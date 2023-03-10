Военные радиотехнической бригады на южном направлении получили дефицитный грузовик и другую технику от волонтеров ОО "Справа громад"

Петр Порошенко с Андреем Парубием и волонтерами ОО "Справа Громад" во время поездки на южный фронт побывали в подразделении радиотехнической бригады. Она обеспечивает охрану воздушного пространства на юге Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЕС.

Военные получили грузовик DAF, запасные шины, а также мониторы, генератор и другую необходимую технику, заказанную ранее.

"Привезли ребятам DAF, его давно просили. На эти грузовики стоит очередь, которая уже расписана на 150 машин. Грузовики хорошие, надежные, с хорошей проходимостью", – отметил Порошенко.

Военные поблагодарили за помощь: "это действительно все то, что нам нужно. Мы делаем общее дело – все для нашей победы".







