Российская журналистка Альбац, косвенно поддерживавшая войска РФ, прибыла в Украину по паспорту Израиля, - СМИ
Российская журналистка Евгения Альбац, ранее косвенно выражавшая поддержку российской армии в войне против Украины, прибыла в наше государство по паспорту гражданки Израиля.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Детектор медиа со ссылкой на источники.
По данным издания, Альбац пересекла украинскую границу не по российскому паспорту, а по паспорту гражданки Израиля. Кроме того, никакой информации о запрете въезда Альбац в Украину правоохранители не получали.
7 марта Альбац сообщила в Facebook, что прибыла в Хмельницкий. После этого она побывала в Виннице и Киеве, а в воскресенье 12 марта уже делала сообщения, публикуя фото из Одессы, отмечает Детектор Медиа.
Журналисты обратились с запросом в СБУ, действительно ли гражданка России Евгения Альбац пересекала границу Украины, какой орган и на каком основании выдал ей разрешение на въезд.
По данным издания, уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину Альбац отметилась неоднозначными высказываниями по поводу войны, в частности косвенно выражая поддержку российским военным в войне против Украины. В частности, в сентябре 2022 года она возмущалась недостаточной укомплектованностью российской армии в войне против Украины, называя злоупотребление российских чиновников в обеспечении армии "за пределами добра и зла".
В марте 2023 года во время обсуждения войны России против Украины она прямо заявила, что "остается, к сожалению или к счастью, лояльной своему флагу", поэтому "не может желать (разгрома российской армии)".
Журналистка Зоя Казанжи сообщила, что Альбац до февраля 2022 года поддерживала российский режим, дружила с прокремлевской пропагандисткой Маргаритой Симоньян, а несколько лет назад в своих эфирах размышляла, сколько погибнет украинцев, когда Россия будет "прокладывать коридор из Донбасса в Крым".
Альбац ранее являлась главнымф редактором российского политического журнала The New Times. К закрытию в феврале 2022 года радиостанции "Эхо Москвы" вела авторскую передачу "Полный Альбац". Сейчас развивает свой ютуб-канал. 29 июля 2022 года Минюст РФ внес Альбац в реестр "СМИ – иностранных агентов". В сентябре 2022 года Альбац объявила, что переезжает из России в США, где планировала преподавать в Нью-Йоркском университете.
Вибачте, але у Вас дуже спрощене уявлення про війну. Війна - це в першу чергу політика, як реалізація певних ідей, а гармати це просто один з засобів поруч з іншими. Ви хіба не розумієте що якби не було серед населення рф підтримки цієї війни, то її не було б. І вплив на мізки росіян не менш, якщо не більш, важливий, ніж ефект від гармат (ще і в ситуації "снарядного голоду", якщо вже згадали про гармати)? Більш того, Україна не має на сьогодні підтримки у "країнах третього світу", і голос притомних росіян важливий чинник боротьби за таку підтримку. А Ви і Вам подібні з лупою шукаєте ворогів, чим, абсолютно точно, не полегшуєте наші задачі на фронті.
А ХТО ЇЇ ЗАПРОСИВ ТА ПРИЙНЯВ?
Евгения Альбац коснулась вопроса индивидуальной и коллективной вины россиян.
«Я никогда не голосовала за Путина, - сказала она. - Никогда не поддерживала «Единую Россию». С первого дня (президентства Путина) я утверждала в своих статьях и выступлениях, что он представляет собой опасность для всего мира. И в то же время я считаю, что все мы в России разделяем ответственность за то, то делает президент страны. Мы не смогли помешать приходу преступников во власть, не смогли им противостоять».
І той детектор не знає,за яким паспортом в Україну приперся знімати фільмєц про дітей Бахмута режисер-кацап Молочніков ?
Убірайся к чьорту!
Дивно, що досі її терпіли там...
https://m.facebook.com/yevgenia.albats?eav=AfYAF9S-9K8YvldkjafIYFqtwqHkgVU47bBHLxWan6cxl8GBTgwte0GR-e5fVz539OA&fref=nf&*****=0
Альбац уже лет 12 в оппозиции властям рф.
она иноагент её отовсюду в рф выперли, работы лишили и она уехала.
я следил регулярно за её эфирами.