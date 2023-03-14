РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3285 посетителей онлайн
Новости Война
16 608 137

Российская журналистка Альбац, косвенно поддерживавшая войска РФ, прибыла в Украину по паспорту Израиля, - СМИ

альбац

Российская журналистка Евгения Альбац, ранее косвенно выражавшая поддержку российской армии в войне против Украины, прибыла в наше государство по паспорту гражданки Израиля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Детектор медиа со ссылкой на источники.

По данным издания, Альбац пересекла украинскую границу не по российскому паспорту, а по паспорту гражданки Израиля. Кроме того, никакой информации о запрете въезда Альбац в Украину правоохранители не получали.

7 марта Альбац сообщила в Facebook, что прибыла в Хмельницкий. После этого она побывала в Виннице и Киеве, а в воскресенье 12 марта уже делала сообщения, публикуя фото из Одессы, отмечает Детектор Медиа.

Российская журналистка Альбац, косвенно поддерживавшая войска РФ, прибыла в Украину по паспорту Израиля, - СМИ 01

Журналисты обратились с запросом в СБУ, действительно ли гражданка России Евгения Альбац пересекала границу Украины, какой орган и на каком основании выдал ей разрешение на въезд.

По данным издания, уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину Альбац отметилась неоднозначными высказываниями по поводу войны, в частности косвенно выражая поддержку российским военным в войне против Украины. В частности, в сентябре 2022 года она возмущалась недостаточной укомплектованностью российской армии в войне против Украины, называя злоупотребление российских чиновников в обеспечении армии "за пределами добра и зла".

В марте 2023 года во время обсуждения войны России против Украины она прямо заявила, что "остается, к сожалению или к счастью, лояльной своему флагу", поэтому "не может желать (разгрома российской армии)".

Читайте также: Пропагандист НТВ Княгницкий, снимавший сюжеты об "ополченцах", устроился на "Голос Америки"

Журналистка Зоя Казанжи сообщила, что Альбац до февраля 2022 года поддерживала российский режим, дружила с прокремлевской пропагандисткой Маргаритой Симоньян, а несколько лет назад в своих эфирах размышляла, сколько погибнет украинцев, когда Россия будет "прокладывать коридор из Донбасса в Крым".

Альбац ранее являлась главнымф редактором российского политического журнала The New Times. К закрытию в феврале 2022 года радиостанции "Эхо Москвы" вела авторскую передачу "Полный Альбац". Сейчас развивает свой ютуб-канал. 29 июля 2022 года Минюст РФ внес Альбац в реестр "СМИ – иностранных агентов". В сентябре 2022 года Альбац объявила, что переезжает из России в США, где планировала преподавать в Нью-Йоркском университете.

Автор: 

