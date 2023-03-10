США имеют разведданные о причастности России к намерениям свергнуть власть в Молдове
Соединенные Штаты считают, что лица, связанные с российской разведкой, планируют организовать протесты в Молдове с целью свержения власти и установления более пророссийского правительства.
Об этом в пятницу заявили CNN официальные представители Белого дома, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Как следует из их слов, США считают, что Россия пытается ослабить молдавское правительство, стремящееся к более тесным связям с Европейским Союзом. Вашингтон также видит признаки того, что связанные с правительством РФ лица могут готовить антиправительственных демонстрантов в Молдове.
Американская сторона считает, что Россия способствует распространению дезинформации о стабильности в Молдове. Одним из примеров является заявление российского Минобороны о том, что Украина якобы планировала вторжение в Приднестровье. Чиновники США подчеркнули, что эти обвинения являются "необоснованными, ложными и создают безосновательную тревогу".
Хотя CNN не называет имен своих собеседников, вопрос Молдовы на брифинге в пятницу комментировал представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Bloomberg.
"Мы уверены в демократических и экономических институтах Молдовы и их способности реагировать на эти угрозы, и, конечно, мы продолжим оказывать надежную поддержку", – заявил он, добавив, что США передали Молдове разведывательные данные о возможных беспорядках.
Белый дом также пообещал наложить санкции на тех, кто связан с дестабилизационной кампанией России в Молдове и получить от Конгресса одобрение пакета энергетической помощи для Кишинева на сумму 300 миллионов долларов.
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Добре, дуже добре! Вже й так заборгованість перед держслужбовцями десятки мільярдів, а річний дефіцит бюджету майже вичерпано всього за 2 місяці... Вперед, московити, у прірву!
Перефразуючи відомий вислів: "Через прірву - до кобзона!"
Не з російським щастям та дупорукістю!