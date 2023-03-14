РУС
Воздушные тревоги 14 марта в Украине были связаны с активностью тактической авиации РФ и угрозой применения баллистических ракет, - Игнат

ігнат

Воздушные тревоги 14 марта в Украине связаны с активностью тактической авиации РФ, угрозой применения баллистических ракет и полетами истребителя МиГ-31К.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат рассказал в комментарии "Украинской правде".

По словам Игната, после 10 часов утра тревога звучала на юге, севере и востоке нашего государства, что было связано с активностью тактической авиации.

В частности, на юге самолеты Су-24 выпустили в направлении побережья 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П по средствам ПВО Одесской области.

Воздушные силы не могут сбивать эти скоростные цели (Х-31П) имеющимися средствами поражения. В то же время, как уточнил Игнат, есть разные методы противодействия этим ракетам (могут выключаться РЛС украинской ПВО - ред.), поэтому вражеские ракеты не достигли целей, хотя обломки одной из них нанесли повреждения местной инфраструктуре.

С 10.27 на востоке Украины была угроза применения оперативно-тактических ракетных комплексов ("Искандер" – ред.).

"В 15.26 масштабная воздушная тревога прозвучала из-за угрозы применения Россией баллистических ракет", - отметил спикер Воздушных сил.

Еще три тревоги по всей Украине (13.00, 14.30, 16.30 – ред.) объявлялись из-за взлета истребителя Миг-31К, который может нести аэробалистическую ракету "Кинжал", с авиабазы "Саваслейка" в Нижегородской области РФ.

"Воздушные тревоги, связанные с МиГом, были непродолжительными. Вероятно, это были тренировочные полеты или маневры. Однако пренебрегать угрозой ракеты "Кинжал", против которой ПВО Украины не имеет средств противодействия, никогда нельзя"", - отметил Игнат.

+5
"Однак нехтувати загрозою ракети "Кинджал", проти якої ППО України не має засобів протидії, ніколи не можна"

При таких частих фейкових тривогах ви і привчаєте населення саме НЕХТУВАТИ тривогами.
14.03.2023 18:35
+3
каароч, кацапы целый день в воздухе пускали шептуна, бо по дурости зацепили беспилотник.
14.03.2023 22:58
+1
точно?всі думали,що дармові квитки на квартал розповсюджують...
14.03.2023 18:37
"Однак нехтувати загрозою ракети "Кинджал", проти якої ППО України не має засобів протидії, ніколи не можна"

При таких частих фейкових тривогах ви і привчаєте населення саме НЕХТУВАТИ тривогами.
14.03.2023 18:35
Що ж - нагадаю про та . А ще дехто ледь із штанців не виплигнув "пояснюючи, що розумна система оповіщення нікому не потрібна".
15.03.2023 01:18
Все простійше - не потрібно загальну тривогу на всю країну кожний раз запускати, коли немає реальної атаки, а просто десь там один літачок злетів.
15.03.2023 01:49
Що ж ... закономірно. Відразу відчувається наявність експертних знань з даної тематики.
15.03.2023 02:01
Відчувати ти це не здатен, бо сам не маєш жодних експертних даних з цього приводу.

Ізраїльська система жодним чином не може допомогти запобігти включенню тривог під час злету Міг31 - це має бути політичне рішення, бо відстежувати запуск Кинжалу для запуску тривог немає жодного сенсу - він летить занадто швидко - ніхто з цивільних не встигне сховатися. З іншого боку запусків Кинжалі з території Білорусі не було вже майже рік - тому потрібно просто розділити тривоги на різні рівні - реальна тривога, когда по Україні запускають ракети має виділятися від фейкових тривог, які запускають тільки тому, що десь у Білорусі злетів літак - у цьому випадкові просто має приводитись у найвищу готовність система ППО, а не зачинятись банки і школи.
15.03.2023 02:58
нострадамус ібн ігнат.. трепло
14.03.2023 18:35
Якісь аргументи наведете? Чи як завжди - у подорож ...
15.03.2023 01:19
очі відкрий і читай що він оповідає і що робиться - васко де гама ти
15.03.2023 02:16
"потужні" (від слова "потуга") аргументи ... Щось ще?
15.03.2023 02:42
вам -на 9 поверх-і головою вниз.. можливо допоможе адью -болезний
15.03.2023 08:03
точно?всі думали,що дармові квитки на квартал розповсюджують...
14.03.2023 18:37
"тож ворожі ракети не досягли цілей, хоча уламки однієї з них завдали пошкоджень місцевій інфраструктурі"...
Досить дивний збіг.
ПС. І питання до фахівців: як, наприклад, о 15.26 визначили, що є загроза застосування саме балістичних ракет?
14.03.2023 18:58
Даже Гамлет знает, шо загроза использования балистики определяется наличием в воздухе ТУ-22.
14.03.2023 23:01
Люта маячня.
14.03.2023 23:03
ту-22 может стрелять по баллистике.
14.03.2023 23:06
Зрозуміло. Виходить, що вся наша країна повинна миттєво ховатись в підвали, якщо десь на рашці злітає щось, що може стріляти? І сидіти в підвалах по півдня, поки воно не приземлиться?
14.03.2023 23:15
А шо вы предлогашь? Сидеть наверху бэлэбнем в ожидании прилета? чи вам кацапы сообщат, шо по вам не пульнут?
14.03.2023 23:23
У вашому місті під час такої тривоги все життя завмирає? Всі по підвалах?
14.03.2023 23:27
Вас це обходить.
14.03.2023 23:30
Ніжегородська область? Скоро будуть тривогу оголошувати, коли на далекому сході якесь лайно злітатиме.
14.03.2023 19:28
Держава зобов'язана попередити про небезпеку. Але нікого ні до чого не зобов'язує - ви можете спокійно гуляти, як наприклад це було в центрі Вінниці ... (прости Господи).
15.03.2023 01:04
Ви не в темі. Якраз це зобов"язує закривати всі установи, магазини, ТЦ, школи, дитячі садки та інше і зупиняти рух громадського транспорту. Тобто, якби ці вимоги неухильно дотримувались, то на час тривоги вся Україна була б повністю паралізована.
15.03.2023 09:58
Бр-р-р... Що?! Тобто тепер ще й я у чомусь винен, не тільки речник ПС ЗСУ

Ще раз повторюю: особисто ви теж можете робити все, що завгодно - вас попередили.
16.03.2023 02:44
каароч, кацапы целый день в воздухе пускали шептуна, бо по дурости зацепили беспилотник.
14.03.2023 22:58
 
 