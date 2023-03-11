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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россияне строят оборонные укрепления в Курской и Белгородской областях, чтобы показать Украину как угрозу территории РФ, - ISW

область,курська

Строительство оборонных линий россиянами в Белгородской и Курской областях является информационной операцией, чтобы изобразить Украину угрозой РФ. В то же время строительство укреплений в оккупированном Крыму свидетельствует о неуверенности россиян в способности удерживать захват территории на юге Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Российские войска продолжают устанавливать оборонительные линии в тыловых районах вдали от нынешней линии фронта, а также в самой России, где, вероятно, никогда не будут вестись боевые действия, говорится в отчете ISW.

В частности, губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил 9 марта, что российские власти завершили строительство "засечной линии" укреплений вдоль границы с Украиной. Он заявил, что российские войска должны выделить силы для защиты этой системы укреплений в случае нападения Украины на Белгородскую область. Гладков также сообщил, что российские чиновники потратили 10 млрд рублей (около 132 млн долларов) на строительство оборонительной линии, что, считают аналитики института, вероятно, является пустой тратой средств на фоне вопросов о способности России финансировать свои военные усилия в Украине.

Украинский Генеральный штаб также сообщил 10 марта, что российские войска продолжают строить укрепления вдоль границы Курской области с Украиной. Это еще одна российская область, где, считают в ISW, вероятно, никогда не будет боевых действий.

Кроме того, глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил 10 марта, что российские войска строят оборонительную линию в Крыму. В институте отметили, что укрепления в Крыму находятся далеко от нынешней линии фронта на юге Украины, а российский персонал и техника, размещенные на этих линиях, были бы более уместными в других местах Украины.

Аналитики ISW считают, что российские чиновники в Курской и Белгородской областях, вероятно, строят оборонительные укрепления в поддержку информационных операций, которые имеют целью изобразить Украину как угрозу российской территории, чтобы представить войну в Украине как жизненно важную для РФ.

Продолжение строительства российских укреплений в Крыму, предполагают эксперты института, может свидетельствовать о том, что российские войска не уверены в своей способности удерживать оккупированные территории на юге Украины в долгосрочной перспективе.

В ISW добавили, что пока не наблюдают развертывания российских войск ни на одной из этих оборонительных линий, а потому укрепления пока не являются важными для российских операций в Украине.

Читайте: Войска РФ проводят ротацию с целью возобновления наступления на Угледар, - ISW

россия (96216) Курск (1150) ISW (493)


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Топ комментарии
+10
"Пірамідки" копіювали у Гордона? Дебіли просто не розуміють одного - українцям не потрібна їх земля! Вони просто хочуть щоб Росія від них "від"їбалася" І для цього , вийшовши на кордон, вони просто візьмуть на приціл території Росії І при будь-яких обстрілах будуть стрілять у відповідь А летючі у повітрі снаряди і ракети "пірамідками" спинить неможливо!
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11.03.2023 06:42 Ответить
+8
Або на зеленому асфальті
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11.03.2023 06:52 Ответить
+8
"Есть гипотеза, что в пищу вооруженных сил наших, особенно генералам, подмешивают какие-то вещества, например, тот же фтор, который резко уменьшает умственную способность и волевую компоненту"
"Вєщество" оте називається "водка" І підмішують їм її в їжу ще до моменту зачаття - в яйцеклітини та сперматозоїди! І виходять в результаті "діти п"яних вихідних"
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11.03.2023 07:00 Ответить
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Як на мене, у КНР й БНР просто крадуть гроші, як на кріліковій стіні.
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11.03.2023 06:37 Ответить
Або на зеленому асфальті
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11.03.2023 06:52 Ответить
Хто такий крілік? Може клірик?
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11.03.2023 07:19 Ответить
"Пірамідки" копіювали у Гордона? Дебіли просто не розуміють одного - українцям не потрібна їх земля! Вони просто хочуть щоб Росія від них "від"їбалася" І для цього , вийшовши на кордон, вони просто візьмуть на приціл території Росії І при будь-яких обстрілах будуть стрілять у відповідь А летючі у повітрі снаряди і ракети "пірамідками" спинить неможливо!
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11.03.2023 06:42 Ответить
Кожен судить по собі, я це давно помітив з життєвого досвіду.

