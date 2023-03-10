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Украина начала переговоры с Норвегией о возможности тренировки пилотов, - Зеленский

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Украина начала переговоры с Норвегией о возможности тренировочной миссии для наших пилотов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, подводя итоги встречи с министром обороны Норвегии Берном Арильдом Граммом.

"Также встретился с министром обороны Норвегии. В общем, мы достигли чрезвычайно мощных отношений с Норвегией во многих сферах. Это касается и оружия: благодаря Норвегии мы усилили и нашу ПВО, и артиллерию, и другие роды войск... К слову, начинаем общаться с Норвегией по поводу возможностей тренировочной миссии для наших пилотов", - сказал Президент.

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Норвегия (712) самолет (3649) обучение (536) F-16 (570)


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Телеведучий розділу новин. Підробляє у вечірню зміну.
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10.03.2023 21:37 Ответить
Може най хтось інший домовляється, а ти як працював диктором під телесуфлер, так і працюй, а? Бо "великі гравці" починають вже розуміти вашу дерьмаковщину і ти починаєш ставати "токсичним"...
Але в теплій ванні найвеличнішого янєлоха боневтіковича пабєдуна цього не відчувається...
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10.03.2023 21:40 Ответить
ЗЕ шваль уже не знает как пиариться. Начали переговоры....Теперь сколько надо времени чтоб прийти к ОБЩЕМУ с Норвегией решению, после чего можно отправлять пилотов на обучение, которое минимум 6 мес займет. Итого с обучения пилоты хорошо если в декабре вернутся.
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10.03.2023 21:43 Ответить
боты вы уже определись, вы за Украину или за русню. Потому что тут нет полутонов. Или ты за Украину и рад всему положительному для Украины или за русню. Степан Андреевич Бандера ради Украины даже готов был с немцами во времена ВОВ сотрудничать. Да хоть с чертом лысым за свою страну, а вы положительные новости говном обливаете потому что вам видите ли Зеленский не нравится. А мне вот Порошенко не нравится, но пока идет война,и он так помогает армии, (дай бог всем помогать), я желаю Петру Алексеевичу только здоровья и сил.
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10.03.2023 21:57 Ответить
Тут є тролі різні наприклад які на зарплаті тобто навіть якщо не мають рації і розуміють це,але змушені догоджати куратору і відпрацьовувати гроші ,є ідейні з ними краще не сперечатися ,просто марно ,вони вперті, а є просто типу пенсіонери яким не чим більше корисним зайнятися , їм можна іноді щось пояснити i довести ,до речі деякі з них і пороха обливали брудом свого часу
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10.03.2023 22:44 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=FtugaopM82Q Мільярди премій за рік війни
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10.03.2023 22:13 Ответить
 
 