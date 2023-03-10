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Новости Волонтеры для армии
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Военные радиотехнической бригады на южном направлении получили дефицитный грузовик и другую технику от волонтеров ОО "Справа громад"

Петр Порошенко с Андреем Парубием и волонтерами ОО "Справа Громад" во время поездки на южный фронт побывали в подразделении радиотехнической бригады. Она обеспечивает охрану воздушного пространства на юге Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЕС.

Военные получили грузовик DAF, запасные шины, а также мониторы, генератор и другую необходимую технику, заказанную ранее.

"Привезли ребятам DAF, его давно просили. На эти грузовики стоит очередь, которая уже расписана на 150 машин. Грузовики хорошие, надежные, с хорошей проходимостью", – отметил Порошенко.

Военные поблагодарили за помощь: "это действительно все то, что нам нужно. Мы делаем общее дело – все для нашей победы".

Военные радиотехнической бригады на южном направлении получили дефицитный грузовик и другую технику от волонтеров ОО Справа громад 01

Военные радиотехнической бригады на южном направлении получили дефицитный грузовик и другую технику от волонтеров ОО Справа громад 02
Военные радиотехнической бригады на южном направлении получили дефицитный грузовик и другую технику от волонтеров ОО Справа громад 03
Военные радиотехнической бригады на южном направлении получили дефицитный грузовик и другую технику от волонтеров ОО Справа громад 04
Военные радиотехнической бригады на южном направлении получили дефицитный грузовик и другую технику от волонтеров ОО Справа громад 05

помощь (7880) Порошенко Петр (19618) ВСУ (6699)


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Топ комментарии
+24
Порошенко забезпечує армію дронами і бронетехнікою за власні гроші.
Зеленський НЕ забезпечує армію необхідним - за бюджетні. Зате забезпечує єдиний марафон, канал ДОМ і кодлу позитивних блогерів.

Але кривавий барига і мародер при цьому - Порошенко! Дивіться - не переплутайте!

(с)
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10.03.2023 19:25 Ответить
+19
Респект Пороху!
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10.03.2023 19:10 Ответить
+19
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10.03.2023 19:48 Ответить
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Саме так: Переможець світового зла.
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10.03.2023 20:15 Ответить
Як людина з хибними хворобливими і невиправданими поступками ,які підлягають кримінальному кодексу
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10.03.2023 20:44 Ответить
*поступками (рускій ізик) вчинками (українська мова)
не дякуйте
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10.03.2023 21:18 Ответить
А кто тебя заставляет в подобное верить?
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10.03.2023 19:39 Ответить
Нет, ты снова врешь. На сайте Справы Громад все расписано. Но ты ж проверять не полезешь, тебе платят только за кукарекание.
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10.03.2023 19:45 Ответить
Ты Дерьмаку верь. Он тебя не обманет. Хоть пайку тебе не задерживает?
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10.03.2023 20:05 Ответить
Ну да, лови еще одного"недоумка", что верит Пороху и "Справі громад".

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10.03.2023 19:57 Ответить
"... Издание также отмечается, что среди частных инвесторов наибольший вклад внес пятый президент Петр Порошенко. Его фонд на основе благотворительности системно и целенаправленно закупает технику, оружие и амуницию для армии.

Фонд Порошенко сформирован из частных средств семьи пятого президента Украины. Согласно отчетности фонда, с 24 февраля по 15 ноября Фонд направил в поддержку ВСУ 1 млрд 650 миллионов гривен.
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10.03.2023 19:56 Ответить
У це не повірить лише жлобяра, який удавиться за копійку.
"Могу покрасить ларек"
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10.03.2023 19:58 Ответить
Расскажи как Боневтик деоккупировал Киев. С его слов.
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10.03.2023 19:46 Ответить
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10.03.2023 19:48 Ответить
Кто спорит. Зеленой слизи всегда плохо, когда кто-то помогает ЗСУ.
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10.03.2023 20:22 Ответить
І знову набіжуть,поціновувачі 95
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10.03.2023 19:26 Ответить
Ще один ляпас ''зеленим''
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10.03.2023 19:27 Ответить
https://t.me/putch111/30347 Путч. Русский - нах*й