Кацапи абсолютно щиро вважають нормою захопити або вкрасти чуже.
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11.03.2023 07:47 Ответить
"Есть гипотеза, что в пищу вооруженных сил наших, особенно генералам, подмешивают какие-то вещества, например, тот же фтор, который резко уменьшает умственную способность и волевую компоненту"
"Вєщество" оте називається "водка" І підмішують їм її в їжу ще до моменту зачаття - в яйцеклітини та сперматозоїди! І виходять в результаті "діти п"яних вихідних"
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11.03.2023 07:00 Ответить
Алкоголік у першому поколінні зусиллям волі може від водкі відмовитись.
Алкоголік у другому поколінні зі своїм алкоголізмом сам упоратися вже не може, йому обов'язково потрібна допомога медицини.
А алкоголік у третьому поколінні невиліковний. Ані він сам, ані за допомогою медицини. Водка стає частиною біохімічних процесів його організму і без неї не виживе.
А ось алкоголіків четвертого-п'ятого покоління просто не буває.
Чи не тому населення Росії скорочується такими катастрофічними темпами?
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11.03.2023 07:18 Ответить
- Почему в России такая низкая рождаемость?
- Потому что без водки русские начать не могут, а с водкой - "кончить"!
До речі - у викладеній мною цитаті викладена "вся глубина рассийскай мысли" - для "заспокоєння" лікарями колись бром застосовувався, а не фтор! (фтор - найсильніший окислювач у природі В його присутності горять навіть негорючі в атмосфері кисню речовини)
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11.03.2023 07:25 Ответить
Як казав один знайомий кацап, я вже народився з перегаром.
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11.03.2023 07:21 Ответить
А ти згадай почтмейстера з "Ревізора" Гоголя! " Он говорит, что его мамка в детстве уронила и с тех пор от него немного отдаёт водкою!"
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11.03.2023 07:27 Ответить
Ось і один мій знайомий теж відповідав у тому ж дусі на запитання, чому він дівчатами не цікавиться (а хлопець був видний, красивий, дівки на нього дивилися):
- "Я не ******, я алкаш".
І усією своєю поведінкою підтверджував цю тезу.
Помер дуже рано, до 30.
Вгадайте від чого?
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11.03.2023 07:30 Ответить
Від "пальоной" водовки, як вони кажуть?
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11.03.2023 07:43 Ответить
Ніт, "пальонки" тоді ще не було.
В останні роки він горілки вже не пив, не по кишені була. Втім, і тодішня "казьонка" від "пальонки" мало чим відрізнялася.
Він помер від шмурдяка та початкового наркотичного досвіду. Мати, звичайно, страждала, боролася за сина, а потім руки опустила і сказала приречено - "Ну що я можу зробити, якщо його батько кличе його?"
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11.03.2023 07:56 Ответить
roblyat' zlo, a sho b sovist' ne muchala - korchat' z sebe jervu... odnym slovom - kacapy
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11.03.2023 07:18 Ответить
як би там не було, а ці лінії - свідотство, що навіть до найупоротішіх москалів дійшло де проходить кордон! нажаль, тіки частково
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11.03.2023 07:19 Ответить
Ставят пирамидки на счастье.
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11.03.2023 07:45 Ответить
Та кому вони нах потрібні, падли. Ненавиджу! Гниле сміття на планеті.
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11.03.2023 07:45 Ответить
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11.03.2023 09:13 Ответить
Ай, до сих пор не поняли, что это заградительная полоса от своих же. Эти пирамиды для руснявого мяса, которое на второй или третьей мобилизации уже начнет бунтовать. И для одиночного бмп, которое решило пойти свергать режим на россии вместо гарантированной смерти в канаве, такие зубы дракона будут серьезным препятствием, у них нету же крана или взрывчатки проложить проход. Это именно работа ФСБ для эффективных заграждений. С их помощью можно будет мелкими партиями закидывать кацапов на фронт, будучи в серьезном меньшинстве по числу людей. Тоже самое в Крымской области. Чтобы кто-то не взял катер или лодку и не поплыл в более безопасное место. Одному пройти 2-3 траншеи и пару рядов колючки - это лишних 5-10 минут времени, а там уже заграды из фсб приедут и расстреляют свое мясо.
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11.03.2023 09:32 Ответить
якщо на Білогородщині завершили будівництво "засєчной лініі" укріплень, то хай перекидають бригади і техніку в Крим, бо там на пляжах ніяк не можуть добудувати "засєчную лінію" - вранці приходять, а окопів вже нема.
Тільки на всяк випадок хай беруть із собою все, що можно надуть.
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11.03.2023 10:43 Ответить
В Курской и Белгородской областях строят по той же причине, что и в Крыму. К примеру: что, если после освобождения всей территории Украины эти будут продолжать ее обстреливать? Вообще, я давно говорил, что в любом случае надо будет создавать зону безопасности на территории россии.
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11.03.2023 15:21 Ответить
Что кацапі??Обосрались???
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11.03.2023 18:44 Ответить
 
 