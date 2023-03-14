РУС
15 559 162

Помощь Украине для защиты от агрессии России не является жизненно важным интересом США, - вероятный конкурент Трампа Десантис

десантіс

У Соединенных Штатов много жизненно важных национальных интересов, однако "территориальный спор" России и Украины - не один из них.

Об этом губернатор Флориды Рон Десантис заявил в эфире Fox News, передает Цензор.НЕТ.

"Хотя у США много жизненно важных национальных интересов… дальнейшее запутывание в территориальном споре между Украиной и Россией не является одним из них", - сказал политик, который уже заявил о намерении баллотироваться на пост президента США. Популярность Десантиса в США такова, что он реальный конкурент 45-го президента Дональда Трампа.

Губернатор Флориды причисляет к интересам Соединенных Штатов безопасность границ, готовность военных, энергетическую безопасность и независимость, сдерживание экономического, культурного и военного могущества Коммунистической партии Китая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В единстве между Украиной и США появляются "маленькие трещины", - Politico

В то же время Десантис согласен, что в Украине должен наступить мир, но отправка войск или современного оружия, например, истребителей F-16 и ракет большой дальности, "рискует втянуть Соединенные Штаты в конфликт и приблизить нас к горячей войне между двумя крупнейшими ядерными державами мира".

Замечания Десантиса в целом совпадают с заявлениями Трампа. Он считает, что защита Украины от России является жизненно важным интересом Европы, но не США.

+40
Щось за останні роки кандидати від республіканців як у фільмі "Тупий - ще тупіший".
Україна - Ваш крайній шанс зберегти своє обличчя та реноме "наддержави". Після провалу воєнних кампаній у Іраку, Афганістані та Сирії - Вас перестали боятись. Зброя у Вас класна - без питань. Але сама вона не стрілятиме. Потрібні воля та рішучість, стратегічне бачення та тверезий розрахунок - а цього, я бачу у Вас кричущий дефіцит. У Вас лише вистачає розуму кудись вляпатись, а потім решту часу думати як з цього вилізти.
показать весь комментарий
14.03.2023 17:04 Ответить
+32
це холодний душ для тих недалеких, які вважають, що нас будуть підтримувати "вічно"
показать весь комментарий
14.03.2023 16:57 Ответить
+28
Накуй. Байден на 2-й термін.👍
показать весь комментарий
14.03.2023 16:57 Ответить
Що перше в голову прийшло!
показать весь комментарий
14.03.2023 18:17 Ответить
то ниже спины пришло...
показать весь комментарий
14.03.2023 18:18 Ответить
Проверка микрофона.
показать весь комментарий
14.03.2023 19:12 Ответить
Кто верит политикам тот дурак однозначно . На кону у политиков власть и деньги ,а средство достижения этих целей обман ,ложь,враньё
показать весь комментарий
14.03.2023 17:28 Ответить
Дуже недалекоглядно.
Але це сигнал всім тим блаженним, шо розказують "Україні ужє пабєділа!".
показать весь комментарий
14.03.2023 17:29 Ответить
Два чобота пара .

"Зауваження Десантіса загалом збігаються із заявами Трампа.
Той вважає, що захист України від Росії є життєво важливим інтересом Європи, але не США."

