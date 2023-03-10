Под Николаевом мужчина нашел снаряд и принес во двор: он сдетонировал и ранил ребенка

В селе Лиманы Галициновской громады мужчина нашел неразорванный кассетный снаряд и принес его к себе во двор. Мальчик, который в то время находился во дворе, получил ранения в результате детонации снаряда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника полиции Николаевской области Сергея Шайхета.

Как отмечается, мужчина на огороде нашел неразорванный кассетный снаряд, принес его и оставил во дворе, а сам пошел по делам.

В это время во дворе на самокате катался 9-летний мальчик. Снаряд сдетонировал, а ребенок получил осколочные ранения. Сейчас мальчик в больнице. За его жизнь борятся медики.

Шайхет напомнил, что в районах, которые были под оккупацией и в которых велись активные бои действия, очень много опасных находок. Найденные предметы нельзя трогать, о них нужно сообщать правоохранителям.

Напомним, в Херсонской области машина взорвалась на взрывчатке, в результате чего погибли два человека, еще двое получили ранения.