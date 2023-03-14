Жители Москвы и области массово сообщают о неизвестных беспилотниках в небе, - Baza

Жители Москвы и области начали массово сообщать о беспилотниках. Почти все они кружили над домами, а один летал у нефтеперерабатывающего завода.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza, передает Цензор.НЕТ.

Так, первый дрон был обнаружен 10 марта над поселком Рогово под Москвой. На место сразу вызвали полицейских, которым не удалось обнаружить ни беспилотника, ни его оператора. Однако уже через три дня над Рогово снова заметили неизвестный дрон.

"Кроме того, 10 марта четыре беспилотника кружили над несколькими поселками и селами неподалеку от зоопарка "Планета обезьян" на Калужском шоссе. А 12 марта очередной дрон, летевший на низкой высоте, увидели в поселке Краснопахорское. БПЛА направился к АЗС Калужское шоссе, после чего развернулся и улетел назад - ориентировочно в сторону поселков Михайлово-Ярцевское и Армейское", - пишет Telegram-канал.

Два дрона также обнаружили 13 марта. Один из них летел над поселением Вороновское, а второй - из-за Борисовских ставок на юге Москвы в сторону Капотни, где расположены НПЗ "Газпромнефти". Кому принадлежали беспилотники, тоже неизвестно.

Последний дрон обнаружили около трех часов ночи 14 марта возле станции метро "Каховская" в Зюзино. В этот раз сотрудникам Росгвардии удалось вычислить двух операторов БПЛА. Мужчины объяснили, что снимали ночные улицы, но их все равно задержали.

