Писториус отправит в отставку сомневавшегося в потенциале ВСУ главу Вооруженных Сил Германии Цорна, - Bild

Министр обороны Германии Борис Писториус отправит в отставку генерального инспектора Бундесвера Эбергарда Цорна, занимающего этот пост с 2018 года.

об этом пишет Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Генеральный инспектор является высшей должностью в Вооруженных Силах Германии.

По данным издания, должность Цорна займет генерал-майор Карстен Брейер.

В сентябре 2022 г. в одном из интервью Цорн выразил обеспокоенность тем, что россияне могут открыть второй фронт и атаковать другие страны.

"Калининград, Балтийское море, финская граница, Грузия, Молдова... Есть много возможностей", – сказал он.

Он также сомневался, что украинские защитники смогут эффективно противостоять оккупантам и контратакам отбросить врага на широком фронте.

СМИ сообщили, что Цорна отправят в отставку в четверг.