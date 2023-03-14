Подсанкционный в США нардеп Дубинский попал в эфир 1+1 как волонтер. ВИДЕО

Подсанкционный в США нардеп Дубинский в эфире программы "Завтрак с 1+1" был представлен волонтером.

Об этом обратил внимание в фейбуке СЕО и основатель Lobby X, лицензиат TEDxKyiv Владислав Грезев, информирует Цензор.НЕТ.

"Неля Шовкопляс, Егор Гордеев, Людмила Барбир - ведущие Завтрак с 1+1. Думаю, должны спросить в том числе этих людей, как к ним в эфир попал новый "волонтер" Саша Дубинский (напоминаю находится под санкциями США за пророссийскую деятельность). Можно еще поинтересоваться, какую реакцию общества ожидает руководство 1+1 этот плевок в лицо и действительно ли на плюсах считают, что в тылу сейчас не найдется никого, кто бы мог устроить движ в лучших традициях "довоенного" времени", - спросил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помощь Украине для защиты от агрессии России не является жизненно важным интересом США, - вероятный конкурент Трампа Десантис

Фотодоказательство в своем фейбуке обнародовал волонтер Роман Балан (Синицын).

В эфире ведущий Руслан Сеничкин представляет гостя: основатель проекта "Медиаоборона", народный депутат Александр Дубинский. Тема разговора – восстановление разбитых армией РФ домов на Киевщине. С помощью проекта Дубинского, по его словам, восстановлено 6 домов.

Напомним, 11 января 2021 года Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Андреем Деркачем. Среди других в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис Генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства – по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

Также читайте: Дубинский и сливные бачки не дают мне покоя за постановление о санкциях в отношении Коломойского, которое уже несколько месяцев блокируют в Раде, - Устинова

Президент Владимир Зеленский на заседании фракции вечером 25 января дважды просил попавшего под санкции США "слугу народа" выйти из фракции, но тот отказался. Спор на повышенных тонах длился пол часа.

1 февраля его исключили из фракции. Вместе с тем, Дубинский остается членом партии "Слуга народа" и "СН" только намерен рассмотреть вопрос членства Дубинского.

14 марта Киевская областная организация партии "Слуга народа" свергла своего руководителя Александра Дубинского. В свою очередь Дубинский назвал инициаторов этого решения аферистами и мошенниками.

Кроме этого, Дубинский обнародовал видео этакого заседания, на котором кроме него присутствовали еще три человека. Это собрание он назвал внеочередной (экстренной) конференцией Киевской областной организации политической партии "Слуга народа".

15 марта "Слуга народа" исключила из партии народного депутата Александра Дубинского за нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии.

Читайте также: Медведчук остается одним из владельцев канала "1+1" вместе с Коломойским