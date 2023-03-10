Украина откладывает изменения в закон об олигархах, которые были требованием ЕС

Венецианская комиссия, которая должна была разблокировать изменения в украинский антиолигархический закон, отложила соответствующее решение, но в правительстве не считают, что это помешает переговорам о вступлении в ЕС.

Об отсрочке решения "Венецианке" сообщила в комментарии ЕвроПравде вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ.

По словам Стефанишиной, анонсированный вывод Советом Европы не будет принят на этой неделе. "Венецианская комиссия решила отложить принятие заключения (по антиолигархическому закону) до июня этого года", - заявила она.

Как известно, долгожданное решение ВК должно было разблокировать выполнение Украиной одного из критериев для начала переговоров о членстве Украины в ЕС. Однако рекомендации "Венецианки оказались очень критическими.

Впрочем, Ольга Стефанишина убеждена, что отсрочка решения не окажет негативного влияния на выполнение критерия, потому что правительство планирует воплощать его другим образом.

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"Это не значит, что мы не должны ничего не делать - есть подготовленные подзаконные нормативные акты по усилению конкурентной политики, также Венецианская политика советовала усилить антикоррупционные механизмы, что мы сделали из-за назначения директора НАБУ и расследования громких коррупционных дел", - заявила она.

Заметим, что ранее правительство отсрочило запуск реестра олигархов: он должен быть создан не ранее чем "через три месяца со дня опубликования заключения Венецианской комиссии". Таким образом, воплощение антиолигархического закона дополнительно откладывается.

Ольга Стефанишина не видит в этом преграды в смысле выполнения требований ЕС. "Во времена войны naming and shaming, то есть называние определенных лиц, подпадающих под действие этого закона, не является приоритетом", - пояснила она.