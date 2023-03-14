РУС
Подсанкционный в США нардеп Дубинский попал в эфир 1+1 как волонтер. ВИДЕО

дубінський

Подсанкционный в США нардеп Дубинский в эфире программы "Завтрак с 1+1" был представлен волонтером.

Об этом обратил внимание в фейбуке СЕО и основатель Lobby X, лицензиат TEDxKyiv Владислав Грезев, информирует Цензор.НЕТ.

"Неля Шовкопляс, Егор Гордеев, Людмила Барбир - ведущие Завтрак с 1+1. Думаю, должны спросить в том числе этих людей, как к ним в эфир попал новый "волонтер" Саша Дубинский (напоминаю находится под санкциями США за пророссийскую деятельность). Можно еще поинтересоваться, какую реакцию общества ожидает руководство 1+1 этот плевок в лицо и действительно ли на плюсах считают, что в тылу сейчас не найдется никого, кто бы мог устроить движ в лучших традициях "довоенного" времени", - спросил он.

Подсанкционный в США нардеп Дубинский попал в эфир 1+1 как волонтер 01

Фотодоказательство в своем фейбуке обнародовал волонтер Роман Балан (Синицын).

Подсанкционный в США нардеп Дубинский попал в эфир 1+1 как волонтер 02

В эфире ведущий Руслан Сеничкин представляет гостя: основатель проекта "Медиаоборона", народный депутат Александр Дубинский. Тема разговора – восстановление разбитых армией РФ домов на Киевщине. С помощью проекта Дубинского, по его словам, восстановлено 6 домов.

Подсанкционный в США нардеп Дубинский попал в эфир 1+1 как волонтер 03

Напомним, 11 января 2021 года Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Андреем Деркачем. Среди других в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис Генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства – по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

Президент Владимир Зеленский на заседании фракции вечером 25 января дважды просил попавшего под санкции США "слугу народа" выйти из фракции, но тот отказался. Спор на повышенных тонах длился пол часа.

1 февраля его исключили из фракции. Вместе с тем, Дубинский остается членом партии "Слуга народа" и "СН" только намерен рассмотреть вопрос членства Дубинского.

14 марта Киевская областная организация партии "Слуга народа" свергла своего руководителя Александра Дубинского. В свою очередь Дубинский назвал инициаторов этого решения аферистами и мошенниками.

Кроме этого, Дубинский обнародовал видео этакого заседания, на котором кроме него присутствовали еще три человека. Это собрание он назвал внеочередной (экстренной) конференцией Киевской областной организации политической партии "Слуга народа".

15 марта "Слуга народа" исключила из партии народного депутата Александра Дубинского за нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии.

+68
Бєня адабряєт. Мосєйчучка ісполняєт👍
14.03.2023 17:44 Ответить
+62
14.03.2023 17:45 Ответить
+57
Нічого не змінилося.
Квартал-95...
14.03.2023 17:45 Ответить
Просто ******
14.03.2023 18:56 Ответить
1+1это Медведчуковско коломойская помойка за которой в отсутствии хозяев поручено присматривать мосейчучке. А скабеева украинского телевидения рада стараться приглашать всякую шваль
14.03.2023 18:57 Ответить
що дубінський що масейчук що адін плюс адін перефарбована антиукраінська банда а проукраінські канали 5 еспресо прямий виключили 3 мовлення т 2 і це шокуе
14.03.2023 19:00 Ответить
Зеленский свое предвыборное обещание - сломать старую власть выполнил. Сломал все.
Но ничего не построил. Некогда.
Бабла вокруг столько, что некогда заниматься ни государством, ни 5 колонной в Раде (ОПЗЖ), ни всякими проходимцами.
Их Вы всех знаете. Да и они и не скрываются. Кого бояться?
14.03.2023 19:01 Ответить
ну, він же не втік! не розчарував одного поца небритого! і , взагалі, "Україна пережила плагіат шкарлета!"(с)
14.03.2023 19:04 Ответить
Розумні вже давно повністю відмовилась від телебачення.
14.03.2023 19:09 Ответить
пора збирати петицію, про закриття га,,,но змі бабломойского,1+1 ,котрий обгаджувати Україну почав в 2016 році профінансувавши "зе слуг урода" ,а тепер продовжує в "кращих традиціях" антиукраїнської куйні,через підконтрольні йому канали.
14.03.2023 19:11 Ответить
З язика зняли....треба реально цю помойку для промивання мізків закрити
14.03.2023 20:30 Ответить
ну мама любіт скорасть і только валантьор саша может дастать бєнязін.
14.03.2023 19:32 Ответить
https://sprotiv.org/71936
14.03.2023 19:37 Ответить
14.03.2023 19:49 Ответить
Все, що пов'язано з каломойшею, наносить нам не менше шкоди, аніж орки на фронті.
14.03.2023 19:49 Ответить
Чекаємо в студії Г+Г на колю азірова та вітю гопніка по прямому включенню з Мацкви та Ростову.
14.03.2023 20:03 Ответить
Ммдаа... Наголосували!
Більшість вбитих громадян расєянами ЦИВІЛЬНИХ громадян України - прихильникі зеленського.
14.03.2023 20:04 Ответить
Следующее интервью с бойцом теробороны позывной "Беня"🤡
14.03.2023 20:05 Ответить
14.03.2023 20:14 Ответить
Да, знакомся теперь это наш новый герой.
14.03.2023 23:36 Ответить
Це уже дно провладного каналу, неГромадянина України калаМойського, для них, без лайна в етері, як московітам без **********!!!
Ось таке ІПСО привладне!!!
14.03.2023 20:26 Ответить
Плюси - це помийка, і завжди помийкою була!
14.03.2023 20:54 Ответить
Гімно не тоне
14.03.2023 21:29 Ответить
З самого початку вторгнення я був у Василькові в теробороні. Кожен день проходив повз закритий охфіс депутата Дубінського. Його, суки, не було поки я там був 7 місяців. Його ще тоді хотілось зустріти.Гниду.
14.03.2023 23:04 Ответить
Мама любит скорость
14.03.2023 23:32 Ответить
- МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ КАК МИНИМУМ !!!
15.03.2023 05:45 Ответить
відновив 6 своїх будинків
тобто поставив золоті унітази
15.03.2023 10:13 Ответить
