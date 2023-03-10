Си Цзиньпин должен поговорить с Зеленским, если Китай хочет мира в Украине, - МИД Канады
Лидер Китая Си Цзиньпин должен поговорить с президентом Владимиром Зеленским, если он действительно хочет мира в Украине.
Об этом заявила глава МИД Канады Мелани Жоли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Если Китай действительно хочет играть роль в мирных переговорах по Украине, то, прежде всего, должен состояться разговор между двумя лидерами", - сказала министр.
По ее словам, Зеленский в личной беседе с ней ранее указал, что до сих пор не встретился с главой Китая.
Как отметила глава МИД Канады, она довела до своего китайского коллеги, что Си Цзиньпин наконец-то должен провести разговор с президентом Зеленским.
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+7 Харьков Сумской
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+6 Evgeny N
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+6 Борменталь Незабаром #551775
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якщо китай хоче миру то повинен по перше визнати що миру хоче Україна і саме за мир вона воює а росія хоче данини а данину вже хрінзнаскількироків ніхто орді вже не платив, тож **й їм а не дан за двєнаццать лєт.
і якщо китай хоче і далі продавати в европі та в америці то повинен обрати бік добра бо на боці зла рано чи пізно відкриється брама в пекло і тоді срака буде всім.
китай нам ворог.
про що нам говорити?
в сраку вузькооких.
Росія і Китай - це не про партнерство рівних. Сі достатньо мудрий, щоби не принижувати росіян публічно. Немає жодної його заяви, де б він дав їм відчути свою економічну слабкість і залежність.
Тепер Росія, як кажуть в китайському керівництві, є "найважливішим стратегічним партнером Китаю". Обидві країни однаково дивляться на суперника США.
Китай міг би виступити на боці Росії лише в тому випадку, якщо США військовими методами підтримали б проголошення Тайванем незалежності."
Китай - вещь в себе и для себя (мова не за речі). Если США - символ и опора свободы для всех, то Китай - символ и опора тоталитаризма и коррупции во благо себе.
В глобальном мире идеология Китая мертва. Как и его надувная экономика. Имея столько недоброжелателей вокруг, Китаю следует повеситься.
И если американцы всегда найдут правильное решение, перепробовав все остальные, то китайцы всегда поступят как кацапы. Все их навыки от учителей.
На Китай была надежда с Дэн Сяопином, Чэнь Юням, Е Цзяньином и Ли Сяньняня. Но эта (хрущовская)) "оттепель" завершилась "брежневским") откатом.
Но, что еще. Китайцы - воры.
Еще в 67-м они были грабителями. Наглыми.)
....
Третья в мире китайская армия - такой же миф, как и вторая. Особенно после полученных ******** от вьетнамцев. Сравнение не корректно, но имеет место быть.)
- Слышь, Зеленский, кончай войну, война торговать с рашкой мешает, амеры достали уже своими санкциями. Иди, как-то договаривайся с путькой
- А как именно договариваться, товарищ Си?
- Ну, отдашь ему часть своей территории, и все. Будет мир. Хоть на время...
- А если я не хочу отдавать свою территорию?
- .....
Чи зацікавлений Китай дипломатичними кроками для встановлення миру в Україні? Деякі експерти вважають, що ні. Вони вважають, що Китай не проти спокійно спостерігати, як росіяни і європейці біднішають у своєму протистоянні. Деякі підозрюють, що Китай чекає на вигоду, в тому числі і в Сибірському регіоні.
Але китайський посередник пропонує Путіну гідний вихід. Він рятує обличчя. Поступитися благанням свого пекінського «друга» в ім'я збереження світового миру - це не капітуляція перед Україною чи Заходом.