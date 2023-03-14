ЕС увеличил на 2 млрд евро размер фонда, из которого финансирует оружие для Украины

Совет ЕС принял решение об увеличении финансового потолка Европейского фонда мира (ЕФМ), из которого выделяются средства для покупки оружия Украине, до 7,979 млрд. евро к 2027 году, что обеспечит возможность покрытия дополнительных финансовых потребностей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщения Совета ЕС.

"Европейский фонд мира стал неотъемлемой частью поддержки ЕС, направленной на укрепление мира и безопасности во всем мире. Сегодняшнее решение поднимает финансовый потолок Европейского фонда мира до более чем 7,9 млрд евро. Обеспечение финансовой устойчивости этого инструмента имеет решающее значение для нашей поддержки не только Украины, но и наших партнеров в других частях Европы, Африки и Ближнего Востока, поскольку их потребности продолжают расти", - заявил Жозеп Боррель, высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности.

Это решение реализует политическое соглашение, достигнутое 12 декабря 2022 года, когда страны ЕС решили увеличить общий финансовый потолок ЕФМ на 2 млрд евро (в ценах 2018 года) в 2023 году и предусмотреть возможность дальнейшего увеличения на более позднем этапе.

Совет ЕС также решил установить базовую финансовую сумму для общих расходов на военные учения ЕС по кризисному менеджменту 2023 года на уровне 5 млн евро и ввести большую гибкость в сборе и использовании финансовых взносов государств-членов и их использовании фондом.

Европейский фонд мира был создан в марте 2021 года для финансирования всех мероприятий Совместной внешней и политики безопасности, связанных с военными и оборонными вопросами, с целью предотвращения конфликтов, сохранения мира и укрепления международной безопасности и стабильности.

В частности, фонд позволяет ЕС финансировать мероприятия, направленные на укрепление потенциала стран, не являющихся членами ЕС, а также региональных и международных организаций по военным и оборонным вопросам.

ЕФМ является внебюджетным инструментом и изначально имел общий финансовый лимит в размере 5 миллиардов евро в ценах 2018 года на период 2021-2027 годов с ежегодными лимитами от 420 миллионов евро в 2021 году до 1,132 миллиарда евро в 2027 году.

Благодаря этому фонд ЕС поддерживает Вооруженные силы Украины в рамках семи последовательных пакетов поддержки, а также многие другие страны, такие как Мозамбик, Грузия, Молдова, Мали, Сомали, Нигер, Иордания, Босния и Герцеговина, Ливан и Мавритания.