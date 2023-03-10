Российские оккупанты принудительно выписали из больниц Бердянска пациентов и завезли своих раненых, - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал информацию о ситуации с ранеными оккупантами в оккупированной части Запорожской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Противник продолжает нести потери. В городе Бердянск Запорожской области, в результате огневого поражения подразделений врага, местные медицинские учреждения переполнены ранеными российскими оккупантами. В частности, из гинекологического отделения выписали всех пациенток и разместили 30 раненых россиян. В хирургическом и ЛОР отделениях разместили 80 тяжелораненых захватчиков".
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+3 Яр Холодний
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І зних зроблять "пацієнток генікологічного відділення"? Ото номер буде! А робить будуть "кадирОВЦИ"? Пляшки вже зібрали? В добру путь, рашисти!
- Доктор! А можно сразу и операцию по смене пола сделать? Яйца всё равно гранатой оторвало - так может хоть "невоеннобязаной" признают и на фронт опять не пошлют?!