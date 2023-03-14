Путин пожаловался на то, что его все это время водили за нос

Президент РФ Владимир Путин посетил авиационный завод в Бурятии и рассказал рабочим, что Запад обманул его, а Россия все это время пыталась решить все мирным путем.

Сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

"Сначала возникла проблема Крыма, и мы не могли не поддержать крымчан. Затем возникла проблема Донбасса. Уже восемь лет мы пытались уговорить наших так называемых партнеров мирным способом решить проблему Донбасса. Сейчас выясняется, что они просто нас водили за нос, обманывали, прямо публично об этом не стесняются говорить", – заявил диктатор.

После этого он рассказал рабочим, что все проблемы начались после распада СССР и что с того момента Запад всячески раскачивал Россию, создавая внутри страны пятую колонну.

