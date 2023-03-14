Помощь Украине для защиты от агрессии России не является жизненно важным интересом США, - вероятный конкурент Трампа Десантис

У Соединенных Штатов много жизненно важных национальных интересов, однако "территориальный спор" России и Украины - не один из них.

Об этом губернатор Флориды Рон Десантис заявил в эфире Fox News, передает Цензор.НЕТ.

"Хотя у США много жизненно важных национальных интересов… дальнейшее запутывание в территориальном споре между Украиной и Россией не является одним из них", - сказал политик, который уже заявил о намерении баллотироваться на пост президента США. Популярность Десантиса в США такова, что он реальный конкурент 45-го президента Дональда Трампа.

Губернатор Флориды причисляет к интересам Соединенных Штатов безопасность границ, готовность военных, энергетическую безопасность и независимость, сдерживание экономического, культурного и военного могущества Коммунистической партии Китая.

В то же время Десантис согласен, что в Украине должен наступить мир, но отправка войск или современного оружия, например, истребителей F-16 и ракет большой дальности, "рискует втянуть Соединенные Штаты в конфликт и приблизить нас к горячей войне между двумя крупнейшими ядерными державами мира".

Замечания Десантиса в целом совпадают с заявлениями Трампа. Он считает, что защита Украины от России является жизненно важным интересом Европы, но не США.