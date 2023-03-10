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Российские оккупанты принудительно выписали из больниц Бердянска пациентов и завезли своих раненых, - Генштаб

бердянськ

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о ситуации с ранеными оккупантами в оккупированной части Запорожской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Противник продолжает нести потери. В городе Бердянск Запорожской области, в результате огневого поражения подразделений врага, местные медицинские учреждения переполнены ранеными российскими оккупантами. В частности, из гинекологического отделения выписали всех пациенток и разместили 30 раненых россиян. В хирургическом и ЛОР отделениях разместили 80 тяжелораненых захватчиков".

Читайте: Российские оккупанты не оставляют попыток выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, - Генштаб

армия РФ (19703) Бердянск (444) Генштаб ВС (6489)


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Топ комментарии
+3
Значить зашивать порвані осколками жопи кацапів будуть у гінекологічних кріслах ...
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10.03.2023 21:55 Ответить
+2
Порненим окупантам треба виписати путівки в Закопане...
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10.03.2023 21:53 Ответить
+2
"Зокрема, з гінекологічного відділення виписали усіх пацієнток та розмістили 30 поранених росіян" Джерело:

І зних зроблять "пацієнток генікологічного відділення"? Ото номер буде! А робить будуть "кадирОВЦИ"? Пляшки вже зібрали? В добру путь, рашисти!
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10.03.2023 21:58 Ответить
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наполовину гарні рузкіє))
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10.03.2023 21:53 Ответить
Порненим окупантам треба виписати путівки в Закопане...
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10.03.2023 21:53 Ответить
Значить зашивать порвані осколками жопи кацапів будуть у гінекологічних кріслах ...
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10.03.2023 21:55 Ответить
Произведёт кесарево сечение.
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10.03.2023 22:53 Ответить
А скільки часу з початку окупації з бюджету України перераховуються кошти на утримання лікувальних закладів, зарплату персоналу... Чи й досі перераховуються?
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10.03.2023 21:57 Ответить
"Зокрема, з гінекологічного відділення виписали усіх пацієнток та розмістили 30 поранених росіян" Джерело:

І зних зроблять "пацієнток генікологічного відділення"? Ото номер буде! А робить будуть "кадирОВЦИ"? Пляшки вже зібрали? В добру путь, рашисти!
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10.03.2023 21:58 Ответить
Гінекологічне відділення бердянської лікарні З койки слабкий фальцет:
- Доктор! А можно сразу и операцию по смене пола сделать? Яйца всё равно гранатой оторвало - так может хоть "невоеннобязаной" признают и на фронт опять не пошлют?!
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11.03.2023 07:49 Ответить
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10.03.2023 23:06 Ответить
А казали що в росії нічого не змінюється. А ось бачимо що раніше всі операції робили проктологи, а тепер гінекологи.
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10.03.2023 23:59 Ответить
...а что рюзке тварям яйки отстрелили!!!
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11.03.2023 07:19 Ответить
 
 