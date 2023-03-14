Писториус отправит в отставку сомневавшегося в потенциале ВСУ главу Вооруженных Сил Германии Цорна, - Bild
Министр обороны Германии Борис Писториус отправит в отставку генерального инспектора Бундесвера Эбергарда Цорна, занимающего этот пост с 2018 года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах.
Генеральный инспектор является высшей должностью в Вооруженных Силах Германии.
По данным издания, должность Цорна займет генерал-майор Карстен Брейер.
В сентябре 2022 г. в одном из интервью Цорн выразил обеспокоенность тем, что россияне могут открыть второй фронт и атаковать другие страны.
"Калининград, Балтийское море, финская граница, Грузия, Молдова... Есть много возможностей", – сказал он.
Он также сомневался, что украинские защитники смогут эффективно противостоять оккупантам и контратакам отбросить врага на широком фронте.
СМИ сообщили, что Цорна отправят в отставку в четверг.
