Си Цзиньпин должен поговорить с Зеленским, если Китай хочет мира в Украине, - МИД Канады

Лидер Китая Си Цзиньпин должен поговорить с президентом Владимиром Зеленским, если он действительно хочет мира в Украине.

Об этом заявила глава МИД Канады Мелани Жоли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Если Китай действительно хочет играть роль в мирных переговорах по Украине, то, прежде всего, должен состояться разговор между двумя лидерами", - сказала министр.

По ее словам, Зеленский в личной беседе с ней ранее указал, что до сих пор не встретился с главой Китая.

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Как отметила глава МИД Канады, она довела до своего китайского коллеги, что Си Цзиньпин наконец-то должен провести разговор с президентом Зеленским.