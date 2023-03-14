РУС
Украинские прокуроры собрали более 600 досье на российских военных командиров, включая Путина, подозреваемых в военных преступлениях, - The Guardian

Украинские прокуроры собрали сотни данных на российских военных преступников за их агрессию в Украине и отмечают их на специальной доске.

Об этом пишет издание The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

Журналистам Guardian украинские прокуроры составили таблицу-схему размером 4 метра в длину и 1,5 метра в ширину. На ней - имена и фотографии подозреваемых, на которых заведены уголовные дела в Украине - от министра обороны России Сергея Шойгу и президента Владимира Путина до полковников и других военных чинов.

"Мы начали собирать досье на российских командиров и генералов в прошлом году, и мы продолжаем еженедельно обновлять их", - главный прокурор Харьковской области Александр Фильчаков.

Среди подозреваемых – генерал-полковник Михаил Мизинцев, руководивший трехмесячной осадой Мариуполя, где, по оценкам украинских властей, были убиты 22 тысячи человек. Разрушения Мариуполя сравнивают с осадой Алеппо в Сирии, превратившейся в руины после российских бомбардировок.

Читайте также: Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда, - Песков

Налетами в Сирии командовал именно Мизинцев, и, по предположениям военных экспертов, в Мариуполе он частично использовал этот свой опыт. В марте 2022 года британское правительство ввело персональные санкции против Мизинцева.

Еще один офицер, досье которого есть у украинских прокуроров – это командир 64-й отдельной мотострелковой бригады Азатбек Омурбеков. Эта бригада действовала в Буче, и ее солдаты обвиняются в убийствах, изнасилованиях и пытках мирных жителей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Международный уголовный суд намерен возбудить два дела по военным преступлениям РФ в Украине, - The New York Times

 

прокуратура (5074) россия (97311) военные преступления (1509) The Guardian (29)
І саме у цей час, ********** зеленский продовжує мріяти про Новий Рік разом з рашистами та холодцем, по інакшому це назвати не можна - https://www.5.ua/dv/ru/showbiz/301193 https://www.5.ua/dv/ru/showbiz/301193

14.03.2023 13:09 Ответить
А на своїх гнид зелених коли збираєтесь відкрити хоч одну справу?
14.03.2023 19:15 Ответить
 
 