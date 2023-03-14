Воздушные тревоги 14 марта в Украине были связаны с активностью тактической авиации РФ и угрозой применения баллистических ракет, - Игнат
Воздушные тревоги 14 марта в Украине связаны с активностью тактической авиации РФ, угрозой применения баллистических ракет и полетами истребителя МиГ-31К.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат рассказал в комментарии "Украинской правде".
По словам Игната, после 10 часов утра тревога звучала на юге, севере и востоке нашего государства, что было связано с активностью тактической авиации.
В частности, на юге самолеты Су-24 выпустили в направлении побережья 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П по средствам ПВО Одесской области.
Воздушные силы не могут сбивать эти скоростные цели (Х-31П) имеющимися средствами поражения. В то же время, как уточнил Игнат, есть разные методы противодействия этим ракетам (могут выключаться РЛС украинской ПВО - ред.), поэтому вражеские ракеты не достигли целей, хотя обломки одной из них нанесли повреждения местной инфраструктуре.
С 10.27 на востоке Украины была угроза применения оперативно-тактических ракетных комплексов ("Искандер" – ред.).
"В 15.26 масштабная воздушная тревога прозвучала из-за угрозы применения Россией баллистических ракет", - отметил спикер Воздушных сил.
Еще три тревоги по всей Украине (13.00, 14.30, 16.30 – ред.) объявлялись из-за взлета истребителя Миг-31К, который может нести аэробалистическую ракету "Кинжал", с авиабазы "Саваслейка" в Нижегородской области РФ.
"Воздушные тревоги, связанные с МиГом, были непродолжительными. Вероятно, это были тренировочные полеты или маневры. Однако пренебрегать угрозой ракеты "Кинжал", против которой ПВО Украины не имеет средств противодействия, никогда нельзя"", - отметил Игнат.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
При таких частих фейкових тривогах ви і привчаєте населення саме НЕХТУВАТИ тривогами.
Ізраїльська система жодним чином не може допомогти запобігти включенню тривог під час злету Міг31 - це має бути політичне рішення, бо відстежувати запуск Кинжалу для запуску тривог немає жодного сенсу - він летить занадто швидко - ніхто з цивільних не встигне сховатися. З іншого боку запусків Кинжалі з території Білорусі не було вже майже рік - тому потрібно просто розділити тривоги на різні рівні - реальна тривога, когда по Україні запускають ракети має виділятися від фейкових тривог, які запускають тільки тому, що десь у Білорусі злетів літак - у цьому випадкові просто має приводитись у найвищу готовність система ППО, а не зачинятись банки і школи.
Досить дивний збіг.
ПС. І питання до фахівців: як, наприклад, о 15.26 визначили, що є загроза застосування саме балістичних ракет?
Ще раз повторюю: особисто ви теж можете робити все, що завгодно - вас попередили.