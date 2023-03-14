Путин должен отказаться от своего безумного плана и вывести войска из Украины, - Шольц

Мир никогда не признает аннексию Россией украинских территорий, поэтому президент РФ Владимир Путин должен прекратить войну и освободить все территории Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, с таким требованием выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Берлине.

"Российская захватническая война является вопиющим нарушением международного права. И наше требование является четким: Путин должен отказаться от своего безумного плана и вывести свои войска с территории Украины", - заявил Шольц.

Он подчеркнул, что мир никогда не признает попытки РФ оккупировать часть Украины, не признает фейковые референдумы в четырех украинских областях.

Как отметил канцлер, эти принципы территориальной неприкосновенности действуют повсюду. Он напомнил, что Берлин и международное сообщество также не признают "независимость" Нагорного Карабаха.

По словам главы правительства ФРГ, стороны разделяют мнение, что именно сейчас чрезвычайно важно активизировать усилия для мирного завершения многолетнего конфликта между Азербайджаном и Арменией.

Германия, отметил ее лидер, озабочена нестабильностью на границе между этими странами, которая чревата дальнейшей эскалацией. Совместной целью, по словам канцлера, является завершение противостояния ради блага жителей Карабаха на основе принципа территориальной целостности как Азербайджана, так и Армении, с учетом интересов народов обоих государств и в соответствии с международными нормами.

Шольц напомнил об участии его страны в гражданской миссии ЕС EUMA в Нагорном Карабахе, в которую ФРГ направляет полицейских.

Алиев со своей стороны заявил, что 30 лет 20% азербайджанской территории были оккупированы Арменией, 1 млн азербайджанцев стали беженцами.

"2,5 года назад мы восстановили наше достоинство и нашу территориальную целостность… На поле сражения. Армения вынуждена была вывести свои войска", - сказал Алиев. Он выразил надежду, что в отличие от тогдашних властей в Ереване, которые объявили Нагорный Карабах своей территорией и потеряли свой шанс на мир, власти нынешние "не потеряют свой шанс" и в регионе воцарится мир.