Под Николаевом мужчина нашел снаряд и принес во двор: он сдетонировал и ранил ребенка
В селе Лиманы Галициновской громады мужчина нашел неразорванный кассетный снаряд и принес его к себе во двор. Мальчик, который в то время находился во дворе, получил ранения в результате детонации снаряда.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника полиции Николаевской области Сергея Шайхета.
Как отмечается, мужчина на огороде нашел неразорванный кассетный снаряд, принес его и оставил во дворе, а сам пошел по делам.
В это время во дворе на самокате катался 9-летний мальчик. Снаряд сдетонировал, а ребенок получил осколочные ранения. Сейчас мальчик в больнице. За его жизнь борятся медики.
Шайхет напомнил, что в районах, которые были под оккупацией и в которых велись активные бои действия, очень много опасных находок. Найденные предметы нельзя трогать, о них нужно сообщать правоохранителям.
Напомним, в Херсонской области машина взорвалась на взрывчатке, в результате чего погибли два человека, еще двое получили ранения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Премия Дарвина - виртуальная антипремия, ежегодно присуждаемая лицам, которые наиболее глупым способом умерли или потеряли способность иметь детей и в результате лишили себя возможности внести вклад в генофонд человечества, тем самым потенциально улучшив его.
Дитина постраждала, її жалко!!