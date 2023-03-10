Договор об аренде с УПЦ МП расторгли из-за нарушения условий пользования госимуществом, - Ткаченко
Разрыв договора об аренде с Украинской православной церковью (Московского патриархата) осуществляется на основании выявленных нарушений условий пользования государственным имуществом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил в телеграм-канале.
"Сегодня, 10.03.2023 года, Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" направил Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре (мужскому монастырю) УПЦ предупреждение о расторжении Договора о безвозмездном пользовании религиозной организацией культовыми зданиями и другим имуществом, что является государственной собственностью. Такое предупреждение обосновано выводами межведомственной рабочей группы, которая во время своей работы установила нарушение монастырем условий договора использования государственного имущества", - отметил Ткаченко.
По его словам, упомянутое решение подтверждено соответствующим письмом МКИП.
Министр добавил, что с завтрашнего дня (11 марта - ред.), согласно определенной правовым полем процедуре, заработают созданные заповедником рабочие группы по инвентаризации имущества и обследование технического состояния зданий и построек.
Как сообщалось, в Киево-Печерской лавре заявили о разрыве договора об аренде с УПЦ МП с 29 марта текущего года.
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Добре, що Ткаченко ще вибачення не попросив за розрив оренди
Аль-Капоне теж посадили за несплату податків. Головне - результат.
Ребята, вы же хотели в ссср, хотели повторить, че жалуетесь?©
Дотого ж тут питання у тому, що у кого є бажання щось зробити - той шукає варіанти, а у кого бажання немає - шукає відмазки.
Облиш наше майно!
Як же повномаштабне вторгнення та настрої українців роблять з цих манкуртів та малоросів "типу" патріотів! Зрозуміло, що це - ситуаційне, бо жити хочеться, але ж працює! Хоч і повільно...
Шоу "Боротьба з РПЦ",дубль 2
Народу наравицця 🤩
https://youtu.be/*****-hKNkU Зеленский в Горловке 2014 год. Мы с русскими один народ
(відео з Горлівки, квітень 2014 - злив (вибачте) Шарія, з джерел сеператистів)
Фрагмент:
https://youtu.be/*****-hKNkU?t=83 - У нас буквально вчера или позавчера люди где-то под Донецком в поле люди на машинах загоняли танк. Захватили танк.
https://youtu.be/*****-hKNkU?t=83 Зе (сміється):
https://youtu.be/*****-hKNkU?t=83 - Захватили? Ну ващще! А зачем они это сделали?
https://youtu.be/*****-hKNkU?t=83 - Ну так... Ехали на город...
https://youtu.be/*****-hKNkU?t=83 - Ааа, они просто защищались? Молодцы! Ну что... Молодцы!
Йєслі би йа бил прєзідєнтам в 2014-м гаду, йа би нє сдал Крим. ©
Зе і коМанда в окупованій Горлівці 17.04.2014 - через місяць після анексії Криму і у день вбивства патріота України Володимира Рибака:
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ТКАЧЕНКО, НЕ ТУПИ !!!
Добре відомо, що легалізована антиукраїнська організація.
и сходить за попкорном
Не прихильник Корчинського, але щодо відставки Ткаченка - повна підтримка!
Після окупації Криму росією кількість парафій Православної церкви України на півострові зменшилася з 45 до 7, а кількість священнослужителів - з 14 до 4.
Про це у https://www.facebook.com/ppu.gov.ua/posts/359525892888109 Фейсбуці інформує Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, повідомляє Укрінформ.
"Станом на початок 2014 року Кримська єпархія https://www.ukrinform.ua/tag-pravoslavna-cerkva-ukraini ПЦУ налічувала у своєму складі 45 парафій, якими опікувалися 14 священнослужителів. На початку 2022 року у складі єпархії налічується всього 7 парафій та 4 священнослужителі", - йдеться в повідомленні.
Так, розповіли у Представництві, священник Максим Вологодін, що вимушено залишив Крим, повідомляв про спроби співробітників фсб завербувати його для отримання інформації про єпархію. За його словами, спроби вербування священників відбуваються регулярно.
Одна з парафіянок в Криму повідомила про випадок, коли люди, що влаштувались на держслужбу після окупації, просили своїх батьків не ходити в українську церкву, оскільки це може спричинити їм проблеми на роботі.
Крім того, 23 серпня 2021 року архімандрит ПЦУ Даміан (Павло Скоков) був притягнутий до відповідальності за звершення проведення літургії як за так звану "незаконну місіонерську діяльність".
У Представництві заявили, що така політика тиску та переслідувань, що триває вже восьмий рік, є абсолютно недопустимою з точки зору прав людини та міжнародного гуманітарного права, та є одним з важелів та елементів знищення української ідентичності населення Кримського півострову.
Читайте також: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3465911-svasennik-pcu-z-hersona-rozpoviv-pro-torturi-akih-zaznav-u-poloni-zagarbnikiv.html Священник ПЦУ з Херсона розповів про тортури, яких зазнав у полоні загарбників
Як повідомлялося, протягом 2014 року у єпархії ПЦУ в Криму були протиправно силою вилучені Покровський храм у с. Перевальне та храм Апостолів Петра і Павла і Святителя Миколая у Севастополі. Окрім того, окупаційна адміністрація ініціювала судові процеси, в межах яких окупаційні суди ухвалили рішення про вилучення будівлі кафедрального собору в Сімферополі та знесення парафіяльного храму у Євпаторії.
17 лютого 2022 року депутати Верховна Рада України ухвалили важливу Постанову №3447 для Православної церкви України, зокрема для її осередку в тимчасово окупованому Кримському півострові, "про деякі питання захисту права на свободу, світогляду та віросповідання вірян Кримської єпархії Української православної церкви та збереження приміщення Кафедрального собору святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги".
Нинішній патріарх Російської православної церкви (РПЦ) в миру - Володимир Михайлович Гундяєв, був у 1970-ті роки представником московського патріархату при Всесвітній раді церков у Женеві - і працював на колишню радянську службу зовнішньої розвідки КДБ під псевдонімом "Михайлов". Про це написали журналісти швейцарських газет Tages-Anzeiger (Sonntags Zeitung) та Le Matin Dimanche Бернгард Оденаль та Сільван Бессон, вивчивши документи поліції з федерального архіву Швейцарії.