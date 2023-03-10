Украина начала переговоры с Норвегией о возможности тренировки пилотов, - Зеленский

Украина начала переговоры с Норвегией о возможности тренировочной миссии для наших пилотов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, подводя итоги встречи с министром обороны Норвегии Берном Арильдом Граммом.

"Также встретился с министром обороны Норвегии. В общем, мы достигли чрезвычайно мощных отношений с Норвегией во многих сферах. Это касается и оружия: благодаря Норвегии мы усилили и нашу ПВО, и артиллерию, и другие роды войск... К слову, начинаем общаться с Норвегией по поводу возможностей тренировочной миссии для наших пилотов", - сказал Президент.

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