Джерело:
показать весь комментарий
14.03.2023 17:29 Ответить
Плохо вы понимаете американскую политику. В США две партии (не 10 и не 20) . У двух этих кланов одни и те же интересы. У них специально риторика противоположная для контроля мнений населения . Посмотрите на выросшие цены на акции американских ,немецких,французских предприятий и всё очевидно
показать весь комментарий
14.03.2023 17:37 Ответить
І майже з усіх країн світу сунуть працювати та жити в США.
А не в паРашу чи Іран.
показать весь комментарий
14.03.2023 17:42 Ответить
Республиканцы уже не те - местечковые. К сожалению
показать весь комментарий
14.03.2023 17:31 Ответить
В такій країні як США дуже важливо як до цієї війни буде відноситись американський народ. Там, політики цілком залежні від цього.
показать весь комментарий
14.03.2023 17:32 Ответить
Это говорит та бездарь которая полностью провалила слив венесуэльского людоеда Мадуро и вообще, всей политики США по Южной Америке .... у этото кренделя с латинскими картелями какие-то мутники, а баблишко для помощи Европе походу мимо него проходит вот он и бздит ртом ... да уж ... республиканская партия стала посмешищем
показать весь комментарий
14.03.2023 17:35 Ответить
... ну, и следуя логике это кренделя ... в рамках которой он хочет с Китаем тягатся не только на словах ... так рашистам до Китая как до Луны раков в абсолютном большинстве военных, политических и экономических аспектов .... если республиканцы не могут Володьку ***** на место поставить, то куда им с китайскими коммунистами тягаться? ... все это просто попытка перенаправить кеш флоу с Европы на Латинскую Америку ... где у этого гандона с тамошними барыгами все на мази
показать весь комментарий
14.03.2023 17:43 Ответить
А наші дурники роти повідкривали, слухаючи Буданових, Черників і прочих Світанов. Вже Курську область ділити почали. Тому що усіх пабеділі.
показать весь комментарий
14.03.2023 17:35 Ответить
Вибори в конце 24-го года. Ті знаешь сколько всего может поменятся за єто время?
показать весь комментарий
14.03.2023 17:47 Ответить
столько же, сколько поменялось с 22-го года((
показать весь комментарий
14.03.2023 22:30 Ответить
Республіканець, за законом жанру, буде казати впіку демократу...
показать весь комментарий
14.03.2023 17:36 Ответить
1. Стоит всегда слушать / читать оригинал. Потому что часто искажают (как умышленно, так и по неграмотности).
2. Никогда столько не врут, как до выборов, во время войны и после охоты. Избирателям республиканцев эта тема не очень нравится, кандидаты говорят то, что хочет слышать избиратель, а не то, что они будут реально делать после избрания.
3. И всё равно, Рейган в гробу переворачивается . . . Не те сейчас республиканцы, не те.
показать весь комментарий
14.03.2023 17:37 Ответить
десантис со своим нарративом к президентским выборам окажется уже вчерашним. Несите нового.
показать весь комментарий
14.03.2023 17:38 Ответить
Отже, висновок простий! Поки при владі Байден, нам необхідно потроїти прохання та аргументи про надання нам зброї (авіації, ракет середньої дальності, танків)... Бо поприходять до влади там всіляки популісти/пацифісти, Україні буде дуже непросто...
показать весь комментарий
14.03.2023 17:42 Ответить
нема за кого голосувати в республіканській партії
і в демократичній теж
жодний з реальних кандидатів в Президенти США не підтримує Україну належним чином, навіть Байден, який продовжує політику обами

а казали ДеСантіс служив, він зрозуміє українських військових ...

але це не означає що не треба шукати дипломатичні підходи до того хто переможе
показать весь комментарий
14.03.2023 17:43 Ответить
берні сандерсу прийшло "врем'я" йти за російським кораблем
показать весь комментарий
14.03.2023 19:01 Ответить
"треба шукати дипломатичні підходи до того хто переможе" - єдиний притомний коментар на всю гілку.
показать весь комментарий
14.03.2023 19:21 Ответить
найдите подход к шизанутому трампу. С удовольствием посмотрю....
показать весь комментарий
14.03.2023 22:31 Ответить
Дитя Рузвельта - старик Байден для якого ще мають якесь значення принципи - далі підуть "Обами". В України є два роки на бомбу - або вмерти.
показать весь комментарий
14.03.2023 17:44 Ответить
Немає у байдена принципів. Просто йому діватися нікуди. Він же не буде агресора виправдовувати. Комільфо вимагає засуджувати. І жертві агресора допомагати. Ось він і допомагає. Піпєточно. 31 АбрАмс через рік. Повний физдець. І це при тому, що в Штатах їх тисячі.
показать весь комментарий
14.03.2023 19:24 Ответить
Десантіс - це неосвічений, провінційний щур, який не розуміється на історії, геополітиці. Тому не можна його за це засуджувати. Просто не обирати республіканців, і все. Бо головні їх кандидати - це йолопи, які не покращать бещпекову ситуацію у світі.
показать весь комментарий
14.03.2023 17:49 Ответить
Ага, дурний, як пробка. Та ще й юридичну освіту має, гад. He graduated from https://en.wikipedia.org/wiki/Yale_University Yale University and https://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_Law_School Harvard Law School . А ви, шановний добродію, мабуть вважаєте себе таким собі культуртрегером непровінційного штибу?
показать весь комментарий
15.03.2023 05:12 Ответить
Ви можете хоч 10 освіт мати, але вони не допоможуть вам йти шляхом правди і принципів, а навпаки стати ситуативним покидьком, який готовий робити все, що скажуть політтехнологи, щоб стати президентом. Це нічим особливо не відрізняється від проституції.
показать весь комментарий
15.03.2023 08:24 Ответить
Чергове підтвердження того, що ЗСУ треба добится максимально можливих результатів до президентських виборів в США. Якщо виграє республіканець (а це дуже ймовірно), то в унісон йому про те, що захист України не є життєво важливим інтересом, "заспівають" і в деяких країнах ЄС. Відтак, почнуть наполегливо схиляти Україну до "мирних угод" і т.п. з урахуванням кацапських "хотєлок".
показать весь комментарий
14.03.2023 17:51 Ответить
І що найогидніше : всі ці політики повторюють за такером карлсоном про "українську проблему"

