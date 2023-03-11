Общие боевые потери РФ с начала войны – около 158 тыс. человек (+1010 за сутки), 3458 танков, 2483 артсистемы, 6762 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 11 марта 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 158 000 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.03.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 158 000 (+1010) человек ликвидировано,

танков - 3458 (+10) ед,

боевых бронированных машин - 6762 (+20) ед,

артиллерийских систем - 2483 (+8) ед,

РСЗО - 493 (+2) ед,

средства ПВО - 257 (+1) ед,

самолетов - 304 (+0) ед,

вертолетов - 289 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2108 (+1),

крылатые ракеты – 907 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5344 (+7) ед,

специальная техника – 242 (+2).

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"Данные уточняются", - говорится в сообщении.