Российская журналистка Альбац, косвенно поддерживавшая войска РФ, прибыла в Украину по паспорту Израиля, - СМИ

Российская журналистка Евгения Альбац, ранее косвенно выражавшая поддержку российской армии в войне против Украины, прибыла в наше государство по паспорту гражданки Израиля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Детектор медиа со ссылкой на источники.

По данным издания, Альбац пересекла украинскую границу не по российскому паспорту, а по паспорту гражданки Израиля. Кроме того, никакой информации о запрете въезда Альбац в Украину правоохранители не получали.

7 марта Альбац сообщила в Facebook, что прибыла в Хмельницкий. После этого она побывала в Виннице и Киеве, а в воскресенье 12 марта уже делала сообщения, публикуя фото из Одессы, отмечает Детектор Медиа.

Журналисты обратились с запросом в СБУ, действительно ли гражданка России Евгения Альбац пересекала границу Украины, какой орган и на каком основании выдал ей разрешение на въезд.

По данным издания, уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину Альбац отметилась неоднозначными высказываниями по поводу войны, в частности косвенно выражая поддержку российским военным в войне против Украины. В частности, в сентябре 2022 года она возмущалась недостаточной укомплектованностью российской армии в войне против Украины, называя злоупотребление российских чиновников в обеспечении армии "за пределами добра и зла".

В марте 2023 года во время обсуждения войны России против Украины она прямо заявила, что "остается, к сожалению или к счастью, лояльной своему флагу", поэтому "не может желать (разгрома российской армии)".

Журналистка Зоя Казанжи сообщила, что Альбац до февраля 2022 года поддерживала российский режим, дружила с прокремлевской пропагандисткой Маргаритой Симоньян, а несколько лет назад в своих эфирах размышляла, сколько погибнет украинцев, когда Россия будет "прокладывать коридор из Донбасса в Крым".

Альбац ранее являлась главнымф редактором российского политического журнала The New Times. К закрытию в феврале 2022 года радиостанции "Эхо Москвы" вела авторскую передачу "Полный Альбац". Сейчас развивает свой ютуб-канал. 29 июля 2022 года Минюст РФ внес Альбац в реестр "СМИ – иностранных агентов". В сентябре 2022 года Альбац объявила, что переезжает из России в США, где планировала преподавать в Нью-Йоркском университете.