Але насправді вони мають "російську проблему", яку вони не хочуть вирішувати. Ну не нападе росія на США, в чому ці політики впевнені на 100% Але росія влаштує вам ще пару дюжин нікарагуа, сальвадорів та венесуел, і більше ніколи республіканський кандидат не переможе, бо латино-американських імігрантів побільшає, а вони голосують за демократів (крім кубинців яких небегато). А демократи їх заохочуватимуть з бюджета, як це робить каліфорнія, і дефіцит бюджета штата покриватиме емісія "надійних бондів", і так далі...
показать весь комментарий
14.03.2023 17:53 Ответить
тукер карлсон, якого я колись поважав, виявився продажною гнидою. Особливу огиду викликали його слова "Ukraine is not a democracy. It has never been a democracy". Ну, і далі по тексту. Трагедія західних консерваторів полягає в тім, що дехто з них щиро (а дехто - за гроші) вважають шизонутого пуйла таким собі борцуном з глобалізмом за традиційні цінності.
показать весь комментарий
14.03.2023 19:28 Ответить
Ком . Китай і феодально - олігархічна росія це якраз та пара яка хоче нагнути США Це не ХІХ століття за океаном не сховаєшся , достануть
показать весь комментарий
14.03.2023 17:55 Ответить
Нужно срочно уже вовсю пиарить другого кандидата от демократов. Это всё может плохо кончится. Очевидно же, что Байден не выиграет след. выборы. Во-первых, второй срок подряд вообще сложно выиграть т.к. аргументированно критиковать другого всегда легче, чем управлять самому. Ведь ошибки в управлении неизбежны- не ошибается только тот, кто ничего не делает. А во-вторых, таки да, чорт побери- возраст. Те, которые толком не определись, при прочих равных, учтут старость Байдена (не в его пользу естественно). А таких "какая разница" будут млн. людей.
показать весь комментарий
14.03.2023 18:00 Ответить
Чесно кажучи мені здаєтся, що ми або переможемо до того як новий президент вступить у свої права у США, а це буде у 2025 році або почнется світова війна
показать весь комментарий
14.03.2023 18:03 Ответить
Вполне вероятно. Единственная причина почему она ещё не началась, это наличие ЯО. Но также вероятно, что она из-за этого наличия так и не начнётся.
"Не знаю каким оружием будет вестись третья мировая война, но любая следующая палками и камнями"- А. Эйнштейн.
показать весь комментарий
14.03.2023 18:08 Ответить
Навколо одні трампи і підараси, це мені дуже не подобається
показать весь комментарий
14.03.2023 18:09 Ответить
Я все розумію,але я пам'ятаю який шалений тиск чинив Вашингтон на Україну, що б наша влада чим швидше знищила свій ядерний потенціал ,сотні підземних ракетних шахт були підірвані зсередини вартість однієї такої до мільярда доларів,також стратегічні бомбардувальники були розібрані або передані росії.
Інша річ, що просто це залишилося як моральне зобов'язання Заходу тому ,що гарантій безпеки Україна так і не отримала коли рух в НАТО було заблоковано.Крім того до 2014 року влада не проводила жодних консультацій по будапештському меморандуму, що б він перетворився на дійсні безпекові зобов'язання .
показать весь комментарий
14.03.2023 18:19 Ответить
Розумаха, нічого не скажеш. Грає на полі Трампа. Нічого зайвого. Такаж сама позиція була і у Обами, у Клінтонихи, вони обоє навіть підігравали товаришу Пу.
показать весь комментарий
14.03.2023 18:25 Ответить
Коли наступ і звільнення великих територій тоді вони говорять по-іншому, а бахмутське тупцювання і приводить до таких заяв. Скільки буде підтримка один Бог знає, але не вічно.
показать весь комментарий
14.03.2023 18:30 Ответить
Так езжай в Бахмут и начни наступление, герой херов
показать весь комментарий
14.03.2023 21:13 Ответить
стає очевидним, що без ядерної зброї ми на роки, а скоріше за все на десятки років, приречені бути між молотом і ковадлом
показать весь комментарий
14.03.2023 18:33 Ответить
Історія нічого не вчить деяких людей
показать весь комментарий
14.03.2023 18:36 Ответить
Історія взагалі вчить, що вона нікого нічому не вчить. Така людська природа. На жаль.
показать весь комментарий
15.03.2023 05:14 Ответить
Трамповский принцип "America First" - это то, что нужно *****. Америка занимается внутренними делами, никуда не вмешивается, а Украина отдается на съедение пyтлораше. Вот только умственно-ограниченные трамписты-республиканцы не понимают - ***** на этом не остановится. А за ****** стоит Китай, готовый проглотить Тайвань. Это глобальная война Добра со Злом. Демократии и Цивилизации против Диктатуры и Варварства.
