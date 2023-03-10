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Под Николаевом мужчина нашел снаряд и принес во двор: он сдетонировал и ранил ребенка

міни

В селе Лиманы Галициновской громады мужчина нашел неразорванный кассетный снаряд и принес его к себе во двор. Мальчик, который в то время находился во дворе, получил ранения в результате детонации снаряда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника полиции Николаевской области Сергея Шайхета.

Как отмечается, мужчина на огороде нашел неразорванный кассетный снаряд, принес его и оставил во дворе, а сам пошел по делам.

В это время во дворе на самокате катался 9-летний мальчик. Снаряд сдетонировал, а ребенок получил осколочные ранения. Сейчас мальчик в больнице. За его жизнь борятся медики.

Шайхет напомнил, что в районах, которые были под оккупацией и в которых велись активные бои действия, очень много опасных находок. Найденные предметы нельзя трогать, о них нужно сообщать правоохранителям.

Под Николаевом мужчина нашел снаряд и принес во двор: он сдетонировал и ранил ребенка 01

Напомним, в Херсонской области машина взорвалась на взрывчатке, в результате чего погибли два человека, еще двое получили ранения.

боеприпасы (2362) взрывчатка (847) Николаев (2161) ранение (3400)


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Топ комментарии
+20
Тому що дебіл. Якби знайшов отруйну гадюку, то нести додому не додумався б. А то така сама потенційна смерть.
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10.03.2023 19:25 Ответить
+18
А ви подумайте ось про що - ця людина має право голосу і голосує за президента, парламент тощо.
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10.03.2023 19:32 Ответить
+9
Як багато різних дебілів в цьому світі
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10.03.2023 19:35 Ответить
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Тому що дебіл. Якби знайшов отруйну гадюку, то нести додому не додумався б. А то така сама потенційна смерть.
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10.03.2023 19:25 Ответить
Хазяїн, чо. Все додому.
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10.03.2023 19:26 Ответить
Металолом! Кольоровий Ота касета що на фото - сплав дюралєвий
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10.03.2023 19:47 Ответить
За такої ціни на брухт алюмінію та його сплави, там на пляшку пива тільки вистачить, а взагалі він його швидше за все хотів розібрати, як робили багато вже до нього і стали інвалідами в кращому випадку
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10.03.2023 23:01 Ответить
Піди і поясни те тому чоловікові!
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10.03.2023 23:16 Ответить
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10.03.2023 19:26 Ответить
В данном случае убит ребенок, а не самоубийство идиота, так что мимо.
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10.03.2023 19:34 Ответить
Хотів на цвєтмєт здати?
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10.03.2023 19:27 Ответить
Идиот, курва. Руки оборвать, и этими же руками избить до полусмерти.
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10.03.2023 19:28 Ответить
Премію Дарвіна цій мавпі ,дитину звісно шкода .
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10.03.2023 19:29 Ответить
Эта премия только за глупое самоубийство.
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10.03.2023 19:35 Ответить
Не только самоубийство.

Премия Дарвина - виртуальная антипремия, ежегодно присуждаемая лицам, которые наиболее глупым способом умерли или потеряли способность иметь детей и в результате лишили себя возможности внести вклад в генофонд человечества, тем самым потенциально улучшив его.
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10.03.2023 20:19 Ответить
А ви подумайте ось про що - ця людина має право голосу і голосує за президента, парламент тощо.
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10.03.2023 19:32 Ответить
Так, оце перше, що спадає на думку. Як воно ще не загинуло через пальці у розетці чи через спробу перевірити, чи працює фен під водою.
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11.03.2023 07:10 Ответить
Як же дістали такі випадки... Це все одно що чоловік приніс додому розетку та засунув туди пеніс
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10.03.2023 19:32 Ответить
Як багато різних дебілів в цьому світі
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10.03.2023 19:35 Ответить
Премию Дарвина отцу года. Голова дурная.
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10.03.2023 19:37 Ответить
А був би Резніковимпризваний до війська, такого б не трапилося!!
Дитина постраждала, її жалко!!
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10.03.2023 20:07 Ответить
Телепень. Треба було ще все село позвати, влаштувати народне гуляння, а потім прилюдно розбирати.
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10.03.2023 20:50 Ответить
Дятел
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10.03.2023 22:21 Ответить
Цікаво, за кого цей телепень голосував
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11.03.2023 01:52 Ответить
 
 