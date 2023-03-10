РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11208 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 736 4

На южном направлении ликвидировано 35 оккупантов, 5 беспилотников, 2 артустановки, 2 РСЗО, - ОК "Південь"

трофеї,рсзв

Украинские защитники ликвидировали 35 россиян и уничтожили 3 беспилотника, 2 дрона и 2 РСЗО на южном фронте.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в сводке за 10 марта от ОК "Південь".

В сообщении отмечается: "Враг продолжает маневры корабельной группировки в Черном море. Если утром все ракетоносители находились в пунктах базирования, то в течение дня количество боевых кораблей увеличивалось/уменьшалось, но зафиксировалось на отметке - 6. На боевое дежурство выведен 1 надводный ракетоноситель, снаряжение которого может достигать 8 "Калибров".
За прошедшие сутки оккупанты 90 раз обстреляли правобережье Херсонщины, акваторию Днепро-Бугского лимана, Очаковскую и Куцурубскую громады Николаевщины.

Смотрите: Задержан вражеский информатор, корректировавший ракетные удары по Николаеву, - СБУ. ФОТО

Продолжая обстрелы из минометов и тяжелой артиллерии, враг снова применяет дроны для атак гражданского населения с воздуха. В селе Токаровка в результате разрыва гранаты, сброшенной с дрона, ранен 65-летний мужчина.

В результате обстрелов в Херсонской области разрушены около двух десятков зданий, автомобиля, газопровод. В областном центре погиб 35-летний мужчина.

В Бериславском районе, пренебрегнув правилами использования исключительно проверенных маршрутов и дорог, местные жители за пределами села подорвались на мине. 2 человека погибли, 2 – с тяжелыми ранениями в больнице.

Также читайте: Уничтожены 7 лодок с вражескими диверсантами в Херсонской области, - Силы обороны Юга

Нашей авиацией во взаимодействии с ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесено огневое поражение по 3 складам с боеприпасами, силам противовоздушной обороны врага, командно-наблюдательному пункту и 4 районам сосредоточения живой силы и техники на левобережье.

Подтверждены потери врага за текущие и предыдущие 2 суток - 35 рашистов, 3 беспилотных разведчика, 2 ударных дрона, 2 миномета и 2 артустановки, "отминусованы" и 2 реактивные системы залпового огня, в том числе на Кинбурнской косе, уничтожены 3 единицы другой автоброни. Окончательные результаты боевой работы доразведываются".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия вывела в Черное море 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами", - ОК "Південь"

ликвидация (3706) Николаевская область (2148) Черное море (1488) ВСУ (6699) Херсонская область (4898)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Судячи з повідомлення Череватого на двох основних напрямках на Сході орки втратили 226 загиблими. Плюс тут 35.
Звідки у зведеннях Генштабу з'являється оптимістичні до тисячі і більше жмурів кацапських щодня?
показать весь комментарий
10.03.2023 20:40 Ответить
Металобрухту, що утворюється від рашистів, на мою думку, повинно буде вистачити на відбудову всього зруйнованого та ще й для продажу за валюту трішечки лишиться... Але для цього потрібно, щоб економіка працювала хоча б у обмеженому стані, а не була при смерті, як то стало ще до початку повномаштабного вторгнення. Почав "самокатчик", а шмига добив! І все "під особистим контролем" з Банкової. Зате є на що списати: КОВІД та війна!
Але після нашої перемоги вас, сук, випатрають і заберуть все награбоване. І втекти вам, курвам, ніхто не дасть!
показать весь комментарий
10.03.2023 20:40 Ответить
Хвалёный 6Х6 "Урал" - что с ********* ?
показать весь комментарий
10.03.2023 21:11 Ответить
Читаемо Шевченка по новому
показать весь комментарий
10.03.2023 21:17 Ответить
 
 