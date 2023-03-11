Кислица о созыве РФ Совбеза ООН для обсуждения "русофобии": "Здесь не до попкорна, здесь санитары нужны"

Россия решила созвать заседание Совета Безопасности ООН 14 марта, чтобы "сосредоточиться" на "русофобии". Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица назвал такую повестку "клиническим случаем".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Кислицы.

"Российская Фашистская Федерация пустила Геббельса на фарш, когда потребовала созвать заседание Совета Безопасности 14 марта, чтобы "сосредоточиться" на "русофобии как факторе, препятствующем поиску долгосрочного и устойчивого разрешения украинского кризиса". Здесь не до попкорна, здесь санитары нужны", - написал Кислица.

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