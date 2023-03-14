РУС
Путин пожаловался на то, что его все это время водили за нос

путін

Президент РФ Владимир Путин посетил авиационный завод в Бурятии и рассказал рабочим, что Запад обманул его, а Россия все это время пыталась решить все мирным путем.

Сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

"Сначала возникла проблема Крыма, и мы не могли не поддержать крымчан. Затем возникла проблема Донбасса. Уже восемь лет мы пытались уговорить наших так называемых партнеров мирным способом решить проблему Донбасса. Сейчас выясняется, что они просто нас водили за нос, обманывали, прямо публично об этом не стесняются говорить", – заявил диктатор.

После этого он рассказал рабочим, что все проблемы начались после распада СССР и что с того момента Запад всячески раскачивал Россию, создавая внутри страны пятую колонну.

Читайте: Кадыров опасается, что теряет благосклонность Путина, - ISW

пропаганда (3736) путин владимир (32222)
Топ комментарии
+77
Ні, він таки реально довбанутий.
показать весь комментарий
14.03.2023 16:15 Ответить
+50
******** маразматик, живет в паралельной реальности. ему надо не страной править а сидеть в комнате с мягкими стенами, в рубашке с завязаными на спине рукавами.
показать весь комментарий
14.03.2023 16:15 Ответить
+47
показать весь комментарий
14.03.2023 16:16 Ответить
может и амер прессу тех лет
показать весь комментарий
14.03.2023 21:58 Ответить
Якби таке було реально то вже-б підняли цей факт - хоча-б в зв"язку з висвітленням Голодомору Однак щось не чуть Може "препод" трохи "прифантазував"?
показать весь комментарий
14.03.2023 21:56 Ответить
Типо, приподнимал наше национальное достоинство?
показать весь комментарий
14.03.2023 22:00 Ответить
но мало верится , чтобы женщина нафантазировала, оч серьезной была.
показать весь комментарий
14.03.2023 22:01 Ответить
В совко время она очень рисковала, выдавая на гора такую новость.
показать весь комментарий
14.03.2023 22:08 Ответить
Хто його знає
показать весь комментарий
14.03.2023 22:03 Ответить
Подтверждаю, было такое, когда спал железный занавес где- то так 90 е года , мож позже в газете ТРУД была статья, прада небрльшая, что сталин, отказался от помощи, из за того что был неурожай и государство справится само с этой проблемой
показать весь комментарий
15.03.2023 13:54 Ответить
Газета ТРУД я выписывала и там была статья , как сталин отказался от помощи это газета была 90 е года или около того. Подтвержлаю Ваш учитель не врал!!!
показать весь комментарий
15.03.2023 13:59 Ответить
ГИТЛЕР С ГЕБЕЛЬСОМ ДО ТАКОГО НЕ ДОДУМАЛИСЬ --- ТАМ ДАЖЕ ДИАГНОЗ НЕ МОГУТ ПРИДУМАТЬ ДЛЯ ***** --- ТАМ НАДО МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНСИЛИУМ ПСИХИАТРОВ
показать весь комментарий
14.03.2023 17:38 Ответить
шкода що носа не відірвали
а от у іншого рашиста все добре
«Лента.ру»: состояние Костомарова улучшается, но идет подготовка к ампутации
показать весь комментарий
14.03.2023 17:43 Ответить
А як кум Медведчук бункерного лоха на 9 млрд. доларів розвів...
показать весь комментарий
14.03.2023 17:56 Ответить
Всі проблеми почалися тоді, коли від случки свині та собаки народився перший москаль... Але ЗСУ вже плідно працюють над знищенням цього антиприродного збоченого явища...
показать весь комментарий
14.03.2023 18:32 Ответить
"Колись в Росії, десь під Брянськом,

В колгоспі з назвою Радянський

На краю самої клоаки,

На ланцюгу жив був собака.

Весь чорний, тільки вухо жовте,

Господар звав його "Пішов ти".

Пес жив, бо вбити було гріх,

Їв тільки те що вкрасти міг.

В колгоспі тім, які розваги,

Щодня господар жлуктить брагу,

хропе у дворі

Пес сцяв на нього, бувало мав його у ногу,

бувало мав і у лице...

Але розмова не про це.

На речі час він має вплив,

ланцюг одного разу згнив.

Біжи, тікай, мчи стрів голів... - свобода,

Пес пішов у хлів, там у хліві у стилі ню

узрів в кутку наш пес свиню,

У грудях почастішав стук,

Цицьок аж чотирнадцять штук.

Ми тут пропустимо частину,

ну пес зробив свині дитину,

І у хліві де так воня,

з'явилось свиноцуценя.

Такий гібрид на божу злість -

В гівні і спить, гівно і їсть,

Найкраще взявши з мами й тата,

Він виріс в руського солдата,

засунув рило в БТР,

В Ізюм приїхав і помер.

Мораль:

Коли свиню *бе собака,

то є кому ходить в атаку,

Ну а коли наоборот,

то руській мовчазний народ,

А толк із того тільки буде,

у кого мама й тато люди".
показать весь комментарий
14.03.2023 19:13 Ответить
Республіка Бурятія входить в число лідерів за кількістю жертв на душу населення серед регіонів РФ, смертність становить 28, 4 смерті на 10 000 юнаків (від 22 до 37 років). Для порівняння: в Москві такий же коефіцієнт дорівнює 0,3.

Бурятія з самого початку війни Російської Федерації проти України стала називатися регіоном, в який не вщухає потік «вантажів 200» - трун з загиблими солдатами. Станом на 3 березня поточного року журналісти BBC і Mediazona нарахували 489 загиблих солдатів з республіки тільки за підтвердженими джерелами. Тільки 4 регіони піднялися вище в цій таблиці. Аналогічні цифри публікує місцеве видання «Люди Байкалу». За його словами, на війні загинули 583 військовослужбовці з Бурятії, з них тільки за тиждень з 24 лютого станом на 3 березня підтверджено 38 смертей. При цьому в самих виданнях йдеться про те, що їх цифри занижені як мінімум в два рази.

