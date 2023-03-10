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Договор об аренде с УПЦ МП расторгли из-за нарушения условий пользования госимуществом, - Ткаченко

лавра

Разрыв договора об аренде с Украинской православной церковью (Московского патриархата) осуществляется на основании выявленных нарушений условий пользования государственным имуществом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил в телеграм-канале.

"Сегодня, 10.03.2023 года, Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" направил Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре (мужскому монастырю) УПЦ предупреждение о расторжении Договора о безвозмездном пользовании религиозной организацией культовыми зданиями и другим имуществом, что является государственной собственностью. Такое предупреждение обосновано выводами межведомственной рабочей группы, которая во время своей работы установила нарушение монастырем условий договора использования государственного имущества", - отметил Ткаченко.

Читайте: В УПЦ МП заявили, что с ними разрывают договор об аренде Нижней лавры

По его словам, упомянутое решение подтверждено соответствующим письмом МКИП.

Договор об аренде с УПЦ МП расторгли из-за нарушения условий пользования госимуществом, - Ткаченко 01

Министр добавил, что с завтрашнего дня (11 марта - ред.), согласно определенной правовым полем процедуре, заработают созданные заповедником рабочие группы по инвентаризации имущества и обследование технического состояния зданий и построек.

Как сообщалось, в Киево-Печерской лавре заявили о разрыве договора об аренде с УПЦ МП с 29 марта текущего года.

договор (317) Лавра (421) Ткаченко Александр (429) УПЦ МП (1566)


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Топ комментарии
+46
Клоуни, б..ть, бояться навіть назвати речі своїми іменами
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10.03.2023 21:42 Ответить
+40
👍
Добре, що Ткаченко ще вибачення не попросив за розрив оренди
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10.03.2023 21:46 Ответить
+34
не бачу жодних проблем, виважене рішення з необхідним результатом
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10.03.2023 21:47 Ответить
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Клоуни, б..ть, бояться навіть назвати речі своїми іменами
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10.03.2023 21:42 Ответить
👍
Добре, що Ткаченко ще вибачення не попросив за розрив оренди
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10.03.2023 21:46 Ответить
може боїться, що гундяй його анафємє прєдаст, це ж, мабудь, страшно
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10.03.2023 21:49 Ответить
не бачу жодних проблем, виважене рішення з необхідним результатом
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10.03.2023 21:47 Ответить
Якби ще виважити на мотузці отого Кучму,який віддав московській сатанінській секті у ПОЛЬЗОВАНІЄ українську християнську святиню.
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11.03.2023 18:32 Ответить
І питання тоді й до Ющенка, за якого будка рпц фактично з самозахопленням землі постала прямо між руїнами Десятинної церкви та Національного музею історії України.
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12.03.2023 01:14 Ответить
Все має бути за законом.
Аль-Капоне теж посадили за несплату податків. Головне - результат.
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10.03.2023 21:53 Ответить
Головне-початок.Тих московітських посіпак (мп) давно час повиганяти з українських святинь. Не дивлячись на скиглення так званих "вірян" і "пріхожан".
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10.03.2023 22:00 Ответить
Тих вірян на облік всіх в сбу треба поставити-якщо по нормальному та щоб поліція приізжала регулярно життям цікавилась
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11.03.2023 09:40 Ответить
Та більшість тих вірян просто убогі люди,які звикли жити під чиїмось батогом.
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11.03.2023 18:36 Ответить
Мобілізувати на риття окопів на передку-все життя падлюки просиділи на шиї в українців,дармоїди.
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11.03.2023 18:34 Ответить
скажем так - просто мордой не вьішли.....
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10.03.2023 21:43 Ответить
Їх можна і трохи потролити, як ось наприклад
Ребята, вы же хотели в ссср, хотели повторить, че жалуетесь?©
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10.03.2023 21:58 Ответить
А те що вони представники країни окупанта і працюють на окупантів то це так дурниця?!
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10.03.2023 21:47 Ответить
тут є деякі неприємні питання: чи визнана упц мп антидержавною організацією ? -ні ,тому все інше це просто дурний клопіт, вигнали і добре, йдемо далі проблем більш нагальних ще з головою
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10.03.2023 21:51 Ответить
Це важче довести, а потім ще довести те, що це є підставою до розірвання договору. А порушення умов користування держмайном - це, скорійше за все - зазначена у договорі аренди можлива причина розірвання договору.
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10.03.2023 21:54 Ответить
Так, але подібні відмазки про "важко довести" у вас зелених чомусь не канають, коли ви у всіх негараздах та неможливості заборонити все умовно російське Пороха звинувачуєте...
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11.03.2023 10:06 Ответить
На яку відповідь ти розраховуєш, закладаючи одразу у свій пост брехню, про те, що той, кому ти задаєш питання відноситься до "вас зелених"?
Дотого ж тут питання у тому, що у кого є бажання щось зробити - той шукає варіанти, а у кого бажання немає - шукає відмазки.
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11.03.2023 10:31 Ответить
Ну про ваші бажання "щось робити" нам відомо, особливо після того як буквально на днях Ткаченко в останню мить скасування рішення відспівувати Героїв диверсантів в Лаврі.

