Украина откладывает изменения в закон об олигархах, которые были требованием ЕС
Венецианская комиссия, которая должна была разблокировать изменения в украинский антиолигархический закон, отложила соответствующее решение, но в правительстве не считают, что это помешает переговорам о вступлении в ЕС.
Об отсрочке решения "Венецианке" сообщила в комментарии ЕвроПравде вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ.
По словам Стефанишиной, анонсированный вывод Советом Европы не будет принят на этой неделе. "Венецианская комиссия решила отложить принятие заключения (по антиолигархическому закону) до июня этого года", - заявила она.
Как известно, долгожданное решение ВК должно было разблокировать выполнение Украиной одного из критериев для начала переговоров о членстве Украины в ЕС. Однако рекомендации "Венецианки оказались очень критическими.
Впрочем, Ольга Стефанишина убеждена, что отсрочка решения не окажет негативного влияния на выполнение критерия, потому что правительство планирует воплощать его другим образом.
"Это не значит, что мы не должны ничего не делать - есть подготовленные подзаконные нормативные акты по усилению конкурентной политики, также Венецианская политика советовала усилить антикоррупционные механизмы, что мы сделали из-за назначения директора НАБУ и расследования громких коррупционных дел", - заявила она.
Заметим, что ранее правительство отсрочило запуск реестра олигархов: он должен быть создан не ранее чем "через три месяца со дня опубликования заключения Венецианской комиссии". Таким образом, воплощение антиолигархического закона дополнительно откладывается.
Ольга Стефанишина не видит в этом преграды в смысле выполнения требований ЕС. "Во времена войны naming and shaming, то есть называние определенных лиц, подпадающих под действие этого закона, не является приоритетом", - пояснила она.
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1. Веницианка заявила что ваш закон у дупу но раз Вова хочет выпендрется вычитала закон и обнулила его заявив что кроме политического репрессивного механизма там никуя нема
2.Веницианка сказал что олигархи обязаны идти все сразу реформа судов АМКУ и прочее а вот тут тормоз полный скажу так писали закон под Порошенко и тех богатых кто Вову не уважает и ему не платит кэш...
ЗЄ = Янукович 2.0
В Яника теж євроінтеграційна тема скінчилася, як тільки діло дійшло до реальних дій.
Тобто фраза:
"Ми вже майже на 80% виконали зобов'язання за Угодою про асоціацію" Джерело:
від Стефанішиної - повна брехня! Адже "виконання" 3 з 7 - це менше 50%
Зеленський: Якщо не зможу закінчити війну, має прийти інша людина
24 лютого 2022 року
Повномаштабне вторгнення. БоНеВтік.
Чиновники стран живут не так богато, как в Украине и автомобили, у них, более дешевые и ,.замков,, таких нет.
Несколько лет тому, показывали маленький одноэтажный домик, где живет, действующий (тогда), Канцлер Германии, Меркель
Не влізають вже в список.
Але вони зробили вигляд що все гаразд...ніяких висновків вони не роблять...просто напрошується аналогія з урядом Грузії...