Российские оккупанты принудительно выписали из больниц Бердянска пациентов и завезли своих раненых, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о ситуации с ранеными оккупантами в оккупированной части Запорожской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Противник продолжает нести потери. В городе Бердянск Запорожской области, в результате огневого поражения подразделений врага, местные медицинские учреждения переполнены ранеными российскими оккупантами. В частности, из гинекологического отделения выписали всех пациенток и разместили 30 раненых россиян. В хирургическом и ЛОР отделениях разместили 80 тяжелораненых захватчиков".

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