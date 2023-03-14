Помощь Украине для защиты от агрессии России не является жизненно важным интересом США, - вероятный конкурент Трампа Десантис
У Соединенных Штатов много жизненно важных национальных интересов, однако "территориальный спор" России и Украины - не один из них.
Об этом губернатор Флориды Рон Десантис заявил в эфире Fox News, передает Цензор.НЕТ.
"Хотя у США много жизненно важных национальных интересов… дальнейшее запутывание в территориальном споре между Украиной и Россией не является одним из них", - сказал политик, который уже заявил о намерении баллотироваться на пост президента США. Популярность Десантиса в США такова, что он реальный конкурент 45-го президента Дональда Трампа.
Губернатор Флориды причисляет к интересам Соединенных Штатов безопасность границ, готовность военных, энергетическую безопасность и независимость, сдерживание экономического, культурного и военного могущества Коммунистической партии Китая.
В то же время Десантис согласен, что в Украине должен наступить мир, но отправка войск или современного оружия, например, истребителей F-16 и ракет большой дальности, "рискует втянуть Соединенные Штаты в конфликт и приблизить нас к горячей войне между двумя крупнейшими ядерными державами мира".
Замечания Десантиса в целом совпадают с заявлениями Трампа. Он считает, что защита Украины от России является жизненно важным интересом Европы, но не США.
Але це сигнал всім тим блаженним, шо розказують "Україні ужє пабєділа!".
"Зауваження Десантіса загалом збігаються із заявами Трампа.
Той вважає, що захист України від Росії є життєво важливим інтересом Європи, але не США."
А не в паРашу чи Іран.
2. Никогда столько не врут, как до выборов, во время войны и после охоты. Избирателям республиканцев эта тема не очень нравится, кандидаты говорят то, что хочет слышать избиратель, а не то, что они будут реально делать после избрания.
3. И всё равно, Рейган в гробу переворачивается . . . Не те сейчас республиканцы, не те.
і в демократичній теж
жодний з реальних кандидатів в Президенти США не підтримує Україну належним чином, навіть Байден, який продовжує політику обами
а казали ДеСантіс служив, він зрозуміє українських військових ...
але це не означає що не треба шукати дипломатичні підходи до того хто переможе
Але насправді вони мають "російську проблему", яку вони не хочуть вирішувати. Ну не нападе росія на США, в чому ці політики впевнені на 100% Але росія влаштує вам ще пару дюжин нікарагуа, сальвадорів та венесуел, і більше ніколи республіканський кандидат не переможе, бо латино-американських імігрантів побільшає, а вони голосують за демократів (крім кубинців яких небегато). А демократи їх заохочуватимуть з бюджета, як це робить каліфорнія, і дефіцит бюджета штата покриватиме емісія "надійних бондів", і так далі...
"Не знаю каким оружием будет вестись третья мировая война, но любая следующая палками и камнями"- А. Эйнштейн.
Інша річ, що просто це залишилося як моральне зобов'язання Заходу тому ,що гарантій безпеки Україна так і не отримала коли рух в НАТО було заблоковано.Крім того до 2014 року влада не проводила жодних консультацій по будапештському меморандуму, що б він перетворився на дійсні безпекові зобов'язання .
свою,т.е. на аудиторию своего прямого конкурента Трампа. А эта аудитория хочет слышать как Штаты займутся своими проблемами. Никто и никогда и ни при каких обстоятельствах не позволит на задворках сознания американского гражданина взрастить мысль, что США пасанули перед рашкой или совок их уделал. Вся американская мечта держится на том, что Америка - это ТОП 1 и за поддержание этой реальности нам дадут все, что нам будет нужно. Как только риск потери этой реальности станет выше - будут и ф16 и все остальное.