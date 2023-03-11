Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против российских букмекерских компаний и лотерей
В Украине введены санкции против ряда российских букмекерских компаний и лотерей сроком на 50 лет. В список попали 287 юридических и 120 физических лиц. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Зеленский.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
Указ №145/2023 о решении СНБО от 10 марта 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" вступает в силу с даты публикации.
Зеленский также возложил на секретаря СНБО Алексея Данилова контроль за исполнением указа о санкциях.
Ограничительные меры коснулись "Спортлото", "Первая международная букмекерская компания", "Бет.Ру", "КредитСервис", "Спортбет", "Бетсити", "Матчбет", "Букмекерская контора "Пари", "Марафон", "БК" Олимп" и другие.
Компаниям, попавшим в список, будут заблокированы активы, запретят торговые операции, в том числе вывод капитала из Украины, аннулируют или остановят лицензии.
В списке санкций также числятся бизнесмены-иностранцы из РФ, Великобритании, Кипра, Турции, Нидерландов, Польши, Армении.
Срок действия ограничительных мер составляет 50 лет.
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От так ці санкції вплинуть на ігровий бізнес.....
Ще через рік згадають що вони взагалі-то Українці!
А там, через декілька років, може бути, після загальноукраїнського референдуму, можливо і приймемо їх на умовах конфедерації, чи чогось подібного, без права впливу на нашу внутрішню і зовнішню політику, і за умови розміщення на їхній територіїї нашого військового контингенту - нам треба московію відтіснити від наших кордонів, зробити для себе пояс безпеки.
100% ТОВ «ТАТНЄФТЬ- АЗС-УКРАЇНА», що належить російському ПАТ "ТАТНЄФТЬ" імені В.Д. Шашина, яке повʼязують із президентом Татарстану Рустамом Мінніхановим.
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25% ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», що належать наближеному до російського Міністерства торгівлі бізнесменові Станіславу Гамзалову.
100% ТОВ «Брокард Україна», що належить кіпрській компанії Інденон Холдинг Лімітед, яка контролюється Міністерством торгівлі РФ
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