Воздушные тревоги 14 марта в Украине были связаны с активностью тактической авиации РФ и угрозой применения баллистических ракет, - Игнат

Воздушные тревоги 14 марта в Украине связаны с активностью тактической авиации РФ, угрозой применения баллистических ракет и полетами истребителя МиГ-31К.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат рассказал в комментарии "Украинской правде".

По словам Игната, после 10 часов утра тревога звучала на юге, севере и востоке нашего государства, что было связано с активностью тактической авиации.

В частности, на юге самолеты Су-24 выпустили в направлении побережья 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П по средствам ПВО Одесской области.

Воздушные силы не могут сбивать эти скоростные цели (Х-31П) имеющимися средствами поражения. В то же время, как уточнил Игнат, есть разные методы противодействия этим ракетам (могут выключаться РЛС украинской ПВО - ред.), поэтому вражеские ракеты не достигли целей, хотя обломки одной из них нанесли повреждения местной инфраструктуре.

С 10.27 на востоке Украины была угроза применения оперативно-тактических ракетных комплексов ("Искандер" – ред.).

"В 15.26 масштабная воздушная тревога прозвучала из-за угрозы применения Россией баллистических ракет", - отметил спикер Воздушных сил.

Еще три тревоги по всей Украине (13.00, 14.30, 16.30 – ред.) объявлялись из-за взлета истребителя Миг-31К, который может нести аэробалистическую ракету "Кинжал", с авиабазы "Саваслейка" в Нижегородской области РФ.

"Воздушные тревоги, связанные с МиГом, были непродолжительными. Вероятно, это были тренировочные полеты или маневры. Однако пренебрегать угрозой ракеты "Кинжал", против которой ПВО Украины не имеет средств противодействия, никогда нельзя"", - отметил Игнат.

