Жители Москвы и области массово сообщают о неизвестных беспилотниках в небе, - Baza

Жители Москвы и области начали массово сообщать о беспилотниках. Почти все они кружили над домами, а один летал у нефтеперерабатывающего завода.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza, передает Цензор.НЕТ.

Так, первый дрон был обнаружен 10 марта над поселком Рогово под Москвой. На место сразу вызвали полицейских, которым не удалось обнаружить ни беспилотника, ни его оператора. Однако уже через три дня над Рогово снова заметили неизвестный дрон.

"Кроме того, 10 марта четыре беспилотника кружили над несколькими поселками и селами неподалеку от зоопарка "Планета обезьян" на Калужском шоссе. А 12 марта очередной дрон, летевший на низкой высоте, увидели в поселке Краснопахорское. БПЛА направился к АЗС Калужское шоссе, после чего развернулся и улетел назад - ориентировочно в сторону поселков Михайлово-Ярцевское и Армейское", - пишет Telegram-канал.

Читайте также: Россияне сбили в Брянской области украинский беспилотник, якобы пытавшийся атаковать химический завод

Два дрона также обнаружили 13 марта. Один из них летел над поселением Вороновское, а второй - из-за Борисовских ставок на юге Москвы в сторону Капотни, где расположены НПЗ "Газпромнефти". Кому принадлежали беспилотники, тоже неизвестно.

Последний дрон обнаружили около трех часов ночи 14 марта возле станции метро "Каховская" в Зюзино. В этот раз сотрудникам Росгвардии удалось вычислить двух операторов БПЛА. Мужчины объяснили, что снимали ночные улицы, но их все равно задержали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три беспилотника кружили над воинской частью, ответственной за ПВО Москвы, - СМИ РФ

беспилотник (4297) москва (3100) россия (97311)
Топ комментарии
+8
Хотілось би щоб Панцирь почав їх збивати , посеред міста , мало б красиво виглядати
14.03.2023 13:52 Ответить
14.03.2023 13:52 Ответить
+6
Пообсиралися падлюки мокшанські.
14.03.2023 13:49 Ответить
14.03.2023 13:49 Ответить
+5
Атас!
14.03.2023 13:49 Ответить
14.03.2023 13:49 Ответить
Свинособаки свое быдло рабское пугают.
14.03.2023 13:48 Ответить
14.03.2023 13:48 Ответить
Атас!
14.03.2023 13:49 Ответить
14.03.2023 13:49 Ответить
Пообсиралися падлюки мокшанські.
14.03.2023 13:49 Ответить
14.03.2023 13:49 Ответить
вже треба звикати...., це тільки перевірка, хе-хе
14.03.2023 13:50 Ответить
14.03.2023 13:50 Ответить
так то ж карлсон---друг марксона
він любить срати з повітря
14.03.2023 13:50 Ответить
14.03.2023 13:50 Ответить
Скоро ещё и про массовые "хлопки "сообщать будут
14.03.2023 13:50 Ответить
14.03.2023 13:50 Ответить
Тоді вже йтиметься чи то про масову овацію, чи то про нечувану досі бавовну. Аж мови з хлєбальніків одічалим повипадають:
14.03.2023 18:35 Ответить
14.03.2023 18:35 Ответить
Шо кацапи , очко жим жим!!! Не сварщики ніфіга
14.03.2023 13:52 Ответить
14.03.2023 13:52 Ответить
НЛО
14.03.2023 13:52 Ответить
14.03.2023 13:52 Ответить
То бойові комарі.
14.03.2023 13:52 Ответить
14.03.2023 13:52 Ответить
Комарі, то в минулому. Мертві бджоли не гудуть, а якщо гудуть, то тихо, тихо.
14.03.2023 13:54 Ответить
14.03.2023 13:54 Ответить
Хотілось би щоб Панцирь почав їх збивати , посеред міста , мало б красиво виглядати
14.03.2023 13:52 Ответить
14.03.2023 13:52 Ответить

А де хвалена московітська ППО?
14.03.2023 13:53 Ответить
14.03.2023 13:53 Ответить
вона ще не вкорінилась у лісах та парках)))
14.03.2023 13:55 Ответить
14.03.2023 13:55 Ответить
14.03.2023 13:53 Ответить
14.03.2023 13:53 Ответить
https://nashe.com.ua/song/3937/album/348/ Мабуть НЛО .