журналистика (3342) россия (97311)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+41
Усе тому, що зелені таємно симпатизують усякому непотребу типа діячі культури, журналісти, бізнесмени з рашки, бо по світогляду самі такі.
показать весь комментарий
14.03.2023 14:57 Ответить
+39
Проходной двор для русни или Вова пригласил?
показать весь комментарий
14.03.2023 14:51 Ответить
+29
Хто цю вуликоруську свиню впустив і для чого? Цинічна і продажна влада...
показать весь комментарий
14.03.2023 14:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Ми що обговорюємо - обвинуачення щодо кокретної людини за кокретні діяння. Є докази тим обвинваченням? Я їх не бачу. А займатися поголовними звинуваченнями так само, як і всіх в Україні зараховувати за прихільників свободи - це точно не справа вільної людини. То виходить з Вашої логіки, що в в Херсоні, Мелітополі, Бердянську вийшло недостатньо щоб вплинути на ситуацію.
показать весь комментарий
14.03.2023 16:56 Ответить
Послухайте. Маєте бажання розбиратися в сортах лайна - лопата в подарунок. Все, що я хочу сказати - російські журналісти не впоралися з головною задачею. А саме - не змогли сформувати хоча б натяк на громадянське суспільство у РФ. Все, чим вони успішно займалися - збирали інформацію про "неблагонадійних". Україні вони не помогли і на копійку, а тільки копирсалися в наших справах. Вам подобається? Отже, вони не даремно їли з рук Газпрома.
показать весь комментарий
14.03.2023 17:07 Ответить
Я маю бажання щоб ми якнайшвидше перемогли за мінімальних втрат з нашого боку. Якщо для цього треба мати у союзниках Навального, Альбац, Каца чи ще когось, хто напряму засуджує війну та виступає за територіальну цілістність України, - не бачу жодних проблем, нехай навіть наші погляди на майбутнє росії розходяться. Хто, що, десь, колись казав - це якась дурнувата забава інфантилів. Може нагадати про великого українського патріота, що приватизував патріотизм, який був засновником пр та міністром в уряді Азарова. Тут більша частина тих, хто поливає брудом Альбац, - його прихильники. Просто якесь свято подвійних стандартів!
показать весь комментарий
15.03.2023 01:09 Ответить
Але ЯК??? вони нам поможуть? Зараз говорять гармати. А весь цей колективний альбац тільки скіглить і нудить про хароших рускіх. Ні одної ініціативи серйозного масштабу ніхто навіть не запропонував. В найкращому випадку вони просто сподіваються, що українці своєю кров'ю доб'ють путінську шоблу. Тоді вони вистрибнуть з кущів і... Україців віками використовувала вся ця кацапська шнобла у своїх інтересах. Треба покласти край цьому рабству. Накєр весь цей альбац.
показать весь комментарий
15.03.2023 10:38 Ответить


Вибачте, але у Вас дуже спрощене уявлення про війну. Війна - це в першу чергу політика, як реалізація певних ідей, а гармати це просто один з засобів поруч з іншими. Ви хіба не розумієте що якби не було серед населення рф підтримки цієї війни, то її не було б. І вплив на мізки росіян не менш, якщо не більш, важливий, ніж ефект від гармат (ще і в ситуації "снарядного голоду", якщо вже згадали про гармати)? Більш того, Україна не має на сьогодні підтримки у "країнах третього світу", і голос притомних росіян важливий чинник боротьби за таку підтримку. А Ви і Вам подібні з лупою шукаєте ворогів, чим, абсолютно точно, не полегшуєте наші задачі на фронті.
показать весь комментарий
15.03.2023 15:33 Ответить