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11.03.2023 11:12 Ответить
Що Вовочці доручили,та що дали прочитати,те воно й пробазікало.
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11.03.2023 18:38 Ответить
А не треба нічого і пояснювати. Як це так:чужа церква, ще й безоплатна аренда?
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10.03.2023 21:48 Ответить
Нам не треба, але всі законні процедури мають бути проведені.
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10.03.2023 21:55 Ответить
Геть з України кацапський поп нєкрасівий...
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10.03.2023 21:48 Ответить
Тавтологія
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10.03.2023 22:37 Ответить
Всегда можно найти причину,если захотеть.Давно бы так.
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10.03.2023 21:50 Ответить
Рузьге лайно!
Облиш наше майно!
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10.03.2023 21:50 Ответить
Залишилось ще 2... Але початок є, то ж будемо сподіватися, що буде й продовження.

Як же повномаштабне вторгнення та настрої українців роблять з цих манкуртів та малоросів "типу" патріотів! Зрозуміло, що це - ситуаційне, бо жити хочеться, але ж працює! Хоч і повільно...
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10.03.2023 21:52 Ответить
ну коли молодці, то молодці.
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10.03.2023 21:56 Ответить
я как атеист завидую степени атеизма кацапских попов. Так жить и вести себя, могут лишь люди уверенные на 100000000000% процентов что бога нет и не будет никакого вечного ада.
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10.03.2023 22:02 Ответить
Яка віра в Бога у організації, створеної рішенням Сталіна та Берії? Вони навіть до самозванців РПЦ не мають жодного стосунку, бо ті були розгромлені у 1927му.
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10.03.2023 22:08 Ответить
Єдиною (і достатньою!) підставою для виселення Церкви московського патріархату з Києво-Печерської Лаври і вигнання її за межі України є ненависть кожного українця до всього російського, яка підсилилася з відновленням війни 24.02.2022.
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10.03.2023 22:02 Ответить
Более правдиво сказать, шо москальский сатанат не является юрлицом. Какой с ними может быть базар...Бо в противном случае, не имеющие томоса(право на церквоведение), с какой целью сатанисты овладели нашей святыней?
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10.03.2023 22:49 Ответить
Так, абсолютно згодна ...сектанти не повинні правити свої зібрання в українських святинях .....
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11.03.2023 07:53 Ответить
Насправді мацкало-сатанат юр.особою таки є. Просто це неканонічна сатанинська секта без Томосу, з ознаками ворожої шпигунської і терористичної організації.
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11.03.2023 08:52 Ответить
Это если смотреть на нее , как на департамент при нараис фсб.
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11.03.2023 20:49 Ответить
Нарешті.
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10.03.2023 22:04 Ответить
Дурня.Міністр з 1+1 намагається перебити чисельні скандали зелених мародерів(+ бонусом,-здобути лояльність й частину грошових потоків УПЦ МП).
Шоу "Боротьба з РПЦ",дубль 2
Народу наравицця 🤩
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10.03.2023 23:35 Ответить
Московські попи-безхатченки- це тільки початок. Далі буде...
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10.03.2023 22:05 Ответить
Ну то й добре! Дотискати далі треба.
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10.03.2023 22:11 Ответить
Міністр культурки, як сказав Дмитро Корчинський.
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10.03.2023 22:13 Ответить
Корчинський, це той, що співпрацював з рашистом Дугіним і патякав про "оранжевую опасность"?