показать весь комментарий
14.03.2023 18:45 Ответить
Шкода, якщо він війну в Україні називає територіальною суперечкою, то це говорить про те що він взагалі не розуміє ситуації, Україна це ключ до безпеки в европейському регіоні, і урівноваження сил в евро-азійському регіоні.
показать весь комментарий
14.03.2023 18:46 Ответить
***** буде тягти до січня 25 року, коли на посаду заступить новий президент США і ймовірніше за все це буде саме дональд трамп. а без допомоги США дуже швидко припиниться і європейська допомога. тобто хрєновий сценарій намічається.
показать весь комментарий
14.03.2023 18:54 Ответить
Напрасно Вы так хорошо думаете о ДеСантисе. Он обычный тупой бывший военный (без обид), который не разбирается ни в чём, а просто тупо повторят трамповские лозунги, так как они принесли победу Трампу. Ничего не видит дальше своего носа и да, к сожалению имеет все шансы на победу. Все, даже те, кто поддерживает демократов, говорят о возрасте Байдена и всем вообще надоели старики у власти. Точно как у нас после Брежнева. ДеСантис если и будет помогать нам, то только немного и будет очень сильно склонять нас к миру. Да и Байден в демпартии практически один из небольшой группы центристов. Так что у Украины есть два года для победы, а фактически один. Там перед выборами Америке будет не до кого. Но, к сожалению, в Украине большие проблемы с зелёной пророссийской шоблой у власти. Их наезды на условный Запад - это совершенно недопустимо с точки зрения западных манер поведения. Оружие он может просить, но не требовать и обязан быть благодарен за помощь. Так принято на Западе и по-другому себя вести, значит быть хамом и не заслуживающим помощи человеком. Запад едва-едва, с огромным трудом сдерживает раздражение. Но терпение небезгранично и такие тупицы как ДеСантис используют это раздражение для продвижения в политике.
показать весь комментарий
14.03.2023 19:46 Ответить
Десантис Рон - С 2017 г. резко нападал на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%9C%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0 расследование специального прокурора https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_(%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%91%D0%A0) Р. Мюллера о вмешательстве России в выборы 2016 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81,_%D0%A0%D0%BE%D0%BD#cite_note-13 [13] . Предлагал прекратить финансирование этого расследования спецпрокурора Мюллера через шесть месяцев, в 2017 г. Кроме того, это положение запрещало Мюллеру расследовать дела, имевшие место до июня 2015 г., когда Трамп начал свою президентскую кампаниюhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81,_%D0%A0%D0%BE%D0%BD#cite_note-14 [14] . В декабре 2017 г. утверждал, что если бы существовали доказательства сговора между членами предвыборного штаба Трампа и российскими официальными лицами, они бы уже просочилисьhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81,_%D0%A0%D0%BE%D0%BD#cite_note-15 [15] . Поддержал публикацию секретной записки, написанной республиканцами, показывавшей, что https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%91%D0%A0 ФБР злоупотребляло своими полномочиями по наблюдению в ходе расследования в отношении России. В апреле 2018 г. призвал директора ФБР https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8D%D0%B9,_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80 К. Рэя провести уголовное расследование в отношении ряда должностных лиц, причастных к расследованию подозрения во вмешательстве России в выборы 2016 года, включая бывшего директора ФБР https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81 Джеймса Коми , бывшего исполняющего обязанности директора ФБР https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%B1,_%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8E Э. Маккейба , агента ФБР https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA,_%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80 П. Стржока https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81,_%D0%A0%D0%BE%D0%BD#cite_note-16 [16] и ряда бывших чиновников администрации Обамы, в том числе бывшего генпрокурора https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D1%87,_%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0 Л. Линч и бывшего госсекретаря и кандидата в президенты https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8 Х. Клинтон https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81,_%D0%A0%D0%BE%D0%BD#cite_note-17 [17]