Ви наївний як дитина. Чого ви вчіпилися в цю бабу? Я вам вже пояснив, що я не вірю цій людині. Знаючи її анамнез - як родинний так і професійний. Їх там як тарганів - Шендерович, Латиніна ітп. Ви повинні розуміти - всі, хто не працював на ФСБ - всі вже вбиті. І ще раз - мені зараз начхати, що пищать такі персонажі. Вони нічого не вирішують і НІ НА ЩО вже не впливають. І нічого їм плутатися в ногах поміж українців під час війни. Є Ютуб - будь-ласка. До речі - там вже згаданий Шендерович почав вчити українців, що не треба водитися з диверсантами... Теж корисний тип. І досить.
показать весь комментарий
15.03.2023 16:38 Ответить
Україна б'ється сьогодні і тут. І гармати - це єдине, чим можна порятувати Україну. Вся ця "ліберальна" московська шушера - просто тріпачі язиками. Що за мрії? На які мізки росіян вони впливають?!! Приклад в студію! ))) І до сраки "країни третього світу". Україна сьогодні реанімує демократію і справедливість на планеті. Вам конче потрібен "голос притомних росіян"? То уважно слухайте російських політиків. Вони не ідіоти і абсолютно притомно і свідомо роблять те що роблять. Видавати їх за непритомних - злочин. Вони це робили століттями. Досить валяти дурачка ))
показать весь комментарий
15.03.2023 17:06 Ответить
Такі самі "тріпачі" і ми з Вами, та решта хто щось тут коментує) Я "вчіпився" чи може ті, кому муляє її приїзд до України та які видають такі "розслідування" її діяльності, вириваючи шматки з реплік та контексту взагалі? З чого взагалі ця дискусія почалася, жодного аргументу щодо якості матеріалу під яким ми дискутуємо я так і не побачив. Щодо прикладів - так їх доволі багато, ще недостаньо щоб зруйнувати режим, але хочу нагадати, що акція "Україна без Кучми" теж ні до чого не призвела і сдулася врешті-решт, я вже мовчу про велику частку українців, які зберігали позитивне ставлення до рф та росіян після 2014 року, після 2008 року тощо. Скільки українців протестувало проти вводу військ до Угорщини, Чехословаччини, Афганістану? А скільки брало в цьому участь? Так виходить що радянські дисиденти - це "тріпачі"? Час робить свою справу. Ті самі втікачі від мобілізації хіба не приклад чи краще щоб вони зараз були десь під Бахмутом або Кремінною? Менше пафоса та більше тверезості, і пам'ятайте що світ не україноцентричний, на жаль або на щастя) На все добре!
показать весь комментарий
15.03.2023 18:29 Ответить
еТО РУЗЬКОговорящие друзі президента
показать весь комментарий
14.03.2023 16:07 Ответить
ЗЕЛЕНА ВЛАДА ПРОМАЦЮЄ РЕАКЦІЮ УКРАЇНЦІВ НА "ХАРОШІХ" РУСЬКИХ.
А ХТО ЇЇ ЗАПРОСИВ ТА ПРИЙНЯВ?
показать весь комментарий
14.03.2023 16:23 Ответить
Из обсуждения в Дэвис клубе Гарвардский университет: "Это худший год в жизни многих из нас, - сказала Евгения Альбац. - Я убеждена, что мы все, граждане России, ставшие взрослыми, когда Путин пришел к власти, ответственны за страдания миллионов украинских граждан, за 8 миллионов, лишившихся своего жилья, за десятки тысяч убитых, за тысячу убитых детей, за стариков, умерших из-за того, что никого не было рядом, чтобы им помочь. Это страшная, немыслимая трагедия. Предыдущая такая трагедия произошла в Югославии, - я имею в виду ужасную гражданскую войну. Но война России против Украины стала первым вторжением одной европейской страны на территорию другой европейской страны в период после Второй мировой войны. Вторжением без какой-либо причины. Империалистическая, колониальная война. Смысл ее в захвате чужих земель, в подавлении воли к свободе другого народа. Для меня лично это особенно больно, потому что Украина - земля моих предков... Как и многие, я вынуждена была уехать из России, и я не знаю, когда смогу вернуться в свой дом, к своему привычному быту, к своим любимым книгам».

