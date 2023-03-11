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Новости Санкции против России
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Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против российских букмекерских компаний и лотерей

указ

В Украине введены санкции против ряда российских букмекерских компаний и лотерей сроком на 50 лет. В список попали 287 юридических и 120 физических лиц. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Зеленский.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Указ №145/2023 о решении СНБО от 10 марта 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" вступает в силу с даты публикации.

Зеленский также возложил на секретаря СНБО Алексея Данилова контроль за исполнением указа о санкциях.

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Ограничительные меры коснулись "Спортлото", "Первая международная букмекерская компания", "Бет.Ру", "КредитСервис", "Спортбет", "Бетсити", "Матчбет", "Букмекерская контора "Пари", "Марафон", "БК" Олимп" и другие.

Компаниям, попавшим в список, будут заблокированы активы, запретят торговые операции, в том числе вывод капитала из Украины, аннулируют или остановят лицензии.

В списке санкций также числятся бизнесмены-иностранцы из РФ, Великобритании, Кипра, Турции, Нидерландов, Польши, Армении.

Срок действия ограничительных мер составляет 50 лет.

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букмекеры (66) Зеленский Владимир (20889) лотерея (215) санкции (11477)


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Топ комментарии
+15
це ще один доказ,що кацапи не проти війни,а лише проти, щоб їх зачіпало...
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11.03.2023 01:04 Ответить
+12
А для "Сватів" - СЛАБО ?!!!
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11.03.2023 00:56 Ответить
+10
Мешканці Бєлгородської області Російської Федерації, відчувши на собі наслідки "спеціальної військової операції" диктатора Володимира Путіна, https://news.obozrevatel.com/ukr/russia/v-belgorodskij-oblasti-prosyat-pripiniti-obstrili-ukraini-gubernatoru-napravili-list-foto.htm попросили припинити обстрілювати Україну з територію їхнього регіону. При цьому вони не мають нічого проти війни, яку РФ розвязала в нашій країні, просто хочуть, щоб вона їх не зачіпала.

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11.03.2023 01:02 Ответить
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Шо сі стало ?
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11.03.2023 00:53 Ответить
А для "Сватів" - СЛАБО ?!!!
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11.03.2023 00:56 Ответить
Для "Сватів" не на часі - єто другоє...
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11.03.2023 08:09 Ответить
І навіть року не минуло...
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11.03.2023 02:52 Ответить
Так, лише через рік після масштабного вторгнення і тільки через те що цивілізований світ "офігівав" від бездіяльності української влади на чолі з зеленським.
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11.03.2023 07:47 Ответить
Сподіваюся всі пам'ятають Дон Кіхота....
От так ці санкції вплинуть на ігровий бізнес.....
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11.03.2023 07:51 Ответить
Нарешті
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11.03.2023 10:05 Ответить
Мешканці Бєлгородської області Російської Федерації, відчувши на собі наслідки "спеціальної військової операції" диктатора Володимира Путіна, https://news.obozrevatel.com/ukr/russia/v-belgorodskij-oblasti-prosyat-pripiniti-obstrili-ukraini-gubernatoru-napravili-list-foto.htm попросили припинити обстрілювати Україну з територію їхнього регіону. При цьому вони не мають нічого проти війни, яку РФ розвязала в нашій країні, просто хочуть, щоб вона їх не зачіпала.

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11.03.2023 01:02 Ответить
це ще один доказ,що кацапи не проти війни,а лише проти, щоб їх зачіпало...
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11.03.2023 01:04 Ответить
Именно так, коллективное *****. Причем, чем старше - тем сильнее отбитые телевизором мозги.
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11.03.2023 01:07 Ответить
совок сер.лікується тільки евтаназією,і я тут чисто з гуманістських намірів,нащо мордувати тварючок)))
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11.03.2023 01:16 Ответить
Ну - за рік вже непоганий результат.

Ще через рік згадають що вони взагалі-то Українці!
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11.03.2023 01:21 Ответить
е нііііі,нах нах,їм ще років 50 репарації платити,я проти розвалу рашки тільки тому.що кожний рузге повинен за цю війну заплатити(а так розповзуться,лови потім як блощиць на суці),і його внуки і правнуки теж,щоб більше не вийобувались.
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11.03.2023 01:25 Ответить
Тут я з Вами повністю згоден, але ж я зараз говорю про їхні настрої.

А там, через декілька років, може бути, після загальноукраїнського референдуму, можливо і приймемо їх на умовах конфедерації, чи чогось подібного, без права впливу на нашу внутрішню і зовнішню політику, і за умови розміщення на їхній територіїї нашого військового контингенту - нам треба московію відтіснити від наших кордонів, зробити для себе пояс безпеки.
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11.03.2023 01:35 Ответить
І це ми ще не починали бамбіть Бєлгород! А що, на цю ініціативу, скажуть мешканці Курської та Брянської областей?
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11.03.2023 01:09 Ответить
А как там санкции на "самого большого волонтера" Крота и его TECHIIA? Снова ввели? А как красиво всех власть разводила, пиарив этого жулика
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11.03.2023 01:12 Ответить
Т.е. нацбанк и СБУ 2.5 года ( из них год большой войны ) не замечали вывод десятков миллиардов (!!) в месяц на рашу и полное отсутствие налогов на этом лохотроне, а теперь вдруг заметили? Ну-ну ...
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11.03.2023 01:40 Ответить
Ці структури РФ працювали й весь строк Порошенка.
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11.03.2023 11:56 Ответить
Откуда вы такие беретесь ? Когда был принят закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» № 768-IX, приведший к этому трешу в сотни миллиардов?
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11.03.2023 12:07 Ответить
Список підприємств РФ майно яких відмовився націоналізувати президент України Зеленський.

100% ТОВ «ТАТНЄФТЬ- АЗС-УКРАЇНА», що належить російському ПАТ "ТАТНЄФТЬ" імені В.Д. Шашина, яке повʼязують із президентом Татарстану Рустамом Мінніхановим.

93% ПАТ «Енергомашспецсталь», що через кіпрську компанію входить у склад держкорпорації Росатом.

25% ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», що належать наближеному до російського Міністерства торгівлі бізнесменові Станіславу Гамзалову.

100% ТОВ «Брокард Україна», що належить кіпрській компанії Інденон Холдинг Лімітед, яка контролюється Міністерством торгівлі РФ

В серпні 2022 року Кабінет Міністрів ухвалив проєкт указу Президента, але він до сих пір не виданий. В указі про вилучення 903 об'єктів, які належать Російській Федерації та її резидентам.
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11.03.2023 01:44 Ответить
Пічля року війни???
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11.03.2023 05:36 Ответить
не прошло и года(((
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11.03.2023 08:17 Ответить
Справа не тільки в росіянах. В Україні заблоковані також британські букмекери: William Hill та BetFair. Також заборонено поповнювати там баланс з України. Зеленський відверто лобіює двох букмекерів, які платять йому за це криптовалютой мільярди гривень. А потім за ці гроші платять слугам по 10-20 тисяч доларів щомісяця у конвертах.
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11.03.2023 08:46 Ответить
це тема обриганії, але ясне діло, що носить куди треба
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11.03.2023 09:14 Ответить
Образився, що ставка не зіграла?
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11.03.2023 09:05 Ответить
а чому 50, треба довічно. Щоб жоден кацап ніколи не міг вести бізнес в Україні.
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11.03.2023 09:12 Ответить
за давньою традицією спочатку ворогам дадуть вивести капітали а потім з величезним патосом арештують пусті приміщення та пусті рахунки.
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11.03.2023 10:59 Ответить
 
 