показать весь комментарий
14.03.2023 19:15 Ответить
Ну, і шо тєпєрь?
показать весь комментарий
15.03.2023 05:15 Ответить
Нічого цей муд... тобто Десантіс не зробить, навіть якщо його виберуть. В США така система противаг президенту, що він буде як Трамп - однією рукою путіна славити, а іншою, витираючи сльози, санкції підписувати. А під кінець, ще й на лаву підсудних загримить... Так що хай кацапи "думкою багатіють". Трам-пам-пам.
показать весь комментарий
14.03.2023 19:25 Ответить
ещё один фактор в пользу решающей атаки в этом году
показать весь комментарий
14.03.2023 19:26 Ответить
Ну може американці самі хочуть повоювать, он орки й ріпера вже над Чорним морем приводнили.
показать весь комментарий
14.03.2023 19:31 Ответить
Тип работает на свою, т.е. на аудиторию своего прямого конкурента Трампа. А эта аудитория хочет слышать как Штаты займутся своими проблемами. Никто и никогда и ни при каких обстоятельствах не позволит на задворках сознания американского гражданина взрастить мысль, что США пасанули перед рашкой или совок их уделал. Вся американская мечта держится на том, что Америка - это ТОП 1 и за поддержание этой реальности нам дадут все, что нам будет нужно. Как только риск потери этой реальности станет выше - будут и ф16 и все остальное.
показать весь комментарий
14.03.2023 19:44 Ответить
Напрасно Вы так думаете. Американцы оболванены лозунгами Трампа о том, что американцы должны подумать о себе и т.д. Из Афгана ушли вроде и по закону (по Трамповскому указу кстати), но осадок у многих остался и ничего - живут не тужат. Так же было и со Вьетнамом. Потому что здесь все понимают, что войну на чужой территории можно и не выиграть, а вот экономика - это очень важно. А у нас уже сделали вброс, что для того, чтобы и дальше помогать Украине, Байден залезет в пенсионные фонды. Это совершенно недопустимо, конечно. Но по-моему это просто вброс, чтобы взбудоражить население перед выборами. Никто туда не полезет ни ради какой войны. Разве что на Америку нападут, да и то вряд ли туда полезут. Так что вполне может новый президент начать давить на Украину по вопросам мира и просто остановить помощь. И всё - без западного оружия ЗСУ просто героически погибнут. Вот сейчас почему не уходят из Бахмута? Это личный приказ зели: стоять до конца. Это пророссиская шобла таки нашла путь как уделать Украину. Уже Запад и так и эдак говорит вежливо: сдайте, не важная вещь сейчас, подготовьтесь к контрнаступлению. Нет, зеля сказал стоять до конца. Лучшие из лучших гибнут сейчас там с нашей стороны...слов нет. А от рашки - всякая нечисть. И рашка пусть и очень медленно, и с огромными потерями, но движется к полному захвату Бахмута. Залужному просто закрыли рот. Так что или Украина будет и дальше расшаркиваться перед зелёной плесенью или нужно вести себя прилично с Западом и победить до конца года. Если нет - Буча будет по всей территории Украины, увы!
показать весь комментарий
14.03.2023 20:04 Ответить
"Маю чудовий бізнес план для трьох країн Франції Німеччина і Італії - так як урядам цих країн не йметься зберегти обличчя путлеру і подібне розпочніть спільне виробництво газових камер для українців - німці будуть виробляти самі камери італійці дизайн камер французи освіжувач" - здається вже можна в вище наведеному тексті дещо поміняти на таке "Маю чудовий бізнес план для трьох країн Франції Німеччина і Італії - так як урядам цих країн не йметься зберегти обличчя путлеру і подібне розпочніть спільне виробництво газових камер для українців ( і не тільки українців) - німці будуть займуться розробкою конструкцій самих камер італійці дизайн камер французи освіжувач + американці займуться випуском камер( на території Китаю ) і займуться фінансовою стороною справи".
показать весь комментарий
14.03.2023 19:51 Ответить
Десантіс готовий воювати за Аляску ?
показать весь комментарий
14.03.2023 20:44 Ответить
Очередной республиканский промосковский пидарок. Достойная смена рыжего идиота.
показать весь комментарий
14.03.2023 21:30 Ответить
Ну що ж, Байден так Байден.
показать весь комментарий
14.03.2023 21:55 Ответить
Хабад нового поца знайшов на заміну рудому додіку та буде його просувати на користь *****.
показать весь комментарий
15.03.2023 10:27 Ответить
Страница 2 из 2
 
 