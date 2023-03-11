За прошедшие сутки россияне убили 2 гражданских в Донецкой области, 14 человек получили ранения, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

За прошедшие сутки, 10 марта, российские оккупанты убили 2 мирных жителей Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"За 10 марта россияне убили 2 жителей Донетчины – в селе Красногоровка.



Еще 14 человек в области получили ранения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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