Россияне массированно обстреливают оккупированные территории в Запорожье, чтобы запугать население, - Федоров

Российские войска массированно обстреливают оккупированные территории Мелитопольского района, чтобы запугать население.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В конце прошлой недели враг впервые массированно обстрелял временно оккупированные территории. Было более 10 вылетов из северной части Мелитополя, были попадания в южной части города, окрестностях и на побережье Молочного лимана. Враг намеренно уничтожает гражданскую инфраструктуру и запугивает население", - отметил он.

Глава города добавил, что обстрелы были и раньше, но не столь массированы.

По его словам, захватчики готовят эвакуацию предателей.

"Есть предвестники того, что они готовят эвакуацию, но массово не видим таких действий. Пока это локально", – добавил Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне не пускают предателей из Херсона в оккупированный Крым, - Соболевский