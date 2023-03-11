Запорожский район включен в перечень территорий возможных боевых действий, - Минреинтеграции

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины включило Запорожский район в перечень территорий возможных боевых действий, что позволит в ближайшее время восстановить доступ к единым и государственным реестрам.

Об этом Минреинтеграции сообщило в Телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечалось, от жителей Запорожья поступали многочисленные жалобы на то, что доступ к государственным реестрам был временно заблокирован, в результате чего приостановилась деятельность многих жизненно важных сфер.

По данным Минреинтеграции, отсутствие доступа к госреестрам обусловлено тем, что Запорожский район в последнее время имел статус территории активных боевых действий согласно соответствующему перечню.

"Правительство отреагировало на сигналы граждан. При сотрудничестве Минреинтеграции, Министерства обороны и Министерства юстиции в указанный перечень внесли изменения", — отметили в министерстве.

Так, приказом Минреинтеграции от 9 марта 2023 г. № 84 статус Запорожского района изменен на территорию возможных боевых действий.

С обновленным перечнем территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно захваченные Россией, можно ознакомиться по ссылке.

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