Петро Порошенко: "Мені дуже приємно бути серед справжніх героїв, тут, на Півдні. І наше головне завдання - продовжувати підсилювати хлопців. Сьогоднішній набір: вантажівка DAF, техніка, монітори, щоб краще було видно цілі. Я дякую ГО Справа Громад, які долучилися до цієї справи, а ми з Мариною, як зазвичай, подвоїли всю суму.
Круто бути сьогодні серед своїх "💪

Ці хлопці оберігають нас від ракет!

Ви їх ніколи не бачите, але можливо саме ваше життя врятоване ними. Ці хлопці - першими знають, коли на тому боці піднімається ворожа авіація.

Вони визначають, де летить ракета чи ворожий літак, і знають як зробити так, щоб вони «впали» раніше. Щоб кожен «шахед» та С-300 приземлились не на ТЕЦ чи житловий будинок, а вибухнули в повітрі.
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10.03.2023 19:30 Ответить
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10.03.2023 20:26 Ответить
https://t.me/dragonspech/6010 Дмитро "Калинчук" Вовнянко , блогер і письменик, співзасновник ГО "Справа Громад", донедавно - сержант 72-ї бр., нині інструктор учбового центру, пише:

Ну, бачили відео, як русскіє розстрілюють солдата що гордо кидає їм в рила незламне "Слава Україні!"?
У вас кипить гнів і лють на ворогів? Ви бажаєте, аби русскіє відплатили? Вам кортить хоч якось ударити у відповідь?
А це не складно. Допоможіть ЗСУ. Надайте Армії України рації, старлінки, генератори, потужні БПЛА, броньовики, вантажівки, супер-тягачі, лазні-пральні, бронетранспортери і багато іншого. Допоможіть ЗСУ і ЗСУ все зроблять якісно і надійно.
Допоможіть ЗСУ вашою допомогою "Справі громад", яка забезпечує армію всім переліченим. Бо "Справа громад" це ваші гроші працюють на перемогу прямо зараз.

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10.03.2023 19:47 Ответить
Мабуть, єрмак разом грошима катлєти та ДУСі теж хотів так «наволонтерити» під відосик, аж тут Порох перцю задав, зробив швидше!!
Ну, тепер знову буде рік збиратися…Голвне, щоб Порох не встиг за рік!!
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10.03.2023 19:56 Ответить
Пощастило підрозділу, бо явно видно, що крім дефіцитної вантажівки, не економили і на обладнанні - HP, Sony... Військовим таке рідко перепадає.
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10.03.2023 19:57 Ответить
Отєто вот всьо вашє зеленому чмоніку і його зебільним фанам, як серпом по я...
єта жє сплашной піар.
А притуляка на зібрані кошти зробив на ютубканалі "СКРІНЖ ТV" зовсім не піарний ролик про себе такого величного волонтера. Так єта жє другоє! Ви нічєго нє панімаєтє!
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10.03.2023 21:43 Ответить
Помилка, вибачаюсь: "КРІНЖ TV"
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10.03.2023 23:53 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/5344 Петро Порошенко (привіз "подарунки в ще одну в/ч ЗСУ, і тут ж звітує):
Сьогодні ми на Півдні саме з місією військовою. І саме тому, що Херсон і область досі кошмарять окупанти.
Це не черговий батальйон, а дуже унікальний, як мінімум тому, що тут служить мій добрий друг Андрій Підлісний, а як максимум - хлопці займаються дуже цікавою і небезпечною роботою. Частіше вони роблять її вночі.
Це наша розвідка.
Але для безпеки та кращого виконання бойових задач хлопцям дуже потрібні дрони з тепловізорами. Круті дрони з тепловізорами. Мавіки.
Тож ми чекати не змусили. Знайшли, купили і доставили прямо в руки - три Mavic 3T, і в додачу передали вантажівки DAF.
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10.03.2023 22:55 Ответить
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