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10.03.2023 22:56 Ответить
Разом з Люською а*Дрестовичною.
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11.03.2023 18:40 Ответить
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10.03.2023 22:57 Ответить
Мдя....днища.
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11.03.2023 00:57 Ответить
Да-да той самий, ну той що разом із Арестовичем говорили про підготовку окупації Криму в 2008 році . А що тоді робив 95 квартал ???
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11.03.2023 09:09 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/fmBFs-avezs
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11.03.2023 09:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=VB8tLGPb-Dw&t=12s
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11.03.2023 09:13 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=*****-hKNkU&t=43s --- Зеленский в Горловке 2014 год. Мы с русскими один народ .
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11.03.2023 09:16 Ответить
Трохи вдосконалю:
https://youtu.be/*****-hKNkU Зеленский в Горловке 2014 год. Мы с русскими один народ
(відео з Горлівки, квітень 2014 - злив (вибачте) Шарія, з джерел сеператистів)
Фрагмент:
https://youtu.be/*****-hKNkU?t=83 - У нас буквально вчера или позавчера люди где-то под Донецком в поле люди на машинах загоняли танк. Захватили танк.
https://youtu.be/*****-hKNkU?t=83 Зе (сміється):
https://youtu.be/*****-hKNkU?t=83 - Захватили? Ну ващще! А зачем они это сделали?
https://youtu.be/*****-hKNkU?t=83 - Ну так... Ехали на город...
https://youtu.be/*****-hKNkU?t=83 - Ааа, они просто защищались? Молодцы! Ну что... Молодцы!
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11.03.2023 11:36 Ответить
А через п'ять років воно заявить:
Йєслі би йа бил прєзідєнтам в 2014-м гаду, йа би нє сдал Крим. ©
Зе і коМанда в окупованій Горлівці 17.04.2014 - через місяць після анексії Криму і у день вбивства патріота України Володимира Рибака:


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11.03.2023 11:51 Ответить
******
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12.03.2023 08:49 Ответить
З-------й в Горловке 2014 год. Мы с русскими один народ. Ну там на YouTube і хто ж блокує це відео, мабуть кацапи ?!
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11.03.2023 09:29 Ответить
ткаченко, а тобі термін "московського патріархату" ні про що не каже? Ні тобі, ні СБУ, ні генпрокуратурі, ні ГУР, ні піаністу. А, ви ж--"слуги" не українського народу. Тоді ладно...
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10.03.2023 22:42 Ответить
Вони слуги "браццкава народа"
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11.03.2023 08:45 Ответить
Юридически, с гундяевским сатанатом любой договр - не легитимен. Московский сатанат москали трижды упраздняли по своей прихоти... Заре в четвертый, но с нашей подачи, как самозванцев. Первый раз сатанат сепарировал из Киевской Церкви(греческого обряда) , с приходом Орды. Сепаратисты самозванно обозвали себя московской церковью. За это Вселенский Патриарх наложил на кацапсатанат анафему. Московская "церковь" продолжила подчиняться Киевской Церкви, как законной, вплоть до начала шестнадцатого столетия. Затем москали заманили к себе Вселенского Патриарха и пытками выбили из него отмену анафемы и продолжили самозванствоваться. Тобто, это случилось менее чем за сто лет, до "ВОССОЕДИНЕНИЯ " москальщины с Украиной(1654 год). Но вскоре пиадр петр-1, упразднил самозванноое кацап посмешище и сделал на его базе потешное посмешище, т. е. сделал из церкви дипартмент(министерство) при государстве. Но даже это образование членин упразднил... Но сталин опятьвоссоздал но теперь уже НКВДэшно-церковную опричнину. Как вы поняли , шо это случилось в третий раз. А сейчас , мы то посмешище породили, мы его и отпоем. В четвертый раз, но навсегда ... Вон гундяевский сатанат из Лавры!
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10.03.2023 22:46 Ответить
Таке питання, а чи була перевірка що ота мерзата вивезла на підрастію? Був музей мініатюр Сябристого. Якось читав ож єкспонати з нього у масквабадському політехнічному (чи якомусь такому) музею виставлялись.
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10.03.2023 22:52 Ответить
Такі музеї з упц московського сатанату не зв'язані. В КП Лаврі є ще державний музей. Всим що на верхній території управляє він.
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12.03.2023 00:05 Ответить
Тобто то був фейк? Про те ож виставка Сябристого у масквабаді. Вона на місті? Мож прийти подивитися? Такой пам'ятаю ож якійсь музей прибрали за проханням сектантів. Це те що відклалося.
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12.03.2023 07:50 Ответить
ЯКИЙ НАХ ДОГОВІР?

КОРИСТУВАННЯ БЕЗОПЛАТНЕ!!!

ВЛАСНІСТЬ ДЕРЖАВНА!!!