14.03.2023 13:53 Ответить
14.03.2023 13:53 Ответить
...скоро на масковії
14.03.2023 13:54 Ответить
14.03.2023 13:54 Ответить
відтепер почнеться шиза та глюки... як китайці свого часу горобців, ці будуть кидати каміння у все, що бачать... навіть своє... це добре... будемо ставити ляки (замість лайків)...
14.03.2023 13:54 Ответить
14.03.2023 13:54 Ответить
14.03.2023 13:57 Ответить
14.03.2023 13:57 Ответить
Дебил хоть знает сколько работы надо вложить в собрании этого самолётика? Я знаю - помог малолетнему родственнику такой собирать.
14.03.2023 16:50 Ответить
14.03.2023 16:50 Ответить
Нехай жах панує в тих краях. Настав час.
14.03.2023 13:58 Ответить
14.03.2023 13:58 Ответить
"Планєта обезьян"😁😁 Так це по всій кацапії так.
14.03.2023 13:59 Ответить
14.03.2023 13:59 Ответить
Москалі, терміново закупайте памперси у великих кількостях
14.03.2023 14:00 Ответить
14.03.2023 14:00 Ответить
Пусть сразу баки от септиков закупает потому что содержание будет зашкаливать.
14.03.2023 16:52 Ответить
14.03.2023 16:52 Ответить
14.03.2023 14:01 Ответить
14.03.2023 14:01 Ответить
А кацапчики взбзднули....
14.03.2023 14:04 Ответить
14.03.2023 14:04 Ответить
"неподалік від зоопарку "Планета обезьян" --- ПВО на крышах домов в мацкве не помогает, беспилотники уже до кремля добрались даже
14.03.2023 14:06 Ответить
14.03.2023 14:06 Ответить
На жаль, наші північні сусіди, всі з цього зоопарку
14.03.2023 14:43 Ответить
14.03.2023 14:43 Ответить
14.03.2023 14:18 Ответить
14.03.2023 14:18 Ответить
лапти, это координаты собирают, шоб потом салют устроить
14.03.2023 14:27 Ответить
14.03.2023 14:27 Ответить
Чому "жителі",а не "житлі"? А,Цензор...
Словник придбайте...
14.03.2023 14:42 Ответить
14.03.2023 14:42 Ответить
Безпілотники кружляли неподалік зоопарку "планета обезьян" ))) Який тонкий натяк.
14.03.2023 14:42 Ответить
14.03.2023 14:42 Ответить
Це поки що розвідка. Ударні дрони ще попереду.
14.03.2023 14:56 Ответить
14.03.2023 14:56 Ответить
Касьянов, здається, писав, що не треба робити громоздкі безпілотники типу шахідів, які легко збити. А треба спамити роями маленьких безпілотників з вибухівкою, які в сумі нанесуть багато шкоди.
14.03.2023 15:14 Ответить
14.03.2023 15:14 Ответить
Все це до заду, вже пора давно вражати цілі а не фігнею займатись.
14.03.2023 15:35 Ответить
14.03.2023 15:35 Ответить
Астанавітєсь! Носії фекальних валіз за Пуйлом вже збились з ніг!
14.03.2023 15:55 Ответить
14.03.2023 15:55 Ответить
Тех, кто в Мордоре по хобби занимается всякими управляемыми летучими девайсами теперь по доносам и просто так будет загребать в индустриальных количествах. Ещё Али разорится
14.03.2023 16:56 Ответить
14.03.2023 16:56 Ответить
А не бухали б, то й не літали б їм всілякі невідомі літальні об'єкти.
Хоча... тверезий москаль страшніший за мавпу з гранатою.
14.03.2023 18:23 Ответить
14.03.2023 18:23 Ответить
 
 