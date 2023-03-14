РУС
5 589 19

Путин должен отказаться от своего безумного плана и вывести войска из Украины, - Шольц

шольц

Мир никогда не признает аннексию Россией украинских территорий, поэтому президент РФ Владимир Путин должен прекратить войну и освободить все территории Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, с таким требованием выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Берлине.

"Российская захватническая война является вопиющим нарушением международного права. И наше требование является четким: Путин должен отказаться от своего безумного плана и вывести свои войска с территории Украины", - заявил Шольц.

Он подчеркнул, что мир никогда не признает попытки РФ оккупировать часть Украины, не признает фейковые референдумы в четырех украинских областях.

Как отметил канцлер, эти принципы территориальной неприкосновенности действуют повсюду. Он напомнил, что Берлин и международное сообщество также не признают "независимость" Нагорного Карабаха.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помощь Украине для защиты от агрессии России не является жизненно важным интересом США, - имоверный конкурент Трампа Десантис

По словам главы правительства ФРГ, стороны разделяют мнение, что именно сейчас чрезвычайно важно активизировать усилия для мирного завершения многолетнего конфликта между Азербайджаном и Арменией.

Германия, отметил ее лидер, озабочена нестабильностью на границе между этими странами, которая чревата дальнейшей эскалацией. Совместной целью, по словам канцлера, является завершение противостояния ради блага жителей Карабаха на основе принципа территориальной целостности как Азербайджана, так и Армении, с учетом интересов народов обоих государств и в соответствии с международными нормами.

Шольц напомнил об участии его страны в гражданской миссии ЕС EUMA в Нагорном Карабахе, в которую ФРГ направляет полицейских.

Алиев со своей стороны заявил, что 30 лет 20% азербайджанской территории были оккупированы Арменией, 1 млн азербайджанцев стали беженцами.

Также читайте: Путин должен вывести войска, это основа для переговоров, - Шольц

"2,5 года назад мы восстановили наше достоинство и нашу территориальную целостность… На поле сражения. Армения вынуждена была вывести свои войска", - сказал Алиев. Он выразил надежду, что в отличие от тогдашних властей в Ереване, которые объявили Нагорный Карабах своей территорией и потеряли свой шанс на мир, власти нынешние "не потеряют свой шанс" и в регионе воцарится мир.

оккупация (10301) путин владимир (32222) Шольц Олаф (912)
+12
Шольц сказав?
Молодець.👍
14.03.2023 17:10 Ответить
14.03.2023 17:10 Ответить
+10
Шольц: "***** має припинити війну та звільнити всі території України" - включно з Кримом! І втолкуй цю істину китайцям!
14.03.2023 17:24 Ответить
14.03.2023 17:24 Ответить
+10
ще більше **************, IRIS-T та Leopard2 навіть Leopard4 - надіслати в Україну!
14.03.2023 17:27 Ответить
14.03.2023 17:27 Ответить
Комментировать
Шольц сказав?
Молодець.👍
14.03.2023 17:10 Ответить
14.03.2023 17:10 Ответить
В ЗСУ, а не ЗСУ.
14.03.2023 17:18 Ответить
14.03.2023 17:18 Ответить
Вірно, грабують захисників України
14.03.2023 17:20 Ответить
14.03.2023 17:20 Ответить
А якщо не відмовиться?!
14.03.2023 17:12 Ответить
14.03.2023 17:12 Ответить
ще більше **************, IRIS-T та Leopard2 навіть Leopard4 - надіслати в Україну!
14.03.2023 17:27 Ответить
14.03.2023 17:27 Ответить
Шольц: "***** має припинити війну та звільнити всі території України" - включно з Кримом! І втолкуй цю істину китайцям!
14.03.2023 17:24 Ответить
14.03.2023 17:24 Ответить
Угу ... тут недавно как раз вышло расследование про мутки Шредера и его партии с рашистами и Володей Хйулом ... там корупция нех уже зеленой шоблы .... заметил, как только начинают поднимать вопрос связей немецких политиков с орками, сразу же вылазит Шольц чтобы что-то бесполезное вскукарекнуть
14.03.2023 17:38 Ответить
14.03.2023 17:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=u_fbxl_wtIM
14.03.2023 17:39 Ответить
14.03.2023 17:39 Ответить
Шольц не розуміє, шо ********* - кацап.
Тобто, найбридкіше, що є у Всесвіті.
14.03.2023 17:40 Ответить
14.03.2023 17:40 Ответить
Не валяй шольца. Давай зброю.
14.03.2023 17:42 Ответить
14.03.2023 17:42 Ответить
14.03.2023 17:58 Ответить
14.03.2023 17:58 Ответить
Кремлівський ублюдок цього не зробить , бо воно ху@ ло
14.03.2023 17:46 Ответить
14.03.2023 17:46 Ответить
А чому, пане Шольце, ти згадуєш лише про фейкові "референдуми" у чотирьох областіх, і абсолютно не згадуєш про такий же фейковий "референдум" стосовно Криму? Чому, пане Шольце???
14.03.2023 17:47 Ответить
14.03.2023 17:47 Ответить
14.03.2023 17:57 Ответить
14.03.2023 17:57 Ответить
Легше вмовити скаженого шакала не кусатися ніж домовитися з кацапами.
14.03.2023 18:00 Ответить
14.03.2023 18:00 Ответить
Я был убежден, что стоило бы Модесту Матвеевичу появиться здесь и заорать на упыря: «Вы это прекратите, товарищ Выбегалло!» - как упырь немедленно бы прекратил.

(А. и Б. Стругацкие, "Понедельник начинается в субботу")
14.03.2023 18:04 Ответить
14.03.2023 18:04 Ответить
Шольц розбурхався не на жарт....
14.03.2023 18:19 Ответить
14.03.2023 18:19 Ответить
Господин Шольц время разговоров и требований прошло Украине нужна реальная военная помощь ещё вчера, не будет помощи сегодня все плохо закончится. Уже понятно что реально вам Украина как то до лампочки но подумайте как это все потом будет написано в истории
14.03.2023 19:00 Ответить
14.03.2023 19:00 Ответить
 
 