«Незважаючи на те що буряти становлять 0,3 відсотка населення Росії, близько 1 відсотка з них виявилися частиною російської армії.

Бойовий дух регіону не такий високий, як стверджує пропаганда, труни, що приходять в Бурятію, яких не стає менше , вже занадто помітні.
показать весь комментарий
14.03.2023 18:40 Ответить
Воно вчора , і сьогодні було в Бурятії . Приперлося до шаманів чай попити . Думаю буряти всьо , виграбе всіх , одні баби залишаться .
показать весь комментарий
14.03.2023 20:03 Ответить
Ааа , ще -***** було не таке , воно було дуже схоже на справжньго , наче в часі зупинився .
показать весь комментарий
14.03.2023 20:05 Ответить
https://images.cnscdn.com/images/9/b/a/9/9ba9bde892e581c210408fc41626f39d/original.jpg

Президент РФ Володимир Путін відвідав авіаційний завод у Бурятії і розповів робітникам, що Захід обманув його, а Росія весь цей час намагалася вирішити все мирним шляхом.

"Спочатку виникла проблема Криму, і ми не могли кримчан не підтримати. Потім виникла проблема Донбасу. Джерело:

Що , отак просто на пустому місці без зовнішнього втручання - і проблеми виникали одна за одною ? Чи дехто їх свідомо створював , підкормлював і плекав - для своїх інтересів ...
І на шкоду держави та народу України
показать весь комментарий
14.03.2023 18:45 Ответить
Гітлер також перед нападом на Польщу розказував, що західні лідери його найопували - наприклад, не погодились на аншлюс Гданська і Вроцлава; тільки одні Судети йому віддали...
показать весь комментарий
14.03.2023 18:49 Ответить
Та Гітлеру хоч в одному трохи "повезло" - йому народ у підвладдя розумніший попався А не ліниві дикуни з Залісся
показать весь комментарий
14.03.2023 19:07 Ответить
в рашкі реально чьокнуте населення - любити цю падаль дурдом.
показать весь комментарий
14.03.2023 19:01 Ответить
Він лох, його кидають на бабло свої же підлеглі
показать весь комментарий
14.03.2023 19:06 Ответить
"лидер страны заходящего ума"
Если Япония это страна восходящего солнца , то московия...
показать весь комментарий
14.03.2023 19:15 Ответить
Мразь!!!
показать весь комментарий
14.03.2023 19:19 Ответить
пофиг, шо эта бункерная салупа трындит, ракеты надо делать на 500 км и долбать путиномику ими
показать весь комментарий
14.03.2023 19:21 Ответить
не путін а хло, не Росія а Московії,доречі все з малої літери
показать весь комментарий
14.03.2023 19:34 Ответить
хіба що ***** - з великої; бо найбільший злочинець **********.
показать весь комментарий
14.03.2023 20:07 Ответить
А як же ж путін всєх пєрєіграл? Много ходов очка .... як же його так обманулі? АААА, знову на чотири кулачка.... так він же олігофрен тоді
показать весь комментарий
14.03.2023 20:05 Ответить
Тебе треба на п'яту колону насадити, урод фашистський, і справа з кінцем.
показать весь комментарий
14.03.2023 20:18 Ответить
Синдром *****.
показать весь комментарий
14.03.2023 20:57 Ответить
показать весь комментарий
14.03.2023 21:08 Ответить
Палковнік, досить скігліть !
Візьміть лопату і самоубєйтєсь у дальньому окопчику! 😂
показать весь комментарий
14.03.2023 21:12 Ответить
Так казала Кровосіся 😂
показать весь комментарий
14.03.2023 21:19 Ответить
ага, майже Заратустра.)) так говорив Заратустра.)
показать весь комментарий
15.03.2023 05:57 Ответить
Бурят-монголи були основою війська Чингізхана, інші орди вливались по дорозі в Європу. Але дорога дальняя, по пердаку можуть надавати, то потім далеко не ходили -грабували хунхузів.
Років 30 тому на болотах зняли фільм -Россия которую ми потерялі. Там був епізод - через ЖД станцію в Бурятії йшов ешелон з товаром, через крутий поворот швидкість як у пішохода. На зустріч вивалює все стойбіще від малого до великого з жінками і "чистять" ешелон. Одні відкривають контейнери і викидують вантаж, а інші швидко відносять. Ніяка охорона не допомагає. А в проміжку між грабежами масове пияцтво. Первісні істоти І тувінці такеж саме дике племя, там х.... відчуває себе як удома, відпочиває "духовно" і "заряжається" на убивства.
показать весь комментарий
14.03.2023 21:26 Ответить
Ваше твердження є страведливим частково !!! "татаро-монголи" це один з міфів кацапської історії, такийже міф як міфічна "вов" чи "гражданская вайна 1918-22", при наймі так ствержують азербайджанські історики !!! не було жодного татаро-монгольского нашестя, а було турсько-татарське, а те що кацапи називають "монголами" було племʼя тюрське з назвою моголи, що проживало в районах ********* кордону між Казахстаном і Курізстаном !!!
показать весь комментарий
15.03.2023 08:27 Ответить
а яке там процвЯтанiе по-рассеянськi. у всяких там Улан-Уде та Чiтах-дрiтах))
це, до речi, ще багатий район...

зразу видно - вЯлiкiя паРаша ))

показать весь комментарий
15.03.2023 06:02 Ответить