так як надано безоплатно (тобто,без взаємних зобовязань), то власник-держава може послати нафуй безоплатного користувача - в будь-який момент і без будь-яких пояснень.

ТКАЧЕНКО, НЕ ТУПИ !!!
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10.03.2023 22:56 Ответить
Принять в Раде, раз и навсегда, закон о праве править службу в Лавре, только церкви, которая имеет томос для права править службу и вопросов больше не будет.
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10.03.2023 23:00 Ответить
підор,як там Скіфське золото,гандон рваний?
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10.03.2023 23:31 Ответить
русне відмовили за всіма апеляціями
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11.03.2023 12:22 Ответить
Вони ще рогами упуться, уперед ногами прийдеться виносити.
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11.03.2023 06:34 Ответить
Так.... Зараз будуть верещати, що їх "за вєру прітєсняют" і що вони "страдальци".... А взагалі , яка то гидота цей "русскій мір"...
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11.03.2023 07:50 Ответить
хрін вони упруться! вони щось хотіли сказати але в горлянках застрягло коли Єпіфаній спокійно без кацапських хрестних ходів бабусь та молодиків з іконами провів Різдвяне Богослужіння в Успенському Соборі. Ті МП-шні щури лякливі якщо їз загнати в кут, вони обісруться
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11.03.2023 12:46 Ответить
А те, що це вороже гніздо, ткаченку і зеленій шоблі не муляє з жодного боку?
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11.03.2023 08:41 Ответить
Давно пора гнати сраною мітлою пашу мерседеса і його кодлу в паРашу.
Добре відомо, що легалізована антиукраїнська організація.
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11.03.2023 08:56 Ответить
временно передать Лавру в аренду полку "АЗОВ" на период действия военного положения
и сходить за попкорном
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11.03.2023 09:01 Ответить
ткаченко это такая же брехливая Мразь как и весь ваЗЕлиновский Сброд, начиная с незаконного захвата земли на Жуковом острове и незаконного строительства и заканчивая захвата Одесской киностудии, в жопу не забудь поцеловать пашу мерседеса с онуфрием....
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11.03.2023 09:06 Ответить
І скільки їм дали часу, щоб це сатанинське гніздо вимелось з Лаври? А то наші "толерантники" можуть розтягнути задоволення ще на роки...
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11.03.2023 09:07 Ответить
Неможе бути УПЦ московського патріархату,це абсурд,є руська провославна церков в Україні,секта по здирництву грошей з Українців,агентура фсб працююща на знищення України.
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11.03.2023 09:23 Ответить
Не руська, а російська, московська, кацапська. Русь це тільки Україна.
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12.03.2023 00:10 Ответить
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11.03.2023 10:35 Ответить
Хресним ходом, з монатками, на маскву!
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11.03.2023 10:54 Ответить
Ай да зеля, ай да багатур. Киев деоккупировал, олигархов уничтожил, а когда хлебнул горячего вискаря с термоса, то и московских попов начал одолевать.
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11.03.2023 11:46 Ответить
Корчинський влучно оцінив Ткаченка і збирає голоси про його звільнення.
Не прихильник Корчинського, але щодо відставки Ткаченка - повна підтримка!
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11.03.2023 12:06 Ответить
10 років ці фсб-шні гниди мало того що сприяли русифікації і насаджували "русскій мір", вони безоплатно користувались загальнонародною власністю. То треба була війна щоб зрозуміти що "какая разніца" падає на голови та вбиває
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11.03.2023 12:43 Ответить
А ось як кацапи розбираються з Українськими церквами в Криму:

Після окупації Криму росією кількість парафій Православної церкви України на півострові зменшилася з 45 до 7, а кількість священнослужителів - з 14 до 4.

Про це у https://www.facebook.com/ppu.gov.ua/posts/359525892888109 Фейсбуці інформує Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, повідомляє Укрінформ.

"Станом на початок 2014 року Кримська єпархія https://www.ukrinform.ua/tag-pravoslavna-cerkva-ukraini ПЦУ налічувала у своєму складі 45 парафій, якими опікувалися 14 священнослужителів. На початку 2022 року у складі єпархії налічується всього 7 парафій та 4 священнослужителі", - йдеться в повідомленні.

Так, розповіли у Представництві, священник Максим Вологодін, що вимушено залишив Крим, повідомляв про спроби співробітників фсб завербувати його для отримання інформації про єпархію. За його словами, спроби вербування священників відбуваються регулярно.

