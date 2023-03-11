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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 158 тыс. человек (+1010 за сутки), 3458 танков, 2483 артсистемы, 6762 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 11 марта 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 158 000 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.03.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 158 000 (+1010) человек ликвидировано,

танков - 3458 (+10) ед,

боевых бронированных машин - 6762 (+20) ед,

артиллерийских систем - 2483 (+8) ед,

РСЗО - 493 (+2) ед,

средства ПВО - 257 (+1) ед,

самолетов - 304 (+0) ед,

вертолетов - 289 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2108 (+1),

крылатые ракеты – 907 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5344 (+7) ед,

специальная техника – 242 (+2).

Читайте: ВСУ отразили более 100 атак оккупантов на пяти направлениях, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 158 тыс. человек (+1010 за сутки), 3458 танков, 2483 артсистемы, 6762 бронированные машины 01

"Данные уточняются", - говорится в сообщении.

армия РФ (19703) Генштаб ВС (6489) уничтожение (7273) техника (1752) потери (4437)


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Топ комментарии
+43
Бінго!!! 50 одиниць техніки і більше 1000 чумардосів!!! Повний спектр техніки крім авіації і плавзасобів. Слава ЗСУ!!!
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11.03.2023 08:21 Ответить
+33
Так тримати, хлопці та дівчата! Здоров'я вам та наснаги. Бережіть себе .
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11.03.2023 08:24 Ответить
+28
10 березня день Державного Гімну України. Зі святом вас, тварюки!
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11.03.2023 08:22 Ответить
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Бінго!!! 50 одиниць техніки і більше 1000 чумардосів!!! Повний спектр техніки крім авіації і плавзасобів. Слава ЗСУ!!!
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11.03.2023 08:21 Ответить
Протягом тижні очікується парад ювілеїв в їхніх втратах:
- 160 000 чумардосів
- 3500 танків
- 3000 різної арти
- 600 пєпєлаців
- 250 спецтехніки
Слава Україні!!! Слава ЗСУ!!!
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11.03.2023 08:28 Ответить
Просто СТРАЙК!
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11.03.2023 11:15 Ответить
Чумардосів! Це треба записати, а то все орки та й орки...))
!!
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11.03.2023 22:55 Ответить
10 березня день Державного Гімну України. Зі святом вас, тварюки!
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11.03.2023 08:22 Ответить
Так тримати, хлопці та дівчата! Здоров'я вам та наснаги. Бережіть себе .
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11.03.2023 08:24 Ответить
Добрий подарунок для сестри на її день народження сьогодні. Жаль, що завтра 2000 не наб'ють,на мій. ЗСУ, Україна тримається на ваших плечах.
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11.03.2023 08:26 Ответить
Сегодня опять у кабздона кругленькое пополнение.
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11.03.2023 08:27 Ответить
Боже ж мій, це ж який сьогодні був замєс!!!
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11.03.2023 08:35 Ответить
Чудово! Це вже більше, ніж втрати срср у зимовій війні з Фінляндією...
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11.03.2023 08:45 Ответить
"Принимай, Украина, красавица...!"))))
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11.03.2023 08:53 Ответить
Десь колону розбили?
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11.03.2023 08:48 Ответить
Та вроде в Марике до 20 прилетов было по скоплениям.
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11.03.2023 08:55 Ответить
Добре ЗСУ відзначили день народження Тараса Григоровича Шевченка - вже понесло з України кров ворожу! Наші козаки,, батьку Тарасе, виконують твій заповіт! Слава Україні! Слава ЗСУ!
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11.03.2023 08:49 Ответить
Нє фіга собі ! Так і наступ не знадобиться, орки закінчаться...
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11.03.2023 08:55 Ответить
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11.03.2023 09:06 Ответить
Слава Воїнам Ураїни!
Буття, Здров'я і Удачі Вам!
Кацапам смерть...., нескінченна!
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11.03.2023 09:07 Ответить
Ну що кацапюри вонючиє, ГОЙДА, гойдатися вам ще потім на шибениці
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11.03.2023 09:30 Ответить
Славнi хлопцi!
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11.03.2023 10:16 Ответить
Добре намолотили, хороший врожай.
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11.03.2023 10:23 Ответить
Склад ТД часів срср (70-80) 103 танки,180 БМП(БТР),24 гаубиці, 18 РЗСО, 17 000 ос (разом з замолітами,хлебопеками,музикантами ....) Копія ТД СС 1943 року. загально орки втратили 25 ТД з частинами так званого "усиления". Безповоротно. В РА в ті часи не було такої "сіліщі". І, як говорив щойно один з "военкорів" їх армія нездатна наступати поза лісом і посадками. І вона складається, за його ж словами, з 10 відсотків зрадників і 90 відсотків хворих на голову.
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11.03.2023 12:27 Ответить
Закатрупили одного кілокацапа ну і всяко-різного заліза для комплектності. Гарнюньо!
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11.03.2023 16:17 Ответить
Слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼❤️
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11.03.2023 20:32 Ответить
 
 