Евгения Альбац коснулась вопроса индивидуальной и коллективной вины россиян.

«Я никогда не голосовала за Путина, - сказала она. - Никогда не поддерживала «Единую Россию». С первого дня (президентства Путина) я утверждала в своих статьях и выступлениях, что он представляет собой опасность для всего мира. И в то же время я считаю, что все мы в России разделяем ответственность за то, то делает президент страны. Мы не смогли помешать приходу преступников во власть, не смогли им противостоять».
показать весь комментарий
14.03.2023 16:23 Ответить
на рефии могут иметь несколько гражданств, так что она еврейка, которая имеет два гражданства. Евреи своих не бросают.
показать весь комментарий
14.03.2023 16:26 Ответить
Не знаю,які там дані у того Детектора,але прибула ця ефесбешна пропагандистка за кацапським паспортом.
І той детектор не знає,за яким паспортом в Україну приперся знімати фільмєц про дітей Бахмута режисер-кацап Молочніков ?
показать весь комментарий
14.03.2023 16:32 Ответить
Убірайся проч альбац!
Убірайся к чьорту!
показать весь комментарий
14.03.2023 16:39 Ответить
Ми тепер всіх пропагандистських потвор будемо пускати? Що це за лайно під час війни, гуляє воно Одесою...
показать весь комментарий
14.03.2023 16:54 Ответить
Возникает дебильный вопрос : а зачем ее пустили ?
показать весь комментарий
14.03.2023 16:57 Ответить
ФСБшники раскидали по миру так называемых "либералов" чтобы они делали нужные кремлю говновбросы и у них это получается, Илларионов помню на всех каналах рассказывал что не нужно злить путлера, а то он применит ядерное оружие и это даже действовало по началу на западных союзников....
показать весь комментарий
14.03.2023 17:00 Ответить
С классическим либерализмом они не имеет никакой связи. Это всё открытие или скрытие леваки, которые или используется российскими спецслужбами прямо или топит за Мордор из за личных убеждений и/или собственной недалёкости.
показать весь комментарий
14.03.2023 17:12 Ответить
Поэтому я и написал "либералы" в кавычках, и так их любят представлять наши "независимые журналисты"😁
показать весь комментарий
14.03.2023 20:00 Ответить
В альбац её.
показать весь комментарий
14.03.2023 17:06 Ответить
Дописувачам / щодо цієї оказії/ цінна порада : тримайтесь від срулят. як найдальше... А то Микитка Потурайка /керманич зі " Свободи слова " ВР України / забане Вас на довічне !!!
показать весь комментарий
14.03.2023 17:07 Ответить
Усе що треба знати про два громадянства !! (і більше).
показать весь комментарий
14.03.2023 17:08 Ответить
Альбац разом з "патлатим херувімом" самі просили статус агентів Мавританії, бо некомфортно. Патлатий (Венедиктов) завжди хвастається ним. Вона подруга Ритки Боброїдки, а Нечесаний - собутильник самого Громова ( головний дяк по пропагандонському Приказу, Ритка теж з цього Приказу). І Яшка Кедмі теж там пасеться. А Альбац побувала на малой Родінє і відбуває у Велике Яблуко, там буде червоточити по Україні. А заодно повезе свіжі прохання для тамтешньої преси від Дерьмака.
показать весь комментарий
14.03.2023 17:42 Ответить
Паранойя - отличительный признак совка любой национальности.
показать весь комментарий
14.03.2023 18:21 Ответить
Глянув її фейсбук - не дивно що їй ізраїльський знадобився.
Дивно, що досі її терпіли там...
https://m.facebook.com/yevgenia.albats?eav=AfYAF9S-9K8YvldkjafIYFqtwqHkgVU47bBHLxWan6cxl8GBTgwte0GR-e5fVz539OA&fref=nf&*****=0
показать весь комментарий
14.03.2023 18:39 Ответить
А шо... по тихому її не можна?
показать весь комментарий
14.03.2023 18:46 Ответить
Нє, вона стара і страшна. Чи ви про що?
показать весь комментарий
14.03.2023 18:58 Ответить
Неужели в Украине не осталось ни одной ссаной тряпки, которой не можно депортировать эту курву путинскую?
показать весь комментарий
14.03.2023 18:54 Ответить
Тю блін, пʼять грамів канабіса їй в кишеню, потім в СІЗО, а потім поміняєте на полонених.
показать весь комментарий
14.03.2023 19:00 Ответить
кроме слова пздц, ничего на ум не приходит
показать весь комментарий
14.03.2023 19:06 Ответить
я такі пробачаюсь , а що не так ? ви так часто читали що вона писала чи так часто дивитись її передачі ?я тут по рекомендації павла кота зайшов на її сторінку в ф.б. . що там кримінал ?розкажіть чи ви лиш би поп здіти ?
показать весь комментарий
14.03.2023 19:24 Ответить
Вот так работает СБУ и погранцы времён зеленского!!...В Украину заезжает всякая жидовская пророссийская сволочь. Катается по всей Украине , спокойно фотографирует все военные объекты на территории Украины .. а наши СБу и в хрен не дуют...не удивительно , что через территорию Украины в Молдавию пересекают сотни ВАГНЕРОВЦЕВ,. Не страна . а проходной двор... особенно для жидов-предателей..
показать весь комментарий
14.03.2023 19:24 Ответить
псевдозрада и брехня про дружбу с симонян и поддержку войны.
Альбац уже лет 12 в оппозиции властям рф.
она иноагент её отовсюду в рф выперли, работы лишили и она уехала.
я следил регулярно за её эфирами.
показать весь комментарий
15.03.2023 02:49 Ответить
Страница 2 из 2
 
 