубков тайно снял клип для российской певицы, - СМИ. ФОТО

Режиссер из Украины Тарас Голубков продолжает сотрудничать с российскими артистами, невзирая на полномасштабную войну. Он снял клип для Клавы Коки, поддерживающей кровавый режим РФ.

В сети пытаются подчистить информацию о том, что Голубков продолжает работать с певцами страны-агрессора, однако делают это неудачно, пишут Факты, передает Цензор.НЕТ.

Премьера клипа Клавы Коки на песню "Замуж" состоялась 8 марта. Сначала актер Сергей Главчев, участвовавший в съемках ролика, в Facebook написал, что Тарас Голубков является режиссером работы, однако впоследствии удалил эту графу. Теперь как режиссер указан некий Макс Ирман с 11 подписчиками в Instagram.

Однак в інтернеті можна знайти кадри зі зйомок кліпу, на майданчику якого чітко видно Голубкова.

Голубков уехал за границу после 24 февраля благодаря соответствующему разрешению от Минкульта. Представители министерства подтвердили в комментарии сайту KP.UA, что клипмейкеру был разрешен временный выезд с 14 по 30 ноября 2022 года для съемок документального фильма о войне в Украине The War Diary. Более того, в министерстве заверили, что Голубков предоставил все документы, подтверждающие цель этой поездки. В том же месяце в соцсетях режиссер публиковал видео из Парижа и Варшавы. Последний пост в Instagram Голубкова датирован 12 декабря.

Тарас Голубков известен как автор видеоклипов для группы "Скрябин" ("Дельфины"), Melovin, Артема Пивоварова ("Рандеву"), Jerry Heil ("Тук-тук-тук"). В России снимал видео для Zivert, Клавы Коки и Филиппа Киркорова.

СМИ уже обратились к Тарасу Голубкову за комментарием, однако ответа пока не получили.

Тарас Голубков – украинский клипмейкер и режиссер. Он известен как автор видеоклипов для группы Скрябин и таких артистов, как Melovin, Артем Пивоваров, Jerry Heil. В РФ он снимал видео для Zivert, Клавы Коки и Филиппа Киркорова.

Напомним, ранее в сети разгорелся скандал относительно стендап-комика Андрея Щегеля, который заявил, что сбежал из Украины, поскольку является артистом.

Юморист сделал ряд провокационных заявлений по поводу войны в нашей стране. Более того, он заявил, что мужчины в рядах ВСУ сами приняли решение "гибнуть", оставаясь защищать государство.