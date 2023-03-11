Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против российских букмекерских компаний и лотерей

В Украине введены санкции против ряда российских букмекерских компаний и лотерей сроком на 50 лет. В список попали 287 юридических и 120 физических лиц. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Зеленский.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Указ №145/2023 о решении СНБО от 10 марта 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" вступает в силу с даты публикации.

Зеленский также возложил на секретаря СНБО Алексея Данилова контроль за исполнением указа о санкциях.

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Ограничительные меры коснулись "Спортлото", "Первая международная букмекерская компания", "Бет.Ру", "КредитСервис", "Спортбет", "Бетсити", "Матчбет", "Букмекерская контора "Пари", "Марафон", "БК" Олимп" и другие.

Компаниям, попавшим в список, будут заблокированы активы, запретят торговые операции, в том числе вывод капитала из Украины, аннулируют или остановят лицензии.

В списке санкций также числятся бизнесмены-иностранцы из РФ, Великобритании, Кипра, Турции, Нидерландов, Польши, Армении.

Срок действия ограничительных мер составляет 50 лет.

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