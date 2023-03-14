Путин пожаловался на то, что его все это время водили за нос
Президент РФ Владимир Путин посетил авиационный завод в Бурятии и рассказал рабочим, что Запад обманул его, а Россия все это время пыталась решить все мирным путем.
Сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское агентство "РИА Новости".
"Сначала возникла проблема Крыма, и мы не могли не поддержать крымчан. Затем возникла проблема Донбасса. Уже восемь лет мы пытались уговорить наших так называемых партнеров мирным способом решить проблему Донбасса. Сейчас выясняется, что они просто нас водили за нос, обманывали, прямо публично об этом не стесняются говорить", – заявил диктатор.
После этого он рассказал рабочим, что все проблемы начались после распада СССР и что с того момента Запад всячески раскачивал Россию, создавая внутри страны пятую колонну.
а от у іншого рашиста все добре
«Лента.ру»: состояние Костомарова улучшается, но идет подготовка к ампутации
В колгоспі з назвою Радянський
На краю самої клоаки,
На ланцюгу жив був собака.
Весь чорний, тільки вухо жовте,
Господар звав його "Пішов ти".
Пес жив, бо вбити було гріх,
Їв тільки те що вкрасти міг.
В колгоспі тім, які розваги,
Щодня господар жлуктить брагу,
хропе у дворі
Пес сцяв на нього, бувало мав його у ногу,
бувало мав і у лице...
Але розмова не про це.
На речі час він має вплив,
ланцюг одного разу згнив.
Біжи, тікай, мчи стрів голів... - свобода,
Пес пішов у хлів, там у хліві у стилі ню
узрів в кутку наш пес свиню,
У грудях почастішав стук,
Цицьок аж чотирнадцять штук.
Ми тут пропустимо частину,
ну пес зробив свині дитину,
І у хліві де так воня,
з'явилось свиноцуценя.
Такий гібрид на божу злість -
В гівні і спить, гівно і їсть,
Найкраще взявши з мами й тата,
Він виріс в руського солдата,
засунув рило в БТР,
В Ізюм приїхав і помер.
Мораль:
Коли свиню *бе собака,
то є кому ходить в атаку,
Ну а коли наоборот,
то руській мовчазний народ,
А толк із того тільки буде,
у кого мама й тато люди".
Бурятія з самого початку війни Російської Федерації проти України стала називатися регіоном, в який не вщухає потік «вантажів 200» - трун з загиблими солдатами. Станом на 3 березня поточного року журналісти BBC і Mediazona нарахували 489 загиблих солдатів з республіки тільки за підтвердженими джерелами. Тільки 4 регіони піднялися вище в цій таблиці. Аналогічні цифри публікує місцеве видання «Люди Байкалу». За його словами, на війні загинули 583 військовослужбовці з Бурятії, з них тільки за тиждень з 24 лютого станом на 3 березня підтверджено 38 смертей. При цьому в самих виданнях йдеться про те, що їх цифри занижені як мінімум в два рази.
«Незважаючи на те що буряти становлять 0,3 відсотка населення Росії, близько 1 відсотка з них виявилися частиною російської армії.
Бойовий дух регіону не такий високий, як стверджує пропаганда, труни, що приходять в Бурятію, яких не стає менше , вже занадто помітні.
Що , отак просто на пустому місці без зовнішнього втручання - і проблеми виникали одна за одною ? Чи дехто їх свідомо створював , підкормлював і плекав - для своїх інтересів ...
І на шкоду держави та народу України
Если Япония это страна восходящего солнца , то московия...
Візьміть лопату і самоубєйтєсь у дальньому окопчику! 😂
Років 30 тому на болотах зняли фільм -Россия которую ми потерялі. Там був епізод - через ЖД станцію в Бурятії йшов ешелон з товаром, через крутий поворот швидкість як у пішохода. На зустріч вивалює все стойбіще від малого до великого з жінками і "чистять" ешелон. Одні відкривають контейнери і викидують вантаж, а інші швидко відносять. Ніяка охорона не допомагає. А в проміжку між грабежами масове пияцтво. Первісні істоти І тувінці такеж саме дике племя, там х.... відчуває себе як удома, відпочиває "духовно" і "заряжається" на убивства.
це, до речi, ще багатий район...
зразу видно - вЯлiкiя паРаша ))