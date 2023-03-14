РУС
Нидерланды передадут Украине в 2025 году два минных тральщика для защиты морского пространства

оллонгрен

Украина до 2025 года получит от королевства Нидерланды два тральщика типа Alkmaar для разминирования акватории Черного моря.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время совместного брифинга министров обороны Украины и Нидерландов в Медиацентре Украина-Одесса рассказала министерка обороны Нидердандов Кайса Оллонгрен.

"Мы понимаем стратегическую и экономическую важность гаваней в Одессе для экспорта пищи. Для защиты морского пространства Нидерланды предоставят Украине два минных тральщика типа Alkmaar. Вопрос разминирования Черного моря не решится вместе с завершением войны, именно поэтому эти тральщики – вклад в будущее ВСУ Украины", – заявила Оллонгрен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запад непублично обсуждает поставки Украине авиации - глава МИД Нидерландов Хукстра

По словам министра, Украина получит эти корабли к 2025 году.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что такую временную политику предопределяют три фактора.

Во-первых, нужно время для подготовки экипажа для службы на тральщиках. "Это сложные системы, поэтому военные должны уметь ими пользоваться", – подчеркнул Резников. Во-вторых, это то, что по конвенции Монтре во время войны невозможен проход военных кораблей через Босфор. В-третьих – разминирование Черного моря опасно до тех пор, пока в Украине продолжается война и нет построенной архитектуры безопасности в Европе".

"Я уверен, что наши военные быстро овладеют этими "охотниками за минами", поэтому, возможно, будет приближение этого срока", - добавил Резников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС предлагает проводить совместные учения на море для защиты подводной инфраструктуры

Оллонгрен также сообщила, что Нидерланды передадут Украине мосты и переправы М-3 и системы РЛС.

"Мы продолжим нашу абсолютную поддержку Украины, мы не позволим России "выйти сухой из воды" из этой жестокой войны, и мы будем бороться за свободное демократическое будущее Украины и всей Европы", - подытожила министер.

море (376) Нидерланды (1639) Черное море (1503) разминирование (738)
Топ комментарии
+5
Мінні, а не міні.
показать весь комментарий
14.03.2023 17:45 Ответить
+3
От чого Ви цькуєте рускоязичних?
Фошист!!!
показать весь комментарий
14.03.2023 17:48 Ответить
+2
Міні... Таке?
показать весь комментарий
14.03.2023 17:43 Ответить
Нідерланди розраховують, що війна закінчиться до 2025 року? І до (поняття образне) 2025 року. А не після.
показать весь комментарий
14.03.2023 17:44 Ответить
Війна закінчитьс через рік після зміни Зелі. Це може бути і 2025 і 2026 рік.
показать весь комментарий
14.03.2023 18:10 Ответить
в 2024 году, а может и в 2025 мы юридически еще можем пребывать в состоянии войны с кацапией, поэтому эти тральщики могут и вообще к нам не попасть. Что бы обмануть Монтрё, есть только один вариант - заказать "модернизацию" тральщиков на турецкой верфи.
показать весь комментарий
14.03.2023 17:46 Ответить
Із системами дальньої ППО.
показать весь комментарий
14.03.2023 17:58 Ответить
Есть и другой вариант, гораздо проще - завести их по каналу из Рейна на Дунай.
Другое дело, что пока идет война и кацап имеет флот, делать этим тральщикам на Черном море нечего.
показать весь комментарий
15.03.2023 00:14 Ответить
Точно. Как-то не подумал )
А работа для них найдётся: на рейдах и в прибрежной зоне оторванных от якорей кацапских МЯМов будет всё больще и больше.
показать весь комментарий
15.03.2023 01:23 Ответить
Можуть починати з Херсону !
показать весь комментарий
14.03.2023 18:08 Ответить
До того часу або ішак, або падишах...
показать весь комментарий
14.03.2023 21:22 Ответить
добре.
показать весь комментарий
15.03.2023 03:12 Ответить
 
 