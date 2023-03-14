РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3421 посетитель онлайн
Новости Война
1 520 5

Россияне массированно обстреливают оккупированные территории в Запорожье, чтобы запугать население, - Федоров

мелітополь

Российские войска массированно обстреливают оккупированные территории Мелитопольского района, чтобы запугать население.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В конце прошлой недели враг впервые массированно обстрелял временно оккупированные территории. Было более 10 вылетов из северной части Мелитополя, были попадания в южной части города, окрестностях и на побережье Молочного лимана. Враг намеренно уничтожает гражданскую инфраструктуру и запугивает население", - отметил он.

Глава города добавил, что обстрелы были и раньше, но не столь массированы.

По его словам, захватчики готовят эвакуацию предателей.

"Есть предвестники того, что они готовят эвакуацию, но массово не видим таких действий. Пока это локально", – добавил Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне не пускают предателей из Херсона в оккупированный Крым, - Соболевский

Мелитополь (622) обстрел (29653) оккупация (10301) Запорожская область (3558) Федоров Иван (471)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Головне для кацапа - це щоб усі його боялися. Йому не треба гроші, жінки, слава і т.д.
Йому треба щоб усі його боялися.
показать весь комментарий
14.03.2023 17:38 Ответить
Хочуть вигнати все населення й заселити бурятами.
показать весь комментарий
14.03.2023 21:27 Ответить
обычное дело у кацапов с 2014.
показать весь комментарий
15.03.2023 03:10 Ответить
 
 