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Новости
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США имеют разведданные о причастности России к намерениям свергнуть власть в Молдове

молдова

Соединенные Штаты считают, что лица, связанные с российской разведкой, планируют организовать протесты в Молдове с целью свержения власти и установления более пророссийского правительства.

Об этом в пятницу заявили CNN официальные представители Белого дома, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Как следует из их слов, США считают, что Россия пытается ослабить молдавское правительство, стремящееся к более тесным связям с Европейским Союзом. Вашингтон также видит признаки того, что связанные с правительством РФ лица могут готовить антиправительственных демонстрантов в Молдове.

Американская сторона считает, что Россия способствует распространению дезинформации о стабильности в Молдове. Одним из примеров является заявление российского Минобороны о том, что Украина якобы планировала вторжение в Приднестровье. Чиновники США подчеркнули, что эти обвинения являются "необоснованными, ложными и создают безосновательную тревогу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У России есть несколько сценариев дестабилизации ситуации в Молдове, один из них - захват аэропорта в Кишиневе, - премьер Речан

Хотя CNN не называет имен своих собеседников, вопрос Молдовы на брифинге в пятницу комментировал представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Bloomberg.

"Мы уверены в демократических и экономических институтах Молдовы и их способности реагировать на эти угрозы, и, конечно, мы продолжим оказывать надежную поддержку", – заявил он, добавив, что США передали Молдове разведывательные данные о возможных беспорядках.

Белый дом также пообещал наложить санкции на тех, кто связан с дестабилизационной кампанией России в Молдове и получить от Конгресса одобрение пакета энергетической помощи для Кишинева на сумму 300 миллионов долларов.

Молдова (1886) переворот (312) россия (96216) США (27166)


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Топ комментарии
+6
Розвіддані то дуже добре,але ж за ними мають послідувати адекватні діїї ! Чи не так?
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10.03.2023 20:28 Ответить
+5
Нішо нє видавала в Штірліце савєтскава шпіона кромє будьонавкі і парашута каторий вєздє валачілся за нім...
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10.03.2023 20:28 Ответить
+5
Ботоксне серливе вирішило витратити останні кошти на рохзитування ситуації в Грузії та Молдові? А бюджетники на московії най затягують пояси? Та ще й усяки Орбанам-Лукашенкам треба "башлять", бо "кинуть"...
Добре, дуже добре! Вже й так заборгованість перед держслужбовцями десятки мільярдів, а річний дефіцит бюджету майже вичерпано всього за 2 місяці... Вперед, московити, у прірву!
Перефразуючи відомий вислів: "Через прірву - до кобзона!"
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10.03.2023 20:28 Ответить
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Нішо нє видавала в Штірліце савєтскава шпіона кромє будьонавкі і парашута каторий вєздє валачілся за нім...
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10.03.2023 20:28 Ответить
Ботоксне серливе вирішило витратити останні кошти на рохзитування ситуації в Грузії та Молдові? А бюджетники на московії най затягують пояси? Та ще й усяки Орбанам-Лукашенкам треба "башлять", бо "кинуть"...
Добре, дуже добре! Вже й так заборгованість перед держслужбовцями десятки мільярдів, а річний дефіцит бюджету майже вичерпано всього за 2 місяці... Вперед, московити, у прірву!
Перефразуючи відомий вислів: "Через прірву - до кобзона!"
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10.03.2023 20:28 Ответить
Тут ще є такий Пашінян з Вірменії. Так також заявляє, що росія мало грошей дає.
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10.03.2023 20:38 Ответить
Московиты на оккупированных территориях платят уборщицам в школах 30 К ржублей и 50 - "мАлАдым" учителям без образования) А в самой рашке таким категориям, правда вторые с образованием, по 13-16 тыс))) Витрину делают или обычный сыр в мышеловке, то уже как повезет))) Но почему то совок вспомнился и разница в уровне жизни в нем с запада на восток)))
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10.03.2023 20:56 Ответить
А еще платят про 3 тыс в день коллаборантам за оборудование окопов.... Нарыли их столько, словно собираются биться за каждое село от Васильевки и до Чонгара...
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10.03.2023 21:04 Ответить
Розвіддані то дуже добре,але ж за ними мають послідувати адекватні діїї ! Чи не так?
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10.03.2023 20:28 Ответить
Повалити владу?
Не з російським щастям та дупорукістю!
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10.03.2023 20:29 Ответить
ТО ВАЛИТЬ ПЕРШИМИ ВЛАДУ В ПРИДНІСТРОВ'Ї !!! ТИХО ПРИЙШОВ Й НЕ ПІШОВ !)
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10.03.2023 21:04 Ответить
Ну нах, акуеть! Буданов еще недели три в зад сообщил об этом Санду)))
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10.03.2023 21:12 Ответить
не удивлюсь что рашистские провокаторы также хотели и хотят свергнуть власть во многих странах европы.вспомним о провале переворота в германии,где рашистам не удалось сменить власть.
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10.03.2023 21:13 Ответить
ачо, ще один очаг під боком України кацапам на руку.
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10.03.2023 23:30 Ответить
 
 