Одна з парафіянок в Криму повідомила про випадок, коли люди, що влаштувались на держслужбу після окупації, просили своїх батьків не ходити в українську церкву, оскільки це може спричинити їм проблеми на роботі.

Крім того, 23 серпня 2021 року архімандрит ПЦУ Даміан (Павло Скоков) був притягнутий до відповідальності за звершення проведення літургії як за так звану "незаконну місіонерську діяльність".

У Представництві заявили, що така політика тиску та переслідувань, що триває вже восьмий рік, є абсолютно недопустимою з точки зору прав людини та міжнародного гуманітарного права, та є одним з важелів та елементів знищення української ідентичності населення Кримського півострову.
Читайте також: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3465911-svasennik-pcu-z-hersona-rozpoviv-pro-torturi-akih-zaznav-u-poloni-zagarbnikiv.html Священник ПЦУ з Херсона розповів про тортури, яких зазнав у полоні загарбників

Як повідомлялося, протягом 2014 року у єпархії ПЦУ в Криму були протиправно силою вилучені Покровський храм у с. Перевальне та храм Апостолів Петра і Павла і Святителя Миколая у Севастополі. Окрім того, окупаційна адміністрація ініціювала судові процеси, в межах яких окупаційні суди ухвалили рішення про вилучення будівлі кафедрального собору в Сімферополі та знесення парафіяльного храму у Євпаторії.

17 лютого 2022 року депутати Верховна Рада України ухвалили важливу Постанову №3447 для Православної церкви України, зокрема для її осередку в тимчасово окупованому Кримському півострові, "про деякі питання захисту права на свободу, світогляду та віросповідання вірян Кримської єпархії Української православної церкви та збереження приміщення Кафедрального собору святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги".
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11.03.2023 12:52 Ответить
Іде війна з московською ордою, в Україні не місце для православної церкви московського патріархату. Всіх мобілізувати і послати рити окопи під Бахмут. Нехай по-ближче подивляться на своїх звірячих "собратьев".



Нинішній патріарх Російської православної церкви (РПЦ) в миру - Володимир Михайлович Гундяєв, був у 1970-ті роки представником московського патріархату при Всесвітній раді церков у Женеві - і працював на колишню радянську службу зовнішньої розвідки КДБ під псевдонімом "Михайлов". Про це написали журналісти швейцарських газет Tages-Anzeiger (Sonntags Zeitung) та Le Matin Dimanche Бернгард Оденаль та Сільван Бессон, вивчивши документи поліції з федерального архіву Швейцарії.
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11.03.2023 15:35 Ответить
На радіо НВ релігієзнавець пояснила, що держава розірвала договір про безоплатне користування, тому фсбшна секта буде подавати позови судові чи запропонує договір на платне користування, тим більше що плата за користування головним храмом на тнриторії лаври складає в місяць всього5500 грн.
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11.03.2023 17:50 Ответить
коли всю Україну звільнять від рузьких попів ?
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11.03.2023 20:12 Ответить
Сподіваюсь, що це вже остаточне рішення про ліквідацію російського осередку в центрі Київа, бо від зелених гнид всього можна чекати.
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11.03.2023 21:06 Ответить
olma За часів Ющенка вул. Січневого Январского повстання було цілу переіменовано в Мазепи. Але потім підарусня переграла і Мазепі залишили шматок від Арсенальної до пл. Слави, а далі типа Лаврська. ПідаРусня немогла стерпіти, щоб назвали вулицю Іваном Мазепи називали вулицю, де практично все було збудованр або реконструйовано на кошти українського незалежного від Москви гетьмана.
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11.03.2023 23:21 Ответить
Нарешті бісові московські попи а за сумісництвом фсб- служителі зможуть поїхати додому на мокшанські болота..........там вам буде добре
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12.03.2023 00:08 Ответить
Треба встановити воєнизований пропускний режим, щоб вони нічого лишнього не вивозили. А печери необхідно закрити, опечатати і поставити на воєнизовану охорону.
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12.03.2023 00:22 Ответить
А що це за комунізм, монастир у власності держави? Землі прихватизовано, заводи прихватизовано, а монастир у державній. Схоже шити хочуть зробити собі ручний патріархат, як Сталін. Тільки замість імперських наративів, щоб він співав ліберальні. Легалайз і толерайз.
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12.03.2023 06:55 Ответить
Нічого сатаністам мокшанскім робити в Божому домі в Лаврі
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12.03.2023 08:28 Ответить
 
 