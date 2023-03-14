РУС
Писториус отправит в отставку сомневавшегося в потенциале ВСУ главу Вооруженных Сил Германии Цорна, - Bild

цорн

Министр обороны Германии Борис Писториус отправит в отставку генерального инспектора Бундесвера Эбергарда Цорна, занимающего этот пост с 2018 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Генеральный инспектор является высшей должностью в Вооруженных Силах Германии.

По данным издания, должность Цорна займет генерал-майор Карстен Брейер.

В сентябре 2022 г. в одном из интервью Цорн выразил обеспокоенность тем, что россияне могут открыть второй фронт и атаковать другие страны.

Читайте также: Украинские военные в Германии завершают обучение на Leopard 2, - ZDF

"Калининград, Балтийское море, финская граница, Грузия, Молдова... Есть много возможностей", – сказал он.

Он также сомневался, что украинские защитники смогут эффективно противостоять оккупантам и контратакам отбросить врага на широком фронте.

СМИ сообщили, что Цорна отправят в отставку в четверг.

Германия (7284) отставка (3173) Писториус Борис (258)
14.03.2023 15:55 Ответить
цорн не винуватий - йому ангєла наказала не вірити.
14.03.2023 15:57 Ответить
це на Пісторіуса так імʼя Борис діє
14.03.2023 15:55 Ответить
це на Пісторіуса так імʼя Борис діє
14.03.2023 15:55 Ответить
14.03.2023 15:55 Ответить
Шоб знав...
14.03.2023 15:56 Ответить
цорн не винуватий - йому ангєла наказала не вірити.
14.03.2023 15:57 Ответить
Доп**вся! Ще б наших ''птахів-балакунів'' так гарно потурити!
14.03.2023 15:59 Ответить
Гарного пісторіуса він йому вставив і вказав напрямок.
14.03.2023 16:03 Ответить
Писториус :

- а если бы мы в казино с тобой пошли ? аналитик ****** !
14.03.2023 16:03 Ответить
ці зміни начебто повільні, але вони корисні для України на перспективу, німецький політикум сміливішає і більше дослухається до громадської думки, за якою він не встигає
14.03.2023 16:04 Ответить
ну німці тормознуті, вагаються всюди, рішення приймають лише коли взвісили всі за та проти... нажаль у ******** бюргерів нема того куража, як раніше у їхній історії
14.03.2023 16:06 Ответить
Давайте краще без німецького «історичного» куражу
14.03.2023 16:35 Ответить
https://youtu.be/q_unDRch9NA ..

Кто такой Босс Боссов и начальник сегодняшней Венгрии Семён Могилевич...
Многие не знают что этот мафиози был правой рукой Йоси Кабздона...
14.03.2023 16:05 Ответить
"Калінінград, Балтійське море, фінський кордон, Грузія, Молдова.... соледар,
14.03.2023 16:07 Ответить
Тому і такий «🪆могутній🪆» стан БУНДЕСФЕРУ, як з цорса СРАТЬєх…
А колись це був, - 💪🪖БУНДЕСФЕР ФРН💪🪖!!!
14.03.2023 16:07 Ответить
Ну тепер цорн ні в чому сумніватись не буде. А Бундесвер, який кінчав за вказівками меркель і рашен-рейху, оправиться від кризи.
14.03.2023 16:07 Ответить
Так хто міністр оборони Пісторіус чи Ламбрехт?
14.03.2023 16:07 Ответить
проспав заміну? заздрю)))
14.03.2023 17:48 Ответить
І Міллі сумнівався. І цього через півроку на пенсію.
14.03.2023 16:42 Ответить
Так в бундесвере половина старших чинов путинферштееры, что вы хотели😁
14.03.2023 16:47 Ответить
Без зайвої балаканини, тихенько так,,, БАЦ! і зняли. А тут за яйця впіймали, є докази... і ні фуя...
14.03.2023 18:35 Ответить
 
 