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Украина откладывает изменения в закон об олигархах, которые были требованием ЕС

ольга,стефанішина

Венецианская комиссия, которая должна была разблокировать изменения в украинский антиолигархический закон, отложила соответствующее решение, но в правительстве не считают, что это помешает переговорам о вступлении в ЕС.

Об отсрочке решения "Венецианке" сообщила в комментарии ЕвроПравде вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ.

По словам Стефанишиной, анонсированный вывод Советом Европы не будет принят на этой неделе. "Венецианская комиссия решила отложить принятие заключения (по антиолигархическому закону) до июня этого года", - заявила она.

Как известно, долгожданное решение ВК должно было разблокировать выполнение Украиной одного из критериев для начала переговоров о членстве Украины в ЕС. Однако рекомендации "Венецианки оказались очень критическими.

Впрочем, Ольга Стефанишина убеждена, что отсрочка решения не окажет негативного влияния на выполнение критерия, потому что правительство планирует воплощать его другим образом.

Читайте: Украина выполнила более 70% обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС, - Стефанишина

"Это не значит, что мы не должны ничего не делать - есть подготовленные подзаконные нормативные акты по усилению конкурентной политики, также Венецианская политика советовала усилить антикоррупционные механизмы, что мы сделали из-за назначения директора НАБУ и расследования громких коррупционных дел", - заявила она.

Заметим, что ранее правительство отсрочило запуск реестра олигархов: он должен быть создан не ранее чем "через три месяца со дня опубликования заключения Венецианской комиссии". Таким образом, воплощение антиолигархического закона дополнительно откладывается.

Ольга Стефанишина не видит в этом преграды в смысле выполнения требований ЕС. "Во времена войны naming and shaming, то есть называние определенных лиц, подпадающих под действие этого закона, не является приоритетом", - пояснила она.

Венецианская комиссия (423) евроинтеграция (2124) членство в ЕС (1060) Стефанишина Ольга вице-премьер (252) Закон об олигархах (119)


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Топ комментарии
+48
Розпіарений клоунами загон "про олігархів" виявився юридичним пшиком.
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10.03.2023 20:48 Ответить
+36
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10.03.2023 20:50 Ответить
+31
"Почему мы до сих пор не в ЕС и НАТО?", правда Зеля?
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10.03.2023 20:49 Ответить
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Розпіарений клоунами загон "про олігархів" виявився юридичним пшиком.
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10.03.2023 20:48 Ответить
Цирк со снятием\назначением Резникова и Буданова еще не забыли? "Юрысты" папиных институтов - они такие
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10.03.2023 20:50 Ответить
а циркова вистава з коломойським?
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10.03.2023 21:08 Ответить
Как можно этот цирк забыть? Говорю все чаще в последнее время. Это все превратилось в цирк гре@анных уродов. Только вот эти клоуны и шуты нам обходятся очень и очень дорого. Во всех смыслах этого.
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10.03.2023 21:21 Ответить
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10.03.2023 21:51 Ответить
у мене є відчуття, що беня не за просто так дав згоду на циркову виставу в його помешкані, а от на скільки схудне бюджет України на користь бені, ми дізнаємось лише в майбутньому.
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10.03.2023 22:31 Ответить
все просто и сложно
1. Веницианка заявила что ваш закон у дупу но раз Вова хочет выпендрется вычитала закон и обнулила его заявив что кроме политического репрессивного механизма там никуя нема
2.Веницианка сказал что олигархи обязаны идти все сразу реформа судов АМКУ и прочее а вот тут тормоз полный скажу так писали закон под Порошенко и тех богатых кто Вову не уважает и ему не платит кэш...
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10.03.2023 21:15 Ответить
Европа сказала Вовчику что засунь свои желание РНБО определить список реестр олигархов и кого назвать олигархом это ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕПРЕССИВНЫЙ ОРГАН ПРЕЗИДЕНТА КУДА ОН МОЖЕТ С ЦЕЛЬЮ УБРАТЬ КОНКУРЕНТА В ПОЛИТИКЕ ВТЮХАТЬ В РЕЕСТР ОЛИГАРХА любого оппонента УСТРАНИВ ТАКОГО ЧЕЛОВЕКА ОТ ПОЛИТИКИ...
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10.03.2023 21:18 Ответить
Не просто пшиком,а перепоною для вступу в ЄС.
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10.03.2023 20:51 Ответить
Разве он один? А про медиа, а про Конституционный суд, про судебную реформу, про декларации чиновников и т.д.
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10.03.2023 20:55 Ответить
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10.03.2023 20:57 Ответить
Не просто юридичним пшиком, а за висновком Венеціанскої комісії інструментом боротьби з політичними опонентами.
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10.03.2023 20:52 Ответить
Просто не на часі.

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10.03.2023 20:54 Ответить
"Почему мы до сих пор не в ЕС и НАТО?", правда Зеля?
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10.03.2023 20:49 Ответить
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10.03.2023 20:50 Ответить
завжди подобавлось "філософське мислення гнусавого"
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10.03.2023 20:57 Ответить
Тобто, ЗЄманди у ЄС не роспішають.

