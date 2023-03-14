Нидерланды передадут Украине в 2025 году два минных тральщика для защиты морского пространства

Украина до 2025 года получит от королевства Нидерланды два тральщика типа Alkmaar для разминирования акватории Черного моря.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время совместного брифинга министров обороны Украины и Нидерландов в Медиацентре Украина-Одесса рассказала министерка обороны Нидердандов Кайса Оллонгрен.

"Мы понимаем стратегическую и экономическую важность гаваней в Одессе для экспорта пищи. Для защиты морского пространства Нидерланды предоставят Украине два минных тральщика типа Alkmaar. Вопрос разминирования Черного моря не решится вместе с завершением войны, именно поэтому эти тральщики – вклад в будущее ВСУ Украины", – заявила Оллонгрен.

По словам министра, Украина получит эти корабли к 2025 году.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что такую временную политику предопределяют три фактора.

Во-первых, нужно время для подготовки экипажа для службы на тральщиках. "Это сложные системы, поэтому военные должны уметь ими пользоваться", – подчеркнул Резников. Во-вторых, это то, что по конвенции Монтре во время войны невозможен проход военных кораблей через Босфор. В-третьих – разминирование Черного моря опасно до тех пор, пока в Украине продолжается война и нет построенной архитектуры безопасности в Европе".

"Я уверен, что наши военные быстро овладеют этими "охотниками за минами", поэтому, возможно, будет приближение этого срока", - добавил Резников.

Оллонгрен также сообщила, что Нидерланды передадут Украине мосты и переправы М-3 и системы РЛС.

"Мы продолжим нашу абсолютную поддержку Украины, мы не позволим России "выйти сухой из воды" из этой жестокой войны, и мы будем бороться за свободное демократическое будущее Украины и всей Европы", - подытожила министер.