ЗЄ = Янукович 2.0
В Яника теж євроінтеграційна тема скінчилася, як тільки діло дійшло до реальних дій.
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10.03.2023 20:51 Ответить
Зелені потвори - гальма євроінтеграції.
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10.03.2023 20:52 Ответить
Ага! То тепер мінус 4 з 7 (закон про КСУ, свобода слова, призначення залежного від ОПи Голови НАБУ, закон про олігархів)
Тобто фраза:
"Ми вже майже на 80% виконали зобов'язання за Угодою про асоціацію" Джерело:
від Стефанішиної - повна брехня! Адже "виконання" 3 з 7 - це менше 50%
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10.03.2023 20:53 Ответить
Мабуть ''бєня'' гарно підмазав кому треба
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10.03.2023 20:56 Ответить
Єврокомісія наполягає на виконанні рекомендацій "Венеціанки" до закону про КСУ
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10.03.2023 20:58 Ответить
Зелі пхй,кінець близько,тільки скінчиться війна й Ми переможемо.
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10.03.2023 21:00 Ответить
Надіюсь Зеленський виконає свою передвиборчу обіцянку що закінчить війну. А потім піде в небуття.
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10.03.2023 21:01 Ответить
12 ЖОВТНЯ 2020
Зеленський: Якщо не зможу закінчити війну, має прийти інша людина


24 лютого 2022 року
Повномаштабне вторгнення. БоНеВтік.
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10.03.2023 21:20 Ответить
Вообще-то он обещал за год.
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10.03.2023 21:23 Ответить
Ну терміни це таке, головне щоб потім пішов.
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10.03.2023 21:26 Ответить
потім його "підуть",як і папіредніка.Якщо встигне в Ростов.Цілком можебути.щоне встигне...
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10.03.2023 21:43 Ответить
Так ясно уявляю собі панів, що радо самоліквідуються!
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10.03.2023 21:02 Ответить
Нужно быть реалистами, коррупция власти, не даст возможности, войти Украине в ЕС.
Чиновники стран живут не так богато, как в Украине и автомобили, у них, более дешевые и ,.замков,, таких нет.
Несколько лет тому, показывали маленький одноэтажный домик, где живет, действующий (тогда), Канцлер Германии, Меркель
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10.03.2023 21:06 Ответить
Не надо идеализировать еврочиновников. Конечно, такого п-ца как в Украине нет, но многие из них были коррупированы, в том числе при помощи рф. В Италии тоже есть местная специфика по коррупции. Австрийцы многие были и возможно остаются на довольствии рф. На Шрёдера посмотрите немецкого.
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11.03.2023 00:15 Ответить
Грузія їх нічому не вчить. Важко передбачити наслідки.
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10.03.2023 21:09 Ответить
Просто з'явилися, бл@ть, нові олігархи - арахімія, єрмак, інша мразота..
Не влізають вже в список.
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10.03.2023 21:13 Ответить
Це правильно усі вимоги ЄС треба відложити, а ще зменшити зарплатню ЗСУ. Тоді виришемо проблему з мобілізацією !
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10.03.2023 21:13 Ответить
Бо ніякий це не антиолігархічний закон, а навпаки.
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10.03.2023 21:32 Ответить
З цими клоунами нам не бачити ЄС як своїх вух.
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10.03.2023 21:34 Ответить
Ольга Стефанішина не бачить у цьому перепони в сенсі виконання вимог ЄС. "У часи війни naming and shaming, тобто називання певних осіб, які підпадають під дію цього закону, не є пріоритетом для шайки "зелених грабіжників при владі ",
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10.03.2023 21:38 Ответить
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10.03.2023 21:53 Ответить
У нас? Олігархи? Які олігархи?
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10.03.2023 22:50 Ответить
После сшей победы зеленский уйдет в бега или сядет вмсте с ермаком за измену родин
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10.03.2023 23:01 Ответить
Добровільно він нікуди не піде. Хіба відходить свиня від кормушки, коли там повно?
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10.03.2023 23:46 Ответить
господи, та навішають знов лапши, вони це до цього часу роблять, справжнє лице влади, це лице президента, коли він відповідав кореспондентці 5 каналу
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10.03.2023 23:55 Ответить
Слуг наріду поки м'яко "послали"...)
Але вони зробили вигляд що все гаразд...ніяких висновків вони не роблять...просто напрошується аналогія з урядом Грузії...
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10.03.2023 23:43 Ответить
говорить нема до кого, вони на своїй хвилі плюють на Європу, то що ми для них, лохи, які привели їх до влади. і далі ми для них лохи....Що з яйцями по 170 грн, хтось відповів, це так для прикладу....
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10.03.2023 23:51 Ответить
Так, звичайно, не так вже й погано. Хтось справді в це вірить? Можу лише сказати, що це ключовий момент, без якого ви перекриєте шлях до Європи
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11.03.2023 02:19 Ответить
Негайно розігнати цей колгосп 'Зелене дишло'!
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11.03.2023 06:58 Ответить
 
 